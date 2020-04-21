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كُتّاب وآراء
"الأمم المتحدة" و"دوزيم" تطلقان حملة "حيت أنا راجل"
أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، بشراكة مع مجموعة SOREAD 2M ، حملة تحسيسية تحت شعار: "حيت أنا رجل"، ابتداء من 18 أبريل 2020 وطيلة مدة الحجر الصحي.
ووَفق بيان صحفي مشترك، فإنه سيتم بث سلسلة مكونة من 10 شرائط فيديو قصيرة على قناة 2M ، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وللقناة الثانية، "وتدعو هيئة الأمم المتحدة، من خلال هذه الحملة، الرجال المغاربة إلى الالتزام بشكل أكبر داخل بيوتهم خلال هذه الفترة العصيبة، من خلال تولي نصيبهم من الأعمال المنزلية والانخراط في تعليم ورعاية الأطفال".
كما تندرج هذه الحملة، حسب البيان عينه، في إطار البرنامج الإقليمي "الرجال والنساء من أجل المساواة بين الجنسين"، الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب ولبنان ومصر والأردن وفلسطين وتونس، بشراكة مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا).
وأضاف البيان أنه على الرغم من الظرفية العصيبة الناتجة عن أزمة جائحة كورونا التي لها آثر على نفسية المواطنين، "يمكن أن يخلق الحجر الصحي فرصة يبين الرجال من خلالها انخراطا أكبر وأكثر إنصافاً داخل الوسط الأسري، وذلك من خلال مشاركتهم في المهام المنزلية وفي تربية ورعاية الأطفال".
وخلص البيان إلى أن الحملة تهدف، أيضا، إلى نقل رسائل إيجابية، ممهدة الطريق إلى تغير المعايير والمواقف الاجتماعية لصالح المساواة بين الجنسين، "من خلال البث التلفزيوني والرقمي للشرائط القصيرة، والتي تصل مدتها إلى حوالي دقيقة، إذ تحل هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضيفة على البيوت المغربية خلال فترة الحجر الصحي، لإعطاء الكلمة للرجال والآباء الملتزمين من مختلف الأوساط الاجتماعية، الذين يتقاسمون حياتهم اليومية بطريقة عفوية، ويدعون الرجال والآباء المغاربة إلى الانخراط بشكل أكبر داخل بيوتهم خلال أزمة جائحة كورونا وما بعدها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
خيركم خيركم لأهله
عن عائشةَ أنَّها سُئِلت: ما كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يعمَلُ في بيتِه ؟ قالت: كان يَخيطُ ثوبَه ويخصِفُ نعلَه ويعمَلُ ما يعمَلُ الرِّجالُ في بيوتِهم.
ما أحوجنا إلى الرجوع إلى سنة النبي عليه السلام حتى يكون النفع في الدنيا والأجر في الأخرى عندما تكون نية المرء التأسي بالسنة النبوية وإخلاص العمل لله عز وجل..