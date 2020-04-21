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الرئيسية | مجتمع | "الأمم المتحدة" و"دوزيم" تطلقان حملة "حيت أنا راجل"

"الأمم المتحدة" و"دوزيم" تطلقان حملة "حيت أنا راجل"

"الأمم المتحدة" و"دوزيم" تطلقان حملة "حيت أنا راجل"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 01:22

أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، بشراكة مع مجموعة SOREAD 2M ، حملة تحسيسية تحت شعار: "حيت أنا رجل"، ابتداء من 18 أبريل 2020 وطيلة مدة الحجر الصحي.

ووَفق بيان صحفي مشترك، فإنه سيتم بث سلسلة مكونة من 10 شرائط فيديو قصيرة على قناة 2M ، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وللقناة الثانية، "وتدعو هيئة الأمم المتحدة، من خلال هذه الحملة، الرجال المغاربة إلى الالتزام بشكل أكبر داخل بيوتهم خلال هذه الفترة العصيبة، من خلال تولي نصيبهم من الأعمال المنزلية والانخراط في تعليم ورعاية الأطفال".

كما تندرج هذه الحملة، حسب البيان عينه، في إطار البرنامج الإقليمي "الرجال والنساء من أجل المساواة بين الجنسين"، الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب ولبنان ومصر والأردن وفلسطين وتونس، بشراكة مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا).

وأضاف البيان أنه على الرغم من الظرفية العصيبة الناتجة عن أزمة جائحة كورونا التي لها آثر على نفسية المواطنين، "يمكن أن يخلق الحجر الصحي فرصة يبين الرجال من خلالها انخراطا أكبر وأكثر إنصافاً داخل الوسط الأسري، وذلك من خلال مشاركتهم في المهام المنزلية وفي تربية ورعاية الأطفال".

وخلص البيان إلى أن الحملة تهدف، أيضا، إلى نقل رسائل إيجابية، ممهدة الطريق إلى تغير المعايير والمواقف الاجتماعية لصالح المساواة بين الجنسين، "من خلال البث التلفزيوني والرقمي للشرائط القصيرة، والتي تصل مدتها إلى حوالي دقيقة، إذ تحل هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضيفة على البيوت المغربية خلال فترة الحجر الصحي، لإعطاء الكلمة للرجال والآباء الملتزمين من مختلف الأوساط الاجتماعية، الذين يتقاسمون حياتهم اليومية بطريقة عفوية، ويدعون الرجال والآباء المغاربة إلى الانخراط بشكل أكبر داخل بيوتهم خلال أزمة جائحة كورونا وما بعدها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اسامة الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 01:35
انا كرجل اجد انه من الازم مساعدة زوجتي في البيت خصوصا في هذه الظروف ، كما ان القيام ببعض الاعمال المنزلية جعلتني اقدر المجهود الذي تبذله زوجتي في المنزل، من طبخ وتنظيف وغيرها ،ولا انسى ان اشكرها و اثني عليها بالكلام الطيب لانها تستحقه، رغم المشاكل التي قد تحدث بيننا ونحن في هذا الحجر الصحي لا انسى ان اذكرها بانني احبها من كل قلبي
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11
2 - ali الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 01:36
لا يحتاج الرجال لدروسكم ومواعظكم فقد علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام:

خيركم خيركم لأهله
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35
3 - A man from this world الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 01:37
أخرج البخاري عن الأسود قال: سألت عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله - تعني: خدمة أهله - فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.
عن عائشةَ أنَّها سُئِلت: ما كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يعمَلُ في بيتِه ؟ قالت: كان يَخيطُ ثوبَه ويخصِفُ نعلَه ويعمَلُ ما يعمَلُ الرِّجالُ في بيوتِهم.
ما أحوجنا إلى الرجوع إلى سنة النبي عليه السلام حتى يكون النفع في الدنيا والأجر في الأخرى عندما تكون نية المرء التأسي بالسنة النبوية وإخلاص العمل لله عز وجل..
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19
4 - زوج وأب وإبن وخال وعم وجد الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 01:37
ههه لا داعي لا لقناة 2m ولا لامم المتحدة فرسولنا عليه الصلاة والسلام قال النساء شقائق الرجال فى الأحكام... ولكن الرجال قوامون على النساء كما دكر الله عز وجل وليس داك انتقاصا للمرأة بل بالعكس هو اكراما لها لتكون جميع الاعمال الشاقة لرجل وهو المسؤول على توفير كل شي للبيت من مأكل وملبس ومفرش وتتطبيب وكل شئ وهو مأمور بأن يساعد زوجته او أمه أو أخته (إستوصوا بالنساء خيرا) ورسولنا عليه الصلاة والسلام كان يخيط توبه ويخصف نعله..فلا داعي لأممكم الفاشلة ولا لقناتكم البئيسة....تحية للمسلمات العفيفاات المغربيات الحرات
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17
5 - الحسين الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 01:44
لورجعنا إلى كتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لوجدنا فيها ما يغنينا عن توجيهات الأمم المتحدة. وغيرها فقد تكلمت السنة النبوية المطهرة عن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يساعد أهله في شؤون البيت وكيف كان يعامل زوجاته .فلايتسع المقال لذكرها.اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا وفقهنا في دينك يا رب العالمين.
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9
6 - farid الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 01:44
هاد الأمم المتحدة ماخلات مادارت فينا، بقا لها غير ديورنا وعيالاتنا، لبسوونا الصايات وصافي، إما كثرة الحقوق والمساواة هما اللي عمروا المحاكم بملفات الطلاق، الأمم المتحدة ماعمرها قفراتها فالملفات الدولية، بنا لها غير حنا
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11
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