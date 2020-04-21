140 إصابة جديدة توصل "حصيلة كورونا" إلى 3186 حالة مؤكدة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 140 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 3186 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل الخاصة بها، قد بلغ 14018 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

رصد حالة وفاة واحدة أوصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 144 حالة إلى الآن؛ بينما جرى تسجيل 9 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 359 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.