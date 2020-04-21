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الرئيسية | مجتمع | 140 إصابة جديدة توصل "حصيلة كورونا" إلى 3186 حالة مؤكدة

140 إصابة جديدة توصل "حصيلة كورونا" إلى 3186 حالة مؤكدة

140 إصابة جديدة توصل "حصيلة كورونا" إلى 3186 حالة مؤكدة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:00

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 140 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 3186 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل الخاصة بها، قد بلغ 14018 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

رصد حالة وفاة واحدة أوصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 144 حالة إلى الآن؛ بينما جرى تسجيل 9 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 359 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - 2020 الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:15
الاموال والادمغة والامكانيات والصحة العالمية والجبروت البشري لايمكنه لوحده أن ينجي بني الانسان...بل التوكل على الله و العمل بكتابه وسنته والتضرع اليه هي السبيل الناجع للقضاء على كل هم وغم ومصيبة....لدبك اتقوا اللع جل جلاله
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137
2 - منجمي من الجنوب الشرقي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:15
نصفها في ورزازات قدر الله وماشاء فعل اللهم ارفع عن الوباء اللهم احفظ جميع المسلمين من هذا المرض
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46
3 - abde الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:15
ان شاء الله سوف يبدأ العد التنازلي ونكونو تجاوزنا الجائحة مزيدا من التضامن وبقاو في ديوركم
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65
4 - hicham7 الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:16
البؤر بدأت تعطي معدلات أخرى و الأمر بدأ باخد اتجهات صعبة خصوصا مثل سجن ورزازات و كذلك الوحدات الصناعية. فما الفائدة من الحجر الصحي و الناس في السجن وصلتها العدوى و ما الفائدة من الحجر الصحي و الناس موجودة في المعامل الصناعية
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74
5 - hajar الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:17
الله يرفع عنا البلاء و يعافينا جميعا انشاء الله ينحصر هدا الوباء عاجلا مزيدا من الصبر و نلتزم اكتر والله يقوينا جميعا
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27
6 - salah الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:17
ياربي تلطف بجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ياربي ياربي دير شي تويل ديال الخير يارب إنك على كل شيء قدير
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31
7 - وفاء الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:18
أصبح انتضار الساعة العاشرة والسادسة مساء من الروتين اليومي لمعرفة عدد الحالات المسجلة في اليوم نتمناو نفيقو على 0 حالة الله يرحم الي ماتو والله يشافي المصابين والله يحد الباس
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40
8 - said الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:19
نسأل الله السلامة والعافية التزموا بيوتكم الإصابات في ارتفاع سريع
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18
9 - إن شاء الله اكون خير الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:20
اللهم جنب ملكنا وطننا وشعبنا كل سوء،اللهم احفظنا بحفظك الكريم، وارزقنا السلم والصحة والأمان برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين.
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9
10 - مواطن حر الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:20
هل نعتبر النظام الصحي بعدة دول على شاكلة المغرب دون تخطي البحر فقط مايسمى ب "الدول العربية" افضل من المغرب ؟ والتي يعتبرها المغاربة اقل منا (حكرة متاءصلة) مثل الجزاءر حيث عدد المتعافين يصل الى النصف وموربطانيا كلها وتونس والسعودية..الخ. ام ان وزارة الصحة تنظر الى اوروبا فقط وتقول ان نسبة الوفيات طبيعية بالمقارنة مع دول وباءية. فعن اي نجاعة هاته .وهل السبب في المنظونة الصحية الهشة ام في الهشاشة الصحية للمواطن.؟
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12
11 - reda الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:22
يجب تثقيف الناس حول الطريقة المناسبة لارتداء القناع. لأن معظم الناس يضعونه على الفم فقط دون تغطية الأنف. وهذا خطأ. البعض الآخر يتركها معلقة فقط على الرقبة. يجب أن نعاقب من يرتدون القناع بطريقة خاطئة.
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15
12 - hilal amine الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:23
يبدو لي ان المساء سيكون رقم كبير لان جهة الدار البيضاء لم تتغير الحالة الوبائية كتيرا
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7
13 - abdo الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:24
قريبا سوف تعود الحياة الى سابق عهدها لكن هل سيتعض البشر اما سوف يعودون إلى غيهم وطغيانهم ومعاصيهم حينها سوف ينزل بلاء أشد فتكا من كورون
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24
14 - khalid الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:24
هاد شي بزاف ،بصراحة أصبحت متشاؤم ،لا تحسن
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-12
15 - rabat الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:24
الاصابات الجديده عندها علاقة بالناس لي باقي خدامين ضروري يتوقفو المصانع و مراكز النداء ي فيهم بزااااااف د ناااااااس . الله يستر و صافي
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19
16 - صباح الخير الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:24
اللهم لا نسألك رد القضاء ، ولكن نسألك اللطف فيه.
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14
17 - mus الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:25
اللهم نسألك العفو واللطف والحد من هدا الوباء و المرجو من من إخواننا الصبر والالتزام بالحجر الصحي وامرنا لربنا
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7
18 - متابعة من اوروبا الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:28
علاااااااش ماسديتوش الشركات من الاول علاااااش!!!
الله يحضر السلامة وصافي
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6
19 - خااد الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:29
آللهم أرفع عنا البلاء وشافينا يا ارحم الراحمين
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5
20 - Employe الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:29
هناك شركات أصيب مستخدموها وهي الآن تتستر حتى تحل الكارثة ويصبح لدينا بؤر لن نستطيع التغلب عليها فالمرجو من هذه الشركات حتى وإن ارادت التستر فلزم عليها أخبار الأطر الصحية ومدراء الشركات التي تتعامل معها. لتجنب الكارثة. هنا اقصد إحدى الحالات بفاس. انشرها يا هسبريس
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8
21 - هشام متسائل الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:31
14 يوم بعد إجبارية الكمامة والحالات لا تزال في ارتفاع صاروخي

هل الخلل في الكمامة أم في الشخص الذي يضعها ؟
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3
22 - الحمداني الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:35
اللهم تجاوز عنا هاد الوباء ولا تجعلنا من المغضوب عليهم ياذا القوة المتين اخوتي هاذ إمتحان من الله فالتوبة الى الله والاستغفار هما كل شيء .عسى ان تكرهوا شيءا وهو خير لكم .
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6
23 - Siko الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:36
اللهم ارفع عنا هذا البلاء و الوباء برحمتك يا رب
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6
24 - مغربي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:36
لا زال المغاربة لم يفهموا مامعنى الحجر الصحي ولازالت الدولة لم تفهم ان المغاربة فقراء وان أكثرهم لا دخل له وانه يخرج لجلب قوت يومه ولازلنا لم نفهم اننا تبع لفرنسا اذا قالت سنمد الحجر الصحي نحن كذلك سنفعل واذا قالت سننتهي طبعا سنفعل مافعلت اقسم بالله لازلنا لم نستوعب الدرس لما زدنا ساعة ماما فرنسا هي من أرادت ذالك ولما مددنا الحجر الصحي ماما فرنسا من قررت ذالك حسبنا الله ونعم الوكيل.... انشري هسبريس وشكرا لك على كل هاته الجهود التي تبدلينها من أجل هذا الشعب العظيم الذي لم ولن يفق من سباته
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8
25 - عباس الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:37
نسأل الله اللطف بعباده . اللهم انك توصي عبادك بالعفو عند المقدرة وانت على كل شيء قدير فارفع عنا الداء والبلاء ولا حول ولا قوة الابك
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3
26 - Abdo الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:37
سياسة فاشلة بالرغم من إغلاق الحدود وبالرغم من الحجر ومع ذلك هده الارقام الكبيرة حتى جوارنا لا تسجل به الا حالات قليلة واعتقد ان ترك شركات النسيج وغيرها من الشركات تعمل هو الدي ساهم في رفع الحالات وهده مسؤولية الدولة والوزير عارف ان الارقام كبيرة وعارف الخلل فهو كل مرة يتكلم عن المرحلة الثالتة
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9
27 - ملاحظ الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:37
إذا لم تتوقف المصانع والمعامل والأسواق والتجمعات في البيوت وفوق السطوح والتجمهرات هنا وهناك بدعوى الصدقات والمساعدات و.... فإننا نسير عكس التيار.
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7
28 - Znassni الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:41
السلام عليكم
راه الطاقة الاستيعابية و عدد الأسرة لا يتجاوز 3600 في كل البلاد . ألا تجاوزنا هاد العدد . راه بنادم غادب يبقى مليوح ف لكولوار ديال السبيطار . واخا حنا لمزاليط موالفين مع التكرفيص ديال السبيطارات . ف الحقيقة هاد كورونا غادي يتقادو فيها لعظام ديال كلشي . باش يحسو بينا شويا .
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3
29 - كيفكيف kifkif الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:44
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أظن اننا لا نحتاج ان نكون من ذوي الاختصاص لملاحظة البخل في عدد التحاليل.
هل وزارة الضجة (الصحة عفوا) تعمل ب §§ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَىٰنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ§§

كل هذا الحجر الصحي مقابل 100 تحليلة و تحليلة.
هل تعلم هذه الوزارة ان الحجر الصحي له انعكاسات كبيرة؟
الإنتحارات، الاضطرابات النفسية، الطلاق، العنف، السجن...
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-3
30 - اقتراح مهم لمعرفة المخالطين الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:44
لتسهيل معرفة المخالطين/ يجب التعريف بالمصاب في (حيه) وفي (مكان عمله) و النداء بأن يقدم كل شحص خالطه نفسه للحجر الصحي والتسجيل مع المخالطين
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3
31 - فتحية الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:44
الطف بنا يارب واغفر لنا و ارحمنا لا حيلة لنا ولا قوة يارب الا بك تجاوز عن دنوبنا يا ارحم الراحمين ببابك واقفين تادمبن تائبين لا تردنا خائبين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العضيم.
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4
32 - [email protected] الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:46
نحن صرحاء ، نصرح باللي كاين، أما الصين فهي دولة تعداد سكانها مليار وخمس مائة مليون ومع ذلك كل يوم لا تزيد عدد الإصابات عن 25 أو 30 ، وأغلب الأيام تحت 20إصابة ، مرات تجد أياما بدون إصابات، والوفيات معظم الأيام 0 إصابة، والمتعافون يقارب عددهم عدد مجموع المصابين.
الصين تكذب ، الحزب الشيوعي يكذب.
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2
33 - محمد الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:48
طبقنا الحجر الصحي و لاحظنا بان الامن اهتم بمراقبة المرور و بعض المواطنين الذين خرجو لممارسة الرياضة و لكن لم نغلق النوافد و تركنا المعامل و السجون رغم انهم كانو موضوع نقاشات مند البداية،
في اواخر شهر فبراير كانت موريطانيا تراقب المطارات ب جدية عالية بينما كانت مطاراتنا مفتوحة الابواب بدون مراقبة رغم الخروج الاعلامي لبعض المسؤولين. للاسف
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2
34 - abdelkrim الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:48
خاص الحجر يكون حدو الثانية زوالا مشي السادسة حيت بنادم كيخرج بزاف وممسوقش للحجر
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6
35 - asb9 الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:48
الى مواطن حر 10.
الجزئريون ياأخي خلافا لما تقول يشتكون من منضومتهم الصحية .يرون أن المغرب بنفس عدد الإصابات يسجل وفيات تلاة مرة أقل.صحيح أن عدد المشافون بالجزائر تلات مرات أسرع.منضمة الصحة العالمية تحماق تعرف السبب.
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0
36 - bencheikh الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:56
اخواني اردت ان اعطي بعض النصائح ان سمحتم لي بذلك : نعرف جيدا ان هذا الفيروس اللعين له هدف واحد وهو يبحث كيف يتسرب إلى الرئتين .والمنفد الرئيسي هو الانف ثم الفم والعين(لأن هناك قناة بين العين والانف الدموع نصفهاتخرج من الانف). ومن سيساعد هذا اللعين للوصول الى انفك ؟ هو انت عن طريق يدك ، او الهواء المحيط بك عندما عطس او سعل قريب منك . اذن لكي تسلم منه، وجب عليك ان لا تنزع الكمامة خارج منزلك ابدا ابدا هذا ان خرجت لشيء ملح وضروري، ويبقى الحجر الصحي هو من يقيك منه. نسال الله العافية والسلامة.
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1
37 - عبد الرحيم. الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:59
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.
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1
38 - مهاجر الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 11:01
المصابون بكورونا في تصاعد عدد المرضى سيتجاوز 20000 قبل عيد الفطر حسب التوقعات.
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-1
39 - لطفك يا رب الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 11:02
الله يلطف شي ممحتارمش حجر صحي بلا يبالي ويأخد دين مقلوب ويقول( ليمكتابلينا غايوصل) اه ليمكتاب لينا غيوصل ولكن الله سبحانه قالك خود باسباب حيت حنا فدينا فيها اخد بأسباب لحمايتة نفسك وضمان حياتك قال الله تعالى "مأصابك من حسنة فمن الله وأصباك مسيئة فمن نفسك" دين قالك دعي الله وحمي نفسك وكاين فءة اخرى من ناس مكتعرفش بلي هادي فرصة توبة ودعاء الله وطلب مغفرة لضرجة كيقولو (تفوت كرونا...ونمشيو لهنا..ندروا هادي.. ) ومزال غادين فمعاصي وشوهة الله يرد بجميع
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0
40 - مواطنة مغربية الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 11:04
خسارة جميع المجهودات التي قامًبها المغرب والتي أشادت بها العديد من الدول تمشي هباءا بسبب جهل البعض. نتفهم الى حد ما ان الاكراهات الاقتصادية تحتمً على بعض الشركات الاستمرار في العمل ولكن هل تحترم معايير السلامة. لا أظن بل متاكدة انه في بعض الشركات الإجراء مكيديروش الكمامة في مقر العمل يجب تشديد المراقبة داخل الشركات هادا نداء للصحافة باش توصل صوتنا للمسؤولين لازم لازم المراقبة المستمرة داخل الشركات.
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1
41 - الحجر الصحي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 11:08
قلناها مرار و تكرارا حبس الناس في جحورهم و قطع أرزاقهم لا يفيد و لن يفيد هل هؤلاء السجناء و موظفي السجن خرقوا الحجر هل عمال المصانع خرقوا الحجر بالله عليكم كم من الذين اعتقلت الشرطة أصيبوا بالفيروس قطعا لا أحد . العالم يخطط لفتح الاقتصاد و تخفيف القيود على الناس و الوكيل العام بمملكتنا السعيدة يأمر بمزيد من التشدد و الصرامة و القمع فهل من منطق.
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