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كُتّاب وآراء
140 إصابة جديدة توصل "حصيلة كورونا" إلى 3186 حالة مؤكدة
أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 140 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 3186 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل الخاصة بها، قد بلغ 14018 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
رصد حالة وفاة واحدة أوصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 144 حالة إلى الآن؛ بينما جرى تسجيل 9 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 359 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
الله يحضر السلامة وصافي
هل الخلل في الكمامة أم في الشخص الذي يضعها ؟
راه الطاقة الاستيعابية و عدد الأسرة لا يتجاوز 3600 في كل البلاد . ألا تجاوزنا هاد العدد . راه بنادم غادب يبقى مليوح ف لكولوار ديال السبيطار . واخا حنا لمزاليط موالفين مع التكرفيص ديال السبيطارات . ف الحقيقة هاد كورونا غادي يتقادو فيها لعظام ديال كلشي . باش يحسو بينا شويا .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أظن اننا لا نحتاج ان نكون من ذوي الاختصاص لملاحظة البخل في عدد التحاليل.
هل وزارة الضجة (الصحة عفوا) تعمل ب §§ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَىٰنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ§§
كل هذا الحجر الصحي مقابل 100 تحليلة و تحليلة.
هل تعلم هذه الوزارة ان الحجر الصحي له انعكاسات كبيرة؟
الإنتحارات، الاضطرابات النفسية، الطلاق، العنف، السجن...
الصين تكذب ، الحزب الشيوعي يكذب.
في اواخر شهر فبراير كانت موريطانيا تراقب المطارات ب جدية عالية بينما كانت مطاراتنا مفتوحة الابواب بدون مراقبة رغم الخروج الاعلامي لبعض المسؤولين. للاسف
الجزئريون ياأخي خلافا لما تقول يشتكون من منضومتهم الصحية .يرون أن المغرب بنفس عدد الإصابات يسجل وفيات تلاة مرة أقل.صحيح أن عدد المشافون بالجزائر تلات مرات أسرع.منضمة الصحة العالمية تحماق تعرف السبب.