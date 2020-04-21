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كُتّاب وآراء
ثلاث جهات تتقاسم غالبية الإصابات الجديدة بـ"كورونا" في المملكة
كشفت التحاليل الخاصة بـ"كورونا" 140 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في المغرب، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3186.
وسجلت جهة درعة تافيلالت أكبر عدد من الإصابات الجديدة بالعدوى، إذ ربطتها نتائج الفحوصات بـ69 حالة مؤكدة، بينما تم رصد 43 إصابة حديثة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة.
جهة فاس مكناس شهدت 25 حالة إضافية مصابة بفيروس "كوفيد 19"، مقابل حالتين اثنتين في جهة الشرق وإصابة واحدة مسجلة ضمن جهة الرباط سلا القنيطرة.
ووفق الحصيلة الجديدة فإن عدد الحالات المعلن عنها، منذ بداية تفشي كورونا في المملكة، وصل إلى 840 في جهة الدار البيضاء سطات و739 في جهة مراكش آسفي و473 بفاس مكناس.
كما بلغ حجم الإصابات نفسها 426 في جهة طنجة تطوان الحسيمة و281 بالرباط سلا القنيطرة، و157 في جهة الشرق و155 بدرعة تافيلات، و61 في جهة بني ملال خنيفرة.
ووفق إعلانات وزارة الصحة فإن سوس ماسة طالتها 47 حالة إصابة مؤكدة بالجائحة، 4 حالات في جهة العيون الساقية الحمراء و2 بالداخلة وادي الذهب وحالة واحدة بكلميم وادي نون.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
نسأل الله السلامة
والله إبعد علينا هذ الوباء يارب
راه ماشي لعب هذا .
هو حقن الأشخاص الذين لديهم التصريح بالخروج بفيروس كورونا مخفف ومعالجتهم في نفس الوقت ليكتسبو مناعة ضد الفيروس، وهذا بعد قيام بتجربة على متطوعين وأنا اولهم.
والله ولي التوفيق
هذا مصير امة زيارة الزوايا واعتناق الدين الوهابي.
الآن نعلم أين إنشر وباء في وسط العائلي وبعض مصانع. وهاد شهر جحر وفيه شهر مبارك رمضان علينا أن نلتزم بيوت وسنخرج بنتيجة طيبة
التحليلات لكل المغاربة منزل منزل كما فعلنا لوباء حمى المستنقعات paludisme في كل من الحسيمة تازة الشاون باب برد تاونات .......
مع تشديد العزل والصرامة في ذلك وإني واثق بأننا سنصل الى نتيجة فعالة وبأقل تكلفة. وسيكون المغرب في الصدارة. ولمذا لا نبدأ بالمدن التي تحتل الصدارة؟.
يبقى السؤال:هل نحن صحيح واعون بما يقع؟!!!!
نسأل الله اللطف ودفع البلاء والشفاء للمصابين.