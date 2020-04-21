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الرئيسية | مجتمع | ثلاث جهات تتقاسم غالبية الإصابات الجديدة بـ"كورونا" في المملكة

ثلاث جهات تتقاسم غالبية الإصابات الجديدة بـ"كورونا" في المملكة

ثلاث جهات تتقاسم غالبية الإصابات الجديدة بـ"كورونا" في المملكة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:25

كشفت التحاليل الخاصة بـ"كورونا" 140 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في المغرب، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3186.

وسجلت جهة درعة تافيلالت أكبر عدد من الإصابات الجديدة بالعدوى، إذ ربطتها نتائج الفحوصات بـ69 حالة مؤكدة، بينما تم رصد 43 إصابة حديثة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة.

جهة فاس مكناس شهدت 25 حالة إضافية مصابة بفيروس "كوفيد 19"، مقابل حالتين اثنتين في جهة الشرق وإصابة واحدة مسجلة ضمن جهة الرباط سلا القنيطرة.

ووفق الحصيلة الجديدة فإن عدد الحالات المعلن عنها، منذ بداية تفشي كورونا في المملكة، وصل إلى 840 في جهة الدار البيضاء سطات و739 في جهة مراكش آسفي و473 بفاس مكناس.

كما بلغ حجم الإصابات نفسها 426 في جهة طنجة تطوان الحسيمة و281 بالرباط سلا القنيطرة، و157 في جهة الشرق و155 بدرعة تافيلات، و61 في جهة بني ملال خنيفرة.

ووفق إعلانات وزارة الصحة فإن سوس ماسة طالتها 47 حالة إصابة مؤكدة بالجائحة، 4 حالات في جهة العيون الساقية الحمراء و2 بالداخلة وادي الذهب وحالة واحدة بكلميم وادي نون.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Abdo hachimi الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:35
بالنسبة لدرعة تافيلالت فكل الإصابات الجديدة تنحدر من مدينة ورزازات وكلها لحقها الوباء في السجن
نسأل الله السلامة
والله إبعد علينا هذ الوباء يارب
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20
2 - معاذ الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:37
‏‎‎في بداية تفشي الوباء كانت الارقام كبيرة في ما يخص الوفيات ، الآن ولله الحمد كل يوم وفاتين الى اربعة وبعض الايام بدون وفاة ، تجاوزنا ارتباك البداية ، التعامل مع المرضى الان افضل . نسأل الله السلامة للجميع
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29
3 - كاعي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:40
الله يجزيكم بالخير ،الزموا بيوتكم الله يجزيكم بخير دخلوا لديوركم
راه ماشي لعب هذا .
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28
4 - ناصر الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:43
أول مرة لا تظهر الدار البيضاء في التوزيع الجغرافي للوباء، أتمنى أن يستمر الوضع على حاله لأنها المدينة الأكثر تضررا
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28
5 - GALA الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:43
هناك من لا يفهم أن الحجر الصحي وعدم الاختلاط هو الحل إذن نطلب أن تشدد القوانين أكثر وتعتبر من يعدي الآخرين جريمة
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8
6 - حكيم الدزيري الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:44
يجب حجر كلي وشامل لهذه المناطق وعلي الناس فيها الصبر ومساعدة الدولة قبل خروج الوضع عن السيطرة لا قدر الله والله مستعان
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13
7 - rachad hadri الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:45
لرنفع التحدي بين كل جهات المملكة ونقيس درجة الوعي والانضباط ونكران الدات ونصفق لكل تراجع وتقاص في عدد الإصابات والرابح الأكبر في النهاية هو الوطن
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17
8 - نادي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:46
اعتقد الحالات الأربع التي في جهة العيون شفيت...وكذالك الأمر بالنسبة لحالة جهة كلميم...
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7
9 - Nasser الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:46
السيل لازال في طريقه الى الزبى
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-15
10 - مواطنة الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:46
لا حول ولا قوة الا بالله اللهم لطفك. جهة طنجة في ارتفاع مخيف و هذا يرجع بالاساس الى المصانع. اريد ادلاء بمعلومة ان جل الشركات تعمل و الادعاء ان رونو مغلقة فهذا كذب . الامر هو انها خفضت من عمالها و هذا ما يسري على جميع الشركات التابعة لها فهم خفضوا عدد العمال فقط.
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9
11 - مغرب الغد الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:48
المرجو من المواطنين الإنخراط بكل جدية من أجل تحدي الوباء و المساهمة في الحفاض على مدينتي وجهلها 0 إصابة بالتطبيق الفعلي للحجر الصحي و إلتزام المكوث في البيت والخروج إلى عند الحاجة الملحة وحبد لو كانت مرة في الأسبوع إذن لنتحد من أجل مدينتي 0 إصابة
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9
12 - علي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:51
عندي اقتراح لوزارة الصحة والسلطات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا.
هو حقن الأشخاص الذين لديهم التصريح بالخروج بفيروس كورونا مخفف ومعالجتهم في نفس الوقت ليكتسبو مناعة ضد الفيروس، وهذا بعد قيام بتجربة على متطوعين وأنا اولهم.
والله ولي التوفيق
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-4
13 - تجارب الحياة الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:53
هذا كله راجع اننا نعرف تخمة في فقهاء و علماء نقض الوضاء وزواج الرضيعة بينما لانعرف عالما واحدا في علوم الفيروسات ليرشدنا الى زوال الداء بالدواء.

هذا مصير امة زيارة الزوايا واعتناق الدين الوهابي.
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-5
14 - هشام الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:55
فيروس في مراحله أخيرة حمدالله بنسبة للمغرب أرقام لم تتعدى 200 مصاب في يوم
الآن نعلم أين إنشر وباء في وسط العائلي وبعض مصانع. وهاد شهر جحر وفيه شهر مبارك رمضان علينا أن نلتزم بيوت وسنخرج بنتيجة طيبة
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8
15 - متتبع الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:57
الحل الوحيد للقضاء على الوباء هو:
التحليلات لكل المغاربة منزل منزل كما فعلنا لوباء حمى المستنقعات paludisme في كل من الحسيمة تازة الشاون باب برد تاونات .......
مع تشديد العزل والصرامة في ذلك وإني واثق بأننا سنصل الى نتيجة فعالة وبأقل تكلفة. وسيكون المغرب في الصدارة. ولمذا لا نبدأ بالمدن التي تحتل الصدارة؟.
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1
16 - محمد الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:58
معرفتش علاش حنا ندخلو للدار و المعامل و المصانع خدامين بمئات ديال الناس ؟ و في مجالات ماشي مهمة مثل الزجاج و قطع التغيير...
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4
17 - مغربية الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 11:00
انا بغيت نسول فداك الناس لي كانوا فرحوا ملي سجلنا اول اصابة بكورونا. مزالين عقلين اول اصابة بالدار البيضاء تجمعوا الناس امام المستشفى مرددين و اخيرا جات كورونا و فرحانين !!!!!!!!!! واش مزالين فرحانين دبا؟؟؟
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1
18 - متفائل الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 11:04
ملاخظة في سوق التمر بالدارالبيضاء،المشاهد والعابر لهذا السوق يتفاجأ وكأن البائعين والمتجولين لا يلقون بالا لما يقع،إستهتار وتهور وخرق لقانون الحجر الصحي وكأنهم من كوكب آخر(لا مسافة قانونية وآخرون لا يحملون كمامات....إزدحام واكتظاظ!!!!
يبقى السؤال:هل نحن صحيح واعون بما يقع؟!!!!
نسأل الله اللطف ودفع البلاء والشفاء للمصابين.
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3
19 - saadoune الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 11:07
جل الإصابات ليس لها علاقة بالحجر الصحي. فالسجن والمعمل الذي يؤمن إنتاج المواد الغدائية يجب على السلطات الصحبة إتخاد التدابير الازمة لضمان إستمراريتها. أظن هناك تقصير كبير قد يؤدي إلا كوارت أخرى
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6
20 - mohamoha الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 11:10
تصدر جهة درعة تافيلالت للقائمة مرده إلى البؤرة المكتشفة بالسجن المحلي لورزازات التي ضمت 66 إصابة. مدير المؤسسة السجنية هو المسؤول الأول والأخير عن هذه الكارثة التدبيرية. يجب أيضا الكشف عن العشرات من السجناء المستفيدين من العفو الذين خرجوا من هذه المؤسسة السجنية مخافة أن يكونوا بدورهم حاملين للفيروس.
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3
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