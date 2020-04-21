ثلاث جهات تتقاسم غالبية الإصابات الجديدة بـ"كورونا" في المملكة

هسبريس من الرباط

كشفت التحاليل الخاصة بـ"كورونا" 140 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في المغرب، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3186.

وسجلت جهة درعة تافيلالت أكبر عدد من الإصابات الجديدة بالعدوى، إذ ربطتها نتائج الفحوصات بـ69 حالة مؤكدة، بينما تم رصد 43 إصابة حديثة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة.

جهة فاس مكناس شهدت 25 حالة إضافية مصابة بفيروس "كوفيد 19"، مقابل حالتين اثنتين في جهة الشرق وإصابة واحدة مسجلة ضمن جهة الرباط سلا القنيطرة.

ووفق الحصيلة الجديدة فإن عدد الحالات المعلن عنها، منذ بداية تفشي كورونا في المملكة، وصل إلى 840 في جهة الدار البيضاء سطات و739 في جهة مراكش آسفي و473 بفاس مكناس.

كما بلغ حجم الإصابات نفسها 426 في جهة طنجة تطوان الحسيمة و281 بالرباط سلا القنيطرة، و157 في جهة الشرق و155 بدرعة تافيلات، و61 في جهة بني ملال خنيفرة.

ووفق إعلانات وزارة الصحة فإن سوس ماسة طالتها 47 حالة إصابة مؤكدة بالجائحة، 4 حالات في جهة العيون الساقية الحمراء و2 بالداخلة وادي الذهب وحالة واحدة بكلميم وادي نون.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.