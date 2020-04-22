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الرئيسية | مجتمع | انتشار "كورونا" في "بؤر مهنية" يستوجب تشديد المراقبة والوقاية

انتشار "كورونا" في "بؤر مهنية" يستوجب تشديد المراقبة والوقاية

انتشار "كورونا" في "بؤر مهنية" يستوجب تشديد المراقبة والوقاية
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 22 أبريل 2020 - 16:30

باتت وزارة الصحة تؤكد مؤخرا أن أسباب ارتفاع أرقام الإصابة بوباء كورونا راجعة بالأساس إلى ظهور بؤر عائلية وأخرى في أماكن العمل، وهو ما يقتضي تشديد المراقبة، خاصة في هذه الأخيرة. ووصل الأمر حد إقفال بعض المصانع.

جمال الدين البوزيدي، رئيس العصبة المغربية لمحاربة داء السل وأخصائي الأمراض التنفسية والحساسية والمناعة، يؤكد أن القطاعات التي مازال تشتغل عليها أخذ مزيد من الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الوقائية التي يجب أن يتبعها العاملون، سواء في القطاع المهيكل أو غير المهيكل.

ويوضح البوزيدي أن هناك قطاعات من الضروري استمرار عملها من أجل تقديم مجموعة من الخدمات الأساسية للمواطنين الذين يعيشون الحجر الصحي، إلا أن على الملزمين بالعمل اتباع مجموعة من الإجراءات، بداية من مرحلة التنقل ووصولا إلى مكان العمل.

ويؤكد الخبير أنه أثناء النقل يجب الحفاظ على المسافة الآمنة التي تتجاوز المتر، مع وضع الكمامات بشكل مستمر، وفي حالة عدم توفرها يمكن الاستعانة بأي وسيلة كغطاء للأنف والفم، مضيفا: "لها آثار آنية ومستقبلية، وتساعد في حماية الآخر في حالة العطس كما تربي المواطن على عدم البصق في الشارع العام، وبالتالي حماية المحيط، مع حماية الشخص من أن يلمس فمه أو أنفه بيده، وبالتالي التقليل من خطر العدوى".

ويقول المختص إن من الأفضل ارتداء النظارات، وفي الأسواق يوصي بضرورة توسيع الهامش بين السلع المعروضة، سواء كانت خضرا أو غيرها، مع ضرورة أن يساعد المجتمع المدني السلطات المحلية في التنظيم وتربية الناس على احترام مسافة الأمان.

ويتابع البوزيدي: "المرض ليس له دواء، وبالتالي الوسيلة الوحيدة هي قطع سلسلة العدوى عن طريق الحجر"، مؤكدا أن "المغرب أبان عن حكمة، فالوضعية الوبائية مسيطر عليها والأرقام طبيعية بالمقارنة مع الدول الأخرى".

وسبق أن قال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إنه تم إغلاق عشر مقاولات في مدينة طنجة بسبب عدم الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا، مضيفا: "الحكومة قررت إغلاق عشر مقاولات خلال أسبوع واحد لكونها لم تحترم شروط السلامة ولا يمكنها ذلك"، وزاد: "رغم حيويتها وضرورة اشتغالها فإن صحة الأجراء مهمة بالنسبة لنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - لعب الدراري الأربعاء 22 أبريل 2020 - 16:42
من المسؤول عن عودة بعض المصانع التي لا تنتج مواد استهلاكية اساسية كالكبلاج في القنيطرة حتى قبل نهاية فترة الحجر الاولى والادهى انها قامت باستدعاء عمالها من عدة مدن بالمغرب عبر وسائل نقل خاصة، و المشكل الاخر هو كيف تم السماح لهؤولاء العمل والترخيص لهم بالسفر عبر عدة مدن في حين اننا اصبحنا نسمع عدد المصابين في ازدياد خاصة بالبؤر الصناعية. اذا لحرثو الجمل دكو.
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38
2 - مغربي من الريف الأربعاء 22 أبريل 2020 - 16:45
هنا يجب على المشغلين ان يتحملوا مسؤوليتهم بإيجاد وسائل الحماية من كمامات و وسائل غسل اليدين في المعامل والمصانع وكذا النقل واحترام المسافات وإلا فان إغلاقها احسن وافضل .الكل مسؤول رب العمل مسؤول،المواطن مسؤول ، ......كلنا مسؤولون يجب أن نتحمل المسؤولية فإذا أرادوا رفع الحجر الصحي وحالة الطوارىء الصحية فطبقوا ما تأمرون به بحذافيره.
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9
3 - nawaf الأربعاء 22 أبريل 2020 - 16:47
الحجر الصحي يجب ان يشمل الوطن كله ماعدا المراكز الحيوية تشتغل في حدودها الدنيا.
هناك وحدات صناعية وتجارية غير ضرورية كبدت المغربة شهر حجر صحي مجاني.
مغاربة لبوا نداء الوطن وضحوا بمصادر رزقهم في حين ان مؤسسات تجارية وصناعية استمرت في أداءها دون الحاجة لها والنتيجة انتشار الوباء بدل الانحصار المستهدف.
بهده الطريقة سنصل لشهور من الحجر دون ان نتمكن من حصر الوباء مادام الحجر اختياري للقطاعات المنتجة والغير حيوية.
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22
4 - Rabat الأربعاء 22 أبريل 2020 - 16:47
الاغلاق لمده محددة هو الحل ماشي تشدييد المراقبة من الصعب تعرف على الفيروس و من الصعب تعرف ادا كل العمال ملتزمين بالإجراءات
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7
5 - [email protected] الأربعاء 22 أبريل 2020 - 16:48
لا أدري ما سبب ارتفاع الإصابات !! صرنا كل اليوم تظهر أكثر من 200 حالة، الصين اليوم سجلت 11 حالة و0 وفيات كل يوم تقريبا ، أما الإصابات فمعظم الأيام لا تتعدى 30 . الصين تكذب لتظهر للعالم أنها انتصرت على كورونا لكي تبيع معدات وأجهزة لمكافحة كورونا، حتى في الجوائح الصين تستغلها لتقوم بالبيزنس.
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4
6 - مواطن غيور الأربعاء 22 أبريل 2020 - 16:51
حسب ما تمليه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، تجب متابعة المسؤولين عن انتشار هذه البؤر بالإهمال وعدم تطبيق إجراءات الوقاية المعمول بها مما أدى إلى انتشار الوباء ووفاة بعض الضحايا.
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7 - hassan الأربعاء 22 أبريل 2020 - 16:53
خير دليل ما حدث في سجن و رزازات ،فجأة إنفجر عداد الاصابات في تلك النقطة .ليبقى السؤال فيه .ماهي الاصابة الصفر فيه ، و من أين جاءته الاصابة ، هل كان من مخالطي الحالات السابقة ، أم كان في منطقة ما او مدينة ما مؤخرا ؟ من الأصح نشر مثل هده المعلومات للعامة ،لتعم الفائدة و تزداد التوعية و الحزم. الله احد ،و يشافي الجميع.
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8 - الرامي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 16:57
علاج كورونا هو : التزام الجم------يع للدر 14 يوما فقط وفقط . وبعدها من ظهرت عليه اعراض يعالج . ومن سلم سلم المغرب كله . وهو سهل مهل .
لكن اذاخرج كل يوم ثلث كل مدينة وتزاحموا وتقاربوا و.... فهنا كلما شفيت حالات تظهر اخرى لاقدر الله
والبقاء في البيت 14 او حتى 20 يوما لايكلف كثيرا سوء مصاريف اوغيرها . اذن . الدواء في ايدينا . وحفظ الله الجميع
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5
9 - أستاذة وطنية الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:02
نتمناوا ف الدار البيضاء يتم نفس الفعل بإغلاق الوحدات الصناعية للتخفيف من انتشار المرض
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10 - maroune الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:03
هنا خاص الدولة تتدخل لأن صحة الإنسان هيا الأولى لله يحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم
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11 - منصف التازي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:04
اين تباع الكمامات
لا توجد في الصيدليات في مدينة تازة و لا في الدكاكين
لا اعرف هل يعقل محاسبة من يضطر للتسوق او العمل و هو لم يجد كمامة تحميه
لمدا على قنوات التلفزة كل شيء موجود و بكثرة و على الواقع العكس تماما
اما بخصوص الحجر الصحي ف80 في المائة ملتزمة به جدا و 10 في المائة تخرج للشغل و 3 في المائة تخرج للتسوق او للضرورة القصوى و ليس كل يوم و 7 في المائة هي الخطر اصحاب خرج دخل فيهم الدود في كل الازقة هم الخطر خاصة المدخنين و ايضا مدمنين المخدرات في كل مدينة لها هده النمادج سواء الاحياء الشعبية او المتوسطة و حتى الغنية لديهم هدا الحال باستثناء قلة
الله يلطف بنا . انا فعرك اجلس فدارك ايها المتهور
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12 - ملاحظ الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:05
اعتقد ان على الدولة ان تكون شجاعة وان تتخذ قرار الاغلاق المؤقت لمدة اسبوعين لكل المقاولات في مدن: الدارالبيضاء،طنجة،الرباط، مراكش، العرائش بالرغم من صعوبته اقتصاديا واجتماعيا وذلك حتى تعود الثقة للمواطن في مدى اهمية وجدية اجراءات الحجر الصحي على الجميع وعلى الدولة اللهم ان يصبر الجميع اسبوعين ونجنب الاقتصاد الوطني المزيد من الخسائر، أوان نستمر في اجراءت الحجر الصحي مع ترك المعامل ووسائل النقل العمومية تشتغل، وتنقل بعض السكان بين المدن مما سيؤدي لانتشار الفيروس على نطاق واسع، وكأننا نكب الماء على الرمل:ماصلح هنا يفسد هناك.مما قد يؤدي لزيادة مدة الحجر الصحي لشهور في ظل غياب لقاح رسمي للوباء.وهذا سيضاعف حجم الخسائر المادية للاقتصاد الوطني وهذا ما لا نتمناه.
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13 - أستاذة وطنية الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:07
والله يا أخي عادة المغاربة هي هي الكمامة تعلم الإنسان عدم البزاق في الشارع وان قلت لك ان البارحة عاينت منظرا مقززا ازال الشخص الكمامة بجانب بائع الخبز والكرواصة وغيرها وتنخم وبزق ليس بعيدا ثم ارجعها أردت تنبيهه ولكن خفت لسانه فانسحبت دون شراء ما كنت اريده شراءه
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14 - الفاسي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:15
يجب التوقيف الفوري للمعامل الغير منتجة للمواد الظرورية من تغدية وأدوية فهي سوف تتجه بنا إلى الهاوية
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15 - DONKICHOTE الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:19
كاينين تجاوزات فانا نتلا اشتغل في شركه للحليب ومشتقاته ومكان عملي السيبير مارشي. ولان رمضان جا وهو الشهر لي تيكون فيه البيع كتير. ارغمتنا الشركه على عدم اخد العطله الاسبوعيه اي نشتغل طول رمضان بلا يوم الراحه الاسبوعيه مع مايمتل دلك من خطوره في هدا الضرف لي الدوله تطالب بتقليل التجمعات المهم لا حول ولا قوه الا بالله
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16 - مليكة الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:34
وعباد الله أسواق التجارية هي لغتزيدنا من الحجر وسدوها
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17 - احمد الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:36
السلام عليكم شفتو غيىر المصانع وو واحد المتاجر الكبرى لا حدت ولا حرج يلاه جاي منو اشمن حجر صحي ولا اشمن طوارء والو عادي الامور الناس جايين عاءلات 5 او 6 الافراد والى مع مع والدهم وتا بعض المستخدمين تيتحرك بيدون كمامة واقية وهادشي في مرجان ودابة
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18 - civisme et civilité الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:43
Comme il y’a des personnes asymptomatiques, on ne peut donc pas savoir si on est porteur ou pas. Ceci dit tout le monde doit se comporter comme s’il avait le virus . Pour les milieux professionnels, il faut le port de masques continuellement. Il ne faut pas non plus oublier les marchés, quand on voit circuler une vidéo montrant un marché couvert à Fès, on se dit où sont les autorités et que nous risquons un autre moi de confit.
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19 - بشير الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:46
الوحدات الصناعية هي التي ستسبب في تفشي الوباء بالآلاف وعشرات الالاف لا قدر الله . ما فائدة ان تفرض الدولة اقفالا للمقهى والمطاعم وأصحاب المهن الحرة و... وتوقف حركة النقل السككي والطريق بين المدن. وتوقف المخالفين للحجر الصحي. وفي المقابل تتراخى مع أصحاب الشركات حيث العمال بالمئات او الالاف ودون أدنى شروط الوقاية. وقد تأكد أن البؤر الجديدة للوباء ذات مصدر مهني.
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