أطر وكالة التنمية الفلاحية يدعمون صندوق كورونا

هسبريس من الرباط

قرر مسؤولو وموظفو وكالة التنمية الفلاحية المساهمة في صندوق مواجهة فيروس كورونا؛ وذلك في إطار التعبئة الوطنية الكبرى ضد جائحة "كوفيد 19".

بلاغ صادر عن الوكالة أورد أن مسؤوليها وموظفيها قرروا المساهمة في الصندوق بأجرة شهر لكل من المدير العام والمدراء، ورؤساء الأقسام بأجرة نصف شهر، ورؤساء المصالح بأجرة 10 أيام؛ في حين أن الموظفين والموظفات قرروا المساهمة بأجرة ما بين 3 أيام و6 أيام كل حسب استطاعته.

البلاغ الذي توصلت هسبريس بنسخة منه اعتبر المساهمة تعبيرا من المعنيين عن "تجندهم إلى جانب العديد من المؤسسات والفعاليات والمواطنين والمواطنات الذين بادروا إلى المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير هذه الجائحة، والمحدث بتعليمات من الملك محمد السادس، وبروح وطنية عالية".

وبالإضافة إلى هذه المساهمات الفردية، قررت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وكالة التنمية الفلاحية المساهمة بمبلغ 60.000 درهم، متمنية الخروج من هذه المعركة بسلام وانتصار تحت قيادة الملك محمد السادس.