جهة فاس تسجل 10 إصابات جديدة بـ"كوفيد-19"

هسبريس من الرباط

تواصل جهة فاس مكناس تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كوفيد-19"، إذ تم اكتشاف 10 حالات مؤكدة بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 473 حالة.

وتتوزع حالات الإصابة بـ"كورونا" في الجهة بين مدن فاس (292 حالة)، مكناس (99)، تازة (42)، إفران (18)، تاونات (7)، صفرو (11)، الحاجب (1) ومولاي يعقوب (3)؛ بينما لم يسجل إقليم بولمان أي حالة حتى الآن.

ووفق حصيلة تطور وباء كوفيد 19، التي أعلنتها المديرية الجهوية للصحة، فقد بلغ عدد المتعافين على مستوى الجهة 68 شخصا، مع استقرار عدد الوفيات في 24.