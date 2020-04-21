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جهة فاس تسجل 10 إصابات جديدة بـ"كوفيد-19"

جهة فاس تسجل 10 إصابات جديدة بـ"كوفيد-19"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 13:50

تواصل جهة فاس مكناس تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كوفيد-19"، إذ تم اكتشاف 10 حالات مؤكدة بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 473 حالة.

وتتوزع حالات الإصابة بـ"كورونا" في الجهة بين مدن فاس (292 حالة)، مكناس (99)، تازة (42)، إفران (18)، تاونات (7)، صفرو (11)، الحاجب (1) ومولاي يعقوب (3)؛ بينما لم يسجل إقليم بولمان أي حالة حتى الآن.

ووفق حصيلة تطور وباء كوفيد 19، التي أعلنتها المديرية الجهوية للصحة، فقد بلغ عدد المتعافين على مستوى الجهة 68 شخصا، مع استقرار عدد الوفيات في 24.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اقتراح مهم / لمعرفة المخالطين الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 13:58
لتسهيل التعرف على المخالطين / اقترح التعريف بالمصاب بكورونا في (*الحي الذي يسكن فيه) وفي (*مقر عمله) والنداء بان يقدم كل شحص خالطه نفسه للحجر الصحي والتسجيل مع المخالطين
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4
2 - motabi3 الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 14:09
الحمد لله المغاربة لديهم مناعة قوية، فقط 10 حالات لكل سكان مدينة فاس الكبيرة، غريب
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-8
3 - مواطن الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 14:14
العزلة والتهميش التي يعاني منها إقليم بولمان جنبته كل شيء تقريبا...
من المشاريع الإجتماعية والبنية التحتية وصولا الى المصانع والمدارس والكليات... و اخيرا الجائحة (COVID-19).

محاسن الصدف.
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4
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