نقابات الصيادلة تطلب استبدال العقاقير لتفادي مشكل انقطاع الأدوية

هسبريس - محمد الراجي

في ظل استمرار انقطاع بعض أنواع الأدوية، الذي تزايد مع ظهور جائحة فيروس "كورونا" المستجد، حيث تراجع مستوى الإنتاج والتوريد بسبب تراجع وتيرة التصنيع وتقييد الحركة التجارية الدولية، دعت كونفدرالية نقابات الصيادلة إلى منح الصيادلة حق استبدال الدواء لفائدة المواطنين لتجاوز مشكل انعدام بعض الأدوية في الصيدليات.

كونفدرالية نقابات الصيادلة وجهت رسالة إلى وزير الصحة بخصوص هذا الموضوع، أشارت فيها إلى أن ظاهرة انقطاع الأدوية التي يعرفها السوق الوطني بين الفينة والأخرى، تنعكس على مواظبة المرضى عن الاستمرار في متابعة علاجهم، لافتة إلى أن نسبة انقطاع الأدوية على المستوى الوطني ازدادت في ظل الجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد.

ولتجاوز إشكال غياب بعض الأدوية في السوق الوطني، طلبت كونفدرالية نقابات الصيادلة بمنح الصيادلة حق استبدال الأدوية باعتبارهم متخصصين في المجال، وهو إجراء معمول به في عدد من الدول الأوروبية وفي أمريكا، وحتى في بعض دول المنطقة مثل تونس والجزائر، حسب إفادة الكاتب العام للكونفدرالية، أمين بوزوبع.

وقال بوزوبع، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن استبدال الدواء الذي يحتاجه المريض بدواء آخر، يحتوي على المادة الأساسية نفسها وبقدْر مماثل، يعدّ حلا فعالا لمشكل عدم توفر عدد من الأدوية في الصيدليات، كما أن هذا الحلّ سيمكّن من الحيلولة دون تنقل المواطنين من صيدلية إلى أخرى بحثا عن دواء معيّن في ظرف الحجر الصحي القائم.

وأوضح المتحدث ذاته أن المواطن حين يسأل عن دواء معيّن ولا يجده، يمكن للطبيب أن يقدّم له دواء بخاصيّات مماثلة، أي مصنّع من المادة نفسها، لكن هذه الإمكانية غير متاحة للصيادلة حاليا من الناحية القانونية، بينما هي معمول بها في دول أخرى، مشيرا إلى أن مشكل غياب الأدوية "لا يمكن التغلب عليه إلا بتخويل الصيادلة حق الاستبدال".

ويشتكي عدد من المغاربة عدم توفر مجموعة من الأدوية في الصيدليات، لكن انقطاعها هو مسألة عالمية ولا يعاني منه المغرب فقط، بحسب إفادة أمين بوزوبع، الذي أوضح أن أسباب انقطاع الأدوية منها ما هو ذو طابع داخلي، ومنها ما هو خارجي، كعدم توفر المادة الأولية التي تصنع منها الأدوية.

ووفق إفادة بوزوبع، فإن تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد أدى إلى ارتفاع نسبة انقطاع الأدوية في السوق الوطني بسبب تراجع وتيرة تصنيع الأدوية واستيرادها، "لذلك أصبح الاستبدال ضرورة استعجالية لضمان استمرار المواطنين في متابعة العلاج"، يقول المتحدث، مضيفا: "هذا إجراء عاد سبقتنا إليه دول أخرى".

وأكدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن تخويل الصيادلة حق استبدال الأدوية يُمليه أيضا إغلاق بعض العيادات الطبية بمختلف التخصصات، ما يحول دون تواصل الصيدليات معها، واستحالة الأطباء الممارسين بالمستشفيات في الظرفية الحالية، قصد التوافق مع الطبيب على استبدال بعض الأدوية الموصوفة للمرضى.