المغرب يسجِّل 163 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

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كُتّاب وآراء
المغرب يسجِّل 163 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 163 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 3209 حالات.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 14891 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 145 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 43 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 393 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (57)
خاص يكون عندنا يقين بأنه غادي يجي النهار لي يخرج الدكتور اليوبي للاعلام وبدون ورقة ويقول للمغاربة 0 حالة إصابة ، ولا حالة وفاة وشفاء جميع المرضى ان شاء الله .
داك النهار غادي يجي ان شاء الله، فقط نبقاو فديورنا، ونحاولوا نتعاونوا باش نقدروا نوصلوا ليه. ونضبطوا ونلتزموا بوسائل الوقاية، أكثر من أي وقت آخر.
قادرين نصنعوا الفرق حنا كاملين، وقادرين نأثروا فالمحيط ديالنا.
بقى_فدارك
سننتصر_بإذن_الله
ولكن يبقى الدعاء أملنا الوحيد وسلاحنا الأقوى التي نلجأ إليه في مثل هذه الأوقات الصعبة التي نمر بها جميعا، متمنين أن ينتهي هذا الوباء في أسرع وقت ممكن
اللهمّ إني أسالك باسمك الأعظم أن ترفع عنّا الوباء وتبلغنا رمضان ونحن في أتم الصحة والعافية.
وللتذكير : فإننا أمام جائحة كونية، ولا يوجد علاج لها في الوقت الراهن، ولا وقاية منها سوى عن طريق الحجر الصحي والعزل الاجتماعي، وهو وضع يفترض التزام الجميع بواجب التباعد.
و كنصيحة : "للتسوق، فقط شخص واحد ومن الأفضل شاب قوي البنية، الناس لكبار يبقاو فالدار، داخل السوق خلي 3 مترو و أكثر بينك وبين الناس+ الكمامة والمعقم!” كما قال أحد الأطباء من أكادير.
الله يشافي لي مريض و يرحم لي توفي
راه بغينا ندوزو العيد مع أحبابنا.
إن شاء الله يتناقص أكثر في الأيام المقبلة حتى يصبح حالات الشفاء أكثر من الإصابة بفضل الله
نتمنى التوفيق للساهرين،
و أتمنى لنا التوفيق في العودة إلى الله وأن نرد ردا جميلا في هذا الشهر مع كثير من المحبة بيننا جميعا كفانا عدوانية و تفرقة
الملك أصلحها في البداية و الشلاهبية و اصحاب المصالح الخاصة أفسدوها ووضعوا المغرب في فواهة بركان . الله ياخذ فيكم الحق
نطالب فورا باقامة مستشفى ميداني بورزازات.
الحل يا سادة في كتاب الله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
ما علاقة الناس اللذين قضو شهر وأكثر في منازلهم بدون جدوى لم يستفيدو لا الضمان الاجتماعي وال بطاقة الرميد . ولا الفئات الهشة . يجب حصر الأماكن التي هي مصدر البؤور . وترك الناس البحث عن رزقهم
أخوكم وأحبكم.
اللهم أعن من هم في الصفوف الأمامية . واشف كل مصاب . واحفظنا واحفظ بلدنا.