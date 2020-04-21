24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:1505:4712:3116:0719:0720:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الحجر المنزلي (5.00)

  2. بلافريج يدعو إلى تأميم مؤسساتٍ للتعليم الخاص وتوظيف الأساتذة (5.00)

  3. "الكاف" ينعش خزينة نادي الرجاء بمبلغ مالي مهم (5.00)

  4. الوكالة الفرنسية تدعم المغرب أمام "أزمة كورونا" (5.00)

  5. إصابات بـ"كورونا" في صفوف طاقم طبي بسطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجِّل 163 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجِّل 163 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجِّل 163 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:05

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 163 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 3209 حالات.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 14891 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 145 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 43 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 393 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (57)

1 - إن شاء الله اكون خير الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:14
السلاح بين ايدينا والقضاء على هذا الفيروس هو الالتزام للبيوت بطريقه صحيحه 100/100 وتعود الحياة الطبيعية كما كانت ونعود المساجد واشغالنا يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
80
2 - عبد المنعم الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:14
تسخروا لدراوش ونزلو الجيش وحبسو ناس فديورهم واعفاء من الضوء والماء شريطة من لم يتعدى الاستهلاك المعقول لتجنب إفساد الطاقة 20 يوم يبان كولشي حسن من هادشي كل مرة زيد شهر وكاين شي انسان حجري خارج بلا فايدة راه تقهرنا شدينا محالنا والكراء تابعك تابعك لا خلصتيه دابا ولا مور هادشي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
63
3 - يد في يد الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:15
التفاؤل شيئ رائع

  خاص يكون عندنا يقين بأنه غادي يجي النهار لي يخرج الدكتور اليوبي للاعلام وبدون ورقة ويقول للمغاربة 0 حالة إصابة ، ولا حالة وفاة وشفاء جميع المرضى ان شاء الله .

  داك النهار غادي يجي ان شاء الله، فقط نبقاو فديورنا، ونحاولوا نتعاونوا باش نقدروا نوصلوا ليه. ونضبطوا ونلتزموا بوسائل الوقاية، أكثر من أي وقت آخر.

  قادرين نصنعوا الفرق حنا كاملين، وقادرين نأثروا فالمحيط ديالنا.

  بقى_فدارك
  سننتصر_بإذن_الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
4 - سليمان محمودي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:15
اللهم لا منجى منك ولا ملجأ إلا إليك. اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء انك سميع مجيب .اللهم أننا فقراء إلى رحمتك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
72
5 - مواطنة مغربية الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:15
رمضان سيأتي في ظروف استثنائية لم نشاهدها من ذي قبل، هذه الظروف التي غيرت مظاهر الحياة العامة وها هي اليوم تمتد لتغير الوجه المألوف الذي اعتدنا عليه لهذا الشهر الفضيل، الذي يعد من أكثر الشهور قدسية. ربما هذا أصعب رمضان يمر على المسلمين، فهناك تغيرات كبيرة ستلحق به هذا العام، فقد تتغير بعض العادات والسمات التي اعتاد المسلمين عليها من صلاة التراويح والتجمعات العائلية وموائد الرحمن وربما فريضة الحج.
ولكن يبقى الدعاء أملنا الوحيد وسلاحنا الأقوى التي نلجأ إليه في مثل هذه الأوقات الصعبة التي نمر بها جميعا، متمنين أن ينتهي هذا الوباء في أسرع وقت ممكن
اللهمّ إني أسالك باسمك الأعظم أن ترفع عنّا الوباء وتبلغنا رمضان ونحن في أتم الصحة والعافية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
6 - aziz الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:16
اللهم ارحم من مات واشفي كل مصاب واحفظ جميع السالمين من هذا الوباء .
وللتذكير : فإننا أمام جائحة كونية، ولا يوجد علاج لها في الوقت الراهن، ولا وقاية منها سوى عن طريق الحجر الصحي والعزل الاجتماعي، وهو وضع يفترض التزام الجميع بواجب التباعد.
و كنصيحة : "للتسوق، فقط شخص واحد ومن الأفضل شاب قوي البنية، الناس لكبار يبقاو فالدار، داخل السوق خلي 3 مترو و أكثر بينك وبين الناس+ الكمامة والمعقم!” كما قال أحد الأطباء من أكادير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
7 - عهد الأصدقاء الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:16
بادن الله ستنفرج الازمة مايميزنا كمسلمين هو الايمان بالقدر خيره وشره .وتهدينا الحياة اضواءا في اخر النفق ..تدعونا كي ننسى الما عشنااااه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
8 - mus الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:16
اللهم لطفك يارب اللهم لطفلك يارب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
9 - محلل الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:16
والله انه لامر غريب كيف يبقون على المصانع مفتوحة ويغلقون المساجد التي هي اقل تجمعا من المصانع والشركات، هذا مايصطلح عليه باللهجة المغربية العمية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
10 - Sabrina الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:16
المرض عادي ابحالو ابحال ارواح ومنوضين هاد القيامة .هدا ما قال لبروفسور راوول اليوم اوقال بالي هاد الشهر لافان اديالو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
11 - amir الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:16
الحمد الله ملي حالة الشفاء كترتافع وفاة كتنخافض انشاء الله غدي نتجاوزو هده المحنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
12 - ساكنة الرباط الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:17
الطريقة لي خارجين بيها الناس فالزنقة كتبين انه الشعب المغربي يريد الحجر الصحي حتى نهاية السنة و يريد ان يرى عدد الموتى بالمستشفيات و الشوارع و بعدها اجي تبكي و تشكي و تقول حقا الدولة ما دولة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
13 - عبدالكريم من جرسيف الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:17
الله يخفف ما نزل
الله يشافي لي مريض و يرحم لي توفي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
14 - بودنجال خو الدنجال الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:17
عندي احساس يوم 11ماي سيكون المغرب بصفر حالة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
15 - أطلسي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:17
الحمد لله الأمور تبشر بالخير عدد المتعافين في ارتفاع مستمر والوفيات نسب قليلة اللهم ارفع عنا هذا الوباء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
16 - simo الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:18
اللهم شافينا وعافينا من هدا الوباء إنك على كل شيء قدير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
17 - الغرباوي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:18
المشكل ناس مزاحمين في حوانت كتخاطفووو وكتسابقو على شراء قوام حلوة وشبكية لرمضان لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
18 - [email protected] الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:19
اللهم فرج همنا أننا ذقنا درعا فنحن في الصف الامامي وكثرة العمل ارهقتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
19 - بشير خير الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:19
إنشاء الله ، ندوزو من هد المحنا ، بالإلتزام و الصبر ، والله يشافي المرضا و يرحم الموتا اللهم امين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
20 - يونس الخطيب الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:19
اللهم رب الناس أذهب الوباء، وارفع الشقاء، وأنزل الشفاء، وعجل لنا بالدواء، ولا تفجعنا في أحد من الأحباء، فإنك سميع الدعاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
21 - متتبع الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:20
انا واقيلا كنشوف مناعة القطيع احسن لاحقاش هدا شيء ما كيقتل بزاف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
22 - واحد من المغرب الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:20
الحمد لله بدأت بعض البؤر بالتراجع. و حالات الشفاء تتزايد.المرجو المزيد من الحذر و تطبيق الحجر الصحي.
راه بغينا ندوزو العيد مع أحبابنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
23 - محمد الزموري الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:20
اللهم ارفع هذه الغمة عن الأمة ياأرحم الراحمين اللهم ارحم الموتى واشف المرضى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
24 - Nabil الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:20
163 حالة إيجابية من أصل 1714 بمعدل 9% رقم إيجابي جدا يبعث الأمل،
إن شاء الله يتناقص أكثر في الأيام المقبلة حتى يصبح حالات الشفاء أكثر من الإصابة بفضل الله

نتمنى التوفيق للساهرين،
و أتمنى لنا التوفيق في العودة إلى الله وأن نرد ردا جميلا في هذا الشهر مع كثير من المحبة بيننا جميعا كفانا عدوانية و تفرقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
25 - قارئ الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:21
اليوم دارو 1714 تحليلة، 9% منهم للقاو فيهم اصابات وهذا رقم جيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
26 - said soussi الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:22
اللهم احفظنا واحفظ اولادنا وعائلاتنا من هدا الوباء يارب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
27 - مغربي معصب الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:24
الله يبارك و زيد . كانوا يحسبون بالوحدات و لما صاروا يتكلمون حول فك الحصار صاروا بالعشرات وييك وييك يا بابا . في الأخير سي اليوبي يخرج و يقول اشوف الوضع صار خارج عن السيطرة .
الملك أصلحها في البداية و الشلاهبية و اصحاب المصالح الخاصة أفسدوها ووضعوا المغرب في فواهة بركان . الله ياخذ فيكم الحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
28 - الجهل الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:25
مادام هناك جهلاء ..فالطامة ستثكاثر...وجب التزام الشامل بالحجر..ووجب نهاية السنة الدراسية..والخروج صباحا فقط للحاجة الملحة..ومرور فوراالي درجة 3
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
29 - الدوكالي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:25
يوجد في المغرب ازيد من 15000 الف حالة لاكن عدد الفحوصات قليل لك الله يا وطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
30 - مغربي في الغربة الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:26
لا حول ولا قوة الا بالله نسأل الله ان يرفع عنا هدا الوباء ويرحم كل من توفي جراء تفشي جائحة covid 19 و نسأل الله ان يبلغنا رمضان ويبلغ الينا رمضان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
31 - كريمي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:26
الحمدلله تبشر بالخير اللهما إرحم الاموات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
32 - من درعة تافيلالت الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:27
مدينة ورزازات تعتبر الاولى وطنيا من حيث نسبة انتشار الفيروس باستحضار عامل الكثافة السكانية. وكون الحصيلة مرشحة للارتفاع بحكم كثرة المخالطين.
نطالب فورا باقامة مستشفى ميداني بورزازات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
33 - رأي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:27
لا احب اللوم او الانتقاد، لكن التراخي وعدم الانضباط، وفتح المعامل والشركات، وكذا ضعف تسيير بعض القطاعات التي ظهرت فيها بؤر، يتطلب من الحكومة اتخاذ اجراءات اكثر صرامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
34 - هناك امل الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:28
العدد في تناقص ولله الحمد اللهم بالشفاء العاجل لكل مريض ورحم كل ميت.. بقا فدارك باش تعاون بلادك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - حفيظ الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:28
ما فائدة الجلوس في بيوتنا إذا كانت المصانع والشركات لا زالت تعمل.وفي نفس الوقت يجب أن تعمل من أجل إقتصاد البلاد وفي نفس الوقت هناك عائلات تكسب قوتها من هناك.خلاصة الكلام كيما درتي وحلة.الله يلطف بينا او صافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
36 - منیر الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:30
التحلیلات المخبریه لا زالت غیر كافیه ان لم نقم بتحلیلات تناهز 2000 تحلیله فی الیوم فلن نستطیع تطیوق الفیروس فهذا اكبر خطا ارتكبه المغرب بالاضافه لعدم اجبار المعامل والمصانع علی تطبیق شروط الاحترازیه وعدم التساهل معها مطلقا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
37 - Hassan الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:31
Hamdolillah les signe de la baisse des cas confirmés commence à apparaître. Et cela est dû à la bonne maîtrise des foyers de contamination. Nous implorant Dieu le tout puissant d'éloigner le mal de notre globe.Amine
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
38 - جعفر الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:31
الحمد لله عدد الحالات بدأت تنخفظ وأعتقد أننا تجاوزنا مرحلة الذروة ولو لم تظهر تلك البؤر في المعامل و بعض مؤسسات الدولة لكان عدد حالات الإصابة ما دون 50 حالة في اليوم نستبشر خير من الله غز وجل و نترجى من إخوتي المغاربة أن يلتزمو بيوتهم ويحترمو فترة الحجر و الإلتزام بشروط السلامة و النظافة سنخرج من هذه الجائحة أقوى و أصلب من ذي قبل ورجائنا في الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
39 - جعفر الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:31
الحمد لله عدد الحالات بدأت تنخفظ وأعتقد أننا تجاوزنا مرحلة الذروة ولو لم تظهر تلك البؤر في المعامل و بعض مؤسسات الدولة لكان عدد حالات الإصابة ما دون 50 حالة في اليوم نستبشر خير من الله غز وجل و نترجى من إخوتي المغاربة أن يلتزمو بيوتهم ويحترمو فترة الحجر و الإلتزام بشروط السلامة و النظافة سنخرج من هذه الجائحة أقوى و أصلب من ذي قبل ورجائنا في الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
40 - Driss الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:33
ما يريح البال هو أن وثيرة المتعافين تتصاعد بكثير مقارنة مع الوفيات رحمهم الله. وهذا يُؤشر على أن مستوى الإستسشفاء قد تحسَّن. ربما لأن الأدوية المستعمَلة مُجدِية، و التجهيزات الصحية توفرت، والأطقم الطبية رفعت من جدوى آدائها مشكورة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
41 - علامة تعجب الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:34
صراحة نحن جالسون في ديارنا حاجرون على أنفسنا التزاما منا بتعليمات الحكومة و لكن بعضا من الناس يفسدون ما نفعل و ما نلتزم به و الدولة تترك لهم الحبل على الغارب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
42 - فقير الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:34
فين اللاعبين والممثلين لي جامعين الملايير دبرونا دابا على شي حل... طلقوا لفراجا حنا معوزين وما بيدنا حل إلا الدعاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
43 - عزيز الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:34
قرأت في كثير من التعاليق أن الناس نوعان قسم يخاف من الفيروس وقسم يخاف من الجوع. فما الحل إذن؟
الحل يا سادة في كتاب الله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
44 - العاربي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:35
الأرقام في تزايد بالرغم عدم العدد الحقيقي لحالات الشفاء. الحالات المتزايدة بالأحياء الشعبية التي لم تحترم نفسها والمصانع والمتاجر الكبرى .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ما علاقة الناس اللذين قضو شهر وأكثر في منازلهم بدون جدوى لم يستفيدو لا الضمان الاجتماعي وال بطاقة الرميد . ولا الفئات الهشة . يجب حصر الأماكن التي هي مصدر البؤور . وترك الناس البحث عن رزقهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - Aourik الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:36
البؤر الصناعية هي التي تتسبب في الحالات الجديدة وكذا الأماكن التي تكون فيها تجمعات ولا تتوفر فيها التهوية الملاىءمة التي لا تعرض الاشغاص الفيروس. لقد أثبتت تجارب حديثة بأن مساءلة تكييف الهواء في الأماكن المغلقة تساهم بشكل كبير في العدوى.. وهاذا ما يمكن أن يفسر انتشار الوباء في الوحدات الصناعية. يجب على المسؤولين أن يتخذوا لإجراءات الأزمة....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
46 - Brahim الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:38
بعد ما قامت به الدولة في شخص أعوانها موظفيها ومسؤوليها وماتقوم به من عمل جبار لحماية الشعب واقتصاده، الكرة الآن عندنا نحن الشعب فنحن القوة المحددة في الإنتصار على كورونا عدونا المشترك. نعم إنها الحرب يا أحفاد طارق بن زياد وعبد الكريم الخطابي، لا تستصغر نفسك يا مغربي، لقد جاء دورك ودوري، دورنا نحن الشعب في التصدي لهجمات الفيروس. لكن من ذكيا معه فسلاحه يصنعه منا من جسمنا ويستعملنا ليضرب بعضنا بعض فلا تمنحه فرصة ذلك. الخطة سهلة وصعبة في نفس الوقت. سهلة إذا أدركت سبل العدوى وطرق انتشارها. وصعبة إذا كنت جاهل هتى النخاع. لنكن شجعانا ولنسجل أسماءنا في التاريخ بماء من ذهب كما فعل أسلافنا. والله حتى نقدرو . اتحدوا ولو مرة يا أبناء وطني. أرجوكم أتوسل إليكم وأشد على يدكم بحرارة وأقبل رأسكم من بعيييد.
أخوكم وأحبكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
47 - Freethinker الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:40
الى من يتساءل عن سبب إغلاق المساجد والإبقاء على المصانع مفتوحة: المصانع تنتج مواد غذائية أساسية وكمامات. ماذا تنتج لنا المساجد؟؟؟!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
48 - asb9 الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:40
demain le chiffre de 43 personnes gueris va se confirmer pour sauter a plus de 80 personnes le jeudi et a plus de 160personnes par jour le week end
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
49 - Arias الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:42
السؤال المطرح هو لماذا يتم السماح للمصانع والمعامل التي تضم المئات من العاملات والعمال بالخدمة مع فرض الحجر فقط على عموم الشعب. المنحنى في تصاعد ويكفينا بهتانا.الا تستهتروا بنا لقد ضقنا ذرعا.واش غادي تحمقونا وسط 4 دالحيوط اعباد الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
50 - Abdo الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:44
لطفك يا رب اللهم رفع عنا هذا البلاء فهاذ العواشر و أدخل علينا رمضان ب 0 اصابة يا رب واشفي جميع المصابين إنك انت الشافي و العافي يا رحمن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
51 - immad الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:48
لماذا لايذكرون عدد الفحوصات كل يوم حتى نقارن هل تزيد ام تنقص ونقارنها مع عدد الاصابات!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
52 - بلاحدود.... الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:49
للأسف لولا ظهور بؤر صناعية و تجارية للوباء الفتاك و استخفاف بعض أرباب العمل و تكديسهم للشغيلة المسحوقة و إجبارها قسرا على العمل في ظروف لا إنسانية و لاصحية لساعات طوال في استغلال سافر لجهدها و عرقها و اقتناص الظروف الصعبة و القاسية التي تمر بها أغلب الشرائح الاجتماعية العريضة و الواسعة لمراكمة الثروة و الأرباح و الإثراء الغير المشروع لكنا الآن على غرار جيراننا في الجزائر و تونس و الأردن و كوريا الجنوبية و طايوان في أقصى آسيا قد قاربنا على محاصرة هاته الجائحة و التحكم فيها و التخفبف من حالة الطوارئ الصحية و العودة لحياتنا الطبيعية تدريجيا اعتمادا على مناعة القطيع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
53 - نورالدين الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:51
مزيدا من الحكمة و التروي فإن الخطب جلل ففي هذه الاوقات العصيبة يظهر المعدن النفيس الا وهو الشعب المغربي الأصيل الذي أبان عن تضامن وعن تفاهم وعن تألف قل نظيره اخوتي عليكم بالصبر و التجلد ولا داعي للتهور حتى لا يفوت الاوان لا ترتابوا ولا تلقوا بالإحصائيات فانها قد تعلو وقد تنخفض لكن الاهم من هذا ان نتعاون و نتضامن حتى تمر هذه الجاءحة و تبتعد باذن الله سبحانه وتعالى .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
54 - CITOYEN الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:53
ا لحل في حظر التجوال اربعة ايام متتالية يغلق فيها كل شيئ ماعدا الداخلية والمستشفيات والققوات المسلحة المرابطة عللى الحدود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
55 - نور الدين بن الطبيب الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:58
مزيدا من الحيطة والحدر حتى تمر هذه الجاءحة.
اللهم أعن من هم في الصفوف الأمامية . واشف كل مصاب . واحفظنا واحفظ بلدنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
56 - لشهب الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 18:59
المرجو اتخاد جميع الاحتراز والتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات والنطافة والالتزام بالحجر الصحي والعزل للنتصر عاي هدا الوباء الشرس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
57 - deffie hellman الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 19:01
لاداعي للخوف الفرج قادم لا للخروج وهي مناسبة للاستغفار في رمضان والتضرع لله ان يرفع عنا هذا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 57 | عرض: 1 - 57

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.