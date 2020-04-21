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المجلس العلمي الأعلى يدعو إلى إقامة صلوات التراويح في المنازل

المجلس العلمي الأعلى يدعو إلى إقامة صلوات التراويح في المنازل
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 19:00

أكد المجلس العلمي الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن الحفاظ على الحياة من جميع المهالك مقدم شرعا على ما عداه من الأعمال، بما فيها الاجتماع للنوافل وسنن العبادات.

وذكر المجلس في بيان، بخصوص شهر رمضان، أن الإمامة العظمى إمارة المؤمنين رفيقة بنا في حماية حياتنا أولا وفي قيامنا بديننا ثانيا، وهي رقيبة على الوضع الصحي في المملكة، وهي أحرص ما تكون على فتح المساجد من ضمن العودة إلى الحياة العادية متى توفرت الشروط.

وشدد المجلس العلمي الأعلى على أن الأدب مع أحكام الشرع يقتضي الامتثال لأمر إمام الأمة ونصيحته والعمل بتوجيهاته، مبرزا أن العمل مع الله، مهما كان نوع هذا العمل، لايسقط أجره بعدم الاستطاعة حتى ولو كان العمل فرضا، مثل الحج، وكذلك في مختلف رخص الشرع، فبالأحرى ألا يسقط الأجر في ما انعقدت عليه النوايا وتعذر عمليا من أعمال السنة، ومنها صلاة التراويح وصلاة العيد.

وأشار المجلس إلى أن عدم الخروج إلى صلوات التراويح قد يعوضه إقامتها في المنازل فرادى أو جماعة مع الأهل الذين لا تخشى عواقب الاختلاط بهم، ومعلوم شرعا أن الجماعة في الصلاة ما زاد على الواحد.

وخلص المجلس إلى أن استحضار الرضا بحكم الله تعالى من شأنه أن يحمي من أي شعور مخالف للأحكام المشار إليها، مهيبا بالناس أن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء لأن يعجل برفع البلاء وكشف الغمة.

وأوضح المجلس العلمي الأعى أنه يستحضر، مع اقتراب شهر رمضان، شهر المبرة والغفران، ما يصاحب إحياء هذا الشهر المعظم، في المملكة المغربية، من مظاهر التدين، لاسيما تتبع الدروس الحسنية المنيفة برئاسة أمير المؤمنين حفظه الله والإقبال على الصلوات في المساجد، وقيام التراويح، واجتهاد العشر الأواخر من الشهر، وما فيها من إحياء ليلة القدر المباركة، ثم الخروج لصلاة العيد.

وأضاف البيان أن المجلس يستحضر هذه المظاهر وبلدنا، من جملة بلدان الدنيا، يعيش أحوال الاحتراز من الوباء وما وجب بسببه من منع التجمعات المنذرة بخطر العدوى المهدد للصحة، بل والمهدد للحياة، الأمر الذي بمقتضاه أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى بناء على طلب أمير المؤمنين، أعزه الله، حيث نصت على ضرورة إغلاق المساجد، وبناء على هذه الضرورة نفسها أوصت السلطات الصحية والإدارية بلزوم المنازل وعدم الخروج إلا عند الحاجة القصوى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - oujdi الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 19:31
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء في القريب العاجل
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77
2 - عادل الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 19:31
للاسف لن تكون التراويح في مساجد الله
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26
3 - علي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 19:33
ذاك هو الدين الحق ، التراويح الاصل فيها أن تصلى في البيوت لأنها من جملة النوافل، وإذا رأينا طريقة التي تصلى بها التراويح في زماننا من اختلاط بين النساء والرجال عند الدخول والخروج من المسجد. بل يصلون مختلطين في الشا ع أحيانا. ومن شك فلبحضر التراويح في مسجد اطوهول بالرباط..... لكل هذا وغيره يجب افامة التراويح في البيوت
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44
4 - الغرباوي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 19:34
المساجد تؤدى فيها صلاة الفرائض ، والنوافل في المنزل،الله سبحانه وتعالى هو من أعطى هذا البلاء للأمة الإسلامية العالم كله،وخصوصا للمسلمين أن يعبدو الله وحده ليس من الضروري أن يراك الإنسان وانت ماشي المسجد بل،خد سجادتك ومصحفك وصلي لله دون أن يراك الإنسان وانت في ركن بيتك ما اجمل هذا الإحسان وانت بين يدي ربك تضرع له بالصلاة والذكر والدعاء والتوكل عليه وحده لا شريك له ، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا الله أنك على كل شيء قدير ،
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53
5 - أستاذة وطنية الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 19:35
للضرورة أحكام ف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخلف عن صلاة التراويح بين الفينة والأخرى حتىّ لا يجعلها فريضة فالضروف الوبائية تفرض على الناس التباعد بينما الصلاة الجماعية تتطلب تراص الصفوف وبما ان ذلك لن يتأتى علينا أن نصلي صلاة التراويح في بيوتنا تجنبا لانتشار الوباء واستفحال الوضع
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35
6 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 19:36
مهيبا بالناس ان يتوجهوا الى الله تعالى بالدعاء لأن يعجل برفع البلاء وكشف الغمة... سيقرأ العلمانيون هذه الجملة بغُصة ولن يستطيعوا مناقشتها كما كان يفعلون بدعوة ان هذه دجل وشعوذة وان العلم هو من سيرفع الوباء
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14
7 - ابن طنجة الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 19:37
اغلاق الله لبيوته عن المسلمين أي المساجد وبيت الله الحرام في مكة عن المعتمرين وحرمانهم من التعبد في شهر رمضان إشارة من الله أنه غاضب عن المسلمين وان العبادة وحدها ان لم تكن خالصة لله فلا داعي لاقامتها مادام النفاق هو السائد في حياتنا ومعاملاتنا اليومية
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-20
8 - و فجأة لمع مصباح من بعيد الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 19:37
نتمنى أن يؤذن المؤذنون بكل مساجد بلادنا آذان الصلوات الخمس مع إضافة جملة "صلو ببيوتكم" و يصلي المؤذن و الإمام و المأموم مع وضع الكمامات و ترك مسافة بينهم، حتى يرفع صوت المآذن بكل البلاد.
نتمنى نشر التعليق
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-18
9 - Mounir الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 19:39
المطلوب هو فتوى تحرم الصلاة في غير البيت
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-27
10 - Said الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 19:41
لا أعلم لماذا يقومون بتبجيل صلاة التراويح جماعة حتى أصبح الفرد منا ينام عن صلاة الفجر ومن المستحيل أن تفوته صلاة التراويح. علما أن نبينا الكريم لم يكن يصليها جماعة في المسجد.
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17
11 - Abdelhak الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 19:41
لم أتصور يوما أن المساجد ستغلق وأن صلاة التراويح ستكون في منازلنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم الطف بعادك يا الله .يا ذا الجلال والإكرام
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6
12 - فقط ملاحظة الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 19:45
وليس في السطوح راه غادي ديرو ضرون
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10
13 - Sabrina الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 19:47
اعلاش مايديروهاش فالتلفازة والناس اتصلي وراء الامام.
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-11
14 - الفلاح الصغير الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 19:49
اتمنى من المجلس العلمي ان يدعمنا ولو ببعض التمور لان الكل يعلم أن التراويح لن تقام الا بالمنازل.
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-2
15 - المرزوقي ابراهيم الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 19:51
نعم علينا أن نظربا موعد وراء صلات العشاء لكي نوصليى صلاة التراويح في المنازل والجميع يتدرعو الى الله لكي يرفع عنا الولاء أمين
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-3
16 - شاهد على عصره الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 19:51
صلاة التراويح كما تؤدى جماعة هي قد تكون بدعة. و الرسول ص كان يصليها بشكل فردي و صلاها مرة واحدة جماعة ثم تراجع عن ذلك مخافة أن يضمن الناس بأنها فرض. عمر بن الخطاب هو من أمر بصلاتها جماعة و هو اجتهاد شخصي منه. اي انه ابتدع في العبادات و هو مجال حسب علمي غير مفتوح للاجتهاد و الله اعلم.
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2
17 - اسماعيل الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 19:52
بان ليهم غي التراويح ،اما المصانع لي كيكون فيها ازيد من 100 شخص وبهكا راه كايزيد عدد الاصابات دبا سدو الناس المحلات وخلاو المصانع خدامين راه بهكا صعيب ايقضيو على كورونا ،خاصهم احبسو كولشي باش تعطي النتيجة ماشي شي ملتزم وشي وحدين لا، راه كاينين ناس مضحيين
الحصيلة ماشي غي تراوح خاص كولشي اتحبس ،الله ابعد علينا هاد الوباء والله اهدي
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-6
18 - هشام متسائل الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 19:54
وحتى الاعتكاف في المساجد اللي منعوه عليكم راكم معتكفين في ديوركم

الانتظار حتى يصلنا اللقاح من الغرب
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2
19 - نبيل سلا الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 19:55
يجب على وزارة الاوقاف والشؤون الاساامية ان تنير راي المواطنين فيما يخص صلاة التراويح في البيت فيما يخص عدد الايات التي يجب ان تتلى في الركعتين و عدد ركعات صلاة التراويح 16او20ركعة
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-13
20 - الصلوات الخمس المفروضة اهم الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 19:56
افضل ان تكون محافضا على صلواتك الخمس طوال السنة، على ان تكون تاركا للصلاة و حريصا على التراويح في رمضان. الفرص اولى من السُّنة.
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9
21 - موافق الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 19:59
فيها خير يديرو التراويح الصوامع حتى تعم السكينة في نفوسنا
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2
22 - اسماعيل الأدوزي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 19:59
مقترح بمناسبة رمضان لهذه السنة:
في رمضان من كل سنة ترسل وزارة الأوقاف مع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج حوالي 840 امام وواعظ، يمنحون 30000,00 درهم للشهر + تذكرات الطائرات + التأشيرات،وهذا كله يكلف حوالي ثلاث مليارات في كل رمضان...، أقترح أن تحول هذه المليارات الى ميزانية تجهيز المستشفيات فهي أحوج ما تكون الى هذه الميزانية الكبيرة،أو أن تصرف لفائدة أصحاب المهن التي أغلقت كالحلاقة والسدور والنجار...لعلها تغطي حاجياتهم
أنشري هسبريس
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22
23 - زعيتر الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 19:59
الاصل في النوافل ان تكون في البيت لقوله صلى الله عليه وسلم (افضل صلاة الرجل في بيته الا المكتوبة)
ولأن كانت التراويح جماعة سنة محمودة هدفها تشجيع الناس وتحميسهم فان هذا الظرف أوجب على المسلم الصلاة في بيته مع اهله واطفاله
فرصة لتعليم ابناءنا إذ يجوز أن يؤم الطفل المصلين نفلا
اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء
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6
24 - amin sidi الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 20:06
سلام : اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامري منكم .ص الله العضيم
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4
25 - Abdallah الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 20:10
التراويح نافلة والطريقة التي تصلى بها الان في المساجد بدعة. اعطيت لها أهمية اكتر من الفراءض الخمس.
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2
26 - متتبعة الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 20:11
ربما هذه فرصة لنمتحن فيها إخلاصنا وخشوعنا بعيدا عن كل رياء وسمعة.
ربنا سبحانه يربينا من خلال هذه المحنة فمرحبا بامتحان الله.
اللهم ارفع عنا الوباء .
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2
27 - يوسف زهري الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 20:12
نعم كل نفس تشتاق للصلاة بالمساجد وبالخصوص ونحن بمقبرة من شهر رمضان الكريم التي لاتفصلنا عنه الا ايام معدودات حتى نتمكن من صلاة التراويح لكن هذه السنة جد خاصة بسبب الوباء والله سبحانه وتعالى دعانا في كتابه الكريم بإحدى الآيات من سورة البقرة ألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة:( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إلى التَّهْلُكَةِ﴾ ففي ظل هذا الوباء يجب علينا الامتثال لأوامر الله عز وجل
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1
28 - ولد السوالم الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 20:17
كين شي وحدين غادين يصليو التراويح في السطوح... راكم غضربو كلشي في زيرو...صليو في ديوركم بلا قوالب. ماشي عا انتوما لي مومنين.
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2
29 - حماقات الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 20:17
* و هل من يقر بغير ذلك ؟
* إذا دعا المجلس إلى إقامة صلوات التروايح في المساجد ،
فهل يوجد من سيستجيب إلى دعوته ؟
* على المجلس مراقبة المصلين ، و تسجيل الغياب ؟
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-1
30 - زعيتر الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 20:19
اجمل واحسن تعليق هو السيد اسماعيل الازودي
احسن هدية للفقراء من كورونا
نتمنى ان يجد تعليقك سيدي اذانا صاغية
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1
31 - Le révolté الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 20:19
قبل اجتماع المجلس العلمي الأعلى كان من المتوقع أن ينصح المسلمين بقيام الصلات في المنزل، ما دامت المساجد مغلقة. هل كان أحد منا ينتظر قرارا غير هدا؟ هدا ما يمكن أن نسميه اجتماعا علميا بدون مناسبة تفرض وقوعه.
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0
32 - مواطن مغربي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 20:19
ارفعوا المظالم
ردوا الحقوق الى اصحابها
ادوا الزكاة
اعدلوا بين الناس

غدا عند ربكم تختصمون يا من تظلمون انفسكم قبل ان تظلموا غيركم. هذا الوباء سجن السجان و خفف عن المسجون...

تصالحوا مع دينكم و علماءكم لا تكونوا عبادا إلا لله

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

حينها يرفع الله كل عنكم كل بلاء. وما رد الشدة الا التوبة والدعاء.

اللهم ارفع عنا ما نحن فيه من شدة وكرب.
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1
33 - منصف التازي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 20:23
اكتب التعليق و عيني تدمع على المساجد نغلقة
الله ارفع عنا غضبك و مقتك .
ربي سباحنه غني عن عبادتنا طردنا حتى من مساجده انطلق من نفسي كلنا مخطؤون و فاسدون الا من رحم ربك
لو يحاسبنا على فيديوهات الوتساب و صور الوتساب نستحق أكثر من كورونا
انطق من نفسي قبل الحكم على غيري أخطاؤنا كثيرة و لكن نرجو رحمته التي سبقت غضبه هو أرحم بنا من أنفسنا . لم أتوقع أبدا يوم في حياتي تغلق المساجد في وجوهنا ليس اعتراض على قرار المسؤلين بل على غضب الله علينا و لازلنا نفكر فقط في شراء الاكل و تكديسه في المنازل و لا نبالي الا من رح الله
يا رب فرجك يا رب فرجك يا رب
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-1
34 - إلى: مواطن مغربي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 20:23
يبدو جليا أنك تجهل معنى كلمة " علماني" وتستعملها في غير محلها. وربما، قد يكون العلماني أقرب منك إلى الدين والتدين، لكنه ينظر إلى الحياة من زاوية غير تلك التي تنطلق انت منها، كي تحكم بالباطل على ما في الصدور.
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2
35 - الهاشمي 123 الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 20:26
من كان يصلي ليراه الناس و لكي يروا جلبابه الأنيق فإن المساجد قد أغلقت بسبب جاءحة كورونا و من كان يصلي لله عز و جل فإنه حي لا يموت.
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0
36 - مواطن مغربي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 20:28
اذا كان صلاة التراويح اصحابها ينافقون ويخادعون، وسلوكهم غير سليم في المعاملة مع إخوانهم ، مثل التاجر الدي يغش في تجارته ، والحرفي الدي يغش الناس ، والعامل والمياوم الدي يغش في عمله.، هاته النماذج الله اصلا لايقبل صلاتهم ..
اذا كانت الصلاة لا تنهي صاحبه على العمل الصالح فاتحدوا منها اصلا .
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