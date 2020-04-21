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كُتّاب وآراء
المجلس العلمي الأعلى يدعو إلى إقامة صلوات التراويح في المنازل
أكد المجلس العلمي الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن الحفاظ على الحياة من جميع المهالك مقدم شرعا على ما عداه من الأعمال، بما فيها الاجتماع للنوافل وسنن العبادات.
وذكر المجلس في بيان، بخصوص شهر رمضان، أن الإمامة العظمى إمارة المؤمنين رفيقة بنا في حماية حياتنا أولا وفي قيامنا بديننا ثانيا، وهي رقيبة على الوضع الصحي في المملكة، وهي أحرص ما تكون على فتح المساجد من ضمن العودة إلى الحياة العادية متى توفرت الشروط.
وشدد المجلس العلمي الأعلى على أن الأدب مع أحكام الشرع يقتضي الامتثال لأمر إمام الأمة ونصيحته والعمل بتوجيهاته، مبرزا أن العمل مع الله، مهما كان نوع هذا العمل، لايسقط أجره بعدم الاستطاعة حتى ولو كان العمل فرضا، مثل الحج، وكذلك في مختلف رخص الشرع، فبالأحرى ألا يسقط الأجر في ما انعقدت عليه النوايا وتعذر عمليا من أعمال السنة، ومنها صلاة التراويح وصلاة العيد.
وأشار المجلس إلى أن عدم الخروج إلى صلوات التراويح قد يعوضه إقامتها في المنازل فرادى أو جماعة مع الأهل الذين لا تخشى عواقب الاختلاط بهم، ومعلوم شرعا أن الجماعة في الصلاة ما زاد على الواحد.
وخلص المجلس إلى أن استحضار الرضا بحكم الله تعالى من شأنه أن يحمي من أي شعور مخالف للأحكام المشار إليها، مهيبا بالناس أن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء لأن يعجل برفع البلاء وكشف الغمة.
وأوضح المجلس العلمي الأعى أنه يستحضر، مع اقتراب شهر رمضان، شهر المبرة والغفران، ما يصاحب إحياء هذا الشهر المعظم، في المملكة المغربية، من مظاهر التدين، لاسيما تتبع الدروس الحسنية المنيفة برئاسة أمير المؤمنين حفظه الله والإقبال على الصلوات في المساجد، وقيام التراويح، واجتهاد العشر الأواخر من الشهر، وما فيها من إحياء ليلة القدر المباركة، ثم الخروج لصلاة العيد.
وأضاف البيان أن المجلس يستحضر هذه المظاهر وبلدنا، من جملة بلدان الدنيا، يعيش أحوال الاحتراز من الوباء وما وجب بسببه من منع التجمعات المنذرة بخطر العدوى المهدد للصحة، بل والمهدد للحياة، الأمر الذي بمقتضاه أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى بناء على طلب أمير المؤمنين، أعزه الله، حيث نصت على ضرورة إغلاق المساجد، وبناء على هذه الضرورة نفسها أوصت السلطات الصحية والإدارية بلزوم المنازل وعدم الخروج إلا عند الحاجة القصوى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
نتمنى نشر التعليق
الحصيلة ماشي غي تراوح خاص كولشي اتحبس ،الله ابعد علينا هاد الوباء والله اهدي
الانتظار حتى يصلنا اللقاح من الغرب
في رمضان من كل سنة ترسل وزارة الأوقاف مع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج حوالي 840 امام وواعظ، يمنحون 30000,00 درهم للشهر + تذكرات الطائرات + التأشيرات،وهذا كله يكلف حوالي ثلاث مليارات في كل رمضان...، أقترح أن تحول هذه المليارات الى ميزانية تجهيز المستشفيات فهي أحوج ما تكون الى هذه الميزانية الكبيرة،أو أن تصرف لفائدة أصحاب المهن التي أغلقت كالحلاقة والسدور والنجار...لعلها تغطي حاجياتهم
أنشري هسبريس
ولأن كانت التراويح جماعة سنة محمودة هدفها تشجيع الناس وتحميسهم فان هذا الظرف أوجب على المسلم الصلاة في بيته مع اهله واطفاله
فرصة لتعليم ابناءنا إذ يجوز أن يؤم الطفل المصلين نفلا
اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء
ربنا سبحانه يربينا من خلال هذه المحنة فمرحبا بامتحان الله.
اللهم ارفع عنا الوباء .
* إذا دعا المجلس إلى إقامة صلوات التروايح في المساجد ،
فهل يوجد من سيستجيب إلى دعوته ؟
* على المجلس مراقبة المصلين ، و تسجيل الغياب ؟
احسن هدية للفقراء من كورونا
نتمنى ان يجد تعليقك سيدي اذانا صاغية
ردوا الحقوق الى اصحابها
ادوا الزكاة
اعدلوا بين الناس
غدا عند ربكم تختصمون يا من تظلمون انفسكم قبل ان تظلموا غيركم. هذا الوباء سجن السجان و خفف عن المسجون...
تصالحوا مع دينكم و علماءكم لا تكونوا عبادا إلا لله
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
حينها يرفع الله كل عنكم كل بلاء. وما رد الشدة الا التوبة والدعاء.
اللهم ارفع عنا ما نحن فيه من شدة وكرب.
الله ارفع عنا غضبك و مقتك .
ربي سباحنه غني عن عبادتنا طردنا حتى من مساجده انطلق من نفسي كلنا مخطؤون و فاسدون الا من رحم ربك
لو يحاسبنا على فيديوهات الوتساب و صور الوتساب نستحق أكثر من كورونا
انطق من نفسي قبل الحكم على غيري أخطاؤنا كثيرة و لكن نرجو رحمته التي سبقت غضبه هو أرحم بنا من أنفسنا . لم أتوقع أبدا يوم في حياتي تغلق المساجد في وجوهنا ليس اعتراض على قرار المسؤلين بل على غضب الله علينا و لازلنا نفكر فقط في شراء الاكل و تكديسه في المنازل و لا نبالي الا من رح الله
يا رب فرجك يا رب فرجك يا رب
اذا كانت الصلاة لا تنهي صاحبه على العمل الصالح فاتحدوا منها اصلا .