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الرئيسية | مجتمع | خبراء أمريكيون يُوصون المغرب برفع التحليلات لمحاصرة كورونا

خبراء أمريكيون يُوصون المغرب برفع التحليلات لمحاصرة كورونا

خبراء أمريكيون يُوصون المغرب برفع التحليلات لمحاصرة كورونا
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:00

أورد مسؤولون أمريكيون، في تصريح لهسبريس، أن الطريقة الوحيدة لمحاصرة تفشي فيروس كورونا المستجد في المغرب تتمثل في الاستمرار في الرفع من عدد الفحوصات الطبية والتحليلات المخبرية.

وأجرى مسؤولون أمريكيون بمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، لقاء صحافياً عبر الهاتف، بمشاركة هسبريس، لتسليط الضوء على الوضعية الوبائية المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

شاركت في هذا اللقاء الصحافي الدكتورة نانسي نايت، مديرة قسم حماية الصحة العالمية في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها نائبة في إدارة حوادث فيروس كورونا المستجد، والدكتورة هيثر بورك، مديرة البرنامج الإقليمي في قسم الهجرة العالمية والحجر الصحي في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وفي جوابهما على سؤال لهسبريس حول الإجراءات الحكومية بالمغرب لمواجهة "كوفيد-19"، أشادت المسؤولتان بجهود المملكة في محاربة الأوبئة، ومن ضمنها إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ودعت الخبيرتان الدوليتان المغرب إلى تكثيف مجهودات تعقب المخالطين والحالات المشكوك في إصابتها بالفيروس، وأشارتا إلى أن خطة تتبع المخالطين وإجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية الفردية تبقى أهم سلاح لوقف انتشاره في ظل عدم وجود أي لقاح إلى حدود اليوم.

وأوضحت الدكتورة نانسي نايت، وهي مديرة قسم حماية الصحة العالمية في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها نائبة في إدارة حوادث فيروس كورونا المستجد، أن لكل دولة إجراءات خاصة بها لمواجهة "كورونا"، لكن من بين الأمور الأساسية التي على المغرب القيام بها تكثيف التعرف على الأشخاص المحتملين ورفع عدد التحليلات المخبرية.

وأشارت المتحدثة إلى ضرورة وضع نظام لتعقب المخالطين والأفراد، بالإضافة إلى مشاركة المعطيات المتعلقة بالجائحة داخل المجتمع حتى يتخذ الجميع احتياطاته.

ودعت الخبيرتان الأمريكيتان، في جوابهما على أسئلة الصحافة، إلى التقيد بتوجيهات منظمة الصحة العالمية، والاستمرار في ملازمة المنازل، والاتصال بأقسام الرعاية الصحية والوحدات الطبية فوراً كلما ظهرت أعراض الفيروس. كما شددتا على أهمية التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي عند الخروج من المنازل.

وبخصوص ما استجد في عالم البحث عن لقاح لـ"كوفيد-19"، أشارت المتحدثتان إلى أن مواقع مختلفة تواصل معركة البحث عن اللقاح وحتى الآن لم يتم التوصل إلى أي شيء، وأكدتا أن "تطوير لقاح يحتاج وقتاً طويلاً، لأن هناك خطوات أساسية يجب القيام بها قبل الإعلان عنه".

وكان محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، أوضح أن "السقف اليومي للتحليلات يتجاوز بكثير ما هو مطلوب طبقا للحالات المتوقع تسجيلها، التي تستوجب الاكتشاف السريع، والفئات المستهدفة بالكشف، خاصة المخالطين".

وشدد اليوبي، في تصريح سابق لهسبريس، على أن "الطاقة الإجمالية سائرة في الارتفاع والتوسع كما وكيفا"، مشيرا إلى أن "رفع التحليلات الطبية يتم وفقا للاحتياجات والاستراتيجيات والأهداف المحددة في المخطط الوطني لليقظة والتصدي لمرض كوفيد-19".

وزير الصحة، خالد آيت الطالب، قال بدوره إن التحليلات الوبائية بالمغرب تراعي خصوصيات كل مرحلة، موردا أنها "ارتفعت لتشمل جميع المخالطين والمحتكين مع المصابين لتصل إلى 2000 تحليل مخبري في اليوم، وستواصل الارتفاع بعد وصول أجهزة التحليلات السريعة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - الغرباوي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:05
قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا.
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27
2 - yassin الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:05
ايودي هوما مسالييين يديوها فينا .... يشوفو بلادهم إش واقع فيها حايا كل واحد واحل هع راسو
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12
3 - Amine الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:07
يجب فتح مختبرات لكي يحاصرون الفيروس لان هناك بؤر عديدة لذلك يجب اتخاد الحيطة والحذر
من متفق معي يحك لايك
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24
4 - عماد سهلان الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:07
حاصروه هوما بعدا باش انصحونا حنا
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21
5 - مغربية و أفتخر الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:08
أمريكا دائما مذخلة راسها في كلشي بقى ليها غير المغرب. لا حول و لا قوة الا بالله.....
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13
6 - immad الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:08
لوكان الخوخ يداوي لوكان داوا راسو!!!!
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10
7 - عمر الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:08
واش حتا هادي نتسناو اوربا وامريكا يقولوها
غير العساس ديال الدرب نهار كانل وهو يقولها..
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21
8 - عنتر بن شداد الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:09
المغرب دائما تحت الوصايات يتحرك بالتليكوموند دولة جد متخلفة
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-53
9 - السعيدي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:09
سيرو ادوها في راسكم، أنتم سبب المشاكل في العالم بأكمله، توصون وتامرون وتهددون وتستقوون ووووووو.......
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13
10 - تنغيري الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:11
وماذا قدم هؤلاء الخبراء لبلدهم الأم امريكا؟؟؟ الاحرى ان تجدوا طريقة لمحاصرة كورونا في بلدكم الذي ينتشر والسحاب في السماء،ولكن الفتم التدخل في شؤون الغير،لو كانت خبرتكم لها قيمة مضافة لما شاركتم المعلومات مع أحد.
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17
11 - mohamed الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:11
الحمد لله المغرب مسيطر على الوباء .هاد النصاءح قدموها للدولة ديالكم لي وصل فيها اكثر من 40000 متوفى .عندنا حنيا خبراء ديلنا لي تيعرفو اشنو نديرو
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11
12 - Ghir dayz الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:12
بلابات بالبلاد خبراء امريكا معرفتش علامه تطنزو نفعو حتى رسهم بقاو غير يعطيونا النصيحة.
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10
13 - الحريزي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:12
يبقى الحل الأنجع والوسيلة الوحيدة لمحاصرة الوباء والقضاء عليه.
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3
14 - imad الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:14
نحن لا نحتاج توصيات من أحد هم أولى بالتوصيات من طرف المغرب موضوع خالي من المنطق
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4
15 - najib الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:15
هدا مقاله أغلب المغاربة لوكان لدينا 10000 تحليلة يومية لوسيطرنا علي الوباء
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11
16 - rima الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:17
خبر مفرح لسيطرة على الوباء 2000 تحليل مخبري في اليوم، وستواصل الارتفاع بعد وصول أجهزة التحليلات السريعة".
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10
17 - مغربي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:17
انصحو انفسكم و كفى
شاط الخير على زعير
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5
18 - متتبع الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:18
كلام معقول.
كيف ننتظر ساعات كثيرة لانتظار نتائج التحليلات.
مثال ورزازات و الحالة المستعجلة التي تفرضها الوضعية ومع هذا يجب قطع مسافة اكثر من 700 كلم الى مدينة فاس لاجراء التحاليل. ونقل المصابين الذين يحتاجون للعناية 300 كلم الى الرشيدية.

الا يزيد هذا التاخر من تفشي الوباء.
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3
19 - مغربي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:19
البارحة كتبت نفس مقاله الخبراء الأمريكيين و لكن سبحان التعليق لم يعجب القراء و اخد التعليق مئات من ديسلايكات . اما الان نفس البشر سيحبون كلام الخبراء .
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-4
20 - نلاحظ الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:19
ياودي راه قلناها شحال هادي بلا خبراء امريكيين قلنا راه تحليلات الفيروس خصها تزاد لان الوثيرة باش غادي المغرب تقيلة بزززاف ...هادوك المخالطين كوراه ساليناهم ...وبقينا مسيطرين على الوضع للأسف السياسة باش غادا الوزارة ماشي هيا هاديك خاصنا نوصلوا على الاقل 5000 تحليلة في اليوم حنا في شهر بالها وصلنا 16000 تحليلة ...إلى بغيتو تسيطرو على الوضع كثرو من التخليلات والا غادبن نبقاو نشوفو محمد اليوبي سنوات....
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4
21 - zbanzai الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:21
ودوها غير ف راسكم شوفو كيفاش تحاصره نتوما لتيمت عندكم بالألاف . بقى لكم غير المغرب ديرو فيه لفتنة ؟؟؟

له يزيدكم فتنة على فتنة وينجينا منكم
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0
22 - " خربقاء" أمريكيون الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:21
لا نريد دروسا من أمريكا. وينبغي على هؤلاء "الخبراء" الأمريكيين أن يحتفظوا عندهم بنصائحهم ودعواتهم وتوصياتهم لأنهم في أشد الحاجة إليها لمكافحة الوباء على أراضيهم لأننا أثبتنا أننا قادرون على التضامن بيننا ومحاصرة الجائحة برالرغم من إمكانياتنا المتواضعة.
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4
23 - ملاحظ مغربي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:21
الآن سترتفع التحليلات اليومية لا محالة. ولو ارتفعت منذ البداية وواكب ارتفاعها الحجر الصحي لكنا الآن في طور التعافي مثل الأردن.
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3
24 - ولد السوالم الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:28
فكوا حريرتكم اولا وابتعدوا عن المغرب والمغاربة ..قادين بروسهم
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0
25 - au commentaire 2 الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:29
tu veux comparer un continent avec le maroc, ,,,les etats unis est un continent 50 states c,est a dire 50 pays, ,le maroc c est juste une state aux usa.
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-1
26 - كريم الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:29
يا أخي الكريم نعم هذا هو الحل لكن قرأنا في الصحف 11000 psr اشتراها المغرب من اليابان على ما أظن وأين هي أين ؟؟؟ هل يتم استعمالها لعائلاتهم ؟؟؟ ام إحترقت لأن التيار الكهربائي عندنا في المغرب قوي لانه يستمد من أشعة الشمس في ورززات والشمس صعبة خصوصا هذه الايام تضر بالرأس لانها ليست في وقتها وكما قال الذكتور الفائد أي شيئ نستهلكه في غير وقته فهو مضر بالصحه والله والله العظيم إنني ألوم نفسي على أنني أقرأ لأنني لا أفهم في الأخير
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27 - يدوها فراسهم ! الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:30
و نحن نوصي الخبراء الامريكيين، بأن يفكوا وحايلهم هم نفسهم، ... ثم مرحباً بفهامتهم !
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