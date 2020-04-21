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مديرية الأمن تصمم تطبيقًا لضبط "التنقلات الاستثنائية"

مديرية الأمن تصمم تطبيقًا لضبط "التنقلات الاستثنائية"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 21:35

تمكن مهندسو وتقنيو المديرية العامة للأمن الوطني، من تصميم وبرمجة تطبيق معلوماتي خاص بتحديد نقاط المراقبة، التي يخضع لها المواطنون خلال فترة الطوارئ الصحية.

ووَفق مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني ، فإن التطبيق المعلوماتي الجديد يعتمد كمرجع نقاط المراقبة الأمنية المنتشرة بالمدار الحضري، من أجل حصر وضبط تنقلات المواطنين الاستثنائية، تفاديا للتنقلات العشوائية التي قد تكون سببًا في تفشي الوباء ونقله من مناطق إلى أخرى.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التطبيق يقتصر أساسا على نقاط المراقبة الأمنية، "بمعنى أنه يهدف إلى ضبط التنقلات الاستثنائية للمواطن في هذه النقاط بالذات، ولا علاقة له نهائيًا بتحركات المواطنين في الفضاء العام خارج هذه النقاط، بدليل أن المراقبة تقتصر على رقم البطاقة الوطنية دون غيرها من المعطيات التعريفية".

التطبيق، حسب المصدر ذاته، موجه للاستعمال بالهواتف المحمولة الخاصة برجال الشرطة، وتعميمه لا يحتاج إلى أية موارد أو تجهيزات تنطوي على تكلفة مادية. كما أنه يعتمد رقم بطاقة التعريف الوطنية للمراقبة، دون أن يمكن عون المراقبة (موظف الشرطة) من الولوج إلى المعطيات الشخصية للمواطن، علما أن سجلات وتخزين المعطيات الخاصة بالتطبيق يخضعان لمعايير الأمان العالية، التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في قواعد بياناتها.

وتبعًا للمصدر ذاته، فإن استعمال التطبيق غير ممكن خارج إطار نقاط المراقبة الأمنية. "كما لا يمكن تحميله أو تثبيته من أي مصدر آخر سوى من طرف مديرية نظم المعلوميات والاتصال التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني".

وأُنهيت الاختبارات والتحديثات الخاصة بالتطبيق أثناء تجريبه كمرحلة أولى بمدن الرباط وسلا وتمارة، ويجري حاليا الاستعداد لتعميمه على الصعيد الوطني، بهدف تأطير وتقنين الخروج الاستثنائي، للحد من تفشي العدوى ومكافحة جائحة "كوفيد-19".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - mehdi rhalem الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 21:43
Une petite question concernant la confidentialité, pourquoi quelque policiers prennent -ils des photos de la carte nationale ?
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2
2 - الزعيم الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 21:49
انا شخصيا كنت فالرباط و شدوني و دارو ليا تنقيط و كيعرفوك فين كنت من قبل ... فعلا هاد التطبيق كيعتمد على خدمة المواقع حيت ملي كيشدك رجل الامن او الدركي كيدخل رقم البطاقة ديالك و كيسجل في الخريطة النقطة اللي شدك فيها و فنفس الوقت كتعطيه النقطة اللي كنت فيها في حالة ما ادا كان وقفك شي واحد اخر و سجلك على خريطة گوگل ماب حتى هو طريقة العمل ديالو بسيطة باش يحاولو يضبطو عدم تنقل الاشخاص و السيارات بين المدن و هادشي كامل راه في مصلحة عموم المواطنين واخا كنحسو بأنه كاين تقييد للحرية و لكن معندنا مانديرو خاص الصبر و التضامن و الله يفرج.
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5
3 - [email protected] الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 21:50
مجهود جبار تقوم به السلطات و يجب تطبيقه على العموم للكف من انتشار هدا الوباء فنجد أغلب من يخرج لا يخرج الا لمعرفة ما يجري في الخارج فلو حبدا تطبيق مزيد من الصرامة في كل شخص يتحرك بدون سبب فاسأل العلي القدير أن يحفظكم ر يحفظ كل من يقرأ هادا التعليق انشري هسبريس
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0
4 - رشيد الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 21:55
يجب اخبار المواطنين بكل التفاصيل لهذا الجهاز للمراقبة . وكيف انه سيتصدى لمن يخرق الحجر وشكرا
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5 - . ولد السبعي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 22:02
مكينش معامن!! وياك المغرب والله حتى عندو رأسمال بشري كينين أدمغة تبارك الله عليها في شتى الميادين أو عندوا مؤهلات طبيعية وجغرافية خاص غير شي ناس الله يهديهم مقا سمين الثروة يخلصوا علينا الديون الخارجية باش نستقلوا على صندوق النقد الدولي او متبقاش تبعية الماما فرنسا والله حتى نمشيو القدام ولكن مكينش معامن
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6 - مراد الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 22:03
تحية كبيرة لرجال ونساء الامن الوطني ، كيضحيو بوقتهم في سبيل الوطن ، خاصنا نحتارمو التعليمات باش الله ارفع علينا هاذ الوباء في اقرب وقت ،
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