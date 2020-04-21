سحب الإعانات المالية لغير المستفيدين من "راميد"

هسبريس من الرباط

تخبر لجنة اليقظة الاقتصادية الأشخاص غير المستفيدين من خدمة "راميد" والعاملين في القطاع غير المهيكل، الذين قاموا بإرسال تصريحاتهم عبر بوابة "tadamoncovid.ma"، أن صندوق تدبير جائحة كورونا سيصرف الإعانات المالية بالنسبة للملفات المقبولة، وذلك ابتداء من يوم الخميس 23 أبريل وفق مسطرة السحب التالية:

ـ يتلقى رب الأسرة المستفيد من الدعم الاستثنائي رسالة قصيرة على هاتفه المتنقل الذي تم تسجيل رقمه أثناء التصريح. وتتوفر هذه الرسالة على رقم مرجعي وكذا مكان السحب.

ـ بالنسبة للشخص الذي سيتقدم إلى مكان سحب آخر ليس منصوصا عليه في الرسالة، لن يتمكن من الحصول على المساعدة، وفي هذا الإطار هناك حالتان:

1. إذا كان مكان السحب المنصوص عليه في الرسالة القصيرة هو وكالة الأداء، فإن المستفيد يجب عليه الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية من أجل سحب مبلغ الدعم.

2. إذا كان موقع السحب المشار إليه شباكا أتوماتيكيا تابعا لوكالة بنكية، على المستفيد إدخال الرقم المتوصل به عن طريق الرسالة القصيرة، ثم إدخال الأرقام الأربعة الأخيرة لبطاقة تعريفه الوطنية. وفي حالة ما إذا كان رقم بطاقة التعريف الوطنية مكونا من أقل من أربعة أرقام يجب إضافة أصفار على اليمين.

وبالنسبة لشبابيك وكالات القرض الفلاحي، سيتم إعطاء المعلومات اللازمة في الرسالة القصيرة التي ستبعث إلى المستفيد.