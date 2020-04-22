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هيئة تربوية تقدّم مقترحا للدراسة بعد حالة الطوارئ

هيئة تربوية تقدّم مقترحا للدراسة بعد حالة الطوارئ
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 22 أبريل 2020 - 12:15

‪ رغم أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لم تعلن إلى حد الساعة عن تصور رسمي في ما يهم استكمال الدراسة خلال الموسم الحالي، إلا أن الهيئة الوطنية لأطر التخطيط التربوي بالمغرب وضعت تصورا لاستكمال الموسم الدراسي 2019-2020 على ضوء سيناريو تطور انتشار كورونا.

سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قال خلال استضافته في برنامج على إحدى القنوات الفرنسية إن المغرب يراهن على استئناف الدراسة الحضورية بعد رفع الحجر الصحي، مؤكدا أنه سيتم تقديم بعض الحصص للدعم والاستدراك قبل اجتياز الامتحانات.

وفي الإطار نفسه تؤكد الوزارة أن إعلان برمجة العمليات المتبقية من الموسم الدراسي الحالي سيتم رسميا وفي الوقت المناسب عبر القنوات المؤسساتية المعتمدة.

ويأتي تصور الهيئة الوطنية لأطر التخطيط التربوي بالمغرب كمقترح غير رسمي، تتوقع من خلاله أن تستأنف الدروس الحضورية بالنسبة للأقسام الإشهادية فقط على الشكل التالي: بالنسبة للسنتين الأولى والثانية بكالوريا: ابتداء من 25 ماي، بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي: ابتداء من 01 يونيو، وبالنسبة للسنة السادسة ابتدائي: ابتداء من 01 يونيو، مع استمرار الدراسة عن بعد بالنسبة للأقسام غير الإشهادية إلى غاية إتمام البرنامج السنوي.

وتقترح الهيئة أن يتم إنجاز دعم تربوي لفائدة تلاميذ السنوات الإشهادية، يمتد ابتداء من تاريخ استئناف الدروس الحضورية إلى غاية 13 يونيو بالنسبة للسنتين الأولى والثانية باكالوريا، و27 يونيو بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي، والرابع من يوليوز بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي، مع اعتماد 20 تلميذا في القسم كحد أقصى، وعقد المجالس التعليمية لتنسيق برامج الدعم.

وترى الهيئة أن يهم الدعم فقط مواد الامتحانات الإشهادية، ويهم المضامين والوحدات التي تم إنجازها حضوريا إلى حدود 14 مارس، ويتم تحديد هذه المضامين من طرف الوزارة بتنسيق مع الأكاديميات والمديريات الإقليمية، وخاصة بالنسبة للسنة الثانية باكالوريا.

وفي ما يهم التقييم والامتحانات، فبالنسبة للأقسام غير الإشهادية تقترح الهيئة أن يكون المعدل السنوي يساوي معدل المراقبة المستمرة للدورة الأولى، أما بالنسبة للأقسام الإشهادية فيحتسب معدل المراقبة المستمرة للدورة الثانية باعتماد الفروض المنجزة خلالها، وتهم نقطة الفرض الأول ونقطة الأنشطة المندمجة، ونقطة فرض ثان اختياري ينجز بين 8 و13 يونيو.

وفي ما يخص الامتحانات الإشهادية، تقترح الهيئة ضرورة تحيين الدليل المرجعي للامتحانات، وأن يجرى الامتحان في المضامين التي تم إنجازها حضوريا إلى حدود 14 مارس.

تصور الهيئة رهين بأن يتم القضاء النهائي على الوباء قبل 25 ماي، ورصد آخر الحالات يوم 15 ماي، وهو ما يتطلب استمرار إغلاق الحدود والاحترام التام للحجر الصحي مع سرعة استشفاء الحالات المصابة وقدرة النظام الصحي على استيعاب جميع الحالات والرفع من عدد الكشوفات إلى أكثر من 1000 يوميا.

وتتوقع الهيئة أن تكون المدة الإجمالية للوباء ما بين 84-85 يوما؛ فيما مجموع الإصابات أقل من 5500 مصاب ومجموع الوفيات في حدود 370 وفاة، بينما مجموع حالات الاستشفاء في حدود 5000 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - غاضب الأربعاء 22 أبريل 2020 - 12:29
مستشارو التوجيه موظفون اشباح غائبون طوال السنة ولا يراهم التلميذ الا خلال ملئ مطبوعات التوجيه لذا هم اخر من يحق لهم اعطاء التصورات او الاقتراحات لما سيقوم به الاخرون ! على اساس زعما شوفونا خدامين!!! الهيئة التربوية و الادارية هم الوحيدين الذين يحق لهم تقديم التصورات لانهم هم الي غادين يطبقوها وياكلو فيها العصا.
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38
2 - أنيس الأربعاء 22 أبريل 2020 - 12:29
اقتراح منطقي ومعقول أخذ بعين الإعتبار الظروف الطارئة التي تمر منها البلاد. ليس فيه أي إجحاف أو ظلم تجاه التلاميذ. فقط أريد أن أضيف شيئا وهو أن يراعى في الدخول المدرسي للسنة المقبلة إن شاء الله هذا التأخر ويخصص شهر شتنبر لتدارك ما فات التلاميذ من دروس حضورية.
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-18
3 - samira الأربعاء 22 أبريل 2020 - 12:29
لا هاد شي ماموافقينش عليه خاصنا نكملوا لقراية و مجموع النقط دياولنا هما ليحددو مصيرنا ماشي عدل طبقو علينا نقط الدورة الأولى لا هاد شي مامنوش
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-12
4 - chakib الأربعاء 22 أبريل 2020 - 12:31
خاس الدولة تحصي الأسماء ديال الناس لي باقة تتزاول المهن ديالها في ظل الحجر كامثال الباعة المتجولين و الحرفيين.....ولي هما فنفس الوقت تيستافدو من دعم صندوق كورونا،باش تحيد ليهم الدعم ،حيث الدعم فقط موجه للفئة لي توقف النشاط ديالها،وتوجيه هذا المال لمن يستحقه.كمثال الناس لي توقف العمل ديالها نهائيا،راه 1200 درهم راه ماكافياش نهائيا.
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6
5 - اقتراح مواطن مغربي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 12:36
لو قدر الله انجلى الوباء مع بداية الصيف. لما لا تعوض شهور الصيف بالدراسة وتلغى العطلة وبعد الامتحان تبدأ دراسة العام الجديد
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-20
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