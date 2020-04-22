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كُتّاب وآراء
حصيلة كورونا 3377 إصابة بالمملكة عقب اكتشاف 168 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 168 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 3377 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل الخاصة بها، قد بلغ 15569 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
رصد 4 حالات وفاة أوصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 149 حالة حتى الآن؛ بينما جرى تسجيل 5 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 398 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.