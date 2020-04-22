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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة: مصابون جدد بـ"فيروس كورونا" في 8 جهات بالبلاد

وزارة الصحة: مصابون جدد بـ"فيروس كورونا" في 8 جهات بالبلاد

وزارة الصحة: مصابون جدد بـ"فيروس كورونا" في 8 جهات بالبلاد
هسبريس من الرباط (صورة: منير امحيمدات)
الأربعاء 22 أبريل 2020 - 10:25

أعلنت وزارة الصحة اكتشاف 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بين الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء والعاشرة من صباح اليوم الأربعاء، موزعة على 8 جهات في المملكة.

الحالات المؤكدة، التي رفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 3377 بعموم التراب الوطني، همّت 72 شخصا في جهة درعة تافيلالت و48 آخرين في جهة الدار البيضاء سطات، و35 بطنجة تطوان الحسيمة.

كما أكدت التحاليل أن الجائحة مسّت 6 أفراد في جهة الشرق و3 على مستوى جهة مراكش آسفي، وإصابتين اثنتين في جهة فاس مكناس وواحدة في الرباط سلا القنيطرة، وإصابة وحيدة أخرى ببني ملال خنيفرة.

حصيلة الحالات المعلن حملها فيروس كورونا، منذ بداية تفشيه في المغرب، تجعل جهة البيضاء في الصدارة بـ903 إصابات، مقابل 742 في جهة مراكش و482 بفاس مكناس و461 بجهة طنجة.

كما بلغ مجموع الحالات نفسها 282 في جهة الرباط سلا القنيطرة، و227 بدرعة تافيلالت و163 بجهة الشرق، و63 في بني ملال خنيفرة و47 بسوس ماسة، و4 بجهة العيون و2 في جهة الداخلة وادي الذهب و1 بكلميم وادي نون.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - متطوع في المسيرة الخضراء الأربعاء 22 أبريل 2020 - 10:35
اللهم ربي نسألك اللطف عند المقادير عند نزولها وبعد نزولها مع رضاك الأكبر اللهم احفظنا بحفظك وارفع عنا غضبك واشفي مرضانا ياارحم الراحمين يارب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه
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89
2 - fm morocco الأربعاء 22 أبريل 2020 - 10:41
اللهم الطف بالعباد. في. هذا الشهر الكريم. الاخوان خدوا بالاسباب ريحوا في دار. فوجو على بعضياتكم. خلقوا المودة. في هدا الشهر الكريم. ربي ما غاديش ينسنى ستفرج ان شاء الله
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67
3 - وسيم الأربعاء 22 أبريل 2020 - 10:46
جهة الرباط نجحت و لحد الساعة في السيطرة على الفيروس، نتمنى ان تسير باقي الجهات على نفس المنوال
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98
4 - abdsadek الأربعاء 22 أبريل 2020 - 10:46
إلى أين نسير؟
لطفك يا رب
رمضان مبارك سعيد
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17
5 - حفظ الله الجميع الأربعاء 22 أبريل 2020 - 10:47
السواد الأعظم للحالات الجديدة في بؤر صناعية وتجارية علاوة على السجن المدني بورزازات .
بشيء من اليقظة والإحتياط ما كنا لنصل إلى هذه الأرقام .
لكن الدرس الذي علينا جميعا أن نحفظه ، هو خطورة هذا الفايروس ، فبسرعة البرق يمكن أن ننتقل من حالة واحة إلى مئات الحالات .
فمزيدا من الإلتزام ، ومزيدا من الحيطة والحذر .
حفظ الله الجميع .
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43
6 - حداوي مغربي مغربي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 10:48
الظاهر ان هناك خلل ما في ما اعتمد في معالجة المصابين بكورونا ذلك أن عدد المتعافين ضعيفا و الله اعلم......اللهم ارحم موتانا و اشفي مرضانا
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-22
7 - مغربي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 10:48
درعة تافيلات صغيرة لاكن أراها تتسابق في الارقام المرجو من السلطات المزيد من التشديد والحزم
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30
8 - yassine الأربعاء 22 أبريل 2020 - 10:48
أنا تيبان ليا موحال واش غادي تسالي هاد الحريرة. راه ميمكنش احنا سادين علينا فديورنا وشي وحدين خيطي بيطي للحوانت يقلبو على مقادير سلو والشباكية راه ناس كاع ممسوقا وبحال الى مكاين لا مرض لا والو خارجين عادي.
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58
9 - محمد الأربعاء 22 أبريل 2020 - 10:51
أصبح تفاوت واضح بين جهتا الدار البيضاء و الرباط اللذين يعدان القلب النابض للمملكة. هل هذا راجع لعدم الإلتزام بالحجر الصحي أو ببعض الوحدات الصناعية اللتي لازالت تشتغل بالمدينة البيضاء
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18
10 - إيخانوس الأربعاء 22 أبريل 2020 - 10:52
إذا لم تكن الدولة تسجل الاصابات بالالاف يوميا فهي جد محظوظة، لذلك يجب توخي الحذر ! لأنه بؤر عديدة قد ظهرت، وكان سببها المتاجر والمصانع...
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10
11 - إطار عالي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 10:52
الرباطيين يحصرون إنتشار كورونا في وقت وجيز أسرع من الكوريين، الحمد لله، قريبا سنعود للعمل في المكاتب و الصلاة في المساجد
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23
12 - hassan الأربعاء 22 أبريل 2020 - 10:55
Nous demandons les parties compétentes de nous bien interpréter l'origine et les causes de l'augmentation brutale de cas confirmés dans les régions Daraa Tafilalat et Casa-Settat. Merci
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3
13 - hamdaoui vérité الأربعاء 22 أبريل 2020 - 10:58
المرجو بعد إنتهاء مهلة عشرين ماي أن يقتصر الحجر الصحي في حالة التمديد على الجهات التي أصبحت تشكل بؤرة للوباء مع رفعه عن باقي الجهات على أساس تشديد المراقبة على الجهات الأكثر وباء من حيث الدخول و الخروج من و إليها مع إزالة الحجر الصحي بالتدريج عن الجهات الأقل وباءا . و هدا الإجراء من شأنه إعادة الحركة الإقتصادية للبلاد للخروج بها من الجمود من ناحية . و من ناحية أخرى للتحكم في الوباء و منع إنتشاره و شكرا لمنبرنا هيسبريس
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10
14 - صاحب القلم الأحمر الأربعاء 22 أبريل 2020 - 11:00
أسباب انتشارالفيروس هو الإنسان الذي لم يلتزم بالحجر الصحي كمافرضته الدولة واش الناس باقيين داخلين خارجين بلا سبب يتجولون في الأسواق وفي الشوارع الرئيسة والأزقة الخلفية وبغينا العدد ينقص هذا من سابع المستحيلات،وااااعبادالله الله يخليكم بقاو في ديوركم باش نتغلبوا على هذا الفيروس بإذن الله تعالى .
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15
15 - asb9 الأربعاء 22 أبريل 2020 - 11:02
au mois cette bonne nouvelle rabat a reussi bravo notre capital.
madrid ou paris vous regarde avec envie
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-4
16 - SahraouiMaghribi الأربعاء 22 أبريل 2020 - 11:03
Draa Tafilalt laysat saghira...sahib ta3lik 7
elle fait 20% du territoire nationale...par contre il serait interessant de savoir si tous les nouveaux cas la bas sont toujours a Ouerzazat (le problem dial lhabs) ou est-ce que ca commence a se repandre un peu partout dans la region...
Allah ister ljami3
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3
17 - Omar Tánger الأربعاء 22 أبريل 2020 - 11:04
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا واخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم.
اللهم جنب هذا البلد واهله من كل سوء او شر او فتنة.
اللهم يا غياث المستغيثين ويا مفرج كرب المكروبين قد تعلم حالنا ولا يخفى عليك شيئ من امرنا انك على كل شيء قدير يا ربي.
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13
18 - اسماعيل الأربعاء 22 أبريل 2020 - 11:05
يلا مامشاوش المسؤولين على سجن ورزازات للحبس غي حبسو علينا هاد تخربيق كامل، قمة الاستهتار بالأرواح وباحتياطات الدولة لمواجهة الفيروس، حتى السجناء الله إكون فالعون لي منعازلين على العالم الخارجي دخلو ليهم الفيروس بالاستهتار ديالهم
معاقبة المسؤولين ضرورة ملحة
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10
19 - فرح19 الأربعاء 22 أبريل 2020 - 11:17
برافو مدينتي الرباط دايرين حجر صارم كيبين ناس عندهم الوعي
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1
20 - إيقاف خلق بؤر جديدة!! الأربعاء 22 أبريل 2020 - 11:21
المشكل واضح يجب على الأقل توقيف الأنشطة الصناعية الغير الضرورية خلال شهر رمضان وإلاٌ ستقف لمدة غير محدودة إذا ما أصبحت بؤرة!!!
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2
21 - Khalid الأربعاء 22 أبريل 2020 - 11:31
الشيء الذي يجب معرفته على هذا الفيروس انه ينتقل بشكل سريع وخطير خطء بسيط او سهو يعرض صاحبه للإصابة والذليل على ذالك العدد الكبير من الاطقم الطبية التي رغم كل الاحتياطات المتخذة من جانبها لم يسلموا من بطشه.المرجوا المزيد من الحذر وعدم الاختلاط واحترام الحجر فما رأيناه البارحة قدوم عدد كبير من الباعة بوقفة احتجاجية على السلطات خطا كبير بكل المقاييس وجها تام بمذا خطورة الفعل.شيء ياسف له.
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1
22 - ahmed الأربعاء 22 أبريل 2020 - 11:36
بشرى لأهل مدينة تنغير الخالية من الفيروس ونواحيها حتى اليوم

بلغنا وصول اربعة عناصر الى المدينة بعد ان تم اطلاق سراحهم

نريد ان نعرف هل هذا الخبر صحيح

وما هي الضمانات حتى لا ينشر هؤلاء الوباء بين ساكنة تنغير والمناطق المجاورة
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1
23 - علي من طاطا الأربعاء 22 أبريل 2020 - 11:36
اللهم ربي نسألك اللطف عند المقادير عند نزولها وبعد نزولها مع رضاك الأكبر اللهم احفظنا بحفظك وارفع عنا غضبك واشفي مرضانا ياارحم الراحمين يارب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه
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1
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