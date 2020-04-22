وزارة الصحة: مصابون جدد بـ"فيروس كورونا" في 8 جهات بالبلاد

هسبريس من الرباط (صورة: منير امحيمدات)

أعلنت وزارة الصحة اكتشاف 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بين الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء والعاشرة من صباح اليوم الأربعاء، موزعة على 8 جهات في المملكة.

الحالات المؤكدة، التي رفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 3377 بعموم التراب الوطني، همّت 72 شخصا في جهة درعة تافيلالت و48 آخرين في جهة الدار البيضاء سطات، و35 بطنجة تطوان الحسيمة.

كما أكدت التحاليل أن الجائحة مسّت 6 أفراد في جهة الشرق و3 على مستوى جهة مراكش آسفي، وإصابتين اثنتين في جهة فاس مكناس وواحدة في الرباط سلا القنيطرة، وإصابة وحيدة أخرى ببني ملال خنيفرة.

حصيلة الحالات المعلن حملها فيروس كورونا، منذ بداية تفشيه في المغرب، تجعل جهة البيضاء في الصدارة بـ903 إصابات، مقابل 742 في جهة مراكش و482 بفاس مكناس و461 بجهة طنجة.

كما بلغ مجموع الحالات نفسها 282 في جهة الرباط سلا القنيطرة، و227 بدرعة تافيلالت و163 بجهة الشرق، و63 في بني ملال خنيفرة و47 بسوس ماسة، و4 بجهة العيون و2 في جهة الداخلة وادي الذهب و1 بكلميم وادي نون.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.