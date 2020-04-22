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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة: مصابون جدد بـ"فيروس كورونا" في 8 جهات بالبلاد
أعلنت وزارة الصحة اكتشاف 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بين الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء والعاشرة من صباح اليوم الأربعاء، موزعة على 8 جهات في المملكة.
الحالات المؤكدة، التي رفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 3377 بعموم التراب الوطني، همّت 72 شخصا في جهة درعة تافيلالت و48 آخرين في جهة الدار البيضاء سطات، و35 بطنجة تطوان الحسيمة.
كما أكدت التحاليل أن الجائحة مسّت 6 أفراد في جهة الشرق و3 على مستوى جهة مراكش آسفي، وإصابتين اثنتين في جهة فاس مكناس وواحدة في الرباط سلا القنيطرة، وإصابة وحيدة أخرى ببني ملال خنيفرة.
حصيلة الحالات المعلن حملها فيروس كورونا، منذ بداية تفشيه في المغرب، تجعل جهة البيضاء في الصدارة بـ903 إصابات، مقابل 742 في جهة مراكش و482 بفاس مكناس و461 بجهة طنجة.
كما بلغ مجموع الحالات نفسها 282 في جهة الرباط سلا القنيطرة، و227 بدرعة تافيلالت و163 بجهة الشرق، و63 في بني ملال خنيفرة و47 بسوس ماسة، و4 بجهة العيون و2 في جهة الداخلة وادي الذهب و1 بكلميم وادي نون.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
لطفك يا رب
رمضان مبارك سعيد
بشيء من اليقظة والإحتياط ما كنا لنصل إلى هذه الأرقام .
لكن الدرس الذي علينا جميعا أن نحفظه ، هو خطورة هذا الفايروس ، فبسرعة البرق يمكن أن ننتقل من حالة واحة إلى مئات الحالات .
فمزيدا من الإلتزام ، ومزيدا من الحيطة والحذر .
حفظ الله الجميع .
madrid ou paris vous regarde avec envie
elle fait 20% du territoire nationale...par contre il serait interessant de savoir si tous les nouveaux cas la bas sont toujours a Ouerzazat (le problem dial lhabs) ou est-ce que ca commence a se repandre un peu partout dans la region...
Allah ister ljami3
اللهم جنب هذا البلد واهله من كل سوء او شر او فتنة.
اللهم يا غياث المستغيثين ويا مفرج كرب المكروبين قد تعلم حالنا ولا يخفى عليك شيئ من امرنا انك على كل شيء قدير يا ربي.
معاقبة المسؤولين ضرورة ملحة
بلغنا وصول اربعة عناصر الى المدينة بعد ان تم اطلاق سراحهم
نريد ان نعرف هل هذا الخبر صحيح
وما هي الضمانات حتى لا ينشر هؤلاء الوباء بين ساكنة تنغير والمناطق المجاورة