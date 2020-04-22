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كُتّاب وآراء
اكتشاف 7 ملايين كمامة بالمخازن وراء الخصاص في الصيدليات
أماط اللقاء الذي جمع حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بموزعي المنتجات الصيدلانية، اليوم الأربعاء، لمناقشة مآل أزيد من 15 مليون كمامة لم تتوصل بها الصيدليات، اللثام عن ملايين الكمامات المختفية في المغرب وسط النقص الحاد المسجل فيها.
وحسب ما علمت هسبريس من مصادر حضرت اللقاء، فإن المعطيات الإحصائية التي قدمها الوزير العلمي خلصت إلى أن الموزعين لا يوصلون كل ما يتوفرون عليه من مخزون إلى الصيدليات، مشيرة إلى وجود 35 منصة عبر جهات المملكة تتوفر على هذه الكمامات الواقية.
وفي الوقت الذي اعتمدت فيه وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي على موزع كبير لإيصال الكمامات من المصانع إلى 35 منصة جهوية، أكدت المعطيات التي حصلت عليها هسبريس أن من أصل 16.5 مليون كمامة وضعت في المنصات، 7 ملايين كمامة مازالت في المخازن لم يتم توزيعها.
واستغرب الوزير العلمي أمام موزعي الأدوية كون عدد من المواطنين يشتكون غياب هذه الكمامات في الصيدليات بينما المخازن تتوفر على هذا الكم الكبير منها دون توزيع.
وفي هذا الصدد، كشفت المعطيات التي استعرضها الوزير العلمي أن مدينة فاس لوحدها تتضمن أزيد من مليون و200 ألف كمامة في المخازن دون أن يتم التوصل بها من طرف الصيدليات، ومدينة الرباط تتوفر فيها المخازن على أزيد من 900 ألف كمامة.
الوزير العلمي وهو يوصي موزعي الكمامات بضرورة القيام بعملهم في هذه الفترة على أحسن وجه، عبر تفريغ ما تتوفر عليه المخازن من كمامات، طالب بإيصال هذه الأقنعة التي أصبحت إجبارية في المغرب إلى المواطنين.
وكشفت معطيات وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن المغرب وصل إلى إنتاج ما مجموعه 6.8 ملايين كمامة يوميا، تعهد الموزعون بإيصالها إلى المواطنين لحل الأزمة التي تعرفها السوق.
وكان مجموعة من المواطنين قد اشتكوا من الكمية القليلة المتوفرة من الكمامات في الصيدليات، وهو ما نبه إليه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين بتأكيد أن عددا من الإشكالات تواجه تسويق هذه المنتجات، كاشفا أنه "يتم إنتاج أزيد من 5 ملايين كمامة في اليوم، ورغم ذلك يوجد خصاص، والحكومة واعية به".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (79)
تعبنا من الانانية و الاحتكار.
المرجو من السلطات المختصة التحقق و تمييز الكمامات الموجهة للسوق الداخلية بعلامة (شارة) تمنع تصديرها.
أعتقد أنه لولا الحدود المغلقة كل هذا الإنتاج الوطني للكمامات سيذهب إلى أوروبا.
لكن الحمد لله، لا مفر لنهابي الثروة هذه المرة.
اللهم يسر ولا تعسر
سبحان الله عوض ما يستخدم الوزير سلطته التي يخولها له القانون لردع المخالفين يقول: "الوزير العلمي وهو يوصي موزعي الكمامات بضرورة القيام بعملهم في هذه الفترة على أحسن وجه، عبر تفريغ ما تتوفر عليه المخازن من كمامات، طالب بإيصال هذه الأقنعة التي أصبحت إجبارية في المغرب إلى المواطنين."
كلام غير مسؤول لوزير الصحة التي تعرف مواجهة ضارية مع كورونا .....و هو المسؤول في قطاعه عن كل صغيرة و كبيرة ....
اضافة الى ان الوزارة تملك اسطولا ليس بالهين من الاولى ان يراقب عن كتب ما يجري ...
فإذا استفسر موظف بسيط في وزارته و اجابه كما اجاب الوزير انه استغرب لكان مصيره المجلس التأديبي او التوقيف المباشر ..
التبزنيس في كولشي او لي حصل يودي لان هاذ الفيروس عرا على الواقع في عديد من الجهات .
يالله دابا خصنا نوضو لاصحاب الفساد او القضاء خصو يخدم خدمتو باراكا من التيليفونات او باك صاحبي.
ويجب ضرب بيد من حديد على كل من يتاجر في الكمامات بدون ترخيص حكومي.
وما اختفاء الكمامات أسي حفيظ العلمي إلا لإعادة بيعها في السوق السوداء.
ولسجل إسم من اشترى الكمامة ورقم هاتفه لضبط الاحتكاروالتسيب واستغلال النفوذ.
سمحو ليا انا غير تنخربق متنعرفش نحسب
ادا لو كان المشكل غير ف 15 مليووون فسوف لن يؤثر.
المشكل اكثر بكثيييييير.......
انشر يا هسبرييييسسس
طزززز قالك قيم الانسانية و التعاون
كانوا ينوون تصديرها،او احتكارها
لأنهم يعرضون حياة المواطنين للخطر ،و يحتكرون و الشعب في أمس الحاجة ماذا ينتظر من هؤلاء للجشعين .
كم من مواطن و من هذا المنبر قال انهولمويجد اثرا للكمامات
لكن عندما ترى ما يحصل مع بعض تجار الحروب والآفات وكيف يستغلون ويحاولون استغلال الظرفية اقول كورونا لن تغير شيءا في بعض العقليات..
اتمنى من الدولة ان تكون حازمة وبما أننا في حالة طوارئ فإن مثل هؤلاء ممكن يحكم عليهم بالمؤبد أو الإعدام..
من سيقاضي هؤلاء المحتكرين في محكمة الجنايات؟؟
وقد أوصى الوزير الموزعين صافي كونوا هاتين أن المغاربة
ما الهدف من تخزينها.. للاسف حتى وقت الازمات طبقة من الشعب ليست لها مصداقية
والحالة هاته يجب اعتبار المحتكرين للكمامات مجرمين ،يطبق عليهم القانون وكذلك الذين يبيعون الكمامات لمن يحلو لهم أي الزبونية والمحسوبية.
ولايسعنا إلا أن نقول :اللهم ارفع عنا هذا الوباء الذي أبان عن أخلاق عالية وظهرت معه عادات باتولوجية من قبيل موضوع احتكار الكمامات وبيعها بطريقة لا مواطنة