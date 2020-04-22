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الرئيسية | مجتمع | اكتشاف 7 ملايين كمامة بالمخازن وراء الخصاص في الصيدليات

اكتشاف 7 ملايين كمامة بالمخازن وراء الخصاص في الصيدليات

اكتشاف 7 ملايين كمامة بالمخازن وراء الخصاص في الصيدليات
هسبريس - محمد بلقاسم
الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:00

أماط اللقاء الذي جمع حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بموزعي المنتجات الصيدلانية، اليوم الأربعاء، لمناقشة مآل أزيد من 15 مليون كمامة لم تتوصل بها الصيدليات، اللثام عن ملايين الكمامات المختفية في المغرب وسط النقص الحاد المسجل فيها.

وحسب ما علمت هسبريس من مصادر حضرت اللقاء، فإن المعطيات الإحصائية التي قدمها الوزير العلمي خلصت إلى أن الموزعين لا يوصلون كل ما يتوفرون عليه من مخزون إلى الصيدليات، مشيرة إلى وجود 35 منصة عبر جهات المملكة تتوفر على هذه الكمامات الواقية.

وفي الوقت الذي اعتمدت فيه وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي على موزع كبير لإيصال الكمامات من المصانع إلى 35 منصة جهوية، أكدت المعطيات التي حصلت عليها هسبريس أن من أصل 16.5 مليون كمامة وضعت في المنصات، 7 ملايين كمامة مازالت في المخازن لم يتم توزيعها.

واستغرب الوزير العلمي أمام موزعي الأدوية كون عدد من المواطنين يشتكون غياب هذه الكمامات في الصيدليات بينما المخازن تتوفر على هذا الكم الكبير منها دون توزيع.

وفي هذا الصدد، كشفت المعطيات التي استعرضها الوزير العلمي أن مدينة فاس لوحدها تتضمن أزيد من مليون و200 ألف كمامة في المخازن دون أن يتم التوصل بها من طرف الصيدليات، ومدينة الرباط تتوفر فيها المخازن على أزيد من 900 ألف كمامة.

الوزير العلمي وهو يوصي موزعي الكمامات بضرورة القيام بعملهم في هذه الفترة على أحسن وجه، عبر تفريغ ما تتوفر عليه المخازن من كمامات، طالب بإيصال هذه الأقنعة التي أصبحت إجبارية في المغرب إلى المواطنين.

وكشفت معطيات وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن المغرب وصل إلى إنتاج ما مجموعه 6.8 ملايين كمامة يوميا، تعهد الموزعون بإيصالها إلى المواطنين لحل الأزمة التي تعرفها السوق.

وكان مجموعة من المواطنين قد اشتكوا من الكمية القليلة المتوفرة من الكمامات في الصيدليات، وهو ما نبه إليه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين بتأكيد أن عددا من الإشكالات تواجه تسويق هذه المنتجات، كاشفا أنه "يتم إنتاج أزيد من 5 ملايين كمامة في اليوم، ورغم ذلك يوجد خصاص، والحكومة واعية به".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (79)

1 - oujdi الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:11
إذن من نحاسب الآن و ما دنب أولائك اللدين دفعو الغرامة لعدم ارتدائه الكمامة
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128
2 - متتبع الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:12
الوزير لم يقم بعمله فيجب متابعة المستغلين لأن الكمامات موجود في المخزون وهي كمامات مدعمة يعني السطو عليها وبيعها للتصدير أو خلق نقص في الكمامات وبيعها في السوق السوداء
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128
3 - محمد الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:13
يجب معاقبة من يتهاون في احتكار الكمامات ومتابعته قضائيا بتهمة التسبب في انتشار الوباء والقتل غير العمد.
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120
4 - فرنسا الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:14
السرقة و الفساد حتى في هاته الفترة الحرجة !!! العفاريت و التماسيح حسبي الله ونعم الوكيل و عند ربكم تختصمون...رمضان كريم هسبريس الله يدخلوا علينا وعليكم باليمن والبركات و الصحة والعافية
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72
5 - بوعلام الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:14
لحد هذا اليوم والكمامات متوفرة بكثرة بقنوات إعلام الصرف الصحي، أما الواقع فلا وجودها ...
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51
6 - Sadik YEMLAH الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:15
هل ينتظرون الفرصة لتصديرها بدل توزيعها داخليا ؟
تعبنا من الانانية و الاحتكار.
المرجو من السلطات المختصة التحقق و تمييز الكمامات الموجهة للسوق الداخلية بعلامة (شارة) تمنع تصديرها.
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68
7 - mouatene الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:15
je pense que même si on fabrique 1miliard de masque chaque jour là situation va rester là même ,car il faut investir dans les mentalités qui sont vraiment pourries
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50
8 - Zakaria الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:16
تركيا ترسل عبر البريد 5 كمامات لكل مواطن كل اسبوع. وبالمجان!!!. يكفي ان يقوم الشخص بملء استمارة اونلاين. اقتدوا بتركيا جزاكم الله خيرا.
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35
9 - كيفكيف kifkiك الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:16
إذا أرادت معرفة أخلاق شخص ما، فأنظر كيف يتعامل مع من هو ضعيف منه.
أعتقد أنه لولا الحدود المغلقة كل هذا الإنتاج الوطني للكمامات سيذهب إلى أوروبا.
لكن الحمد لله، لا مفر لنهابي الثروة هذه المرة.
اللهم يسر ولا تعسر
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48
10 - مغربي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:16
من يعطل مصالح الوطن ويسعى إلى الإحتكار والسعي وراء جني الربح فهو خائن هذه خيانة للوطن وجب تطبيق عقوبة خيانة الوطن ليكون عبرة
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42
11 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:16
يعني ان تلك ال 15 مليون كمامة ما تزال في مخزون المصانع المنتجة لها.. يعني أن تلك المصانع حرة في إنتاجها ولا احد يتدخل في شؤونها
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19
12 - N.H الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:16
في هذه البلاد و لا واحد يقوم بعمله على أحسن وجه الكل غشاش و الكل لصوص إلا من رحم ربي
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25
13 - امين الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:17
رغبهم رغبهم يفرقوا كلشي على الله يحن قلبهم!!!!
سبحان الله عوض ما يستخدم الوزير سلطته التي يخولها له القانون لردع المخالفين يقول: "الوزير العلمي وهو يوصي موزعي الكمامات بضرورة القيام بعملهم في هذه الفترة على أحسن وجه، عبر تفريغ ما تتوفر عليه المخازن من كمامات، طالب بإيصال هذه الأقنعة التي أصبحت إجبارية في المغرب إلى المواطنين."
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18
14 - عادل الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:17
هادو باينة شي كروش الحرام باغيين يبيعوهوم لدول اروبية بثمن مرتفع حيت متسرطاتش ليهوم ان ثمن الكمامة فالمغرب مواصل حتا درهم يعني 7 مليون كمامة طير تجيب 7 ديال المليون سنتيم في حين انك تقدر تبيعا ب 12 درهم للحبة ونتوما حسبوا وانا شخصيا كل نهار تنمشي لفارىسيان تيقولي مبقاوش حتا قلت بالناقص اصلا متنخرجش معندي مندير بيها
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18
15 - Yoyo الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:17
يتوجب الضرب بيد من حديد على المتلاعبين بايصال الكمامات والذين يريدون استغلال الظرف للاستغناء،ففعلهم هذا وفي هذا الظرف يعتبر جريمة كبرى ضد الانسانية تستحق اشد العقوبات ان تبين السطو على كميات كبرى فالاعدام في حق المتلاعب يعتبر عبرة لكل من تسول نفسه استغلال مثل هذه الظروف
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17
16 - مراد الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:17
اين هو الجواب لم اجده في هذه المقالة ولا عند الحديث الحكومة لماذا هذا التأخير وعدم التوصل نقط البيع من هذه الجحر ولا اسميها مخازن
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8
17 - مواطن الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:19
نشتكي الكمية و نشتكي الجودة الجودة الجودة. كمامات بشريط واحد لا يتبتها و برائحة لا يتحملها دوي الحساسية و بحجم لا يغطي بشكل مطلوب الأنف و الفم. دون التكلم عن نجاعتها في صد الفيروس الشيء الذي نتركه لامانتكم.
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15
18 - الجابري الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:20
استغرب الوزير العلمي أمام موزعي الأدوية كون عدد من المواطنين يشتكون غياب هذه الكمامات في الصيدليات
كلام غير مسؤول لوزير الصحة التي تعرف مواجهة ضارية مع كورونا .....و هو المسؤول في قطاعه عن كل صغيرة و كبيرة ....
اضافة الى ان الوزارة تملك اسطولا ليس بالهين من الاولى ان يراقب عن كتب ما يجري ...
فإذا استفسر موظف بسيط في وزارته و اجابه كما اجاب الوزير انه استغرب لكان مصيره المجلس التأديبي او التوقيف المباشر ..
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9
19 - أمينة اليملاحي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:20
تحية تقدير لهذا العمل الفاعل والمسؤول والضروري لحماية المواطنين، كفى من كل تلاعب بصحة المغاربة نحن في شدة وفي ظروف استثنائية تدعونا إلى أكثر من أي وقت مضى إلى المواطنة الحقة والتضحية والإيثار والتضامن، هذه القيم يجب أن تسود في زمن كورونا ومابعدها حتى نتصابح مع أنفسنا ونقف وقفة رجل واحد بأسس ومبادئ ثابتة باعتبارها اساس كل نموذج تنموي. كفى هدرا لكل المبادرات والطاقات الإيجابية.
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5
20 - bat man الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:20
نفس التلاعب الذي حصل في زلزال الحسيمة لما قبض على مسؤول الهلال الأحمر يسرق شاحنات البطانيات نطالب بأقصى عقوبة لأي موزع تلاعب بتوزيع الكمامات في هذه الظروف الطارئة فهم يتماطلون ويحتفظون بها لأنهم يبيعونها بالتقسيط عبر المغرب يجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء الخونة
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11
21 - ابن سوس المغربي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:20
المشكلة في المغرب هي اللي مسؤول على شي قطاع غير كفؤ ولا يفكر في العمل بضمير من أجل الصالح العام ديما عندنا واحد نوع ديال ناس لا يستحقون أماكنهم الفساد ينخر عدد كبير من المسؤولين الانتهازية البحث على الربح على حساب أشياء من حق المواطن وفي نفس الوقت الرقابة فاسدة لا تقوم بواجبها في الدول التي تحترم شعوبها هناك هيئة لحماية المستهلك تقوم بواجبها في حماية حقوق المواطن في المغرب عندنا جمعيات بالاسم لا نراها الا في التلفزيون وبيع الكلام، فكرني هذا المشكل تاع الكمامات عندما تكون مبارة كرة القدم ماتش مهم ترى الانتهازيين يشترون جميع التذاكر لبيعها في السوق السوداء و سرقة جيوب المزاطنين حسبي الله ونعم الوكيل
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4
22 - عبدالله الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:22
هادلي راه الداخلية ان تتذخل لان قليل الضمائر عندنا في المغرب بخال باطاطا.
التبزنيس في كولشي او لي حصل يودي لان هاذ الفيروس عرا على الواقع في عديد من الجهات .
يالله دابا خصنا نوضو لاصحاب الفساد او القضاء خصو يخدم خدمتو باراكا من التيليفونات او باك صاحبي.
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3
23 - محمد الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:22
ادن ماذا فعلت الحكومة مع هؤلاء الموزعين المخالفين؟ يجب زيارة المخازن ومعاقبة اصحابها عقابا شديدا
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7
24 - ana الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:22
لابد من تتبع الكميات المرسلة للصيدليات إلى أن يتم تسليمها
ويجب ضرب بيد من حديد على كل من يتاجر في الكمامات بدون ترخيص حكومي.
وما اختفاء الكمامات أسي حفيظ العلمي إلا لإعادة بيعها في السوق السوداء.
ولسجل إسم من اشترى الكمامة ورقم هاتفه لضبط الاحتكاروالتسيب واستغلال النفوذ.
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1
25 - karim الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:22
معناه ان الصيدلي ليس له يد لافي احتكار ولا زيادة في التمن المشكل في المعامل المصنعة;شكرا على التوضيح
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4
26 - الغرباوي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:22
يجب على الدولة ان تقيل الوزير مدارش خدمتو هاد شي مفيهش لعب،صحة الشعب فوق كلشي انشر هسبريس من فضلك،
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6
27 - عزالدين الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:22
راه خاص صرامة وتوقيع العقوبات على الموزعين، يا ودي يا تعهدوا
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3
28 - حداوي مغربي مغربي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:22
أصبح من الضروري متابعة كل من يعرقل وصول الكمامات إلى المواطنين .....لا يعقل ان يحاسب المواطن مكان من اخل بتوزيع الكمامات....اللهم يا رب رحمتك...تحية وطنية صادقة لجميع من يسهر على أمننا و صحتنا و غداءنا
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2
29 - أسماء مكناس الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:23
هناك أزمة حقيقية بمدينة مكناس لتوزيع الكمامات فالصيدليات لا تتوفر البتة على كمامات من أجل بيعها، الأسواق سواء الكبرى أو المتوسطة او الصغرى في الأخرى لا تتوفر على كمامات فما العمل ؟
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1
30 - أستاذة وطنية الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:24
لماذا هي مخزنة اذن لنية في نفس يعقوب بيعها بطريقة تدليسية
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5
31 - حاميدو الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:25
المواطن للي كايشكي ها هو....و الخروقات في التوزيع ها هي....والإجراءات الزجرية ديال الحكومة فينا هي؟
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6
32 - simo الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:25
ماديروهاش مني قلت الصواب ، لقد مرت اكتر من 10 ايام او انتم تقولون ان المغرب ينتج 5 مليون كمامة يوميا ، ادن المغرب خاصو يكون تتوفر على اكتر من 16مليون كمامة
سمحو ليا انا غير تنخربق متنعرفش نحسب
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5
33 - الصالحي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:25
هذا تلاعب بصحة المواطنين ان لم يلتزم الموزعون بتزويد جميع الصيدليات بالكمامات كما هم متفق عليه مع الدولة. هذا التراخي ربما راجع إلى انعدام قسيمة الربح جد منعدمة في توزيع الكمامات لان الدولة تتحمل قسط كبير من الثمن الحقيقي حتى يتسنى للمواطن من اقتناءها في احسن الظروف.
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34 - Sambo الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:25
المشكل الكبير عندنا في المغرب هو ثقافة؛ انا مسؤول و " ممسوقش ليك"
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35 - مواطن مغربي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:25
كان على الدولة اعطاؤها للجيش من اجل توزيعها
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1
36 - Jaafar الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:26
الحل: مظعفة عدد الموزعين ومعقبة من يخلف,(Delivery time)
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0
37 - hassan الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:26
تحية للسيد الوزير عمل جبار كالعادة
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-5
38 - مرتدي كمامة الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:26
بمجرد حصولى على هده الكمامة وارتداءها تقطع لاستيكها وزفرت فيها فكانت شفافة الى حد خفت الا تحميني من كرونا المطلوب التاكد من جودة هده الكمامات وشكرا وهل هي تحمي فعلا ام لا
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39 - سويقة شارع النماء فاس الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:28
لا يليق بنا التشكيك في القضاء لكن مي نعيمة لا يختلف اثنان على أن سنة سجن كان قاسيا نوعا ما إذا ما أخدنا بالاعتبار مستواها الدراسي لكن خطورة ما فعلت ونحن نعلم أن زبناءها لا يأخدونها بالجد خطورة ما فعلت أمي نعيمة أقل بكثير جدا من خطورة من ادخر الكمامات وسمح لكرونا باختراق صدور المغاربة لا مجال للمقا رنة والله لن أستريح حتى يقول القضاء كلمته في حق هؤلاء مصاصي الدماء وأمثالهم كثير لكن في زمن الجائحة لا تساهل مع الطفيليات
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40 - عبد الحق الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:28
بلدنا لا يخضع فيه المسؤولون للمحاسبة , ففي عز الأزمة التي تخنق الشعب المغربي , تكثر القرارات , فتبقى حبرا على ورق , وهكذا تستمر اللامبالاة والسيبة , والغش, والمحسوبية , والزبونية , فمتى يستفيق أصحاب الدوائر العليا ؟ حتى نغرق ؟ اللهم ان هذا لمنكر.
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41 - konak الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:28
يبدو من وجهتي الخاصة بي ان هناك راءحة مؤامرة لتجار الازمات لهم يد في هذه القضية و للايام القادمة ؟؟؟؟؟.......
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42 - Hassan37 الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:29
ادا افترضنا 6 مليون كمامة يوميا راه 20 يوم انتج منها 120 مليوووون .
ادا لو كان المشكل غير ف 15 مليووون فسوف لن يؤثر.
المشكل اكثر بكثيييييير.......
انشر يا هسبرييييسسس
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43 - Mohamed الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:29
سبحان الله على هد البشار كي شوفو في خوتهم خاصينهم كمامات وهما امخبينهم حتى اتوصل اعلى ثمن عد يخرجوهم اش من بشار هادو
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44 - يوسف الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:30
يمكن بقات فيهم فرنسا و سبانيا و مدازهمش خاطرهم يفرقو علينا الكمامات و هما يتفرجوا فينا و كيموتوا ؟! الموزعين دياولنا قلبهم رهيف
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45 - محمد الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:30
لضاربكم ضاربكم على الطمع ، مكرهتوش كن كان الاوكسيجين كيتباع .
طزززز قالك قيم الانسانية و التعاون
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46 - mazhari mohamed الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:30
pourquoi ils n'ont pas ete juge et renvoyer au prison
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47 - Hanae الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:31
حقا بمدينة فاس لم نلق ولو كمامة واحدة مند بداية توزيعها على الصعيد الوطني وهذا بشهادة الجميع والدليل على ذالك هو الصف على ابواب الصيدليات التي تجيب بالنفي مما جعل هذه الاخيرة بوضع لافتة مكتوب عليها : لا يوجد كمامات.لكي لا تسال عليها .وهذا ما يدل على ان المخازن المختصة للادوية لا توزع الكمامات بالتساوي او توزع القليل جدا لما تريد مما يجعلنا نعقم كمامتنا المستعملة[{التي اقتنيناها في بداية الجاءحة بالعالم}وذالك لنتجه الى العمل حيث نحتاج كمامتين في اليوم.فالمرجو من المسؤولين ان يضغطوا على المخازن لتزويد السوق بالكمامات التى اصبحت من الضروريات لا من الناحية الصحية ولا الناحية القانونية
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48 - مواطن مغربي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:33
يجب على النيابة العامة أن تتحرك بسرعة لفتح تحقيق معمق بمعاقبة مهربي الكمامات
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49 - احمد العماري الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:34
عدر أقبح من الزلة لا حول ولا قوة إلا بالله ،نحن في الدار البيضاء ولم نجد الكمامات وبعض اصحاب الصيدليات يتكلم معك بانفه وبعضهم مازال واضعا لائحة لا توجد كمامات سيدي الوزير الاستهتار في هده المرحلة جريمة؛ارجوا التعامل بجدية في الموضوع وشكرا
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50 - محمد الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:35
يجب محاكمة الموزعين عن التستر عن هذه الكمامات.. ألا يعتبر هذا الفعل تعريضا لحياة الناس للخطر؟ أليس قتلا عن سبق إصرار وترصد؟ ولا حادكين يشدو غير الخياط الدرويش لي كيصنع جوج كمامات ويسوقو الأخبار ديال الاعتقال على أنها فتح مبين، بينما أمام لوبيات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية يقفون كالنعامة خائفين.. بل والأدهى من ذلك يتساءل أكبر مسؤول في الحكومة باستغراب عن مآل الكمامات كما نتساءل نحن المواطنون بالضبط رغم أنه في موقع المسؤولية الجسيمة. حركوا المتابعات ضد اللوبيات فقد طغوا.
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51 - Rachid الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:36
لا تستغرب كانت غاد ى تباع الشركات 7 درهم اولا 10 درهم او تصديرها ، بدلا من بيعها لصيدليات 50 سنتيما ، للاسف هدا حال بعض الاغنياء حتى في الازمة لا يرحمون ،انهم لا يخفونا الله
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2
52 - hamdaoui vérité الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:36
و الله العظيم و هدا الشهر الكريم إلا وجهي لم أضع فيه كمامة لحد الساعة نظرا لعدم وجودها عندنا نحن سكان الألفى بالدار البيضاء أنا إلي راجل وليت محبوس في الدار و زوجتي تخرج بالنقاب عوض الكمامة لكوننا لا نتوفر عليها . كان قبل وضع القانون توفير الأرضية الملازمة له و شكرا
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3
53 - S J de Temara الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:38
Depuis presque 2 semaines que je suis à la recherche de ces bavettes au niveau des pharmacies à Temara mais on me dit toujours que prochainement on va recevoir des livraison. Il y a quelques jours j'ai trouvé quelques une chez un épicier mais d'une mauvaise qualité et ne méritant 0.80 cms. SVP fabriquez de bon masque à 2 ou 3DH mieux que de jouer sur la propagande du nombre 5millions de masques par jour au Maroc...+ pas de distribution à temps. Que Dieu vous protège de ce conard Corona.
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54 - جوبا الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:39
يجب تنبيه الموزعين الكبار على توزيع الكمامات فور توصلها من المصانع المنتجة في ظرف اقصى يحدد في 56 ساعة من يوم التوصل وان تعدى هذا الوقت فيجب انذار الشركات الموزعة وحثها على الالتزام بقرارات الحكومة وتوصيل المنتج في ظرف اقصاه 56 ساعة الى جميع نقط البيع بالتقسيط والى سيتم جرمها والحكم عليها بالمضاربة والاخلال بالمرسوم الحكومي الصادر بقانون 2.20.292
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55 - لعجب الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:39
كانو ناويين اصدرهم للخارج بالثمن، هاد القوم عندنا ما فيهم لا روح الانسانية لا والو المهم عندهم هو الربح المادي، فين غادي تقاد البلاد مع هاد المجرمين .
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56 - مغربي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:39
مافيا الازمات
كانوا ينوون تصديرها،او احتكارها
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57 - المؤبد الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:39
المؤبد
لأنهم يعرضون حياة المواطنين للخطر ،و يحتكرون و الشعب في أمس الحاجة ماذا ينتظر من هؤلاء للجشعين .
كم من مواطن و من هذا المنبر قال انهولمويجد اثرا للكمامات
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58 - احمد اجدياع الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:39
هذا الكم الهاءل من الكمامات مخزون يقابله خصاص حاد في الاسواق يعني ان هناك احتكار والاحتكار معناه انعدام المراقبة والتتبع فاين المسؤولون المشرفون اما كونهم متهاونون يجب فصلهم او متواطؤون بجب متابعتهم .
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59 - Driss الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:40
هاد تجار المآسي غاع ما بغاو يحشموا، نطالب بأقصى العقوبات لكي يعتبر من يعتبر
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60 - ك.أ الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:40
إدا كان الأمر كدلك .فعدم الإلتزام بدفتر التحملات يعني اللجوء إلى القضاء الإستعجالي للفصل في المسألة لأن الشعبب هو المتضرر وأن تدخل على الخط الجمعيات دون انتظار المواطن خرج بدون كمامة باحثا عن الاكل والكمامة مختفية .......
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61 - yael الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:43
حلمت كعادتي مما يحصل بالمغرب من همم شباب على إيجاد حلول بواسطة مواد أولية مغربية ( على قد الحال) لصنع كمامات وادوات تعقيم وآليات التنفس الاصطناعي ووو
لكن عندما ترى ما يحصل مع بعض تجار الحروب والآفات وكيف يستغلون ويحاولون استغلال الظرفية اقول كورونا لن تغير شيءا في بعض العقليات..
اتمنى من الدولة ان تكون حازمة وبما أننا في حالة طوارئ فإن مثل هؤلاء ممكن يحكم عليهم بالمؤبد أو الإعدام..
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62 - rahimoun الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:43
تم تخزينها للاتجار فيها باش يمصو لينا لقطرة ديال الدم اللي باقية فينا راه هادو مجرمين يجب محاكمتهم وها هو عنصر التلبس بين ايديكم انها جريمة كاملة الاركان ياالله يا الوزير ورينا حنة يديك او لا غير شفوي واش كورونا اولا هوما ، دروس لا تنسى ، تجار الماسي والازمات في مزبلة التاريخ ، نطالب باقصى العقوبات .
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63 - الجلاد الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:44
لااشكالات ولا هم يحزنون في هاذه الضروف يجب التعامل بالقوة و الحزم ولا رحمة كل من تهاون في عمله يجب العقاب وااااااا العقاب ( الزرواطة ) هي اللي تخدم في هاذه الضروف ويجب حتى على المواطن ان لا يسكت على حقه
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64 - فضحهم المولى الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:45
إنا لله وإنا إليه راجعون لا أعلم هل ينتظر هؤلاء الناس تصديرها أم بيعها في السوق السوداء أم تم طلبها من جهات خارجية بطريقة سرية أم ينتظرون تهريبها للخارج... لم أفهم لماذا ولمصلحة من ؟ ... يتاجرون في صحة الوطن ... هؤلاء من طينة من أفسدوا البلاد و العباد وجب الضرب على أيديهم من حديد.. ليكونوا عبرة لغيرهم في التلاعب بمصالح الوطن العليا... ننتظر كلمة العدالة .. أرونا حرصكم على مصلحة الوطن و لتظهر حينها نقابات النفايات وجهها للمواطنين ... والله إن حسابهم عند الله عسير.
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65 - halimo الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:45
لا اعرف لماذا لم يطبعوا عليها ثمن البيع لكي لا يتم تخزينها و بيعها بعد هذه الازمة بالثمن الذي يحبون ... اما ان تسلم لهم هكذا فاذا لم يخزنها الموزعون سيخزنها الصيادلة و الا فما الذي سيلزمهم ببيعها الان مع العلم انه ليس لديهم فيها هامش ربح
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66 - توتو مول البشكليط الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:45
هذا الإحتكار، يؤذي الى تفشي المرض، و بالتالي الى الموت.
من سيقاضي هؤلاء المحتكرين في محكمة الجنايات؟؟
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67 - مواطن الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:45
ضحكتونا بهذا المبرر واصلوا
وقد أوصى الوزير الموزعين صافي كونوا هاتين أن المغاربة
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68 - ملاحظ الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:47
لماذا لم توزع هذه الكمامات ؟ ماغادا تسالي هاد كورونا حتى غادي ركبو فينا شي وحدين بتصرفاتهم جلطة
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69 - الحوكمة الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:47
المغرب يعاني من مشاكل هيكلية في مجموعة من القطاعت ان لم نقل كلها وهي ناتجة عن عدم الرغبة في اصلاحها و من بينها المراقبة و تكوين المسؤولين عن تطبيق الإجراءات والقوانين الى جانب حب الريع في تنزيل قرار. بمعنى ان قطاعات الدولة غير منظمة وهذا ما يجعل تطبيق كل الاجراءات عشوائية و الضحية هو الشعب الذي يسهل اتهامه بالجهل رغم انه مغلوب على امره. فلو تم تنظيم ومراقبة طرق تنزيل الاجراءات وتحذيثها لاصبح الشعب منظم من تلقاء نفسه، ولكن هذا جد صعب بسبب اصحاب الريع و تجار المآسي.
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70 - Vrai marocain الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:47
العبث في كل شى انعدام المراقبة و روح المسؤولية. و غياب تام للاحزاب و الدور الدي تلعبه الحكومة. نبقى دائما تحت اقدام الجشع و الطمع ومصاصي الدماء. لحد الان لم اجد الكمامات لا في الصيدليات او المحلات.
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71 - الإعدام لسماسرة المعاناة الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:48
لا نفهم من يسير هذه البلاد هل مسؤولون و السلطات ام مافيا؟؟ الحكومة و السلطات تصدر قرارات، و مافيا تجارية تعمل في الظلام و تتربص بالحكومة و المغاربة طول السنة.... ألم يحن الوقت لإقتلاع جدور سرطان السماسرة الذين يتربصون بالمغرب و يتحينون الفرص لمص دماء المغاربة؟؟؟؟ إلى متى يستمر هذا العبث.؟؟؟ إعدام مافيا واحدة في ساحة عمومية، سيكون عبرة لكل من سولت له نفسه السمسرة و المتاجرة بمعاناة المغاربة.
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72 - covite ! الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:49
لا توجد كمامة واحدة في مدينة الصخيرات.
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73 - حسن لمزابي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:49
انا مستعد للمساهمة في توزيع هذه الكمامات على الصيدليات بدون مقابل
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74 - مرباح الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:54
المواطنين يشتكون من غياب الكمامة في وقت ان الحكومة تبدل مجهودات مضاعفة قصد توفير الكمامة المدعمة للمواطنين للحد من انتشتار كورونا نجد الموزعون يتلاعبون و يتهورون بتوصيل هده الكمامات الى السوق
ما الهدف من تخزينها.. للاسف حتى وقت الازمات طبقة من الشعب ليست لها مصداقية
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75 - boutarwa الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:54
اختفاء 15مليون كمامة بالأمس واليوم موجودة في المخازن ههههه الضحك على الدقون اضن انها كانت في حوزة أحد النافدين من أجل الاحتكار رغم أنها كمامات جد رديءة
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76 - مروكي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:56
لماذا هذا الجشع؟ نحن نبحث يوميا عن هذه الكمامات ولم نتمكن من إيجادها.
والحالة هاته يجب اعتبار المحتكرين للكمامات مجرمين ،يطبق عليهم القانون وكذلك الذين يبيعون الكمامات لمن يحلو لهم أي الزبونية والمحسوبية.
ولايسعنا إلا أن نقول :اللهم ارفع عنا هذا الوباء الذي أبان عن أخلاق عالية وظهرت معه عادات باتولوجية من قبيل موضوع احتكار الكمامات وبيعها بطريقة لا مواطنة
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77 - saidr الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:58
المحتكر يجب أن يحاكم جنائيا لأن الإحتكار في زمن الجائحة وحياة الناس في خطر جناية وإثم عظيم،وكيف لا وملايين الكمامات محتكرة مخزونة لأغراض شيطانية لذوي النوايا السيئة والناس تتنفس من خرم إبرة ومعرضة لمصيبة الموت أو مصيبة الغرامة والسجن.
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78 - تحذير لسلطات الأربعاء 22 أبريل 2020 - 16:00
الصيدليات يبيعون كمامات باهضة الثمن وتعود لشركات أخرى وذاة هامش ربح كبير، ولا يفضلون الكمامة المدعمة من الدولة هامش الربح قليل . لأنهم اصلا عارضوا بيعها في باديء الأمر ... اذن القضية فيها إن وأخواتها هناك سؤال عريض في في عدم توزيعها ،المواطن حين سؤاله عن الكمامات طبعا يعطونه الموجودة داخل الصيدلية دون حرج . .... لعبة مدروسة جيدا لمن يلعبها لتفادي القانون وحتى تداعيات الراي العام الوطني
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79 - Kaito الأربعاء 22 أبريل 2020 - 16:04
وقيلا صحاب الحال باغين اهربو لكمامات لبرا، 80 سنتيم مدايرة والو،
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