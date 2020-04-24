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هل تفتح وزارة الصحة باب التطوع للأطر الطبية لمواجهة "كورونا"؟

هل تفتح وزارة الصحة باب التطوع للأطر الطبية لمواجهة "كورونا"؟
هسبريس – نور الدين إكجان
الجمعة 24 أبريل 2020 - 14:00

"تجريب مختلف سبل تعزيز الأطقم الطبية"؛ ذلك هو مفاد مباشرة المديرية الجهوية بطنجة تطوان الحسيمة فتح باب مساعدة الموارد البشرية بمتطوعين متقاعدين أو لهم شواهد طبية لمواكبة مرضى فيروس كورونا المستجد.

وتواجه المنظومة الصحية تحديات كبيرة في السياق الحالي بسبب تفشي الجائحة ومحدودية الأسرّة، ثم الإنهاك الكبير الذي يواجهه الأطباء والممرضون جراء التعامل الدوري والمستمر مع المرض، ما دفع الوزارة إلى بحث سبل الاستدراك.

وفتحت المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة باب الانخراط التطوعي الفعلي أمام جميع الأطباء العامّين أو الاختصاصيّين، وكذا الممرّضين في مختلف التخصصات، بمن فيهم المتقاعدون، للمساهمة في تقديم الخدمات الطبيّة والتمريضيّة.

وأعلنت المديرية الجهوية عن فتح باب الانخراط التطوعي أمام كل الأطباء والممرضين "الحاصلين على دبلوم من الكليات والمعاهد الوطنية أو المعاهد الخاصة المعتمدة من طرف الدولة"، مشيرة إلى أنها "ستقوم بالتفاعل مع طلبات المترشحين حسب الحاجيات المطلوبة.

وقال يونس جوهري، عضو حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، إن قطاع الصحة يعرف خصاصا كبيرا من حيث الموارد البشرية، خاصة فئة مقدمي العلاجات، موردا أن وزارة الصحة تقدر حاجياتها من فئة الممرضين بخمسين ألف ممرض.

وأضاف جوهري، في تصريح لهسبريس، أن حدة هذا الخصاص تزداد في ظل الوضعية الوبائية التي تعرفها بلادنا مع تزايد حالات الإصابات التي يتم استشفاؤها، وهو ما يضاعف حجم الضغط على الأطر الصحية العاملة بمصالح رعاية المرضى المصابين بـ"كوفيد-19".

وحسب الإطار التمريضي ذاته، فقد طالبت حركة الممرضين لأزيد من ثلاث سنوات بتوظيف الممرضين المعطلين، وهم يقدرون بالآلاف، كحل جذري ونهائي لهذا الخصاص المهول، مسجلا أن "ذلك سيجنبنا سلبيات هاته السياسات أو الإجراءات الاستثنائية".

وأوضح جوهري أن فتح باب التطوع أمام خريجي المعاهد العليا للتمريض وتقنيات الصحة ستشوبه مشاكل، على رأسها صعوبة الاندماج والمواكبة في هذه المرحلة التي تتطلب جاهزية قصوى، فضلا عن الفراغ الذي سيخلفه الاستغناء عنهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ممرض سابقا الجمعة 24 أبريل 2020 - 14:52
السلام عليكم انا رهن الاشارة من اجل الواجب الوطني قد ارسلت طلبي في انتظار الموافقة من اجل المساعدة في هدا المجال الطبي و ندعوا من الله العلي القدير ان يرفع علينا هذا الوباء في هدا الشهر رمضان و رمضان مبارك للجميع المغاربة داخل و خارج الوطن .
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6
2 - abdou الجمعة 24 أبريل 2020 - 14:58
la volontariat dans ce domaine est un anti-jeu qualifié. Vu le dispositif et le matériel sophistiqué qui demande beaucoup de dextérité et la lecture appropriée. Même au niveau d'accueil. Ne jouer pas avec virus non identifié. SVP..à bon entendeur.
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4
3 - moha raiss الجمعة 24 أبريل 2020 - 15:01
حين اقترح عليكم السيد بلافريج في بداية مناقشة ميزانية الدولة تخصيص مبالغ مالية للصحة والتعليم .رفض البرلمان بلاجماع في التصويت .اليوم تطالبون بتطوع الاطباء .انها الارتجالية وسوء التسيير في الحكومة والبرلمان .
-هذا هو البووووووز الحقيقي .لامفر لكم من تقوية اجهزة الدولة في الصحة والتعليم . اما باقي القطاعات فالمغرب ولله الحمد يطبق ما تقولونه في الاداعة بالحرف من الحفاض على اوقات الحجر والنظام
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12
4 - غيور على وطنه الجمعة 24 أبريل 2020 - 15:33
اولا الله ارحم ليكم الوالدين خليكم في منازلكم .si il vous plaît restez chez
إن كنت ايها المواطن تريد خير للجميع فابقى في منزلك .
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