24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:10
|05:43
|12:31
|16:07
|19:09
|20:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقيت إغلاق المحلات خلال رمضان يجلب انتقادات تجار وبرلمانيين
- فيدرالية تنتقد استثناء عمال المخابز من الدعم
- نقابات الصيادلة تطلب استبدال العقاقير لتفادي مشكل انقطاع الأدوية
- تماثل ثماني حالات للشفاء من "كورونا" بمراكش
- حملة جمعوية تعقم شوارع ومرافق "سوق الأربعاء"
غرة رمضان يوم السبت .. وهسبريس تبارك للقراء الشهر الكريم (5.00)
عدد الإصابات بكورونا يرتفع بـ124 في المغرب .. الحصيلة: 3692 (5.00)
- بوريطة يتهم هولندا وبلجيكا بالتمييز ضد المغاربة مزدوجي الجنسية - (173)
- غرة رمضان يوم السبت .. وهسبريس تبارك للقراء الشهر الكريم - (170)
- السلطات المغربية تقرر "حظر التنقل الليلي" ابتداء من فاتح رمضان - (139)
- توقيت إغلاق المحلات خلال رمضان يجلب انتقادات تجار وبرلمانيين - (134)
- مصدر أمني: وكالة الأنباء الفرنسية تنشر معطيات وهمية حول المغرب - (112)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هل تفتح وزارة الصحة باب التطوع للأطر الطبية لمواجهة "كورونا"؟
"تجريب مختلف سبل تعزيز الأطقم الطبية"؛ ذلك هو مفاد مباشرة المديرية الجهوية بطنجة تطوان الحسيمة فتح باب مساعدة الموارد البشرية بمتطوعين متقاعدين أو لهم شواهد طبية لمواكبة مرضى فيروس كورونا المستجد.
وتواجه المنظومة الصحية تحديات كبيرة في السياق الحالي بسبب تفشي الجائحة ومحدودية الأسرّة، ثم الإنهاك الكبير الذي يواجهه الأطباء والممرضون جراء التعامل الدوري والمستمر مع المرض، ما دفع الوزارة إلى بحث سبل الاستدراك.
وفتحت المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة باب الانخراط التطوعي الفعلي أمام جميع الأطباء العامّين أو الاختصاصيّين، وكذا الممرّضين في مختلف التخصصات، بمن فيهم المتقاعدون، للمساهمة في تقديم الخدمات الطبيّة والتمريضيّة.
وأعلنت المديرية الجهوية عن فتح باب الانخراط التطوعي أمام كل الأطباء والممرضين "الحاصلين على دبلوم من الكليات والمعاهد الوطنية أو المعاهد الخاصة المعتمدة من طرف الدولة"، مشيرة إلى أنها "ستقوم بالتفاعل مع طلبات المترشحين حسب الحاجيات المطلوبة.
وقال يونس جوهري، عضو حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، إن قطاع الصحة يعرف خصاصا كبيرا من حيث الموارد البشرية، خاصة فئة مقدمي العلاجات، موردا أن وزارة الصحة تقدر حاجياتها من فئة الممرضين بخمسين ألف ممرض.
وأضاف جوهري، في تصريح لهسبريس، أن حدة هذا الخصاص تزداد في ظل الوضعية الوبائية التي تعرفها بلادنا مع تزايد حالات الإصابات التي يتم استشفاؤها، وهو ما يضاعف حجم الضغط على الأطر الصحية العاملة بمصالح رعاية المرضى المصابين بـ"كوفيد-19".
وحسب الإطار التمريضي ذاته، فقد طالبت حركة الممرضين لأزيد من ثلاث سنوات بتوظيف الممرضين المعطلين، وهم يقدرون بالآلاف، كحل جذري ونهائي لهذا الخصاص المهول، مسجلا أن "ذلك سيجنبنا سلبيات هاته السياسات أو الإجراءات الاستثنائية".
وأوضح جوهري أن فتح باب التطوع أمام خريجي المعاهد العليا للتمريض وتقنيات الصحة ستشوبه مشاكل، على رأسها صعوبة الاندماج والمواكبة في هذه المرحلة التي تتطلب جاهزية قصوى، فضلا عن الفراغ الذي سيخلفه الاستغناء عنهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
-هذا هو البووووووز الحقيقي .لامفر لكم من تقوية اجهزة الدولة في الصحة والتعليم . اما باقي القطاعات فالمغرب ولله الحمد يطبق ما تقولونه في الاداعة بالحرف من الحفاض على اوقات الحجر والنظام
إن كنت ايها المواطن تريد خير للجميع فابقى في منزلك .