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الشامي يقدّم سيناريوهات إنهاء الحجر .. إجراءات ولزوم الكمامات

الشامي يقدّم سيناريوهات إنهاء الحجر .. إجراءات ولزوم الكمامات
هسبريس من الرباط
الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:05

في زمن الحَجر المنزلي والسّعي الحثيث للتّصدّي لانتشار جائحة كورونا، أبدى أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رؤيته لسيناريوهات إنهاء الحَجر الصحي.

وفي مقطع مصوّر بثَّ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قدّم الشامي أحد السيناريوهات المقترحة من طرفه، وهو "أن نبقى في المنازل إلى ما بعد رمضان، ويكون رفع الحَجر بعده على الجميع بشروط"، عدّدها المتحدث.

ووضّح أنّ "أيّ سيناريو يرتكز على المعطيات العلمية أوّلا حول طبيعة الفيروس، لا على قدرة المستشفيات في استقبال المرضى ومداواتهم، وقدرة الحكومات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والاقتصاد".

وزاد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنّ "مشكلنا اليوم هو أنّ هذه المعطيات العلمية غير كاملة، وما يزال العلماء يطرحون أسئلة حول سبب موت الرجال أكثر من النساء بكورونا، ولِمَ لم يطوّر بعض المصابين مناعة من الفيروس بعد شفائهم؟".

وذكر الشامي أن من بين السيناريوهات المطروحة عالميا "تفكير الأوروبيين في سيناريو يخرج فيه الناس، ويراقَب بعد ذلك عدد المرضى الذين يدخلون الإنعاش، وإذا تجاوز مائة في الأسبوع يعود الناس إلى الحجر، وإذا صار أقلّ من خمسين يخرج الناس، وهكذا دواليك حتى يطوّر الناس مناعة جماعية من الفيروس"، ثم استدرك قائلا: "لكن تبيّن في كوريا الجنوبية أنّ الإصابة لا تعني المناعة تلقائيا".

ومن بين السيناريوهات المطروحة دوليا، وفق الشامي، "رفع الحجر الصحي حسَب الفئات العمرية؛ فيبقى الأكبر سنا ذوو المناعة الأقل في منازلهم، وهو سيناريو صعب القبول من النواحي الاجتماعية والثقافية والحقوقية"، كما أنّ هناك سيناريو "يأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي، فتكون الجهات الأقلّ ضررا هي التي تخرج الأولى من الحجر".

وشدّد الشامي على ضرورة "احترام الحَجر الصحي والبقاء في منازلنا إلى يوم 20 ماي، علما أنّ الحجر كانت له نتائج إيجابية للتّقليل من انتشار الفيروس، دون أن نصل بعد لاستقرار عدد المصابين".

واسترسل مفصلا في شروط السيناريو الذي يراه أنسب للمغرب؛ موردا أنه "بعد المكوث في المنازل إلى ما بعد رمضان، يتمّ رفع الحَجر على الجميع، بشروط أوّلها أن يرتدي الكلّ كمّامات للحفاظ على صحّة الآخرين وصحّتهم، وإذا كانت هذه الكمّامات قابلة للتّصبين سيكون الأمر أحسن".

ثاني الإجراءات الضرورية بعد رفع الحجر "احترام الإجراءات والمسافات الوقائية، وغسل اليدين"، وثالثها "تقوية الإجراءات الوقائية في أماكن العمل والفضاءات العمومية، مع العلم أن التجمعات الكبيرة لن تكون مقبولة بعد".

كما ركّز المتحدّث على ضرورة "أن تكون الفحوصات متوفّرة بكثرة، لفحص الناس والتتبع الرقمي لحالاتهم، مع حماية المعطيات الشخصية، وعزل الناس الذين لهم اتصال مع المصابين".

وبيّن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنّه "لن يكون ممكنا العودة لحياتنا العادية كما كانت من قبل، إلا بعد أن نجد اللقاح، الذي يقول الخبراء إنّه سيكون في سنة 2021".

وأضاف أن "هناك تجارب إكلينيكية تطوّر أدوية ضدّ الفيروس حتى في الحالات الصعبة"، قبل أن يجمل قائلا: "أنا متفائل، وإذا بقينا صامدين، ونناضل بالبحث العلمي والتعاون الدولي، يمكننا الخروج من الأزمة، ونستعيد حياتنا السابقة العادية، وهو ما يتطلّب بعض الوقت".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - ابراهيم الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:17
الكمامات عملبا لا قيمة لها حتى اطباء اطالبين قالو بانه لبسها من عدمها بحال بحال
ثاني شيء تنتظرون ماذا يفعل الغرب لتقلدونه وكأننا امة بلا تاريخ .
الحجر امر به رسول الله وانتم حتى امرتكم به منظمة الصحة .
هذه هي حقيقة الدول المتستعمرةً تنتظر الذي استعمرها ان يعطيها الحل
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-8
2 - متعجب الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:17
عن أي حجر تتحدثون؟!!! الناس في الشوارع و الأزقة. لله الأمر من قيل و من بعد
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57
3 - عبدالله القنيطري الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:21
راك تتحلم اسي الشامي.
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12
4 - Jawad alib الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:22
قرات هذا المقال وتبين لي ان السيد لا يتتتبع جيدا مايجري في العالم ا كما ان معطياته جد سطحية
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44
5 - أستاذة وطنية الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:23
ألمانيا في صدد تجريب لقاح على 200 متطوع حسب ما قرأت في صفحة هسبريس لكن اللقاح لن يكون رهن الاستعمال الا في السنة المقبلة يعني استمرار الوسائل الوقائية مسألة حتمية غسل اليدين وارتداء الكمامة خاصة وأن في الصين هناك بعض المرضى اصيبوا بنكسة وعاودهم المرض وان الجسم بعد العلاج يفتقر للمناعة
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20
6 - يوسسسسسسسسسف الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:24
السيد الشامي المحترم وانتم صاحب العقل كما عهدناه فيكم، هل من المقبول القيام بتجربة على حساب ارواح الناس، حتى تصل الانتعاشات مأة ونرجع للحجر ،فهل تضمن اذا خرج المغاربة ستدخلهم أنتم، لا تحرج السلطات من فضلكم انهم واعون بالكل، فصبر جميل
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-3
7 - يوسف الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:24
اذا لم يرفع الحجر في غضون شهر 4
غادي يطلع الدين الخارجي للمغرب الى 4000 دولار لكل مغربي يعني وخا انخدمو 60 سنة منقدروش نرجعو هاذا الدين
كل شئ مصدود عندنا وللاسف مزال عندنا بنادم كيبغي المجانية كيصحاب ليه دولة اتزيد تططبع وتخلصو ويستافد ويبقى ناعس
لا اسيدي الدولار باش نشريو .. السلع الاساسية راه الدقيق هو الاخير كنشريوه من امريكا وروسيا ,, ومنين انشدو دولار ؟؟ خاصنا نسلفو
+الاقتصاد باش يمكن لينا نحاربو فيروس كورونا
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13
8 - بشير الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:29
اذا عول المغرب على كمامات 80 سنتيم للوقاية من وباء كورونا ما بعد رفع الحجر فإنه يعول السراب. جربتها هذا اليوم ولاحظت ان استعمالها من عدمه سواء. تسمح بتسرب الروائح وقد تسمح بمرور الغبار ولم لا حتى الحشرات الدقيقة. أما كورونا فيمكنها ان تمر عبرها براحة تامة!
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23
9 - الله احضر السلامة الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:31
فرض الحضر ليس كالخروج منه سينطلق الكل دفعة واحدة الى الاعمال الى المدارس الى المقاهي الى السفر الى الاسواق الى الاعراس و الحفلات...
الله احضر السلامة اؤصافي هدا مانقولو
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3
10 - Hicham الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:32
كل ما ذكره السند الشامي هو معقول ويمكن تنفيذه فقط اود ان اشير الى انه يجب ان تتكلف شركه ما بصناعه غطاء كامل للراس شفاف مع امكانيه التنفس وبذلك سوف لن يتمكن احد من ان يلمس وجهه ولو عن طريق النسيان وسوف لن يتنفس هواء ملوثا من الخارج
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3
11 - عادل الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:32
كل ما قيل هو تقليدي الكل يعرف هذه السيناريوهات, يجب التفكير في حلول تكنولوجيا كما فعلت بعض الدول للحد من التجمعات وعزل المخالطين وتتبعهم بواسطة تطبيقات ذكية.
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3
12 - البكا على الميت خسارة الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:34
كل كلام الشامي مبني على توقعات، أنا شخصيا مكتث في منزلي و لم احرج قط منذ 20 مارس و حاليا ستنفذ مؤونتي، و أرى الحالات تزداد يوما بعد يوم ليس بسببنا نحن الشعب الذين مكثنا و إنما بسبب الجهل و من له يد في ترك التجمعات الصناعية و الاسواق الكبرى مفتوحة لحد الساعة دون الاخد بالتدابير الوقائية، و لعلم الشامي فإن اللقاح ليس علاج و إنما هو فقط وقاية قبل الإصابة بالفيروس و في حالة أن المتشافين المفروض كونو مناعة ضد الفيروس يصابوا مرة اخرى كما قلت حدث في كوريا الجنوبية فهذا يعني أن اللقاح لن يكون له فائدة حتى إيجاد علاج ناجع و ليس لقاح
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9
13 - مصطفى الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:34
هذا الشامي يتدخل فيما لا يعنيه ، القرار في هذا الموضوع هو قرار الاختصاصيين في الصحة بعد الاستشارات والاجتماعات ، وليس قرار شخص استفاق لتوه من النوم ولا يفهم ما يحدث في العالم عن كورونا، لذالك أقول ان المغربة دكتاتوريين بطبعهم
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4
14 - احميد الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:34
الرجال الصادقون في اقوالهم وافعالهم كم يحلو للانسان الانصات لاقوالهم لانها تدخل الفرحة والسعادة في القلب المهموم بمصاءب هذا الزمان.
نساءل الله الفرج عما قريب.
مرة اخرى تحية اكبار واعتزاز لكل الجنود المسترخصين حياتهم لانقاد الارواح او من يعمل ليعم الامن والطمءنينة المجتمع.
والسلام.
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2
15 - Max الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:37
كورونا درس كبير للمغاربة في صحة و النضافة و امتثال للقانون البلاد.
و من الناحية أخرى هو عدم إسراف في التفاهات و المظاهر الخادعة .وبأن الادخار الدرهم الأبيض في يوم اسود.
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2
16 - متفائل الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:37
في نظري يجب ان يرفع الحجر تدريجيا بحيث يخرج الناس فقط في محيطهم السكني و منع التصكع في الشوارع . مع منع السفر بين المدن بطبيعة الحال مع اخذ بعين الاحتبار الحالات الملحة
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1
17 - كبور بناني الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:40
انا ضد مناعة القطيع و نتوما راكم عارفين.
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3
18 - بن عمي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:42
بالنسبة للكمامات خاصها الطبق غير فالاماكن العامة.والمدن اللي مافيها والو هاد الإجراءات اتكون مخففة .
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0
19 - Fixible الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:45
أول من أول إجراء هو انتاج لقاح يسمح بربح بعض الوقت الى حين ظهور وباء آخر أقوى.
الحل الوحيد لكي نبقى بعيدين عن أي وباء قادم هو الإكتفاء الذاتي و الإنغلاق و التقوقع.
غلق الحدود البرية و البحرية و الجوية بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي في الصناعات الغدائية و الطبية و العسكرية.
الى متى سنترقب المانيا او فرنسا او امريكا أو كوريا التوصل الى لقاح لنشتريه بالثمن الذي تطلبه؟
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0
20 - مغربي ضد التصرفيق الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:46
فالأول سديتو علينا فالقفوزة و شوية درتو لينا لكمامة و بقات غا السنسلة و قولو لينا آسي كوشي بابوجي و الله تابنادم مسخرة وصافي
هادشي كامل نتيجة التكبر البشري و الإستهتار و اللعب بالأمراض الشينوا بناو مصنع بتعاون فرنسي أمريكي كندي و طورو فيروس زادو فيه السيدا و ولا أشد فالعدوى و تسرب لشي خدام تما طلا الدنيا و حنا فلحصلة حتى يبغيو يطلقونا و لكن بعد أن ينفدوا أغراضهم
للأسف حضارة العبث تنتج العبث و للأسف العالم محتاج للإسلام لي للأسف حتى لي كيدعيوه ممطبقين فيه غير لي مسلكاهوم و الله يدير شي تاويل آمين
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-1
21 - عمر الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:48
لماذا لا يتم رفع الحجر الصحي على التجمعات السكانية التي لم تسجل أية إصابة بعد مرحلة الحجر الأول .مع تشديد الرقابة على الوافدين عليها.
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1
22 - Jalil الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:49
مايقوله هذا الخبير جد سطحي هناك من يعتقد ان المنصب يخلق المفكر او العالم !
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23 - mohamed الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:52
فيما يخص تدبير جائحت كورونا فالدولة قامت بما يجب ولو كان ذلك متأخرا قليلا ما اللوم على بعض الشركات اللتي لا يهمها إلا المال و كذلك بعض المواطنين أما الإقتصاد فالكل يرى ويسمع الدول الغنية ما يقع لها المغرب بلدنا الحبيب نحمدو ربي ونشكروه الإقتصاد ديال بطاطة و السردين دار معانا مزيان
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24 - القصراوي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:53
Il faut arrêter cette anarchie de propositions dans l'air, pour chaque sujet important et transversal il faut dėsigné un pilote et une équipe de representants des different ministères. Le pilote doit avoir l'autoritė decisionnel et il est responsable de sortir un plan d'action et le plus important de le réaliser. Apparement tout le monde cherche la facilité par des propositions dans l'air et prrsonne ne veut ni piloter ni réaliser quoique ce soit.
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0
25 - ليث أطلس الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:58
كلام علمي ومنطقي ومعقول ومقبول . ولكن من يقرأ ؟ ومن يفقه ؟
وقد أبتلينا بمحتمع أسير الجهل وبمنتهى التخلف .. * هكذا قدرنا .. شكرا لكم
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