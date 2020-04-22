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كُتّاب وآراء
الشامي يقدّم سيناريوهات إنهاء الحجر .. إجراءات ولزوم الكمامات
في زمن الحَجر المنزلي والسّعي الحثيث للتّصدّي لانتشار جائحة كورونا، أبدى أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رؤيته لسيناريوهات إنهاء الحَجر الصحي.
وفي مقطع مصوّر بثَّ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قدّم الشامي أحد السيناريوهات المقترحة من طرفه، وهو "أن نبقى في المنازل إلى ما بعد رمضان، ويكون رفع الحَجر بعده على الجميع بشروط"، عدّدها المتحدث.
ووضّح أنّ "أيّ سيناريو يرتكز على المعطيات العلمية أوّلا حول طبيعة الفيروس، لا على قدرة المستشفيات في استقبال المرضى ومداواتهم، وقدرة الحكومات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والاقتصاد".
وزاد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنّ "مشكلنا اليوم هو أنّ هذه المعطيات العلمية غير كاملة، وما يزال العلماء يطرحون أسئلة حول سبب موت الرجال أكثر من النساء بكورونا، ولِمَ لم يطوّر بعض المصابين مناعة من الفيروس بعد شفائهم؟".
وذكر الشامي أن من بين السيناريوهات المطروحة عالميا "تفكير الأوروبيين في سيناريو يخرج فيه الناس، ويراقَب بعد ذلك عدد المرضى الذين يدخلون الإنعاش، وإذا تجاوز مائة في الأسبوع يعود الناس إلى الحجر، وإذا صار أقلّ من خمسين يخرج الناس، وهكذا دواليك حتى يطوّر الناس مناعة جماعية من الفيروس"، ثم استدرك قائلا: "لكن تبيّن في كوريا الجنوبية أنّ الإصابة لا تعني المناعة تلقائيا".
ومن بين السيناريوهات المطروحة دوليا، وفق الشامي، "رفع الحجر الصحي حسَب الفئات العمرية؛ فيبقى الأكبر سنا ذوو المناعة الأقل في منازلهم، وهو سيناريو صعب القبول من النواحي الاجتماعية والثقافية والحقوقية"، كما أنّ هناك سيناريو "يأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي، فتكون الجهات الأقلّ ضررا هي التي تخرج الأولى من الحجر".
وشدّد الشامي على ضرورة "احترام الحَجر الصحي والبقاء في منازلنا إلى يوم 20 ماي، علما أنّ الحجر كانت له نتائج إيجابية للتّقليل من انتشار الفيروس، دون أن نصل بعد لاستقرار عدد المصابين".
واسترسل مفصلا في شروط السيناريو الذي يراه أنسب للمغرب؛ موردا أنه "بعد المكوث في المنازل إلى ما بعد رمضان، يتمّ رفع الحَجر على الجميع، بشروط أوّلها أن يرتدي الكلّ كمّامات للحفاظ على صحّة الآخرين وصحّتهم، وإذا كانت هذه الكمّامات قابلة للتّصبين سيكون الأمر أحسن".
ثاني الإجراءات الضرورية بعد رفع الحجر "احترام الإجراءات والمسافات الوقائية، وغسل اليدين"، وثالثها "تقوية الإجراءات الوقائية في أماكن العمل والفضاءات العمومية، مع العلم أن التجمعات الكبيرة لن تكون مقبولة بعد".
كما ركّز المتحدّث على ضرورة "أن تكون الفحوصات متوفّرة بكثرة، لفحص الناس والتتبع الرقمي لحالاتهم، مع حماية المعطيات الشخصية، وعزل الناس الذين لهم اتصال مع المصابين".
وبيّن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنّه "لن يكون ممكنا العودة لحياتنا العادية كما كانت من قبل، إلا بعد أن نجد اللقاح، الذي يقول الخبراء إنّه سيكون في سنة 2021".
وأضاف أن "هناك تجارب إكلينيكية تطوّر أدوية ضدّ الفيروس حتى في الحالات الصعبة"، قبل أن يجمل قائلا: "أنا متفائل، وإذا بقينا صامدين، ونناضل بالبحث العلمي والتعاون الدولي، يمكننا الخروج من الأزمة، ونستعيد حياتنا السابقة العادية، وهو ما يتطلّب بعض الوقت".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
ثاني شيء تنتظرون ماذا يفعل الغرب لتقلدونه وكأننا امة بلا تاريخ .
الحجر امر به رسول الله وانتم حتى امرتكم به منظمة الصحة .
هذه هي حقيقة الدول المتستعمرةً تنتظر الذي استعمرها ان يعطيها الحل
غادي يطلع الدين الخارجي للمغرب الى 4000 دولار لكل مغربي يعني وخا انخدمو 60 سنة منقدروش نرجعو هاذا الدين
كل شئ مصدود عندنا وللاسف مزال عندنا بنادم كيبغي المجانية كيصحاب ليه دولة اتزيد تططبع وتخلصو ويستافد ويبقى ناعس
لا اسيدي الدولار باش نشريو .. السلع الاساسية راه الدقيق هو الاخير كنشريوه من امريكا وروسيا ,, ومنين انشدو دولار ؟؟ خاصنا نسلفو
+الاقتصاد باش يمكن لينا نحاربو فيروس كورونا
الله احضر السلامة اؤصافي هدا مانقولو
نساءل الله الفرج عما قريب.
مرة اخرى تحية اكبار واعتزاز لكل الجنود المسترخصين حياتهم لانقاد الارواح او من يعمل ليعم الامن والطمءنينة المجتمع.
والسلام.
و من الناحية أخرى هو عدم إسراف في التفاهات و المظاهر الخادعة .وبأن الادخار الدرهم الأبيض في يوم اسود.
الحل الوحيد لكي نبقى بعيدين عن أي وباء قادم هو الإكتفاء الذاتي و الإنغلاق و التقوقع.
غلق الحدود البرية و البحرية و الجوية بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي في الصناعات الغدائية و الطبية و العسكرية.
الى متى سنترقب المانيا او فرنسا او امريكا أو كوريا التوصل الى لقاح لنشتريه بالثمن الذي تطلبه؟
هادشي كامل نتيجة التكبر البشري و الإستهتار و اللعب بالأمراض الشينوا بناو مصنع بتعاون فرنسي أمريكي كندي و طورو فيروس زادو فيه السيدا و ولا أشد فالعدوى و تسرب لشي خدام تما طلا الدنيا و حنا فلحصلة حتى يبغيو يطلقونا و لكن بعد أن ينفدوا أغراضهم
للأسف حضارة العبث تنتج العبث و للأسف العالم محتاج للإسلام لي للأسف حتى لي كيدعيوه ممطبقين فيه غير لي مسلكاهوم و الله يدير شي تاويل آمين
وقد أبتلينا بمحتمع أسير الجهل وبمنتهى التخلف .. * هكذا قدرنا .. شكرا لكم