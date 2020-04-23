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الرئيسية | مجتمع | خلية حقوقية تسعى إلى الدعم النفسي لمثليّين مغاربة

خلية حقوقية تسعى إلى الدعم النفسي لمثليّين مغاربة

خلية حقوقية تسعى إلى الدعم النفسي لمثليّين مغاربة
هسبريس - وائل بورشاشن
الخميس 23 أبريل 2020 - 02:06

بعد نشر مقاطع مسرّبة لمثليين مغاربة من تطبيق للتعارف بينهم، استنكر حقوقيون هذا الفعل الذي جاء في فترة يمكث فيها عديد منهم مع أسرهم، ونددوا بالفاعل الذي دعا نشر تلك المقاطع على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وشددوا على احترام الحقّ في الاختيار بتوفير أشكال متعدّدة للدّعم النفسي للمُشَهَّر بهم.

وأكّدت الفعالية أنّ جميع من يستفيدون من جلسات المساعدة النّفسيّة يمكنهم الحديث دون ذكر هويّاتهم لأسباب الحماية، معربة عن أملها "خلق فرصة للقوّة والدّعم المشترك من الأمر السيء الذي حدث".

في السياق نفسه، نشر عبد الله الطايع، روائي مغربي من الأوائل الذين أشهروا مثليتهم إعلاميا، مقالا في المجلة المثلية الفرنسية "TÊTU"، عنونه بـ"تصيُّد المثليين والدولة المغربية"، تحدث فيه عن نسيان بعض المغاربة البعض، وعن الملل و"كورونا"، وقتلهم الوقت ببدئهم صيدا جديدا للسّاحرات، يستهدفون فيه مواطنين مثلهم في المكان الذي يختبئون فيه.

ويرى الكاتب المغربي القاطن بفرنسا أنّ الإسلام ليس هو المشكل هنا، بل قلوب الناس، وقلوب مدبّري البلد، الذين يشرعنون بصمتهم المذنِب صيد الساحرات هذا، ثم شدّد على الحاجة في وقت من الأوقات إلى شخصية سياسية، قوية وذات مصداقية تحمل في يدها قضية مجتمع الميم، وتساءل: "من سيكون مهدينا بن بركة اليوم؟ ومن الشخصية السياسية الشجاعة الذي سيكون، أو التي ستكون، بطلنا حقيقة؟".

وتحدّث الطايع عن توقّف مجموعة من الجمعيات المغربية عن الدفاع علنيا عن قضية المثليين منذ بداية سنوات 2000، مع الاستمرار في مساعدة العديد من ضحايا مطاردة الساحرات الجديدة هذه، ثم استدرك قائلا إنّ "هذا يحدث في غياب الدولة، علما أنّه دونَ جواب سياسي لن يتحرّك أيّ شيء".

من جهتها، عمّمت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية (مالي) مقاطع توعوية بمعاناة المثليين المغاربة، واختبائهم خوفا من الاعتداء والاعتقال، وطالبت في هذا السياق بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي.

تجدر الإشارة إلى أنّ المادة 489 من مجموعة القانون الجنائي المغربي تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كلّ من "ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ مع شخص من جنسه".

وينص دستور البلاد في فصله 22 على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، وعدم جواز معاملة الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطّة بالكرامة الإنسانية.

كما يحظر الفصل 23 من الدستور كلّ تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - محمد وجدة الخميس 23 أبريل 2020 - 02:15
سبحان الله يخافون من البشر ان يفضحوهم ولا يخافون الله
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2 - ziko الخميس 23 أبريل 2020 - 02:15
المثلية اكثر من مجرد مرض او شدود جنسي. يجب على الدولة الحزم مع هؤلاء المرضى لا مكان لهم في مجتمعنا.
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3 - ابو مهدي الخميس 23 أبريل 2020 - 02:34
المثليون يحتاجون للعلاج وليس للدعم النفسي لأنهم شواذ باعتبارهم يشكلون أقلية في المجتمع.قد يقول البعض انهم كثيرون .. أقول نعم ولكنهم ستروا سلوكهم ولم يجاهروا به كما يفعل المسمى طالوني الذي شوه سمعة المغاربة ... أنا لا اكرههم لأنهم مواطنون ويجمعنا بهم الوطن ولكنني اعتبر سلوكهم بالجهر بمرضهم أمر غير مقبول.
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6
4 - زكرياء الخميس 23 أبريل 2020 - 02:36
الفصل 22 من دستور البلاد وضع من أجل زجر العنف وسوء المعاملة (خادمات البيوت، الأجنبيات الخادمات، العمال و العاملات الغير النظاميين،الخ..) و للفصل 23 منه وضع من أجل تجريم و زجر العنف والكراهية و العنصرية (السود، الأجانب، الأقليات العرقية، الخ....) ولا تحمي هذه القوانين المثليين لأنهم أصلا أشخاص شاذين عن الطبيعة البشرية
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3
5 - Kanbo الخميس 23 أبريل 2020 - 02:40
اعلاش جات كورونا،لا حول ولا قوة الا بالله
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2
6 - جعفر الخميس 23 أبريل 2020 - 02:44
إسمهم شواذ جنسيين وليسو مثليين بل أصبحت تجارة يجنون من ورائها أموال طائلة إنصح هؤلاء الحقوقيون بأن يدافعو عن الفقراء والمحتاجين وأصحاب الإحتياجات الخاصة أما هؤلاء الشواذ فإنهم يجنون من شذودهم الأموال وهناك من أصبح مشهور و يتباهى بالسيارات و الفيلات وعمليات التجميل ويفتخر بممارساته الشاذة
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7 - عزيز جبيلو الخميس 23 أبريل 2020 - 02:53
أعتقد أن واقع الحال الذي نعيشه هذه الأيام لا يسمح بالخوض في هكذا موضوع لأن البلاد مجندة ومنشغلة بمحاربة عدو شرس لا يبقي ولا يذر ، وحديث الساعة في العالم كله هو كيفية مواجهة هذا العدو الخفي وكيفية اقناع الناس بالبقاء في ديارهم ....باختصار العالم في حالة حرب مع عدو بالغ الخطورة ...
في ظل هذه الظروف الاستثنائية تطفو على السطح كائات تسمي نفسها "جمعيات حقوق او عقوق الانسان" وحقوق المثليين لتثير موضوع تافه و" ماشي وقتو" دون خجل ....انتصرنا على كورونا وتغلبنا على كل مشاكل الشعب ولم يتبق لنا الا التفرغ الى " حقوق" المثليين .
ومختصر القول : إذا لم تستحي فافعل ما شئت !!!
رمضان كريم وكل عام وانتم بخير وعافية.
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