المدير العام للأمن الوطني يسهر على ترتيبات حالة الطوارئ الصحية

هسبريس من الرباط

عاينت هسبريس، زوال اليوم الأربعاء، عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وهو يسهر شخصيا على الترتيبات الأمنية وعلى عمل نقط المراقبة الأمنية المعتمدة بمدينة الدار البيضاء لفرض حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد.

وقد ظهر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بالزي النظامي الميداني، في إشارة إلى خصوصية الظرفية الاستثنائية وحالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا في زمن جائحة كورونا.

وشوهد عبد اللطيف حموشي وهو يطلع على الشروحات التي يقدمها المسؤولون الأمنيون وموظفو الشرطة حول مختلف الإجراءات الأمنية والتدابير النظامية المعتمدة لإنجاح الحجر الصحي، بما يضمن المحافظة على الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

وفي سياق متصل علمت هسبريس أيضا أن المدير العام للأمن الوطني قام منذ قليل بزيارة مماثلة إلى عدة نقط للمراقبة الأمنية بمدينة الرباط، حيث اطلع على عمل مصالح الأمن المكلفة ميدانيًا بفرض حالة الطوارئ الصحية.