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كُتّاب وآراء
المدير العام للأمن الوطني يسهر على ترتيبات حالة الطوارئ الصحية
عاينت هسبريس، زوال اليوم الأربعاء، عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وهو يسهر شخصيا على الترتيبات الأمنية وعلى عمل نقط المراقبة الأمنية المعتمدة بمدينة الدار البيضاء لفرض حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد.
وقد ظهر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بالزي النظامي الميداني، في إشارة إلى خصوصية الظرفية الاستثنائية وحالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا في زمن جائحة كورونا.
وشوهد عبد اللطيف حموشي وهو يطلع على الشروحات التي يقدمها المسؤولون الأمنيون وموظفو الشرطة حول مختلف الإجراءات الأمنية والتدابير النظامية المعتمدة لإنجاح الحجر الصحي، بما يضمن المحافظة على الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.
وفي سياق متصل علمت هسبريس أيضا أن المدير العام للأمن الوطني قام منذ قليل بزيارة مماثلة إلى عدة نقط للمراقبة الأمنية بمدينة الرباط، حيث اطلع على عمل مصالح الأمن المكلفة ميدانيًا بفرض حالة الطوارئ الصحية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (44)
فله من الامكانيات اللوجستيكية و البشرية ما تمكنه الاطلاع بسهولة كاستعمال طائرة خاصة استطلاعية لهذه المهمة و النزول الى الميدان شخصيا ....
انشري هسبريس
وبدأنا نسمع بإدانة أشخاص كانوا حتى الأمس القريب يعتبرون أنفسهم فوق القانون ،
وآخرهم أخ لوزير سابق خرق حالة الطواريء .
هذا هو المغرب الذي يتوق إليه جل المغاربة .
شكرا لك .
اللهم اجعله من البطانة الصالحة التي تدل سيدنا على الخير وتعينه عليه .
اللهم احفظ اوليداتو في الاسرة الصغيرة والكبيرة بحق بسم الله الرحمان الرحيم وصل اللهم على محمد وال محمد في العالمين انك حميد مجيد .
-- عكاشة لخديم .
اللهم احفظه ووففه
الحمد لله المغرب بلاد ولادة للرجال أصحاب المواقف والغيرة على الوطن.
حفظكم الله جميعا رجال السلطة بجميع أنواعها ونصر الله ملكنا المحبوب والله المستعان.
كل الشكرلكم سادتي يا خدام هذا الوطن الغالي . اللهم احفظ بلادنا و ملكنا الهمام من كل مكروه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين .
- عكاشة لخديم .