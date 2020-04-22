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الرئيسية | مجتمع | المدير العام للأمن الوطني يسهر على ترتيبات حالة الطوارئ الصحية

المدير العام للأمن الوطني يسهر على ترتيبات حالة الطوارئ الصحية

المدير العام للأمن الوطني يسهر على ترتيبات حالة الطوارئ الصحية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 22 أبريل 2020 - 17:55

عاينت هسبريس، زوال اليوم الأربعاء، عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وهو يسهر شخصيا على الترتيبات الأمنية وعلى عمل نقط المراقبة الأمنية المعتمدة بمدينة الدار البيضاء لفرض حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد.

وقد ظهر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بالزي النظامي الميداني، في إشارة إلى خصوصية الظرفية الاستثنائية وحالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا في زمن جائحة كورونا.

وشوهد عبد اللطيف حموشي وهو يطلع على الشروحات التي يقدمها المسؤولون الأمنيون وموظفو الشرطة حول مختلف الإجراءات الأمنية والتدابير النظامية المعتمدة لإنجاح الحجر الصحي، بما يضمن المحافظة على الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

وفي سياق متصل علمت هسبريس أيضا أن المدير العام للأمن الوطني قام منذ قليل بزيارة مماثلة إلى عدة نقط للمراقبة الأمنية بمدينة الرباط، حيث اطلع على عمل مصالح الأمن المكلفة ميدانيًا بفرض حالة الطوارئ الصحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (44)

1 - driss الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:08
الرجل المناسب في المكان المناسب حياك الله
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184
2 - عادل الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:11
الحموشي رجل كسب ثقة الملك، لأنه أعطى نفسا جديدا لسلك الشرطة...
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134
3 - إسلام إسلام الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:13
تحية إحترام واجلال إلى السيد المدير العام للأمن الوطني. ونعم الرجل. هده حقيقة
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132
4 - باموح الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:13
أحببت هذا الرجل لجديته وتفانيه في العمل، حقا إنه الرجل المناسب في المكان المناسب.
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128
5 - aziz الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:13
Grand homme. D’état , ce monsieur. Intègre et loyale. Mérite bcp d’éloge pour. Son travail. Et son dévouements et sa modestie , que dieu le protège on est fier. D’avoir. Un homme comme Ssi hamouchi
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72
6 - السباعي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:13
من واجب السيد الحموشي ان يقوم بجولات فجائية داخل المدن التي يتفشى فيها الفيروس
فله من الامكانيات اللوجستيكية و البشرية ما تمكنه الاطلاع بسهولة كاستعمال طائرة خاصة استطلاعية لهذه المهمة و النزول الى الميدان شخصيا ....
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69
7 - ابن عبو الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:14
اللهم احفظ هذا الرجل بعينك التي تنام، السيد الحموشي كاريزمية قل نظيرها في عصرنا الحالي، افضل مسؤول من وجهة نظري، يا ليت كل وزارة يكون لها حموشي.
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82
8 - محمود العلمي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:14
كل التقدير والاحترام لسيادة مدير الأمن العام للتراب الوطني للمغرب واتمنى له كل التقدم وربنا بيحفظو ويعطيه الصحه لأنه يستحق فعلا ارقى وأنبل وسام ملكي
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77
9 - moulay Hachem الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:14
الله يعاونو صراحة رجل بكل ما تحمله الكلمة من معنى رجل صالح نزيه متواضع يستحق التقدير والاحترام ترفع له القبعة وتحية مدنية و عسكرية له الله يعينك سيدي المدير
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68
10 - بنيعقوب الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:15
بكل المقاييس السيد عبد اللطيف الحموشي له مني التقدير والاحترام.
انشري هسبريس
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57
11 - المراكشي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:16
كما عهدناه دائما قلبا و قالبا في كل الظرفيات التي تمر منها بلادنا من تفكيك للخلاية الضلامية وصولا الى حالة الطوارئ الصحية . السيد عبداللطيف الحموشي رجل قل نظيره بعمله و تفانيه في خدمة الوطن .لا يسعنى الى شكره جزيل الشكر على مجهوداته الجبارة.
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53
12 - شكرا لك . الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:17
في عهد هذا الرجل بدأنا نحس برد الإعتبار للمواطن المغربي ،
وبدأنا نسمع بإدانة أشخاص كانوا حتى الأمس القريب يعتبرون أنفسهم فوق القانون ،
وآخرهم أخ لوزير سابق خرق حالة الطواريء .
هذا هو المغرب الذي يتوق إليه جل المغاربة .
شكرا لك .
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64
13 - تحية للامن الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:19
الله يكون فعوانهوم والله يعونهم والله يبعد علنا كل أدا ، اللهم امين
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39
14 - سعيد سبيلي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:19
الله يوفقه في عمله النبيل و الله انه ذلك المسؤول المثالي، المتفاني في عمله الشريف، الا وهو السهر على أمن هذا الوطن العزيز، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله متشبتين بشعارنا الخالد الله الوطن الملك.
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33
15 - القنيطرة الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:19
السلام عليكم جميعا،تحية الى السيد الحموشي الذي يسهر على تطبيق القانون على الجميع
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31
16 - حسن قنديلة الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:23
احتراماتي لهذا الشخص احبه في الله من القلب والله العضيم التقيت به انا وبعض السيدات والله لبكت عين السيدات بكينا حين بدينا من السلام عليه لانه حارس هذه الامة حفضه الله من اي مكروه والله طول عمرو هو جميع الأجهزة الامنية الوطني
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28
17 - ALI AMAZROU الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:25
السيد عبد الطيف الحموشي،رجل المهمات الصعة رجل متخلق متافن في عمله.مفخرة المغرب في جهاز الشرطة. ,وفقه الله في عمله.
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29
18 - عزيز خالد الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:26
تحية عالية لكل السلطات الساهرة على حماية أمن وأمان الوطن وباقة ورد لكل الأطر الطبية والأساتذة بمختلف المستويات وعلى رأس الكل صاحب الجلالة والفخامة ملكنا الغالي محمد السادس حفظه الله ورعاه.
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23
19 - samir الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:26
لنا الشرف في العمل تحت إدارته وتسييره
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23
20 - عكاشة لخديم . الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:27
اللهم احفظ السيد المدير العام للامن الوطني بما حفظت به الذكر الحكيم .
اللهم اجعله من البطانة الصالحة التي تدل سيدنا على الخير وتعينه عليه .
اللهم احفظ اوليداتو في الاسرة الصغيرة والكبيرة بحق بسم الله الرحمان الرحيم وصل اللهم على محمد وال محمد في العالمين انك حميد مجيد .
-- عكاشة لخديم .
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19
21 - الراصد الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:27
الحمدلله. لا خوف على بلادنا مادام يسهر على امنها وصحة مواطناته ومواطنيه رجال في حزم وتفان واخلاص وبياض ايدي السيد المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي. فجزاه الله خير الجزاء.
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19
22 - محمد الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:29
الحموشي رجل نزيه كسب ثقة جميع المغاربة.. ونحن سكان بوسكورة ننتضر بشوق دخول الامن الوطني وخروج الدرك
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20
23 - ز.عثمان الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:30
الله يرحم الوالدين.راجل و نص.حفظك الله.احسن رجل فهاد الحكومة و كل الحكومات السابقة و الاتية
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16
24 - وجادة رجال الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:33
أمر طبيعي لقرا وكبر فمدينتي وحدة ضروري ميكون راجل مناسب في المكان المناسب
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-26
25 - محمد الزموري الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:36
تحياتنا واحترامنا للسيد الحموشي وللأمن عامة بالتوفيق لقد أصبت الهدف والمغاربة يحبون من يخدم بلدهم بكل إخلاص وشفافية et bonne continuation
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17
26 - 5/5 الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:38
انه الرجل المحبوب من طرف الجميع دون استثناء
اللهم احفظه ووففه
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14
27 - االبليد الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:40
تحية وطنية علا كل المجهودات التي تبدل في هاده المرحلة لكل الساهرين علا سلامة المواطنين ..ونرجو أيطا من المواطنين المسايرة في نفس النهج في تظبيق الحجر الصحي بكل مسؤولية ونطلب الله ونترجاااه ان يرفع عنا هادا البلاء ونحن علا أبواب شهره الكريم ..
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12
28 - bourazzoum الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:42
الحموشي الرجل المتفاني في عمله ، المحب لما يفعل، الرجل الإنساني الذي ينصف المظلومين والمعتدى عليهم كمثال صاحب التريبورتور، وآخر إنصافه عدم تنازله عن متابعة أخ وزيرالذي حكم عليه بسنة سجنا نافذا. فتحية احترام وتقدير له ولسائر أفراد الأمن الوطني والقوات المساعدة والدرك الملكي والقوات المسلحة الذين يقومون بعمل جبار في زمن جائحة كورونا.
الحمد لله المغرب بلاد ولادة للرجال أصحاب المواقف والغيرة على الوطن.
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12
29 - مغربي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:43
السيد الحموشي رجل دولة بمعنى الكلمة
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9
30 - سعيد المغربي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:47
والله ثم والله لإننا فخورين بك يا سيد حموشي بما أعطيت من نفس جديد و جدي للسلطة و نعتز بنساء ورجال الأمن الوطني لما يدلون به في خدمة وطننا العزيز.
حفظكم الله جميعا رجال السلطة بجميع أنواعها ونصر الله ملكنا المحبوب والله المستعان.
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9
31 - كلمة حق الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:53
الحموشي، حتى لا أبالغ في القول، يعتبر من أهم الشخصيات التي سجلت اسمها في قلوب المغاربة. شخصية محبوبة ومتفانية في العمل والانجازات التي قام بها تشفع له ذلك، وفقه الله ورعاه
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8
32 - kamal الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:53
الرجل المناسب في المكان المناسب احسن مدير امن في تاريخ المغرب كاريزمة قوية
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5
33 - مغربي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:56
فاءق التقدير و الاحترام لسيد عبد اللطيف الحموشي الفخر و المفخرة المغرب المغاربة الأحرار عن جدارة و استحقاق و رفاقه في الدرب من الأجهزة الأمنية الذين يبذلون المجهودات جبارة و التضحيات جسام ليلا و نهارا من أجل خدمة المغاربة و المغرب بكل تفاني و نكران الذات ابان فيروس كورونا مستجد الجاءحة خطيرة خاصة و باستمرار عامة.
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5
34 - noure الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:56
والله العظيم هذا الرجل نحبه في الله فعلا إنه رجل مناسب في المكان المناسب لا يعرف سوى تطبيق القانون .أتمنى له المزيد من النجاح والتوفيق في عمله الله يحفظ .
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4
35 - Ahmed الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:57
رجل في زمن قل فيه الرجال .ما أحوجنا لرجال من طينة هدا الرجل .نتمنى له التوفيق و النجاح والصحة.
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7
36 - احمد بنعلي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:57
رجل لا تغمض له عين ولا جفن الساهر على امن البلاد انه من الرجال العظام التي جادت به هذه البلاد يعمل تحت امارة ملك حكيم ومتبصر الذي وبشاهدة الاعداء قبل الاصدقاء جنب البلاد من كارثة انسانية شهدتها بلاد مجاورة للمغرب تفوقه تطورا وامكانيات... اللهم جنب بلدنا من كل سوء ومكروه واحفظ ملكنا بما حفظت به الذكر الحكيم .
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4
37 - عادل الأربعاء 22 أبريل 2020 - 19:00
تحية تقدير و احترام للسيد المدير العام للأمن الوطني
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4
38 - rachid الأربعاء 22 أبريل 2020 - 19:06
الرجل المناسب في المكان المناسب. هاذ الراجل طوووووووب الله احفظو
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5
39 - شرطي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 19:09
فعلا نحمد الله الذي الهم سيدنا صاحب الجلالة لجعل هذا الرجل المحبوب الذي يخاف الله على رأس المديرية العامة للأمن الوطني في عهده تمت الإصلاحات بالمديرية بنسبة 80% أو أكثر (الله يرحم ويجعل الجنة مثوى الأب والأم الذين انجبو هذا الرجل
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0
40 - Ayoub الأربعاء 22 أبريل 2020 - 19:10
الرجل المناسب في المكان المناسب
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0
41 - غييور الأربعاء 22 أبريل 2020 - 19:10
في الحقيقة الرجل المناسب في المكان المناسب وفي الوقت الذي تكون فيه الكفاءة أكبر من المسؤولية فإن العمل يكون مجسدا بالشفافية والثيقة والحكامة .الله يعاونه في عمله الجد والجاد
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0
42 - حمزة الأربعاء 22 أبريل 2020 - 19:13
الله يكتر من امتالو نعم الرجل وتحية خاص لكل رجال الامن والله حتى خاصنا منساوش المجهود ديالهم
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0
43 - ابن سوس المغربي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 19:16
تحية الى المدير العام للأمن الوطني و رئيس جهاز المخابرات الداخلية الديستي السيد عبد اللطيف الحموشي على كل ما يقدمه للوطن وتحديث الأجهزة الأمنية وجعلها مفخرة للدفاع عن مصالح الوطن
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0
44 - عكاشة لخديم . الأربعاء 22 أبريل 2020 - 19:27
من خلال هذه الوقفة الميدانية للسيد المدير العام المحترم أقدم الشكر الجزيل لرجال الدرك ، الجنود ، الشرطة ، القواة المساعدة ، الاطباء ، الممرضين ، الوقاية المدنية ، رجال السلطة وعمال النضافة ... على مجهوداتهم المضاعفة ووقوفهم في الميدان من أجل محاربة هذا الوباء والسهر على حمايتنا وراحتنا بعيدا عن اهلهم اولادهم وذويهم في هذا الظرف العصيب .
كل الشكرلكم سادتي يا خدام هذا الوطن الغالي . اللهم احفظ بلادنا و ملكنا الهمام من كل مكروه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين .




- عكاشة لخديم .
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