24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:1305:4612:3116:0719:0820:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وزير أسبق يقترح سبعة مفاتيح لـ"إنعاش" المغرب بعد انتهاء الجائحة (5.00)

  2. تقنية الزرع المُباشر للحبوب تُدر مردودية عالية على فلاحي آسفي (5.00)

  3. مجلس النواب اللبناني يسمح بزراعة القنب الهندي (5.00)

  4. هكذا وضع تدبير أزمة "كورونا" حقوق الإنسان على المحك بالعالم (5.00)

  5. مطالب بتحويل تعويضات النواب وكبار الموظفين إلى "صندوق كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجِّل 237 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجِّل 237 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجِّل 237 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:15

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 237 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 3446 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 16439 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 149 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 24 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 417 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (99)

1 - رمضان مبارك الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:20
‏اللهم بلغنا رمضان وقد رفعت عنا البلاء
  ‏اللهم بلغنا سماع التراويح و عبق التراتيل
  ‏اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال
  ‏اللهم بلغنا رمضان بلا فقد ولا وجع
  ‏اللهم بلغنا رمضان ونحن مجبورين متعافين حامدين لك يا ارحم الراحمين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
93
2 - براهيم الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:20
أظن أن المعامل المعلن عنها سابقا زائد السجن المحلي بمدينة وارزازات لعبو دور مهم في صعود الأرقام بشكل واضح. لابد من تشديد الرقابة على المعامل أو توقيف مؤقت لإشعار اخر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
3 - hossein الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:21
مازانا لم نتحكم بالفيروس بل حتى لم نقترب مادمنا لا نقوم بكشوفات عشواءية لكل المواطنين وخاصة في المصانع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
4 - يد في يد الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:21
اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا السلاح بين ايدينا والقضاء على هذا الفيروس هو الالتزام للبيوت بطريقه صحيحه 100/100 وتعود الحياة الطبيعية كما كانت ونعود المساجد واشغالنا يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
5 - من درعة تافيلالت الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:21
نطالب بانشاء مستشفى ميداني بمدينة ورزازات.
لا يعقل ان يتم نقل التحاليل اكثر من 700 كلم الى مختبر فاس. ونقل الحالات الحرجة الى الرشيدية التي تبعد ب 300 كلم.
النقطة الثانية عدد التحليلات اعباد الله قليلة.
فورزازات ما يقارب الف مخالط. هل ننتظر اياما ليجرى لها التحاليل.
ورزازات تحتضر فهل من مجيب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
6 - مغربي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:22
ان شاء الله سننتصر على هذا الوباء قريبا و يكون الاعلان عن شفاء اخر مصاب بالمغرب ونتمنى ان يكون هذا خلال شهر رمضان الكريم قبل 20 ماي و اظن ان هذا اصبح حلم الشعب المغربي ولكن كل هذا مرتبط بالضرورة بسلوكنا فإذا التزمنا جميعا يمكن ان تعود الحياة كما كنا من قبل بشكل تدريجي و هذا ما ندعو جميع المغاربة اليه. في حالة ما بقي الحال كما هو عليه بسبب سلوكات بعض المواطنين الغير مسؤولة وجب التفكير ان هذا يمكن ان يؤدي الى تمديد اخر لا قدر الله مع اجراءت اكثر صرامة و فهد لحالة غادي يكون الناس لملتازمين الحجر ضحية د واحد الفئة قليلة لليمابغوش يفاهمو راسهوم، الله يهدي ما خلق

يا رب افتح لنا مغاليق الأسباب والأبواب، واكشف كروبنا ونوّر دروبنا، واغفر ذنوبنا وافتح لنا أبواب فضلك ورحمتك وعطائك وأنت خير الفاتحين اللهم نسألك الشفاء لكل مريض، والفرج لكل مكروب، والسكينة لكل مهموم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - خير ان شاء الله الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:22
اللهم جنب ملكنا وطننا وشعبنا كل سوء،اللهم احفظنا بحفظك الكريم، وارزقنا السلم والصحة والأمان برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
8 - الله يحد الباس الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:22
مزيدا من الإلتزام و الوقاية ، والان نلاحظ إرتفاع في الحالات وهدا راجع الى ضهور بوأر ، وإنشاء الله نتجوز هذه المحنة بنجاح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
9 - شيماء الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:22
يا ربي السلامة و العافية باينة دخلنا المرحلة الثالثة ديال تفشي الفايروس وخا الدولة مقالت والو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - أيوب الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:22
الحمد لله على كل حال و عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
اللهم اجرنا في مصيبتنا و اخلف لنا خيرا منها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
11 - عبد الجليل الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:22
اللهم لطفك يا ارحم الراحمين. يااااااا رب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
12 - رأي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:22
الخطأ الفادح والخطأ القاتل الذي وقعت فيه الدولة بمختلف أجهزتها لن أقول هي تركها بعض المعامل والمصانع مفتوحة وتزاول عملها كما كان عليه الأمر في الأوقات العادية والطبيعية، وإنما الخطأ الساذج هو عدم اتخاذها للتدابير الصحية والاحتياطات الوقائية اللازمة والضرورية في مثل هذه الحالات الاسثنائية اتجاه العاملين والمستخدمين في هذه الوحدات الصناعية.
كان من الواجب ومن الضروري معاملة هؤلاء العمال نفس معاملة الاطباء والممرضين والمشتغلين في القطاع الصحي بشكل عام، بحيث يتم إبعادهم وعزلهم عن محيطهم العائلي ما أمكن ذلك لتفادي ظهور تكون بؤر وبائية جديدة كنا في غنى عنها لو تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
13 - Waaw الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:23
اغلبها وللاسف في وارزازات اللهم اشفي جميع المرضى ويحد الباس،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
14 - أطلسي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:23
لطفك يا الله بهذا البلد فإننا نحب هذا الوطن.اللهم ارحمنا برحمتك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
15 - aziz الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:23
ظهور مجموعة من البؤر عبر المملكة يدل على أنه ليس هناك التزام جدي بقواعد الحجر الصحي، وانتهاء فترة الحجر الصحي الحالية لا يعني بالضرورة القضاء على الفيروس. لدا فإنه بالتزامنا الشديد جميعا بالتدابير الوقائية وبالحجر الصحي الوقائي الذي أوصى به الرسول ﷺ، وبطبيعة الحال وقبل كل شيء التضرع إلى الله عز وجل والإستكانة إليه وكثرة الإستغفار، سنتمكن بحول الله وقوته من إزالة هذا الوباء عن بلادنا في أقرب وقت لتعود الأمور إلى طبيعـتها ولنستأنف الصلاة في مساجدنا إن شاء الله، والعكس بالعكس !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
16 - يونس الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:23
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم. حتى كانقولو الإصابات فالانخفاظ وكايعاود يطلعو بشكل صاروخي الله يحد الباس وصافي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
17 - ali الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:24
اذا استمرت الوثيرة هكذا طيلة شهر رمضان فلن نحمل الناس المسؤولية.

بل الدوبة التي لم تغلق الحدود مبكرا وانتظرت الي الوقت بدل الضائع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - ملاحظ الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:24
الوثيرة باش غادا وزارة الصحة بطيءة بزاف كيفاش بغيتي نحاصرو هذا الفيروس وحنا كل نهار كنديرو تحاليل قلال ..علاش مثلا هادوك 6500 مخالط اللي صرح بها محمد اليوبي مانزربوش عليهم ونديروليهم تخاليل فدقة ..ياك قلتوا بأنه زدتو مراكز الفحص ...راه 2000 تحليلة في اليوم قليلة بزاف خاص المراكز تخدم باقصى طاقتها إلى بغينا نتحكموا فالفيروس وما نبقاوش نشوفو محمد اليوبي ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
19 - سلامة ياربي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:24
شي داخل أوشي خارج راه بسيف..بنادم كعما مسوق يسحب راسو الفيروس تيضحك معاه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
20 - medo tanjawi الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:24
رحمتك يا الله الطف بنا ف هاد العواشر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
21 - khadija الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:24
اللهم ارفع عنا هذا الوباء. كائن لا مرئي استطاع أن يلاهي العالم بأكمله لطفك يا رب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
22 - SIDI KACEM USK الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:25
الحمد لله هنا في سيدي قاسم 0 حالة
هادي سحابة عابرة لا داعي للخوف ا خوتي .. نزيدو نصبرو و نتقربو لله
العدد غادي يبقا ينقص مع مرور الايام.. باذن الله... عواشركم مبروكة

من قاسمي غرباوي يحب المغاربة من طنجة للكويرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
23 - citoyenne الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:25
أللهم ارحمنا واغفر لنا وارفع عنا هذا الوباء. أللهم بلغنا رمضان المبارك لا فاقدين ولا مفقودين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
24 - الريش الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:25
الارقام في ارتفاع والحجر هو الحل والأمان
تحصنوا في بيوتكم فما لكم غير الجدران للوقاية والنجاة
اللهم ابعد عنا الوباء وانزل الشفاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
25 - رشيد الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:26
لا تنسوا اخواني ان هذا العدد يمكنه ان يرتفع إلى رقم كبير في حالة وجود وسائل الاختبارات بكثرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
26 - الحق في الحياه الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:26
اصابه 200 سجين بكورونا في ورزازات و 4 موظفي سجون القصر الكبير هي جريمه يجب محاسبه المسؤلين انا اقصد من قال في اليوم الاول تدابير صارمه وهذه الخزعبلات.....
اذا لم تستطيعوا حمايتهم أطلقوا سراحهم يكفي تلاعب بأرواح المواطنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
27 - محمد الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:26
زيدو في عدد الاختبارات و حاصرو المرض قبل ان يحاصرنا
الهجوم خير وسيلة للدفاع
اذا بقينا متقوقعين هكذا فستطول مدت الحجر و من الممكن يدور العام و نعود الى نقطة الصفر اذا لم يكن هناك لقاح
النقد الدولي لن يقرضنا مرة اخرى و لا قدر الله ستكون هناك صدمة اقتصادية للمغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
28 - رشيد + الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:27
السلام عليكم ورحمة الله
اللهم أطف بنا وبجميع المغاربة وبشرية جمعاء.
يجب إخضاع جميع الحاملين للرخص الإستثنائية للفحص السريع و إذا كان أحدهم حاملا الفيروس تخضع أسرته كذلك للفحص و جميع مخالطيه و أعتقد أن هذا الطريقة ستكون مفيدة جداً.
والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
29 - نوري الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:27
المشكل فالبؤرة ديال ورزازات راه الإعفاء الأخير من السجن غالبا خرجو مسجونين و معرفينش واش مصابين أو لا لا.المهم الله إحد البأس في جميع أنحاء وطننا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
30 - جمال الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:27
لطفك يارب، الإجراءات الاحترازية المصاحبة لم تكن صائبة صراحة كخروج رئيس الحكومة ينفى ويبخس ارتداء الكمامات.
المقاولات الصغرى والشركات بعيدة كل البعد عن القوانين الصارمة لمواكبة إنتاجها في هاته الظرفية.
الاستهتار وعدم زجر بعض عديمي الظمير من شباب طائش في إحياء شعبية يؤدي الى بؤر وباءية وخصوصا في هادا الشهر المبارك. ادا لم تشدد السلطات من إجراءاتها القمعية ادا أصح التعبير صراحة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - مغربي حتى النخاع الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:27
ارجوا عدم رمي اللوم على البؤر العائلية، فالمصانع وأصحاب الشكارة هما البؤرة لي خصها تكمش، هاد الفترة ماشي ديال باك صاحبي.......وزيادة على هدا راه كيننين بؤر كيشوفوهم وساكتين كالموانئ .وراه مازال كاينين تجاوزات وتساهلات بالنسبة للتنقل الاشخاص بين المدن.....وحرك التيليفون وزيد وزيد.....هده مرحلة حساسة كلشي خصو يكون قد المسؤولية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
32 - متدمر الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:28
لا حول ولا قوة الا بالله. هذا نتيجة تهاون الناس في التزامهم بالحجر الصحي و تدبدب إجراءات تنفيد الحجر من طرف السلطة. كان لابد من إنزال الجيش للسهر على تنفيذ الحجر والا سنبقى لشهور تحن هذا الحجر الجزءي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
33 - عبد اللطيف الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:28
اللهم لطفك، إذا لم يكن في هذه الأعداد المتزايدة عبرة لبعض المستهترين بحقيقة الحجر الصحي، فلا ننتظر إلا الكوارث
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
34 - هيام الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:28
الله احد الباس ...اللهم يا رب الناس ادهب البأس انك انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
35 - متصفح الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:29
الامبالات من طرف الكثيرين ستزيد بلا شك من ارتفاع الإصابات ، تجمعات الشباب في رؤوس الأزقة و الخروج لرجال و نساء لا مبرر له و بدون قضاء ولا شيء و زيد و زيد ، كلها عوامل ستجعلنا نتحجر والله أعلم لشهر ثالث ، أنا متأكد أني سبقت الأحداث ، لكن تصرفات البعض هي التي تثير كل هذه التوقعات و المخاوف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
36 - فهد الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:29
لطفك اللهم نرجو. كلنا نگلسو فديورنا.. نحميو راسنا ونحميو غيرنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
37 - hamid الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:29
ياربي سلامة نطلب ألله يرفع علينا هدا ألوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
38 - عابر سبيل الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:30
مزيدا من الصبرمن طرف المواطنين و مزيدا من التحزم من طرف المسؤولين و ستجاوز هذه المحنة إن شاء الله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
39 - ايوب الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:30
ميمكنش مثلا نديرو بحال الاردن واحد 20 يوم نسدو على راسنا و يكونو العسكر كيتصخرو على الشعب فالواحد الوقت معين
الله يلطف بينا راه مكاين حتا تغيير لا كان غير نزيدو فالحجر الصحي و الوضع باقي كيف كان لا تشديد لا والو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
40 - said الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:30
ولاتيأسوا من رحمة الله تعالى حالات الاصابات في ارتفاع والمشكل في هذه البؤر التي تعتبر أخطر ولهذا يجب على المواطنين القربين من هذه البؤر الاحتياطات اللازمة وان يبقوا في أماكنهم حتى لايزيد هذا الوباء الفتاك في الانتشار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - أبو عمر الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:31
اللهم رفع البلاء وادفع الوباء عن الأمة وأنزل رحمتك ولطفك بعبادك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
42 - [email protected] الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:31
الحمد لله رب العالمين
العباد الله ديور الحجز الكلي لمدة 15يوم لا خروج تم الزلم الناس بارتداء الكمامات
اللهم ارحمنا برحمتك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
43 - جوجو الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:31
الله انزل العفو من عندو هادشي لغادي نكولو حبدا لو يدكرون الاصابات في كل المدن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
44 - maourounr الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:31
الله يحفظ بلادنا من هد المرض الخايب لازم الناس تخرج غير الضرورة الله يعون كل مسلم محتاج لله مع الجميع إنشاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
45 - بدون وطن الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:31
بعض العواصم الأوروبية اقترحت على الرباط تكفلها بإجراء تحاليل طبية للعالقين المغاربة، وبالتالي إجلاء الذين لم يصابوا بفيروس كورونا نحو المغرب، وتتعهد بتوفير العناية الصحية للمصابين في حالة ما إذا ثبتت إصابة واحد منهم. ووفرت هذه العواصم الرعاية الطبية لعدد من المرضى العالقين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
46 - شبالالالا الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:32
استحضرت وانا اتصفح هده الارقام المهولة مقطعا من محفوظة وردت في كتاب اقرأللمرحوم بوكماخ مادا هدا ؟هدا مادا؟ ياأبناء بلدي اتقوا الله في نفوسكم وأولادكم ودويكم وفي المسؤولين وفي وطنكم والا فالخطر داهم لامحالة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
47 - يوسف الدراز الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:32
اللهم إحفظنا وعافنا.اللهم أنت الشافي والعافي. شافنا وعافنا ورحمنا برحمتك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
48 - Nouro الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:32
قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا...صدق الله العظيم..!!!.لذلك قال الله تعااى وخلق الانسان ضعيفا..فعلا رغم كل التطور التكنولوجي ابان الانسان عن ضعفه امام هذا اوهن خلق الله...وتستمر االحياة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
49 - نيشان الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:32
لا غرابة في استمرار عدد الإصابات ، و حتى لو استمر الحجر الصحي لسنوات في المغرب، فلن نقضي على الفيروس بهذه الطريقة ..
الناس شرعو في الخروح من منازلهم و كأن كورونا اختفت .. الشوارع مليئة بالمواطنين .. اكتظاد في المحلات التجارية و في الأسواق العشوائية .. شباب يلعبون الكرة .. مول الزريعة ، الدروگري ، الخياط ، الميكانسيان ، الكل فتح أبوابه .
لا حول و لا قوة إلا بالله ..
بشر لم ينل حقه في التعليم فصار جاهلا .. و سيقتل الجميع بجهله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
50 - عزالدين الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:32
صراحة ما وقع في السجن المحلي بورزازات كارثة بكل المقاييس مدينة صغيرة لا تتوفر على مستشفى في المستوى اقرب واحد كاين في الراشيدية تسجل كل هذه الحالات رغم إلتزام الساكنة الواعي جدااا لكن للأسف خطأ فادح أتى من شخص غير مسؤول المتمثل في مدير المؤسسة السجنية ضرب عرض الحائط كل شيء الآن أصبح ضروريا إقامة مستشفى ميداني بالمدينة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .
يجب أن تأخد المدن الأخرى العبرة خاصة مدينتي أكادير الحبيبة التي مازالت الأقدار الإلهية تحوطها لحد الآن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
51 - Ismail الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:33
تحية وشكر خالص للطواقم الطبية الامن الوطني الدرك الملكي القوات المساعدة الوقاية المدنية الامن الخاص الحكومة المغربية والشكر الخالص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده تحت شعار الله الوطن الملك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
52 - شنيضر الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:33
تحية للجيش الاحمر لهو اول تماس مع المصابين الوقاية المدنية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
53 - kmal الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:33
الدولة التي فضلت شعبها على اقتصادها ههه الاسطوانة التي يرددها الكتير من الاغبباء ، العبرة بالخواتيم غير حيدو هداك الحجر راه ملايق لوالو اخليوها على الله مع هد الشعب كل ماقام به المغرب هو ضرب الاقتصاد في مقتل ، ها القتراض ها البطالة ها الجفاف نحن امام سناريو مرعب اما قتل الاقتصاد بصفة رسمية واعلان الفلاس ادا تم تمديد الحجر او الغاءه و فرض الكمامات و توفير دواء الكلوروك.. لجاتو اجرب هاد الدوا لي قالو صدق هوا هاداك مصدقش اله ارحم الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
54 - بودنيب الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:34
بالطريقة الي كيتصرفوا بها الناس مع حالة الطوارئ
اظن ان عيد الاضحى سيكون في المنازل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
55 - ماها الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:34
لحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يفرجها علينا وعلى جميع المسلمين يارب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
56 - ahmed الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:34
الاصابات اليوم كثيرة. غير انه متحكم فيها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
57 - مسمار جحا الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:35
لماذا السلطات تتهاون في فرض الحجر الصحي بالنهار بنادم نهار كولو و هو يتسركل و اسواق و مصانع و ادارات مكتظة بالناس،، فين بغيتو توصلونا؛؛ كاين واحد فئة من ناس كتصلح معاها غي زرواطة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
58 - مغربي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:35
استهتار مزدوج: 1) الدولة تتحمل مسؤولية التراخي في تطبيق الحجر الصحي، والابقاء على مجموعة من المعامل والشركات التي لا حاجة من انتاجها( مثلا انتاج الاحذية ما حاجتنا نحن للاحذية الان، وكأننا حفاة)
2) استهتار المواطنين ، والادعاء بان هذا قضاء وقدر ووو.
النتيجة: المزيد من الحجر والمزيد من الاصابات ومسلسل الخوف لن ينتهي حتى مع شهر ماي. هذا هو الواقع. بلا منكذبو على ريوسنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
59 - مغربية مسلمة الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:35
يا ربي تلطف بنا. المزيد من الالتزام و اتخاذ تدابير السلامة. راه الناس مازال كيخرجو بدون سبب. الشباب مازال كيوقفو فراس الدروب. و العيالات كيخرجو عند جارتهم و بلا كمامة. و كاين اللي لحد الان معرفش الخطورة ديال الفيروس. و الأمن خاصو يدخل للزناااقي باش يشوفو شنو كاين. و نسأل الله السلامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
60 - mohamed الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:36
يجب محاسبة المسؤول عن تفشي الوباء بوارزازات
لا يعقل ان يلتزم الشعب وياتينا البلاء من طرف الأشخاص الدين نهول عليهم لأنقاد السجناء من براثين هدا الوباء
الفقيه اللي ترجينا براكتو دخل للجامع بلغتو
عوض ان تصلنا المساعدات من الرباط ادا بنا نتوصل بالوباء
حسبنا الله و نعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
61 - Omar الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:36
إذا ثبت فعلا ان ناقل الڤيروس لورزازات من مراكش، هو مدير سجنها، بعد حضوره لعقيقة مولودة جديدة لابنته، فهو يتحمل مسؤولية بؤرة سجن ورزازات.
وبالتالي وجبت محسابته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
62 - رشيد الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:38
يارب لطفك ، اخوتي الله يهديكم واش ماكاتشوفوش واحد النسبة كبيرة ديال الناس خارجين بدون سبب حتى لا قدر الله وصابهم الوباء ايعرضو روسهم للخطر وينقلوه للناس الأبرياء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
63 - karim الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:38
J’ai l’impression que la plus part de nos citoyens sont encore dans l’ignorance totale du danger qui nous guette
Quand je voie à casa dans Hay Moly Rchide les vendeurs à la sauvette qui sort côte à côte et des fois sans masque qui sortent qui crient et qui sont contre le confinement
Et bien je comprends que la courbe va Continuer exponentiellement
J’en suis sûr que nous suivons l’exemple de L’Italie et L’Espagne
Avec tous les efforts que nous avons fait et bien avant tout les pays arabes et même avant l’Europe
Nous sommes devenus le 2 juste après l’Arabie Saoudite
Des malades des imbéciles qui vont détruire le Maroc
Il faut faire comme en Inde
Il faut que l’armée utilise les armes
Ceux qui veulent mourir n’ont qu’aller se suicider tout seul
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
64 - النرويجي الأسمر الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:38
هل يتجه المغرب نحو تسجيل 000 10 حالة إصابة؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
65 - نادية الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:39
لطفك يا رب
مع ذلك يبذل المغرب قصار جهده للتغلب على هذا الوباء و بالرغم من الحملات التحسيسية للوقاية منه يخرق بعض المواطنين حالة الطوارئ التي تعرفها بلادنا و يعرضون حياتهم و حياة من بحولهم للهلاك ما يودي إلى انتشار الفيروس بسرعة كبيرة وسط بؤر عائلية و غيرها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
66 - nadori الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:39
الوضعية تتجه الى مرحلة الخطر والاتي اسوأ وسندفع الثمن غاليا لأن الدولة اهملت قطاع الصحة و الاطباء والممرضين و المستشفيات. ففي العقود الاخيرة لم نسمع على تدشين مستشفى بمواصفات حديثة يتسع للاف المرضى والاسرة والمختبرات الذي نملك واحد اعتقد وهو معهد باستور. . فماذا استفدنا من الكورنيشات والمهرجانات والمغنيين ومساعدات افريقيا والمنتخب الوطني و ملفات ذات الميزانية الضخمة لاستضافات المونديال.و البراق)القمر الصناعي). لقد حان الوقت لاعادة النضر وحساب المتلاعبين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
67 - مغربي ريفي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:39
القادم أسوء، استعدو الأيام السود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
68 - reda الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:39
يجب تثقيف الناس حول الطريقة المناسبة لارتداء القناع. لأن معظم الناس يضعونه على الفم فقط دون تغطية الأنف. وهذا خطأ. البعض الآخر يتركها معلقة فقط على الرقبة. يجب أن نعاقب من يرتدون القناع بطريقة خاطئة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
69 - متابع الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:39
في بلاد الحرمين يتم تسجيل يوميا ما بين الف و ألف و خمس مائة إصابة جديدة بفيروس كورونا على الرغم من ان المجتمع السعودي متباعد إجتماعيا قبل الوباء و اغلب تنقلاته تكون على متن سيارتهم العائلية
إلا جينا نهدرو على المغرب راه فيه حالات كثيرة مصابة بهذا الفيروس و لكن مكيدارش ليها التيست حتا كتبان عليه الأعراض ...للأسف بلدنا الحبيب غادي في الهوية لان عدد الكوشفات الإستباقية قليل جدا
الله يشافي جميع المرض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
70 - ياسين الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:39
هده الأرقام لها علاقة بالحجر أو باطماع أرباب العمل بمساعدة البعض السامون كما اسماهم رئيس الحكومة .على هاد القبل سندفع في البيت بالحجر و هاد كرونة متسلاش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
71 - محمد جديدي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:40
اليوم237 حالة مؤكدة
الوفيات:4 المجموع)149(
الشفاء: 24المجموع)417(
عدد التحاليل:
(16439-14891)+237=1785
خطوة ايجابية في الرفع من عدد التحاليل.
إن شاء الله النصر سيكون حليفنا في حصر عدد الإصابات.

رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
72 - mmoun الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:40
ce chiffre astronomique ne veut dire qu un seule chose que le confiment a echoue et que les schoses sont hors controle il n y a aucun signe qui indique le contraire ici a a tanger un bon partie des des gens s enfou de de comfiment et ne port pas le masque en abscence total de brigade de de police meme avant le corona il y avait plus de police qu aujourd hui
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
73 - Yoyo الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:41
تبين ان بعض الوحدات الصناعية ومؤسسات هي التي لصبحت بؤرا للوباء لذا وحتى لا تذهب مجهودات كل المتدخلين المباشرين وغير المباشرين في مكافحة كورونا سدى يتعين اعطاء تعليمات صارمة لاتخاذ كل الاحتياطات اللازمة بكل الوحدات والمؤسسات سواء كانت صناعية خاصة او حكومية ،وعدم التراخي في اتخاذها لان الوباء لا يفرق بين هذا وذاك ولا بين مؤسسة خاصة وخصوصية او وطنية حكومية، والله بخفف ما نزل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
74 - جميعة من أكادير الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:41
الله يحد لباس ياربي و الله يرفع علينا هاذ الوباء فهاذ الشهر الكريم يارب العالمين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين و اللهم اشف جميع المرضى و احفظ الأصحاء يارب و ارحم المتوفين. وااااعباد الله الزموا بيوتكم باش ندوزو هاذ الشهر في حفظ الله ورعايته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
75 - fati de tissa taounate الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:42
لطفك يا الله.رحمة الله على المتوفين و الشفاء العاجل للمصابين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
76 - ابراهيم الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:42
هناك تدبدب..وعدم الاستقرار في الارقام وبهذه الوضعية الغير مستقرة لا يمكن محاربة هذا الوباء القاتل .... اللهم الا اذا اعتدنا على هذه الوتيرة البطيئة لسنوات..... عجاف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
77 - هناك ماهو اخطر من كرونا الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:44
هناك ماهو اخطر من كرونا واصابات كرونا ان جماعة الخرافة بعدما اغرقة البلاد من تمان سنوات هاهي توجه لشعب الضربة القاضية ببيع البلاد لصندوق التخريب الدولي بتلات الاف ومئة ومئة مليار سنتيم حتى يضمنو اجورهم وامتيازاتهم وحتى تمر الامور بسلاسة قبل انتخابات 2021
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
78 - مستغرب الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:44
صراحة ارقام لا تعكس المجهودات التي تقوم بها السلطات والمواطنون المغاربة لكن تهور واستهتار البعض هو ما يفتح مزيدا من البؤر الله يحفظ بلدنا العزيز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
79 - الحمداني الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:44
الحمد لله اللهم رحم موتانا وشفي مرضانا وحفظنا من كل بلاء.. خوتي راه بدنا كنشوفوا بزاف ديال المواطنين مبقت عندهم تعلقة مع الحجر الصحي. هادشي مبقاش كيعجب والله يهدهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
80 - chakir abdo الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:44
الله احفظتا و يغفر لينا التزام الحجر الصحي في مدينة الرباط بدا يعطي نتااج حسنة الحمد لله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
81 - karima الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:47
رقم قياسي مع ارتفاع وتيرة التحليلات حريرة هذه اللهم رحمتك ياربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
82 - monir الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:47
ما بقيت فاه‍م والو أنا مع ه‍اد ناس واش بغيتو حتى تبقاو تطيحو فى شارع وبنادم ميت فى زنقة وفدار قمة الإسته‍تار والثمن سيكون غالي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
83 - رشيد الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:48
اللهم أرفع عنا هذا الوباء أمين يارب العالمين
كنتمنى من الشعب المغربي كافة تطبيق التعليمات والإحتياطات التي توصي بها الدولة كاينين الناس لي كياخذو بهاذ الاوامر او كاين العكس الله إهدي الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
84 - مغربي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:49
الله يلطف بنا للأسف الإستهتار مستمر والناس لا تلتزم بتعليمات الحجر الصحي هناك من يقوم بتمارينه الرياضية من النوعين ومن يجلس في جماعة من 5 أفراد للتدخين ....
يستحيل تقبل هذه التصرفات ومسألة الخروج للبحث عن لقمة العيش يستتر من ورائها من لا يتحمل المسؤولية
يارب ردنا اليك ردا جميلا وألطف بنا وأزل هذه الجائحة عن البشرية جمعاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
85 - المغربي الحر الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:49
نسألك ربي العفو والعافية في الدنيا والآخرة، واللهم يسر لنا وللمسلمين أجمعين، واحفظ بلادي من كل شر وبلاء لعين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
86 - ولد الحاج الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:50
يجب تعليق العمل بجميع الإدارات العمومية و الجماعات الترابية باستثناء تلك التي لهة علاقة مباشرة بمحاربة وباء كوفيد 19، إضافة إلى المعامل و المصانع التي لا تقدم خدمات ضرورية. و ذلك لتفادي التنقلات غير الضرورية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
87 - Prof الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:51
لطفك يارب اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم احفظ بلدنا المغرب من كل سوء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
88 - عبد ضعيف الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:51
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إني اعوذ بك من البرص والجذام وسيئ الأسقام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
89 - عزالدين من الدار البيضاء الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:52
الحمد لله على اظن اننا وصلنا لمرحلة الذروة فيما عدد حابات الشفاء في تصاعد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
90 - موسى الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:54
ياربي تحد على العبادهد الوباء ياربي في ما قريب يا رحمن يارحيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
91 - samir الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:55
نصيحة مني ادعو الحكومة ان تجعل يوما واحدا خاصة للاطفال المغاربة ان يخرجو مع ابائهم للتنزه وشم الهواء من 8 صباحا الى 12 زوالا قرب منازلهم لكي لا يصيبو بامراض نفسية , كما ستفعل الجارة اسبانيا يوم 26 ابريل يوم خاص لتنزه الاطفال,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
92 - إلى أن شاء الله أكون بخير الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:55
هناك جوج معلقين تيعاودو تعلبقين دون ملل أو كلل: واحد تيقول نلتزمو ببيوتنا و قريب نرجعو لعملنا و المساجد والثاني تبعاود أنه واحد النهار غا يخرج مدير الأوبئة و يعلن عن 0 حالة.....حاولوا تنوعوا شوية فالتعبير ديالكم....راه وصلنا لأكثر من 3000 حالة و نتوما عاطيرنها لكوبي كولي...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
93 - داعي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:55
اللهم نعوذ بك من جميع الاهوال و الافات،و ان تشفي المصابين،و ترد العباد للاشتغال بارزاقهم،يا رب،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
94 - Amazigh الأربعاء 22 أبريل 2020 - 18:57
مهما تم القيام به من أجل الحد من تفشي هذا الفيروس لم يعطي أي نتيجة،وهنا مجموعة من التساؤلات تطرح حول نجاح الحكومة المغربية التي ما فتئت تتغنى بكونها السباقة الى مجموعة من التدابير المتخدة،نعم الشعب يحمل جزءا أكبر من المسؤولية ولكن كيف تسلل هذا الوباء الى السجون ؟وكيف تم السماح لوحدات صناعية تشغيل العمال دون شروط السلامة؟ فالبؤر المتفرخة من هذين المكانين كفيلة بحطيم ارقام قياسية وتجعل كل الجهود في مهب الريح فالناس لم يعودوا قادرين على الصبر أكثر على هذا الحجر الصحي.ولماذا أصبحت النتائج المسجلة لدينا أعلى مقارنة مع دول لم تقم بنفس الاجراءات الا في وقت متأخر هذا سؤال محير ولماذا المغرب وحده من مدد فترة الحجر لشهر كامل دفعة واحدة؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
95 - المغربي السوسي الريفي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 19:04
ا كورونا سيري بحالك
را المغرب ماشي ديالك
را المغرب بلاد الشرفة
سيري بحالك لبلاد الشراف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
96 - AZIZ HMIMSA الأربعاء 22 أبريل 2020 - 19:05
و عباد الله جلسو فديوركم !!!
في يوم و ليلة فقط تم تسجيل 237 حالة جديدة ... وباراكا من الضحك والاستهتار حنا فمرحلة ديال كل واحد خصو يكون مسؤول وواعي بجدية الوضع. ماتخرجوش الا للضرورة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
97 - عادل الأربعاء 22 أبريل 2020 - 19:12
1000 تحليل اختباري في اليوم يأتي بأزيد من 200 حالة. ديرو معايا شوية ديال الحساب البسيط. كم سيكون عدد الحالات المؤكدة في اليوم لو استطاع المغرب أن يقوم ب 100,000 تحليل اختباري يومي كباقي البلدان المتقدمة؟ حسن جدا إن كان جوابك هو أكثر من 20,000 حالة في اليوم. لأن النسبة المؤية لن تتغير. زيدو شوية في عدد التحاليل و الا راه غادي يدور العلم و نلقاو المغرب مازال ساد على الناس في الدبور و كيحسب بالخشيبات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
98 - فاطمة الزهراء الأربعاء 22 أبريل 2020 - 19:15
عليكم بالهجوم على الوباء بالزيادة في عدد التحاليل أما الدفاع بتحليل البؤر والمخالطين فهو منتصر فيه لما لا نهاية فلكل بؤرة بؤرة أخرى......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
99 - مغربي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 19:15
بؤر فاس مكناس طنجة ورزازات العرائش تتزايد فيها الاعداد للاسف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 99 | عرض: 1 - 99

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.