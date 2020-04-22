المغرب يسجِّل 237 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

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كُتّاب وآراء
المغرب يسجِّل 237 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 237 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 3446 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 16439 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 149 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 24 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 417 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (99)
اللهم بلغنا سماع التراويح و عبق التراتيل
اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال
اللهم بلغنا رمضان بلا فقد ولا وجع
اللهم بلغنا رمضان ونحن مجبورين متعافين حامدين لك يا ارحم الراحمين .
لا يعقل ان يتم نقل التحاليل اكثر من 700 كلم الى مختبر فاس. ونقل الحالات الحرجة الى الرشيدية التي تبعد ب 300 كلم.
النقطة الثانية عدد التحليلات اعباد الله قليلة.
فورزازات ما يقارب الف مخالط. هل ننتظر اياما ليجرى لها التحاليل.
ورزازات تحتضر فهل من مجيب.
يا رب افتح لنا مغاليق الأسباب والأبواب، واكشف كروبنا ونوّر دروبنا، واغفر ذنوبنا وافتح لنا أبواب فضلك ورحمتك وعطائك وأنت خير الفاتحين اللهم نسألك الشفاء لكل مريض، والفرج لكل مكروب، والسكينة لكل مهموم
اللهم اجرنا في مصيبتنا و اخلف لنا خيرا منها
كان من الواجب ومن الضروري معاملة هؤلاء العمال نفس معاملة الاطباء والممرضين والمشتغلين في القطاع الصحي بشكل عام، بحيث يتم إبعادهم وعزلهم عن محيطهم العائلي ما أمكن ذلك لتفادي ظهور تكون بؤر وبائية جديدة كنا في غنى عنها لو تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
بل الدوبة التي لم تغلق الحدود مبكرا وانتظرت الي الوقت بدل الضائع
هادي سحابة عابرة لا داعي للخوف ا خوتي .. نزيدو نصبرو و نتقربو لله
العدد غادي يبقا ينقص مع مرور الايام.. باذن الله... عواشركم مبروكة
من قاسمي غرباوي يحب المغاربة من طنجة للكويرة
تحصنوا في بيوتكم فما لكم غير الجدران للوقاية والنجاة
اللهم ابعد عنا الوباء وانزل الشفاء
اذا لم تستطيعوا حمايتهم أطلقوا سراحهم يكفي تلاعب بأرواح المواطنين
الهجوم خير وسيلة للدفاع
اذا بقينا متقوقعين هكذا فستطول مدت الحجر و من الممكن يدور العام و نعود الى نقطة الصفر اذا لم يكن هناك لقاح
النقد الدولي لن يقرضنا مرة اخرى و لا قدر الله ستكون هناك صدمة اقتصادية للمغرب
اللهم أطف بنا وبجميع المغاربة وبشرية جمعاء.
يجب إخضاع جميع الحاملين للرخص الإستثنائية للفحص السريع و إذا كان أحدهم حاملا الفيروس تخضع أسرته كذلك للفحص و جميع مخالطيه و أعتقد أن هذا الطريقة ستكون مفيدة جداً.
والسلام
المقاولات الصغرى والشركات بعيدة كل البعد عن القوانين الصارمة لمواكبة إنتاجها في هاته الظرفية.
الاستهتار وعدم زجر بعض عديمي الظمير من شباب طائش في إحياء شعبية يؤدي الى بؤر وباءية وخصوصا في هادا الشهر المبارك. ادا لم تشدد السلطات من إجراءاتها القمعية ادا أصح التعبير صراحة.
الله يلطف بينا راه مكاين حتا تغيير لا كان غير نزيدو فالحجر الصحي و الوضع باقي كيف كان لا تشديد لا والو
العباد الله ديور الحجز الكلي لمدة 15يوم لا خروج تم الزلم الناس بارتداء الكمامات
اللهم ارحمنا برحمتك
الناس شرعو في الخروح من منازلهم و كأن كورونا اختفت .. الشوارع مليئة بالمواطنين .. اكتظاد في المحلات التجارية و في الأسواق العشوائية .. شباب يلعبون الكرة .. مول الزريعة ، الدروگري ، الخياط ، الميكانسيان ، الكل فتح أبوابه .
لا حول و لا قوة إلا بالله ..
بشر لم ينل حقه في التعليم فصار جاهلا .. و سيقتل الجميع بجهله.
يجب أن تأخد المدن الأخرى العبرة خاصة مدينتي أكادير الحبيبة التي مازالت الأقدار الإلهية تحوطها لحد الآن.
اظن ان عيد الاضحى سيكون في المنازل
2) استهتار المواطنين ، والادعاء بان هذا قضاء وقدر ووو.
النتيجة: المزيد من الحجر والمزيد من الاصابات ومسلسل الخوف لن ينتهي حتى مع شهر ماي. هذا هو الواقع. بلا منكذبو على ريوسنا.
لا يعقل ان يلتزم الشعب وياتينا البلاء من طرف الأشخاص الدين نهول عليهم لأنقاد السجناء من براثين هدا الوباء
الفقيه اللي ترجينا براكتو دخل للجامع بلغتو
عوض ان تصلنا المساعدات من الرباط ادا بنا نتوصل بالوباء
حسبنا الله و نعم الوكيل
وبالتالي وجبت محسابته.
Quand je voie à casa dans Hay Moly Rchide les vendeurs à la sauvette qui sort côte à côte et des fois sans masque qui sortent qui crient et qui sont contre le confinement
Et bien je comprends que la courbe va Continuer exponentiellement
J’en suis sûr que nous suivons l’exemple de L’Italie et L’Espagne
Avec tous les efforts que nous avons fait et bien avant tout les pays arabes et même avant l’Europe
Nous sommes devenus le 2 juste après l’Arabie Saoudite
Des malades des imbéciles qui vont détruire le Maroc
Il faut faire comme en Inde
Il faut que l’armée utilise les armes
Ceux qui veulent mourir n’ont qu’aller se suicider tout seul
مع ذلك يبذل المغرب قصار جهده للتغلب على هذا الوباء و بالرغم من الحملات التحسيسية للوقاية منه يخرق بعض المواطنين حالة الطوارئ التي تعرفها بلادنا و يعرضون حياتهم و حياة من بحولهم للهلاك ما يودي إلى انتشار الفيروس بسرعة كبيرة وسط بؤر عائلية و غيرها
إلا جينا نهدرو على المغرب راه فيه حالات كثيرة مصابة بهذا الفيروس و لكن مكيدارش ليها التيست حتا كتبان عليه الأعراض ...للأسف بلدنا الحبيب غادي في الهوية لان عدد الكوشفات الإستباقية قليل جدا
الله يشافي جميع المرض
الوفيات:4 المجموع)149(
الشفاء: 24المجموع)417(
عدد التحاليل:
(16439-14891)+237=1785
خطوة ايجابية في الرفع من عدد التحاليل.
إن شاء الله النصر سيكون حليفنا في حصر عدد الإصابات.
رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير.
كنتمنى من الشعب المغربي كافة تطبيق التعليمات والإحتياطات التي توصي بها الدولة كاينين الناس لي كياخذو بهاذ الاوامر او كاين العكس الله إهدي الجميع
يستحيل تقبل هذه التصرفات ومسألة الخروج للبحث عن لقمة العيش يستتر من ورائها من لا يتحمل المسؤولية
يارب ردنا اليك ردا جميلا وألطف بنا وأزل هذه الجائحة عن البشرية جمعاء
را المغرب ماشي ديالك
را المغرب بلاد الشرفة
سيري بحالك لبلاد الشراف
في يوم و ليلة فقط تم تسجيل 237 حالة جديدة ... وباراكا من الضحك والاستهتار حنا فمرحلة ديال كل واحد خصو يكون مسؤول وواعي بجدية الوضع. ماتخرجوش الا للضرورة.