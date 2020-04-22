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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة توصي بالالتزام الصارم بالتدابير الوقائية
أوصت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، جميع المواطنات والمواطنين بضرورة التقيد الصارم والانخراط الفعلي في تنزيل كل التدابير الوقائية المتخذة في إطار تعزيز التدابير الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إقرار تمديد فترة الحجر الصحي خلال "حالة الطوارئ الصحية" إلى غاية 20 ماي 2020، وفي ظل تسجيل بؤر جديدة للإصابة بهذا الفيروس داخل وحدات صناعية وتجارية وكذا ببعض الأوساط العائلية.
وشددت وزارة الصحة على ضرورة احترام التدابير الصادرة عن السلطات العمومية، من قبيل تقييد التنقل ومغادرة البيوت إلا عند الضرورة القصوى، واحترام مسافة الأمان (متر واحد على الأقل) خلال التبضع، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامات الواقية واستعمال المناديل الورقية عند العطس أو السعال والتخلص منها بطريقة صحيحة، عن طريق رميها في سلة للنفايات تحتوي على كيس بلاستيكي.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب تجنب ملامسة الوجه والعيون والأنف دون غسل اليدين، مع الحرص على اتباع قواعد النظافة المعتادة كتطهير اليدين باستمرار بالماء والصابون أو بالمطهر الكحولي لمدة 40 ثانية.
وزارة الصحة أوصت أيضا بضرورة تطهير المشتريات وكذا الأرضيات ومقابض الأبواب والمقابض الكهربائية بالمنازل مع تهويتها بشكل مستمر، وذلك باستعمال المنظفات ومواد التطهير كمحلول ماء جافيل 12 درجة من الكلور، الذي يجب أن يخفف بما يعادل 1 على 6 (أي كأس من ماء جافيل في كل 5 كؤوس من الماء الجاري) مع تجنب خلطه مع مواد تطهيرية أخرى.
وللمزيد من المعلومات، وضعت الوزارة مجموعة من الدعامات التحسيسية السمعية البصرية والورقية على البوابة الرسمية لفيروس كورونا المستجد بالمغرب http://www.covidmaroc.ma، وكذا موقع صحتي www.sehati.gov.ma، بالإضافة إلى شبكاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أن الإقرار الاستباقي لحالة الطوارئ الصحية والتزام السلطات والمواطنين باحترام التدابير الوقائية وتوجيهات الحجر الصحي عوامل مكنت من التقليص من عدد الحالات والوفيات الناجمة عن هذا المرض.