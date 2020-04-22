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كُتّاب وآراء
نزلاء "سجن ورزازات" يحتجون ضد تفشي كورونا
خاض نزلاء السجن المحلي بورزازات، مساء اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد بين الموظفين والنزلاء، وفق إفادة مصدر مسؤول بمدينة ورزازات.
وكشف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن النزلاء خاضوا وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات عدة، من قبيل "هذا عيب هذا عار السجين في خطر"، مطالبين الجهات المسؤولة بتحمل مسؤوليتها بسبب تفشي الوباء في المؤسسة السجنية.
وأوضح المصدر أن تدخل المسؤولين بإدارة السجن لطمأنة السجناء أخمد نيران تلك الاحتجاجات، مشيرا إلى أن الوضع داخل السجن المحلي عاد إلى طبيعته والهدوء يعم المكان.
وانتقلت تعزيزات من القوات العمومية إلى بوابة السجن المحلي بورزازات، حيث كان من المنتظر التدخل من أجل استتباب الأمن داخل المؤسسة السجنية، مخافة أن تكون احتجاجات السجناء تمردا أو أن تخرج عن السيطرة.
وتأتي احتجاجات هؤلاء السجناء بعد تسجيل 186 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوفهم وضمن صفوف الموظفين.