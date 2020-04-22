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كُتّاب وآراء
حسابات فلكية: السبت 25 أبريل أول أيام شهر رمضان في المغرب
كشف الدكتور هشام العيساوي، عدل محلف بإقليم أزيلال، وخريج دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط، أن السبت المقبل سيكون أول أيام شهر رمضان بالمغرب، نظرًا إلى تعذر رؤية الهلال.
وأضاف العيساوي أنه من الناحية الحسابية، فإن ولادة هلال شهر رمضان المبارك أو الاقتران سيكون غدا الخميس الموافق لـ23 أبريل على الساعة 02 و26 دقيقة صباحا بالتوقيت العالمي، "وهو يوم الرؤية والتحري ومع غروب شمس يوم الخميس سيكون عمر الهلال 16 ساعة و40 دقيقة تقريبا، ووَفقا للمنطق الفلكي، فالرؤية بالعين المجردة ممتنعة ومتاحة فقط باستعمال منظار فلكي".
ومعلوم أن رؤية الهلال تخضع لمعايير عديدة؛ "أهمها عدد الساعات التي مرت على وقت اقتران القمر بالشمس٬ وارتفاع الهلال فوق الأفق المرئي عند مغيب الشمس٬ ومدة مكوث الهلال بعد غروب الشمس من ذلك اليوم، وهي معايير غير متوفرة لرؤية الهلال غدا الخميس"، وفق العيساوي دائما.
كما سيلاحظ الجميع، يضيف العدل المحلف، "على غرار السنة الماضية بعد مغرب يوم الجمعة، ظهور هلال شهر رمضان المبارك عاليا في السماء بشكل ملحوظ وسميكا، وهو أمر ليس بالغريب والعجيب، لأن الاقتران سيقع يوم الخميس على الساعة الـ02 و26 دقيقة صباحا، ومعها سيكون عمر الهلال بعد مغرب يوم الجمعة 29 شعبان: 40 ساعة و40 دقيقة تقريبا، لهذا فإنه سيظهر كبيرا، لذلك سيعمد بعض المشككين، كالعادة، إلى اتهام القائمين على الشأن الديني ورصد الأهلة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مثل هذه المناسبات، وهو أمر مشين ولا يليق ولا يستقيم، لأن الرؤية بالعين المجردة لا تتوقف على شرط واحد، وهو عمر الهلال وشكله".
وزاد العيساوي أن حجم الهلال له علاقة بتموقع كل من الشمس والقمر والأرض، وقدرة القمر على عكس أشعة الشمس، "وأيضا بالجانب المظلم الذي لا يصله الضياء، وتزداد المساحة المضيئة منه حتى يُرى الهلال ابن الليلة الواحدة وكأنه ابن ليلتين، وهذا ما سيحدث ويشاهده الجميع بعد مغرب يوم الجمعة إن شاء الله".
واعتبر خريج دار الحديث الحسنية، أن المغرب متمسك دائما بمبدأ الرؤية بالعين المجردة، "ودقته في الوفاء لهذه القاعدة مشهود له بها من طرف المراصد الدولية، الشديدة الانتقاد لبلدان لا تتبع فعليا قاعدة ثابتة، لأنه اعتاد منذ قرون خلت الإعلان عن مطالع الأهلة عن طريق الرؤية الشرعية البصرية، ولا يحيد عن هذا المبدأ الشرعي القويم قيد أنملة".
وختم العيساوي بالإشارة إلى أن عدة شهر رمضان لهذا العام 29 يوما فقط، (وفي المملكة العربية السعودية 30 يوما)، ليكون عيد الفطر في الدولتين معا يوم الأحد 24 ماي، "فطبقا للنتائج الحسابية بالمغرب، فولادة شهر شوال 1441 ستكون يوم الجمعة 22 ماي الموافق لـ28 رمضان بالمغرب على الساعة 17 و39 دقيقة بالتوقيت العالمي، ومعها يكون عمر هلال شهر شوال بعد مغرب يوم التحري السبت 29 رمضان، 26 ساعة و11 دقيقة، ورؤيته ممكنة جنوبا، وبهذا لن يستوفي شهر رمضان 30 يوما، بل ستقتصر عدة أيامه على 29 يوما فقط، وبهذا يكون يوم الأحد 24 ماي يوم عيد الفطر".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
الصوم وللافطار يكون بشاهدة مسلم كيف ما كان مسلم هندي يشوف الهلال يجب على مسلمين العالم الصوم.
من قوة التفرقة في المسلمين حتى الحسابات تختلفون فيها في رمضان
هادا راه عار
العدل كيصرح باللي رمضان سيولد يوم الخميس
وما غانصومو حتى للسبت
يعني غا انفطرو نهار الجمعة عاين باين
خيت الهلال ماغايبانش بالعين المجردة
واخا حنا عارفينو كاين غير ماباينش
يعني ايلا ما سمعتش الادان ديال الفحر نبقى ناكل واخا انا هارف راه وصصل وقتو
الحماق هادا عاين باين
الله يلطف بينا
آللّهمَ بَلغٌنآ #رَمِضٌآنْ لآ فَآقدٌينْ وُلآ مَفقِوُدينْ »
متى تعذرت رؤية الهلال، ونحن لازلنا في مساء الأربعاء.؟؟
رؤية الهلال تكون من بعد مغرب الشمس إلى الفجر، لاكن عندنا و هدا لم يكن من قبل يراقب الهلال مع المغرب حتى العشاء، فيعلن برؤية الهلال أو تعدره، و هدا خطأ.
نتدكر لما كنا صغارا فيعلن عدم رؤية الهلال، ثم عند اقتراب الفجر يسمع صفارات اعلان حلول الشهر.
واللهم ارفع عنا هذا الوباء
وارحم شهداءه
واحفظنا من كل مكروه
سيكون عمر الهلال 16 ساعة و40 دقيقة تقريبا، ووَفقا للمنطق الفلكي، فالرؤية بالعين المجردة ممتنعة ومتاحة فقط باستعمال منظار فلكي".
كاننا لا نتوفر على منظار فلكي
فنحن في القرن 21
لذلك رؤية الهلال يجب التدقيق فيها فهم يقولون بان رؤيته واضحة باستعمال المنظار
ولمجلسكم الموقر واسع النظر
فهمتوني و لا شوية ...........
يوم الجمعة إذا غاب الهلال مع غروب الشمس تستحيل الرؤيا بالعين المجردة و للتأكد يجب أن تتابع في اليوم الموالي غروب الهلال ...كل يوم يزيد مكوث الهلال في الأفق الغربي 48 دقيقة....يعني لمعرفة الساعة التي غاب فيها الهلال يومه الجمعة يكفي طرح 48 دقيقة من ساعة غروبه في اليوم الموالي...لكي يرى الهلال بالعين المجردة يوم الجمعة فيجب عليه أن يمكث على الأقل 25 دقيقة في الأفق الغربي للشمس ..
اللهم اجعل هذا البلد أمنا مطمئنا...
يئسنا من الجدل العقيم.
لبلادنا رجالها و ضوابطها و من أراد أن يصوم مع جانخان او .....فليحزم حقائبه.