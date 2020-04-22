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الرئيسية | مجتمع | حسابات فلكية: السبت 25 أبريل أول أيام شهر رمضان في المغرب

حسابات فلكية: السبت 25 أبريل أول أيام شهر رمضان في المغرب

حسابات فلكية: السبت 25 أبريل أول أيام شهر رمضان في المغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 22 أبريل 2020 - 22:34

كشف الدكتور هشام العيساوي، عدل محلف بإقليم أزيلال، وخريج دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط، أن السبت المقبل سيكون أول أيام شهر رمضان بالمغرب، نظرًا إلى تعذر رؤية الهلال.

وأضاف العيساوي أنه من الناحية الحسابية، فإن ولادة هلال شهر رمضان المبارك أو الاقتران سيكون غدا الخميس الموافق لـ23 أبريل على الساعة 02 و26 دقيقة صباحا بالتوقيت العالمي، "وهو يوم الرؤية والتحري ومع غروب شمس يوم الخميس سيكون عمر الهلال 16 ساعة و40 دقيقة تقريبا، ووَفقا للمنطق الفلكي، فالرؤية بالعين المجردة ممتنعة ومتاحة فقط باستعمال منظار فلكي".

ومعلوم أن رؤية الهلال تخضع لمعايير عديدة؛ "أهمها عدد الساعات التي مرت على وقت اقتران القمر بالشمس٬ وارتفاع الهلال فوق الأفق المرئي عند مغيب الشمس٬ ومدة مكوث الهلال بعد غروب الشمس من ذلك اليوم، وهي معايير غير متوفرة لرؤية الهلال غدا الخميس"، وفق العيساوي دائما.

كما سيلاحظ الجميع، يضيف العدل المحلف، "على غرار السنة الماضية بعد مغرب يوم الجمعة، ظهور هلال شهر رمضان المبارك عاليا في السماء بشكل ملحوظ وسميكا، وهو أمر ليس بالغريب والعجيب، لأن الاقتران سيقع يوم الخميس على الساعة الـ02 و26 دقيقة صباحا، ومعها سيكون عمر الهلال بعد مغرب يوم الجمعة 29 شعبان: 40 ساعة و40 دقيقة تقريبا، لهذا فإنه سيظهر كبيرا، لذلك سيعمد بعض المشككين، كالعادة، إلى اتهام القائمين على الشأن الديني ورصد الأهلة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مثل هذه المناسبات، وهو أمر مشين ولا يليق ولا يستقيم، لأن الرؤية بالعين المجردة لا تتوقف على شرط واحد، وهو عمر الهلال وشكله".

وزاد العيساوي أن حجم الهلال له علاقة بتموقع كل من الشمس والقمر والأرض، وقدرة القمر على عكس أشعة الشمس، "وأيضا بالجانب المظلم الذي لا يصله الضياء، وتزداد المساحة المضيئة منه حتى يُرى الهلال ابن الليلة الواحدة وكأنه ابن ليلتين، وهذا ما سيحدث ويشاهده الجميع بعد مغرب يوم الجمعة إن شاء الله".

واعتبر خريج دار الحديث الحسنية، أن المغرب متمسك دائما بمبدأ الرؤية بالعين المجردة، "ودقته في الوفاء لهذه القاعدة مشهود له بها من طرف المراصد الدولية، الشديدة الانتقاد لبلدان لا تتبع فعليا قاعدة ثابتة، لأنه اعتاد منذ قرون خلت الإعلان عن مطالع الأهلة عن طريق الرؤية الشرعية البصرية، ولا يحيد عن هذا المبدأ الشرعي القويم قيد أنملة".

وختم العيساوي بالإشارة إلى أن عدة شهر رمضان لهذا العام 29 يوما فقط، (وفي المملكة العربية السعودية 30 يوما)، ليكون عيد الفطر في الدولتين معا يوم الأحد 24 ماي، "فطبقا للنتائج الحسابية بالمغرب، فولادة شهر شوال 1441 ستكون يوم الجمعة 22 ماي الموافق لـ28 رمضان بالمغرب على الساعة 17 و39 دقيقة بالتوقيت العالمي، ومعها يكون عمر هلال شهر شوال بعد مغرب يوم التحري السبت 29 رمضان، 26 ساعة و11 دقيقة، ورؤيته ممكنة جنوبا، وبهذا لن يستوفي شهر رمضان 30 يوما، بل ستقتصر عدة أيامه على 29 يوما فقط، وبهذا يكون يوم الأحد 24 ماي يوم عيد الفطر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - رشيدة الأربعاء 22 أبريل 2020 - 22:44
اللهم اهله علينا بالامن والامان والسلم والسلام ويبعد عنا الوباء
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97
2 - بقا فدارك الأربعاء 22 أبريل 2020 - 22:45
ادخله الله علينا وعلى جميع الدول الاسلامية باليمن والبركات ورفع عنا هذا الوباء يارب يا كريم.
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77
3 - عمر الأربعاء 22 أبريل 2020 - 22:47
حتى الحساب مختلفين فيه؟؟
الصوم وللافطار يكون بشاهدة مسلم كيف ما كان مسلم هندي يشوف الهلال يجب على مسلمين العالم الصوم.
من قوة التفرقة في المسلمين حتى الحسابات تختلفون فيها في رمضان
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-80
4 - عادل الأربعاء 22 أبريل 2020 - 22:48
أدق رؤية شرعية في العالم توجد بدولة المغرب، سنصوم وفق رؤية البلد، وللذين يصومون مع بلد مشرقي معروف راجعوا أنفسكم واتقوا الفتنة ...
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69
5 - علي السوسي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 22:52
اللهم ادخل علينا هذا الشهر الفضيل باليمن والخير والبركات والايمان وان يكون سببا في رفع هذا الوباء وان يتقبل الله صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا واقدم تهاني الخاصة إلى كل طاقم جريدتنا الغراء "هيسبريس "
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22
6 - مغربي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 22:53
واش حنا غانبقاو متبعين الرؤيا بالعين في زمن العلم وتكنولوجيا المعرفة
هادا راه عار
العدل كيصرح باللي رمضان سيولد يوم الخميس
وما غانصومو حتى للسبت
يعني غا انفطرو نهار الجمعة عاين باين
خيت الهلال ماغايبانش بالعين المجردة
واخا حنا عارفينو كاين غير ماباينش
يعني ايلا ما سمعتش الادان ديال الفحر نبقى ناكل واخا انا هارف راه وصصل وقتو
الحماق هادا عاين باين
الله يلطف بينا
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-66
7 - مهاجر إسبانيا الأربعاء 22 أبريل 2020 - 22:54
لا عالم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى
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24
8 - الرحيق المختوم الأربعاء 22 أبريل 2020 - 22:56
اللهم أهله علينا بالخير واليمن والبركة واجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا وتقبله منا واغفر لنا فيه.
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21
9 - Ramadan الأربعاء 22 أبريل 2020 - 22:56
الله يذخوا على جميع المسلمين الصحة و الهافية و التقرب إلى الله في هذه الايام المباركة
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12
10 - الغرباوي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 22:58
اللهم بلغنا رمضان يارب العالمين،لا فاقدين ولا مفقودين،اللهم أهله على الامة الاسلامية بالخير والصحة والعافية يا رب العالمين.
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21
11 - Abdelhak الأربعاء 22 أبريل 2020 - 22:59
صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته إذن يبقى كل ما يقوم به الفلكيون ليس يقينا!!!!
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-9
12 - said lahrizia الأربعاء 22 أبريل 2020 - 22:59
اللهم ادخله علينا بالصحة والسلامة ودهاب هدا المرض اللعين يارب العالمين
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10
13 - مسلم الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:00
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر،من يدري بسبب هاد الفيروس صغير الحجم لا يرى بالعين المجردة،المغاربة كلهم يرون هلال شهر رمضان المبارك إن شاء الله لأن الجو خال من البيئة.
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3
14 - يوسف الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:00
جزاكم الله خيرا على هذا الإعلان أتمنى لكم التوفيق والسداد
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10
15 - مغربيوافتخر الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:04
بسبب هاد الفيروس صغير الحجم لا يرى بالعين،كل المصانع الملوثة للبيئة توقفت والكون خال من البيئة،وأخيرا المغاربة غدين نشوفو هلال شهر رمضان المبارك إن شاء الله،لأن الجو خال من البيئة.
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-7
16 - إسماعيل بعمراني الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:05
رآئحَةٌ شَهْر آلمِحَبة تَزدِآدَ يوُماً بعَدِ يوُم لّـِ يُعِلنْ قُربہَ
آللّهمَ بَلغٌنآ #رَمِضٌآنْ لآ فَآقدٌينْ وُلآ مَفقِوُدينْ »
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9
17 - مغربي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:06
نظرًا إلى تعذر رؤية الهلال. ؟؟؟
متى تعذرت رؤية الهلال، ونحن لازلنا في مساء الأربعاء.؟؟
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-10
18 - اسفولا عبد الرحيم الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:07
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته.
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9
19 - مواطن غيور 1/ الهلال الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:09
السلام عليكم و رمضان مبارك للجميع.
رؤية الهلال تكون من بعد مغرب الشمس إلى الفجر، لاكن عندنا و هدا لم يكن من قبل يراقب الهلال مع المغرب حتى العشاء، فيعلن برؤية الهلال أو تعدره، و هدا خطأ.
نتدكر لما كنا صغارا فيعلن عدم رؤية الهلال، ثم عند اقتراب الفجر يسمع صفارات اعلان حلول الشهر.
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-2
20 - mounir الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:09
رمضان مبارك سعيد على جميع الامة الاسلامية, شهر الرحمة شهر الدعاء والتضرع الى الله شهر تنزل فيه الملائكة باذن ربهم ,شهر في ليلة من افضل الف شهر , نطلب الله ان يجعل اول ليلة رمضان ان تذهب كورونا عن جميع سكان الارض , اللهم يارب ارحم ان يكون رمضان شهرا شهر الرحمة والذهاب الفيروس كورونا عن البشرية جمعاء
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3
21 - حميد الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:10
فعلا...عادي جدا أن يظهر الهلال سميكا عند مغرب بعد غد الجمعة اعتبارا للمعطيات المذكورة...الذي ليس عاديا،كما تفضلتم،هو عندما يتجرأ البعض بالتشكيك وزرع الريبة وهو غير فاهم ولا ملم بالقواعد المعمول بها...ويروج لمهاترات من قبيل أننا أكلنا يوما في رمضان؟وتجده لا يصوم طوال السنة ويظهر بمظهر المتحسر على عدم صيام يوم من شهر؟جزاكم الله خيرا أيها الخبير المتمكن...وسيكفيكهم الله...ورمضان مبارك على الجميع وجعله الله بشارة خير لزوال الوباء.
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5
22 - رشيد الوردي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:11
اللهم ابلغنه بصحة وعافية
واللهم ارفع عنا هذا الوباء
وارحم شهداءه
واحفظنا من كل مكروه
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3
23 - منظار فلكي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:17
ظققوا في هذه الجملة
سيكون عمر الهلال 16 ساعة و40 دقيقة تقريبا، ووَفقا للمنطق الفلكي، فالرؤية بالعين المجردة ممتنعة ومتاحة فقط باستعمال منظار فلكي".
كاننا لا نتوفر على منظار فلكي
فنحن في القرن 21
لذلك رؤية الهلال يجب التدقيق فيها فهم يقولون بان رؤيته واضحة باستعمال المنظار
ولمجلسكم الموقر واسع النظر
فهمتوني و لا شوية ...........
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4
24 - حمزة الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:19
شوال لا يمكن رؤيته في سهر شعبان ولا حتى بحسابه فلكيا. فعظمة الشهور الهجرية وبنص القرآن الكريم أن كل شهر يحدد برؤية الهلال او ان يتم الثلاتون يوما فإن كان بالسعودية ثلاتون يوما وبالمغرب 29 قيعني ان المغرب غاب يوم عن الدنيى وهاذا من المحال في قصص 1000ليلة ويوم
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1
25 - Arbila a الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:38
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
يوم الجمعة إذا غاب الهلال مع غروب الشمس تستحيل الرؤيا بالعين المجردة و للتأكد يجب أن تتابع في اليوم الموالي غروب الهلال ...كل يوم يزيد مكوث الهلال في الأفق الغربي 48 دقيقة....يعني لمعرفة الساعة التي غاب فيها الهلال يومه الجمعة يكفي طرح 48 دقيقة من ساعة غروبه في اليوم الموالي...لكي يرى الهلال بالعين المجردة يوم الجمعة فيجب عليه أن يمكث على الأقل 25 دقيقة في الأفق الغربي للشمس ..
اللهم اجعل هذا البلد أمنا مطمئنا...
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0
26 - مغربييي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:39
هدا هو علم الغيب آلله يحفظ. صافي دابا منين كالو السبت صافي راه السبت ما يخدكمش الشك 100/100 بعد تجربتي ديما كنعيشو نفس الموال
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1
27 - كاميليا الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:42
اللهم أدخله علينا بالصحة و العافية و زوال الوباء.
يئسنا من الجدل العقيم.
لبلادنا رجالها و ضوابطها و من أراد أن يصوم مع جانخان او .....فليحزم حقائبه.
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1
28 - عبدو الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:47
اللهم بلغنا رمضان وارفع عنا كورونا ياالله
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1
29 - رمضان الخميس 23 أبريل 2020 - 00:05
أهله الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات..واكشف اللهم بلاء كورونا وأدخل السرور على قلوبنا..نستغفرك ونتوب إليك
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