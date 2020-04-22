حسابات فلكية: السبت 25 أبريل أول أيام شهر رمضان في المغرب

هسبريس من الرباط

كشف الدكتور هشام العيساوي، عدل محلف بإقليم أزيلال، وخريج دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط، أن السبت المقبل سيكون أول أيام شهر رمضان بالمغرب، نظرًا إلى تعذر رؤية الهلال.

وأضاف العيساوي أنه من الناحية الحسابية، فإن ولادة هلال شهر رمضان المبارك أو الاقتران سيكون غدا الخميس الموافق لـ23 أبريل على الساعة 02 و26 دقيقة صباحا بالتوقيت العالمي، "وهو يوم الرؤية والتحري ومع غروب شمس يوم الخميس سيكون عمر الهلال 16 ساعة و40 دقيقة تقريبا، ووَفقا للمنطق الفلكي، فالرؤية بالعين المجردة ممتنعة ومتاحة فقط باستعمال منظار فلكي".

ومعلوم أن رؤية الهلال تخضع لمعايير عديدة؛ "أهمها عدد الساعات التي مرت على وقت اقتران القمر بالشمس٬ وارتفاع الهلال فوق الأفق المرئي عند مغيب الشمس٬ ومدة مكوث الهلال بعد غروب الشمس من ذلك اليوم، وهي معايير غير متوفرة لرؤية الهلال غدا الخميس"، وفق العيساوي دائما.

كما سيلاحظ الجميع، يضيف العدل المحلف، "على غرار السنة الماضية بعد مغرب يوم الجمعة، ظهور هلال شهر رمضان المبارك عاليا في السماء بشكل ملحوظ وسميكا، وهو أمر ليس بالغريب والعجيب، لأن الاقتران سيقع يوم الخميس على الساعة الـ02 و26 دقيقة صباحا، ومعها سيكون عمر الهلال بعد مغرب يوم الجمعة 29 شعبان: 40 ساعة و40 دقيقة تقريبا، لهذا فإنه سيظهر كبيرا، لذلك سيعمد بعض المشككين، كالعادة، إلى اتهام القائمين على الشأن الديني ورصد الأهلة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مثل هذه المناسبات، وهو أمر مشين ولا يليق ولا يستقيم، لأن الرؤية بالعين المجردة لا تتوقف على شرط واحد، وهو عمر الهلال وشكله".

وزاد العيساوي أن حجم الهلال له علاقة بتموقع كل من الشمس والقمر والأرض، وقدرة القمر على عكس أشعة الشمس، "وأيضا بالجانب المظلم الذي لا يصله الضياء، وتزداد المساحة المضيئة منه حتى يُرى الهلال ابن الليلة الواحدة وكأنه ابن ليلتين، وهذا ما سيحدث ويشاهده الجميع بعد مغرب يوم الجمعة إن شاء الله".

واعتبر خريج دار الحديث الحسنية، أن المغرب متمسك دائما بمبدأ الرؤية بالعين المجردة، "ودقته في الوفاء لهذه القاعدة مشهود له بها من طرف المراصد الدولية، الشديدة الانتقاد لبلدان لا تتبع فعليا قاعدة ثابتة، لأنه اعتاد منذ قرون خلت الإعلان عن مطالع الأهلة عن طريق الرؤية الشرعية البصرية، ولا يحيد عن هذا المبدأ الشرعي القويم قيد أنملة".

وختم العيساوي بالإشارة إلى أن عدة شهر رمضان لهذا العام 29 يوما فقط، (وفي المملكة العربية السعودية 30 يوما)، ليكون عيد الفطر في الدولتين معا يوم الأحد 24 ماي، "فطبقا للنتائج الحسابية بالمغرب، فولادة شهر شوال 1441 ستكون يوم الجمعة 22 ماي الموافق لـ28 رمضان بالمغرب على الساعة 17 و39 دقيقة بالتوقيت العالمي، ومعها يكون عمر هلال شهر شوال بعد مغرب يوم التحري السبت 29 رمضان، 26 ساعة و11 دقيقة، ورؤيته ممكنة جنوبا، وبهذا لن يستوفي شهر رمضان 30 يوما، بل ستقتصر عدة أيامه على 29 يوما فقط، وبهذا يكون يوم الأحد 24 ماي يوم عيد الفطر".