كورونا يدفع وزارة الصحة إلى إطلاق مباريات توظيف 1151 منصباً

هسبريس من الرباط

أطلقت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، مباريات لتوظيف أطباء وممرضين وتقنيين ومروضين وقابلات ومساعدين اجتماعيين، في خطوة يبدو أنها تسعى إلى مواجهة الخصاص في القطاع أمام تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحسب الإعلانات المنشورة على بوابة التشغيل العمومي، يتعلق في المجموع بـ1151 منصباً، موزعاً على 299 طبيباً من الدرجة الأولى السلم 11، و357 ممرضاً من الدرجة الأولى السلم 10، و98 تقنياً من الدرجة الأولى السلم 10. كما تهم المباريات أيضاً توظيف 95 مروضاً من الدرجة الأولى السلم 10، إضافة إلى 271 قابلة من الدرجة الأولى السلم 10، و31 مساعداً في المجال الطبي الاجتماعي من الدرجة الأولى السلم 10.

وأوضحت وزارة الصحة في قرارات التوظيف أنه يتعين على كل مترشح أن يملأ استمارة منشورة على موقع الوزارة، ويودعها رفقة الشهادة والبطاقة الوطنية للتعريف على البرمجية المُعدة لهذا الغرض بالموقع الإلكتروني للوزارة، قبل 11 ماي المقبل.

وسيتم حصر لائحة المترشحين المستوفين للشروط المطلوبة على أن يتم الإعلان عن المقبولين عبر موقع الوزارة وبوابة التشغيل العمومي، وستجرى المباريات عبر اختبار شفوي يتم إجراؤه عن بُعد يتضمن الأسئلة المرتبطة بالتخصصات المطلوبة.

بخصوص الأطباء، ستكون الأسئلة مرتبطة بالطب الجماعي والصحة العامة بهدف تقييم مدى قدرة المترشح على القيام بالمهام أو الوظائف المطلوبة. أما الممرضون وتقنيو الصحة، ستكون الأسئلة مرتبطة بالصحة العامة والتخصصات المطلوبة.

وسيعين المرشحون الناجحون في هذه المباريات بصفة مؤقتة بالنفوذ الترابي للمديرية الجهوية للصحة المعبرة عنها باستمارة الترشيح إلى حين الإعلان عن حصة التعيينات المطلوبة.

وهذه أول مرة في تاريخ المغرب سيتم إجراء مباريات توظيف في القطاع العام اعتماداً على مباراة عبر اختبار شفوي فقط وعن بُعد، وهو إجراء فرضت حالة الطوارئ الصحية المقررة في المملكة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.