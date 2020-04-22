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كُتّاب وآراء
كورونا يدفع وزارة الصحة إلى إطلاق مباريات توظيف 1151 منصباً
أطلقت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، مباريات لتوظيف أطباء وممرضين وتقنيين ومروضين وقابلات ومساعدين اجتماعيين، في خطوة يبدو أنها تسعى إلى مواجهة الخصاص في القطاع أمام تفشي فيروس كورونا المستجد.
وحسب الإعلانات المنشورة على بوابة التشغيل العمومي، يتعلق في المجموع بـ1151 منصباً، موزعاً على 299 طبيباً من الدرجة الأولى السلم 11، و357 ممرضاً من الدرجة الأولى السلم 10، و98 تقنياً من الدرجة الأولى السلم 10. كما تهم المباريات أيضاً توظيف 95 مروضاً من الدرجة الأولى السلم 10، إضافة إلى 271 قابلة من الدرجة الأولى السلم 10، و31 مساعداً في المجال الطبي الاجتماعي من الدرجة الأولى السلم 10.
وأوضحت وزارة الصحة في قرارات التوظيف أنه يتعين على كل مترشح أن يملأ استمارة منشورة على موقع الوزارة، ويودعها رفقة الشهادة والبطاقة الوطنية للتعريف على البرمجية المُعدة لهذا الغرض بالموقع الإلكتروني للوزارة، قبل 11 ماي المقبل.
وسيتم حصر لائحة المترشحين المستوفين للشروط المطلوبة على أن يتم الإعلان عن المقبولين عبر موقع الوزارة وبوابة التشغيل العمومي، وستجرى المباريات عبر اختبار شفوي يتم إجراؤه عن بُعد يتضمن الأسئلة المرتبطة بالتخصصات المطلوبة.
بخصوص الأطباء، ستكون الأسئلة مرتبطة بالطب الجماعي والصحة العامة بهدف تقييم مدى قدرة المترشح على القيام بالمهام أو الوظائف المطلوبة. أما الممرضون وتقنيو الصحة، ستكون الأسئلة مرتبطة بالصحة العامة والتخصصات المطلوبة.
وسيعين المرشحون الناجحون في هذه المباريات بصفة مؤقتة بالنفوذ الترابي للمديرية الجهوية للصحة المعبرة عنها باستمارة الترشيح إلى حين الإعلان عن حصة التعيينات المطلوبة.
وهذه أول مرة في تاريخ المغرب سيتم إجراء مباريات توظيف في القطاع العام اعتماداً على مباراة عبر اختبار شفوي فقط وعن بُعد، وهو إجراء فرضت حالة الطوارئ الصحية المقررة في المملكة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
لايعقل الدولة تصرف الملاين على تكوين الاطباء في كليات الطب والمستشفيات الجامعية وتخليهم يخرجوا للبطالة او للقطاع الخاص ... ونفس الشيء على الممرضين ...راه لايعقل المغرب يبقى عندو خصاص مهول في الموارد البشرية في قطاعات هامة جدا وحيوية كالصحة والامن والدرك والوقاية المدنية ....راه تعداد هذ الناس في المغرب تجد ضعفه ثلاثة مرات قي دول اقل منا في عدد السكان والمساحة
المرابطون في الصفوف الأمامية يحتاجون العون والمساعدة،وفقهم الله وحفظهم من كل مكروه
اتمنى ان تمر هذه الازمة وان يشفى جميع المرضى بالعالم.
واتمنى ان تتعلم الدول من هذا الوباء الذي اعطانا اكبر درس في حياة البشرية الا وهو الاهتمام بالصحة والتعليم والبيئة.
شكرا.
اعتذر على الاطالة
طبيب عاطل جاتو فرصة ذهبية
ممرض عاطل ضربوه بشفنجة
قابلة عاطلة لقات كنز فكورونا
والله مضحك
تاتزيرو عاد جايبين موظفين بالشفوي
هاذ كورونا نعمة ونقمة
نعمة على البعض ونقمة على البعض
يا سبحان الله