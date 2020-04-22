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الرئيسية | مجتمع | كورونا يدفع وزارة الصحة إلى إطلاق مباريات توظيف 1151 منصباً

كورونا يدفع وزارة الصحة إلى إطلاق مباريات توظيف 1151 منصباً

كورونا يدفع وزارة الصحة إلى إطلاق مباريات توظيف 1151 منصباً
هسبريس من الرباط
الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:05

أطلقت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، مباريات لتوظيف أطباء وممرضين وتقنيين ومروضين وقابلات ومساعدين اجتماعيين، في خطوة يبدو أنها تسعى إلى مواجهة الخصاص في القطاع أمام تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحسب الإعلانات المنشورة على بوابة التشغيل العمومي، يتعلق في المجموع بـ1151 منصباً، موزعاً على 299 طبيباً من الدرجة الأولى السلم 11، و357 ممرضاً من الدرجة الأولى السلم 10، و98 تقنياً من الدرجة الأولى السلم 10. كما تهم المباريات أيضاً توظيف 95 مروضاً من الدرجة الأولى السلم 10، إضافة إلى 271 قابلة من الدرجة الأولى السلم 10، و31 مساعداً في المجال الطبي الاجتماعي من الدرجة الأولى السلم 10.

وأوضحت وزارة الصحة في قرارات التوظيف أنه يتعين على كل مترشح أن يملأ استمارة منشورة على موقع الوزارة، ويودعها رفقة الشهادة والبطاقة الوطنية للتعريف على البرمجية المُعدة لهذا الغرض بالموقع الإلكتروني للوزارة، قبل 11 ماي المقبل.

وسيتم حصر لائحة المترشحين المستوفين للشروط المطلوبة على أن يتم الإعلان عن المقبولين عبر موقع الوزارة وبوابة التشغيل العمومي، وستجرى المباريات عبر اختبار شفوي يتم إجراؤه عن بُعد يتضمن الأسئلة المرتبطة بالتخصصات المطلوبة.

بخصوص الأطباء، ستكون الأسئلة مرتبطة بالطب الجماعي والصحة العامة بهدف تقييم مدى قدرة المترشح على القيام بالمهام أو الوظائف المطلوبة. أما الممرضون وتقنيو الصحة، ستكون الأسئلة مرتبطة بالصحة العامة والتخصصات المطلوبة.

وسيعين المرشحون الناجحون في هذه المباريات بصفة مؤقتة بالنفوذ الترابي للمديرية الجهوية للصحة المعبرة عنها باستمارة الترشيح إلى حين الإعلان عن حصة التعيينات المطلوبة.

وهذه أول مرة في تاريخ المغرب سيتم إجراء مباريات توظيف في القطاع العام اعتماداً على مباراة عبر اختبار شفوي فقط وعن بُعد، وهو إجراء فرضت حالة الطوارئ الصحية المقررة في المملكة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - بطالي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:17
وماذا عن اصحاب الشواهد الاخرى كالقانون والاقتصاد ووو...أليس لهم جق التوظيف...لاحول ولا قوة الا بالله
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-130
2 - غير دايز الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:19
خص المغرب يدير بحال اغلب دول العالم الطبيب لي تخرج من كلية الطب يخذم مع الدولة لمدة معينة تفوق خمس سنوات و الى بغى يمشي موراها للقطاع الخاص الله يعاون ...
لايعقل الدولة تصرف الملاين على تكوين الاطباء في كليات الطب والمستشفيات الجامعية وتخليهم يخرجوا للبطالة او للقطاع الخاص ... ونفس الشيء على الممرضين ...راه لايعقل المغرب يبقى عندو خصاص مهول في الموارد البشرية في قطاعات هامة جدا وحيوية كالصحة والامن والدرك والوقاية المدنية ....راه تعداد هذ الناس في المغرب تجد ضعفه ثلاثة مرات قي دول اقل منا في عدد السكان والمساحة
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49
3 - omar الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:20
خطوة في الطريق الصحيح ،خصوصية القطاع تستلزم توظيف جميع الخريجين ،فالظرفية تفرض ذلك والخصاص مهول.
المرابطون في الصفوف الأمامية يحتاجون العون والمساعدة،وفقهم الله وحفظهم من كل مكروه
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35
4 - عبد الرحمن A+ الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:21
الله ايوفق الجميع لما فيه الخير والله يجازي كل إنسان يعمل بإخلاص وباتقان في اي مجال ورمضان مبارك عليكم والسلام
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35
5 - بالتوفيق والنجاح بادن الله . الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:22
في الحقيقة ......... فرغم ان العدد المرشح لللتوظيف قليل ولا يرقئ لما هو مطلوب علئ ارض الواقع فلا بءس درجة بدرجة ونقطة بنقطة كيحمل الواد بالتوفيق والنجاح للجميع .
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24
6 - البقاء لله الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:24
قضينا بكري على كرونا بتوظيف 1150 إطار صحي في جميع التخصصات. على هدا الحساب كن ماكانتش كرونا كن خدمتوا طبيب واحد وممرضين وقابلة.نسال الله الصحة والعافية وان يرفع الوباء والبلاء.
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-24
7 - mona الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:25
يالله يا ولاد بلادي هذي هي الفرصة باش تخدموا حيت مكاينش باك صاحبي هنا. هنا غدي يبانو غير الرجال لي تعول عليهم بالتوفيق
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30
8 - نبيل الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:28
لا، شكرا وزارة الصحة.////////////////////////////////
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-25
9 - fatima ezzahra mouchtaq الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:29
ما هي البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة من أجل تعبئة الاسثمارة
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8
10 - مغربي وطني الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:31
الله الموفق نتمنى لهم النجاح والاستمراريه في العطاء والضمير المهني وان لاينسوا الفتره التي وظفوا فيها انها وباء كورونا فليعطوا كل ماعندهم لمواجهة هدا الوباء الى جانب اخوانهم الاطباء والممرضين المتواجدين في الصفوف الاماميه الله يوفقهم
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5
11 - متتبع الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:33
هل صحيح أن المباريات ستجرى فقط عبر اختبار شفوي عن بُعد وبدون مراقبة؟؟ متعاقد يريد الترشح لمنصب الدرجة الأولى السلم 11
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-4
12 - Inana الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:35
جميل هذا سيساعد الدولة لتجاوز ازمة الوباء من جهة وايضا توظيف جزء كبير من اصحاب الشواهد الذين يبحثون عن عمل.
اتمنى ان تمر هذه الازمة وان يشفى جميع المرضى بالعالم.
واتمنى ان تتعلم الدول من هذا الوباء الذي اعطانا اكبر درس في حياة البشرية الا وهو الاهتمام بالصحة والتعليم والبيئة.
شكرا.
اعتذر على الاطالة
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6
13 - amine الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:35
و لماذا لم يكون هناك توظيف بدون مباريات خاصة في المجال الصحي,
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-9
14 - حاميدو الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:37
كورنا ترغم الحكومة على فتح باب التوظيف دون إحتجاجات ودون إضراب ودون جلسات حوار والنقابات تحتفل بعيد الشغل عن بعد....
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-3
15 - معطلة الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:39
وماذا عن ما سمعناه من تلاعبات في مبارايات التوظيف المتعلقة بالتقنيين بوزارة الفلاحة التي اجتزناها وعايشنا فضائحها ؟
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0
16 - ابو آدم القنيطري الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:41
سبحان الله بالامس كانت هته الفئة تضرب على مرأى و مسمع من العالم و امام اكبر قبة للتشريع في بلادنا و اليوم جاء فايروس ليقول للظالمين كفوا ايديكم عنهم فان هؤلاء القوم يكرمون و يحترمون لا تنتحك حرمتهم و لا تداس كرامتهم و انا بدوري ارفع لكم القبعة في وقت نحن في امس الحاجة اليكم ايها الابطال و التاريخ لن ينسى تضحيتكم كل على موقعه ...تحياتي اليكم انا ابو آدم القنيطري..انشري يا هسبريس فهؤلاء اولى بالتكريم و التشريف و الاوسمة من اولائك من يزعجوننا بترهاتهم العفنة لا الفنية...
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3
17 - فرصة الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:43
خدمو و خدّمو الضمير المهني هذا هو المهم
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6
18 - غير داوي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:45
ههههه
طبيب عاطل جاتو فرصة ذهبية
ممرض عاطل ضربوه بشفنجة
قابلة عاطلة لقات كنز فكورونا
والله مضحك
تاتزيرو عاد جايبين موظفين بالشفوي
هاذ كورونا نعمة ونقمة
نعمة على البعض ونقمة على البعض
يا سبحان الله
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-3
19 - dalo said الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:50
مصائب قوم عند قوم فوائد. هذه مناسبة لتعزيز المنظومة الصحية بعدد اكبر من الاطر.. اللهم ارفع عنا هذا البلاء.
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2
20 - اسماعيل الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:58
لقد كان مبرمجا في القانون المالي لهذه السنة توظيف 4000منصب شغل بوزارة الصحة الامر وما فيه استباق لعملية التوظيف نظرا للظرف الطارئ .
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0
21 - الكمامة على الكمارة الأربعاء 22 أبريل 2020 - 23:59
مكره اخاك لابطل.. وزارة الصحة وجدت نفسها مجبرة على تشغيل الاطباء والممرضين في ظل استشراء وتفشي الفيروس ابو التيجان في صفوفها. اللي غادي يتقبلوا دابا غادي يدوز فيهم كورونا ستاج.
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