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كُتّاب وآراء
الفحص يرصد 91 إصابة بكورونا .. المجموع 3537 حالة بالمغرب
أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، تسجيل 91 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 3537 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل الخاصة بها، قد بلغ 17295 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
رصد حالتَي وفاة أوصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 151 حالة حتى الآن؛ بينما جرى تسجيل 13 حال, شفاء جديدة ليرتقِي العدد الإجمالي للمتعافين إلى 430 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
لا تجعلوا حائط وسائل التواصل الإجتماعي مبكى عند قدومه و لا تملؤوه نحيبًا و حسرة وإحباطًا و منشورات طردنا الله من رحمته..أمر المؤمن كله خير ..من كان يرتاد المساجد للمكان..فهي مقفلة وقتيا! ومن كان يرتادها لله..فأينما تولوا فثم وجه الله.
قبل عشرة أيام كان العدد أقل من نصف عدد اايوم
فضلا أننا لا نفحص الناس كثيرا
معدلات الفحص و الكشف قليلة
اللافث أن المخالطين لا يتم فحصهم بل مراقبتهم و هو خطأ قاتل
دعوتي القلبية لةزارة الصحة فحص المخالطين كلهم عاجلا
مع كل التحيات لوزارة يقظة و الله يحد الباس
فالحفاظ والدواء بيدك ابق فدارك تحمي راسك وتحمي غيرك وتهني وطنك وبلادك.