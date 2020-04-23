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الرئيسية | مجتمع | الفحص يرصد 91 إصابة بكورونا .. المجموع 3537 حالة بالمغرب

الفحص يرصد 91 إصابة بكورونا .. المجموع 3537 حالة بالمغرب

الفحص يرصد 91 إصابة بكورونا .. المجموع 3537 حالة بالمغرب
هسبريس من الرباط
الخميس 23 أبريل 2020 - 10:05

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، تسجيل 91 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 3537 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل الخاصة بها، قد بلغ 17295 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

رصد حالتَي وفاة أوصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 151 حالة حتى الآن؛ بينما جرى تسجيل 13 حال, شفاء جديدة ليرتقِي العدد الإجمالي للمتعافين إلى 430 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - مغربييي الخميس 23 أبريل 2020 - 10:13
الحمد لله على كل حال بدا هادشي كينقص أشم راءحة الانفراج بحلول شهر رمضان الكريم يارب
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51
2 - reda الخميس 23 أبريل 2020 - 10:13
يجب تثقيف الناس حول الطريقة المناسبة لارتداء القناع. لأن معظم الناس يضعونه على الفم فقط دون تغطية الأنف. وهذا خطأ. البعض الآخر يتركها معلقة فقط على الرقبة. يجب أن نعاقب من يرتدون القناع بطريقة خاطئة.
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28
3 - hajar الخميس 23 أبريل 2020 - 10:13
الله يرفع عنا البلاء الحمد لله لم يتجاوز العدد المئة يا ربي يكون في تناقص قريبا نصبر في الحجر فالفرج قريب بادن الله قولوا امين
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30
4 - LAHCEN الخميس 23 أبريل 2020 - 10:14
إفرحوا برمضان مهما كانت الظروف و إستبشروا ..
لا تجعلوا حائط وسائل التواصل الإجتماعي مبكى عند قدومه و لا تملؤوه نحيبًا و حسرة وإحباطًا و منشورات طردنا الله من رحمته..أمر المؤمن كله خير ..من كان يرتاد المساجد للمكان..فهي مقفلة وقتيا! ومن كان يرتادها لله..فأينما تولوا فثم وجه الله.
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39
5 - sam الخميس 23 أبريل 2020 - 10:14
encore plus de passion restez chez vous , que dieu nous protege ..ca va aller ichalah
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14
6 - ابو يحيى الخميس 23 أبريل 2020 - 10:16
اللهم اشفي جميع المرضى وارحم جميع الأموات يا ارحم الراحمين يارب العالمين.
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19
7 - yass الخميس 23 أبريل 2020 - 10:16
غدا انشاء الله مااخصناش نفوتو هاد الرقم ....وانشاء الله ستنفرج
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13
8 - محمد الخميس 23 أبريل 2020 - 10:17
الله يلطف ويحد الباس اللهم ارفع عنا هذا الوباء
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12
9 - عادل الخميس 23 أبريل 2020 - 10:18
سجن ورززات هو من أشعل فتيل كورونا من جديد، بدون احتسابه فالأمور بخير إن شاء الله وسنصلي التروايح في العشر الأواخر.. .
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17
10 - ام بدر الخميس 23 أبريل 2020 - 10:19
الحمد لله يالطيف يامغيث ياحفيظ يا الله بك نسثغيت يارب ارفع عنا الوباء والبلاء واحفظ جميع امة محمد صلى الله عليه وسلم
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16
11 - munir الخميس 23 أبريل 2020 - 10:19
اللهم ارفع عنا الوباء و البلاء. نتمنى من الحكومة الرفع التدريجي للحجر الصحي خاصة في المدن التي تعرف أرقام قليلة من المصابين. مثل القنيطرة شفشاون سيدي قاسم العيون و باقي مدن الصحراء المغربية. شكرا هسبريس.
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5
12 - Najm kari الخميس 23 أبريل 2020 - 10:20
الحمد لله مصبحناش على المئويات
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11
13 - وكواك الحق الخميس 23 أبريل 2020 - 10:20
.لو ذهبنا بهذه الوتيرة فحتما سنطيل الحجر الصحي
قبل عشرة أيام كان العدد أقل من نصف عدد اايوم
فضلا أننا لا نفحص الناس كثيرا
معدلات الفحص و الكشف قليلة
اللافث أن المخالطين لا يتم فحصهم بل مراقبتهم و هو خطأ قاتل
دعوتي القلبية لةزارة الصحة فحص المخالطين كلهم عاجلا
مع كل التحيات لوزارة يقظة و الله يحد الباس
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-2
14 - كزاوي مقيم بتطوان الخميس 23 أبريل 2020 - 10:21
الحمد لله على كل حال. فبأنتشار العديد من البؤر في مجموعة من المدن (طنجة كازا العراءش ورزازات....) و في ضل العديد من الممارسات الغير مسؤولة من بعض الناس و كذالك غياب الكمامات . فخصنا نحمدو الله على عدد 91.
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8
15 - عبد الصمد الخميس 23 أبريل 2020 - 10:21
الله يستر و صافي.هذه الأرقام لا تبشر بالخير.
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-1
16 - محمد الزموري الخميس 23 أبريل 2020 - 10:22
إن شاءالله سوف تخف الإصابات بعد تلك البؤر الأخيرة المكتشفة في القريب العاجل سنصل إلى صفر إصابة كل ما علينا الإمتثال للإرشادات
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4
17 - الرامي الخميس 23 أبريل 2020 - 10:22
في يد كل واحد منا حفاظ وتجنب بل وعلاج كورونا وهو : لزوم البيت 14 يوما فقط . وهذا سهل . لكن إذا خرج نصف المدينة كل يوم وتزاحموا ورجعوا إلى اولادهم وأسرهم. فمن الصعب القضاء عليه في 14
فالحفاظ والدواء بيدك ابق فدارك تحمي راسك وتحمي غيرك وتهني وطنك وبلادك.
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-1
18 - moha الخميس 23 أبريل 2020 - 10:23
لقد تم اكتشاف في مدينة بويزكارن باقليم كلميم ليصبح الحالة الثانية و هي حالة جندي يالقوات المسلحة الملكية
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-1
19 - سماعيل الخميس 23 أبريل 2020 - 10:24
الحمد لله على نعمة وطني الحبيب المغرب ؛ رغم قوة انتشار هذا الفيروس فإن المغرب إنشاء الله لم و لن يصل إلى ما وصلت إليه بعض الدول من المصابين و الموتى و ذالك بفضل قرارات جلالة الملك محمد السادس نصره الله؛ ورمضان مبارك لجميع المغاربة
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1
20 - GALA الخميس 23 أبريل 2020 - 10:25
اقتبس التعبير الجميل من القرآن الكريم وأقول: يا أيها الناس ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم كورونا وجنوده وهم يعلمون
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-24
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