الفحص يرصد 91 إصابة بكورونا .. المجموع 3537 حالة بالمغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، تسجيل 91 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 3537 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل الخاصة بها، قد بلغ 17295 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

رصد حالتَي وفاة أوصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 151 حالة حتى الآن؛ بينما جرى تسجيل 13 حال, شفاء جديدة ليرتقِي العدد الإجمالي للمتعافين إلى 430 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.