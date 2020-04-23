كورونا يخلّف إصابات جديدة أغلبها بجهات طنجة ومراكش والبيضاء

هسبريس من الرباط

أكدت وزارة الصحة تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الخميس، موزعة على 7 جهات من المملكة.

وجاء أكبر عدد من الإصابات الحديثة التي رفعت الحصيلة إلى 3537 حالة مؤكدة بالبلاد، وفق الوزارة نفسها، في جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ30 فحصا أعطى نتيجة إيجابية.

كما تم اكتشاف 20 إصابة جديدة في جهة مراكش آسفي و15 بجهة الدار البيضاء سطات، و12 في جهة بني ملال خنيفرة و11 وسط جهة درعة تافيلالت.

الحالات المسجلة خلال الساعات القليلة الماضية همّت، من جهة أخرى، حالتين اثنتين في جهة فاس مكناس وإصابة إضافية في جهة كلميم وادي نون.

تحيين الحصيلة الإجمالية للمعلن إصابتهم بالفيروس، منذ بدء التفشي في المغرب، يبقي الدار البيضاء سطات في الصدارة بـ932 حالة مؤكدة، متبوعة 761 في جهة مراكش آسفي.

وبلغ المجموع 492 إصابة في جهة فاس مكناس و491 بطنجة تطوان الحسيمة، و284 في جهة درعة تافيلالت و282 بجهة الرباط، و164 في جهة الشرق و75 بجهة بني ملال خنيفرة.

العدوى مست، بشكل مؤكد أيضا، 47 شخصا في جهة سوس ماسة و4 في العيون الساقية الحمراء، وحالتين في كلميم وادي نون ومثلهما على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.