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الرئيسية | مجتمع | المتاجر ترفض تحميلها مسؤولية "غياب الكمامات"

المتاجر ترفض تحميلها مسؤولية "غياب الكمامات"

المتاجر ترفض تحميلها مسؤولية "غياب الكمامات"
هسبريس من الرباط
الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:10

يتواصل غياب الكمامات الواقية المدعومة من طرف الدولة في السوق، سواء لدى متاجر بيع المواد الغذائية أو في الصيدليات، رغم تجاوز عتبة صنع ستة ملايين كمامة في اليوم، وفق الأرقام التي أعلنتها الحكومة، ما أدى إلى بروز اتهامات متبادلة بين بعض الهيئات المهنية حول الجهة المسؤولة عن عدم توفرها.

النقابة الوطنية للتجار والمهنيين سارعت، عبر مكتبها الإقليمي بالرباط، إلى الرد على كونفدرالية الصيادلة، التي سبق لها أن حمّلت متاجر بيع المواد الغذائية مسؤولية الفشل في تدبير الكمامات التي حصلت عليها وإيصالها للمواطنين. واعتبرت النقابة أن التجار لا يتحملون أي مسؤولية في هذا الجانب.

وقالت الهيئة النقابية المذكورة إن تحميل التجار مسؤولية عدم القدرة على تدبير الكمية الموزعة عليهم من الكمامات، وعدم إيصالها إلى المستهلكين، "هو تغليط للرأي العام"، محمّلة الوزارة الوصية على الإنتاج والتوزيع مسؤولية ما وصفته بـ"ارتجالية عملية تزويد السوق بالكمامات".

وكانت الهيئات المهنية الممثلة للصيادلة اجتمعت يوم 13 أبريل الجاري مع وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، فأفضى اللقاء إلى الاتفاق على تمكين الصيادلة من بيع الكمامات المدعومة من الدولة، التي تباع للعموم بثمانين سنتيما، لكن إلى حد الآن مازالت هذه المادة غير متوفرة بالشكل المطلوب في السوق.

وفي بيان حقيقة أصدرته كونفدرالية نقابات الصيادلة، ردا على مقال نشر بإحدى الصحف، يفيد بأن الصيادلة يرفضون بيع الكمامات لضعف هامش الربح الناتج بيعها، قالت إن منح الصيدليات بيع الكمامات الواقية المدعومة "جاء بعد فشل المحلات التجارية والدكاكين في تدبير الكميات المسلمة لها من الكمامات، وإيصالها لعموم المواطنين، إثر المضاربة التي عرفها السوق من اليوم الأول بعد الحصول عليها".

وأثار بيان كونفدرالية نقابات الصيادلة غضب التجار الصغار، إذ قالت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين إن التجار منخرطون في عملية تمكين المواطنين من الكمامات المدعومة، "في إطار ما يمليه الواجب الوطني والاجتماعي والإنساني".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Toufik الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:28
مادام الحال مستمر على هذا النحو فالاكيد انه يتم تصدير الكمامات الى الخارج لان الدولة كل مرة تخرج ببلاغات حول العملة الصعبة فالهاجس الاكبر لديها هو هذه الاخيرة اما المواطن يعطونه تلك الكمامات الغير صالحة للتصدير لمشكل في تصنيعها.
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2 - مول الحانوت الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:30
مند اسبوع لم نتوصل بكمامة واحدة من شركات الحليب وعندما نتصل بالإدارة يقولوا لنا ما تبقاوش تسولونا على الكمامات سولونا على السلعة ديالنا. فأتمنى من كل أصحاب المحلات ان يقاطعوا كل منتجات شركات الحليب حتى تضطر هذه الأخيرة للتفاوض مع الوزارة المعنية لتوفير الكمامات
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3
3 - Yoyo الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:30
لا مسؤولية للدكاكين لانها لم تصلهم،واتحدث عن نفسي والحي الذي اقطنه وكذلك المدار المسموح لي التوجه اليه،الصيدليات لا وجود للكمامات الى حدود البارحة،وجدت كمامات باحدى الصيدليات تباع كمامة واحدة اقول واحدة بتسعة دراهم وتبدو لي كباقي الكمامات التى نراها على التلفاز،فهناك خلل ما واتمنى ان تؤخد اشد الاجراءات في حق المتلاعبين والراغبين في الاغتناء،رغم وفرة الانتاج وجهود الوزارة المعنية لا نلمس ذلك على ارض الواقع،فكيف يكون الوضع عند انتهاء الحجر الصحي مع ضرورة الابقاء على ارتداء الكمامات؟
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4
4 - oujdi الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:34
je suis désolé mais, hier, j'ai acheté un paquet de 10 masques dans une pharmacie et il en avait une quantité, seulement les gens doivent acheter juste 1 paquet pour en laisser aux autres
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0
5 - بن صالح . الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:39
لو كانت الدولة تريد المساهمة في القضاء على الوباء لكلفت الأعوان بتوزيع الكمامات على المنازل كما كان الشأن لورقة الخروج و خصمها من إعانات صندوق كرورنا .
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6 - حداوي مغربي مغربي الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:41
انا المواطن المغلوب على أمره أصبحت بين المطرقة و السداد....غياب الكمامات.و عقوبة عدم ارتداء الكمامات..أما كرونا فهاهو واقف يتربص بي....الله يهديكم علينا يا المكممين
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7 - حمزة الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:43
لن ينسى التاريخ أن بينما كان جميع الأطباء و الممرضين يدا واحدة للتصدي لهذا الوباء، كان فخامة الصيادلة يطالبون بزيادة هامش الربح على الكمامات و يعرقلون توزيعها على الشعب الذي في أمس الحاجة.
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8 - حاتم الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:55
لا حول ولا قوة إلا بالله..لعبو بينا كيفما بغيتو الملعب ديالكم وحنا غي كورة الاتجاه لي بغيتو أ لوحونا ليه ..يلا بغيتي تخرج الكمامة اجبارية يلا بغيتي تشتريها والو ويلا شدك الامن لخطيا ولا الحبس..ههه الحمدلله على كل حال ورمضان مبارك عليكم وجميع المسلمين
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9 - رمضان مبارك سعيد الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:59
اسيادنا التجار و الصيادلة هدا وقت الاتحاد و نديرو يد في يد هدا وقت تظافر جميع جهود اطياف المجتمع المغربي لتجاوز هد الجائحة .فااله يخليكم نتعاونو و نعطيو المتل كل حسب استطاعته.الله جزيكم بالخير.
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10 - هشام الجمعة 24 أبريل 2020 - 11:03
المغاربة يحملون كمامات متسخة لم يجد كمامات في مغرب عيب أسي وزير
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