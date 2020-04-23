تأكيد أول إصابة بفيروس "كوفيد 19" في آسفي

هسبريس من الرباط

أعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي تسجيل أول إصابة بفيروس "كوفيد 19" بمدينة أسفي؛ فيما سجلت 20 حالة جديدة بالجهة إلى غاية صباح اليوم الخميس.

وبلغ عدد الإصابات بالجهة منذ بداية الوباء 762 حالة، توزعت على عمالة مراكش بـ485 حالة، بزيادة 14 حالة إضافية، وإقليمي الرحامنة وقلعة السراغنة بحالتين جديدتين لكل منهما، ليصبح إجمالي الحالات، على التوالي، 219 و5 إصابات، وإقليم الحوز بحالة جديدة بمجموع 27 إصابة. وظل عدد الإصابات مستقرا بإقليم شيشاوة (23) والصويرة (02)، في حين لم تسجل أي إصابة بإقليم اليوسفية.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء على صعيد الجهة 76 حالة؛ فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 39 حالة وفاة.