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اعتماد توقيت مسترسل للعمل بالإدارات في رمضان
الخميس 23 أبريل 2020 - 15:15
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة -قطاع إصلاح الإدارة أن مواقيت العمل في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ستتغير خلال شهر رمضان.
وقالت الوزارة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن العمل سيكون وفق توقيت مستمر يبتدئ من الساعة التاسعة صباحا وينتهي في حدود الثالثة بعد الزوال من الاثنين إلى الجمعة.
ويأتي تعديل التوقيت بناء على قرار الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، والمتعلق بتحديد مواقيت العمل في إدارات الدولة والجماعات المحلية في شهر رمضان.