جمعية حقوقية تنادي بـ"العقوبات البديلة" لتخفيف اكتظاظ السجون

هسبريس من الرباط

بعدما أُعلِنَ عن سجن ورزازات المحلّي بؤرة لتفشي فيروس "كورونا" المستجد، استنكر حقوقيون مغاربة عدم الانتباه لمطلب الحركة الحقوقية منذ ظهور الإصابات الأولى بهذا الفيروس بالمغرب، القاضي بتخفيف الاكتظاظ بالسّجون والإفراج الفوري على كافة المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين ومعتقلي الحراك الاجتماعي الذي عرفته مناطق مختلفة بالبلاد.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنّ الأرقام المتداولة في الإعلام حول عدد المصابين داخل السّجون "مهولة وفي تصاعد مستمر (...)، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا وخطة محكمة لمحاصرة هذا التفشي المستمر للجائِحة داخل السجون".

وطالبت الجمعية بالإفراج عن معتقلي الحق العام وفقا للخطة التي وضعتها الحركة الحقوقية المغربية في بياناتها السابقة، لما سيساهم به ذلك من "إنقاذ لعدد كبير من السجناء وتحسين لشروط اعتقال المتبقين، مما سيوفر لهم كل سبل الوقاية من العدوى"، وجدّدَت مطلب "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، فورا ودون قيد أو شرط، حفاظا على حياتهم وسلامتهم".

وحمّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "المسؤولية الكاملة للدولة المغربية في شخص المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج"، في "كل ما يهدد أو قد يمس صحة وحياة السجناء، وفي مقدمتهم المعتقلون السياسيون ومعتقلو الرأي"، وطالبت رئيس الحكومة بـ"اتخاذ التدابير والإجراءات المستعجلة والسّريعة والفعّالة لتوقيف زحف الجائحة على السجون، وتهديدها حياة السجناء".

كما دعت الجمعية إلى "إطلاع الرأي العام على الوضع الوبائي داخل السجون بكل شفافية، وفتح تحقيق فوري ونزيه وموضوعي لتحديد المسؤوليات بشأن الانتشار الواسع للفيروس في عدد من السجون، وإخضاع كل من ثبت تورطه، بشكل مباشر أو غير مباشر، للمساءلة القانونية".

وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنّ الدعوة لإطلاق سراح المعتقَلين السّياسيّين، أو على الأقلّ كما جاء في بيان المندوبة السامية لحقوق الإنسان والأمين العامّ للأمم المتّحدة: إطلاق سراح المعتقلين الذين لا يشكّلون خطرا على المجتمع، جاءت لـ"اعتبار الاكتظاظ الموجود في العالم أجمعه، والتخوّف من وصول الجائحة إلى السّجن"، وتأسّف للوصول إلى ما سبق التحذير منه بعد عدم الاستجابة للنّداءات الحقوقية.

وأضاف غالي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "منذ بداية الجائحة وجّهنا مجموعة من البيانات والنّداءات تتحدّث عن التخوّف من وصول الفيروس إلى السجون المغربية، حيث نعرف أنّ الاكتظاظ يفوق 180 في المائة في السّجون، و200 في المائة في بعض السّجون، إضافة إلى استحضار مثال ما وصلت إليه الحالة في إيطاليا، وهو ما جعلنا نوجّه نداء إلى الحكومة لتستجيب لإطلاق سراح المعتقَلين، خاصّة السياسيين، بسبب مشكل الجائحة، وإحداث انفراج حقوقي بالمغرب".

وذكر الفاعل الحقوقي أنّ "بؤرة ورزازات" أصبحت حديث الجميع، علما أنّ المدينة لم تسجل حالات إصابة كثيرة، موردا أنه "بمجرّد ما وصل الفيروس إلى السّجن، وصلنا مائة وستين حالة؛ لأن وصول الفيروس إلى السجن يعني تفشّيه بين المئات، وهو مصدر التخوّف من حالات بسجون أخرى، مثل سجن مدينة القنيطرة، رغم نفي ذلك من طرف مندوبية السجون".

وركّز غالي على حاجة المغرب إلى "الانفراج الحقوقي"، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية بسبب الجائحة والجفاف، داعيا الحكومة إلى أخذ هذه المبادرة، "خصوصا بعد العفو المُحتَشِم على 7 في المائة من ساكنة سجنية تقدَّر بـ 85 ألف سجين".

وحذّر الحقوقي ذاته من زيادة الاعتقالات بعد قانون الحجر الصحي بدل تطبيق العقوبات البديلة، وهو ما جعل عدد المتابَعين يصل إلى 20 ألفا، في حين "إذا ذهبنا في الإجراء البسيط الذي طالَب به الجميع، والذي كان يتحدث عنه مصطفى الرميد عندما كان وزيرا للعدل، وهو إطلاق سراح المعتقَلين الاحتياطيّين الذين يشكّلون نسبة 43 في المائة من السّجناء، وإذا أضفنا إليهم المسجونين بسبب جنح صغيرة، فسنصل إلى 56 في المائة من السّجناء، وهذا سيخفّف من اكتظاظ السجون".

ويرى عزيز غالي أنه في ظل مناقشة القانون الجنائي في البرلمان وارتفاع الأصوات المطالبة بتفعيل العقوبات البديلة، تكون "الجائحة" فرصة سانحة لتفعيل أو تجريب هذه العقوبات البديلة؛ لأن تجارب العديد من الدّول أثبتت أنّ السجن وحده ليس رادعا.