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غرة رمضان يوم السبت .. وهسبريس تبارك للقراء الشهر الكريم
الخميس 23 أبريل 2020 - 20:05
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر رمضان المعظم بالمملكة المغربية سيكون بعد غد السبت 25 أبريل 2020، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال ثبوتا شرعيا بعد مغرب اليوم الخميس.
وأنهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رمضان المعظم لعام 1441 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 شعبان 1441 هـ، موافق 23 أبريل 2020 م، فثبت عدم رؤية الهلال ثبوتا شرعيا، وعليه، فإن فاتح شهر رمضان المعظم يكون بعد غد السبت 25 أبريل".
وبهذه المناسبة تتمنى جريدة هسبريس الإلكترونية للشعب المغربي ولكافة القراء شهرا مليئا بالخير واليمن والبركات.
وكل عام وأنتم بألف خير وسلامة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (145)
1 - الغرباوي الخميس 23 أبريل 2020 - 20:15
رمضان مبارك كريم كل عام والأمة الإسلامية بألف خير إن شاء الله
تعليق غير لائق
232
2 - badr abou الخميس 23 أبريل 2020 - 20:15
وعلاش ميكون نهار الجمعة واش حنا ديما متأخرين
تعليق غير لائق
-395
3 - عادل الخميس 23 أبريل 2020 - 20:15
رمضان مبارك وكل عام والشعب المغربي العظيم بألف خير...
تعليق غير لائق
136
4 - مسلم الخميس 23 أبريل 2020 - 20:16
رمضان مبارك سعيد على كل الامة الاسلامية فرحة رمضان لا يمكن ان تنغصها علينا كورونا الحمد لله على نعمة الإسلام
تعليق غير لائق
125
5 - شهر التوبة و الرحمة الخميس 23 أبريل 2020 - 20:16
إن شاء الله و بإذن الله سنفرح جميعا مع إقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك
مبروك عليكم رمضان
مبروك عليكم رمضان
تعليق غير لائق
110
6 - سكريتي 12 ساعة 2000 درهم الخميس 23 أبريل 2020 - 20:16
مبروك علينا هذا الشهر الكريم واسأل الله تعالى ان يرفع فيه هذا الوباء والبلاء وان يشفي جميع المرضى ويرحم الموتى وان تعم البشرية بالصحة والعافية
تعليق غير لائق
115
7 - Zakariae الخميس 23 أبريل 2020 - 20:17
Ramadan Moubarak Karim que Dieu nous guéri
8 - الياس دراجو الخميس 23 أبريل 2020 - 20:17
رمضان مبارك سعيد لجميع المسلمين داخل او خارج الوطن و اتمنى ان يكون مقدام خير علينا .
9 - سكفاندري في الحجر الصحي الخميس 23 أبريل 2020 - 20:17
مبروك رمضان على الشعب المغربي و العالم العربي و الإسلامي بالرغم من اننا سنفقد بعض الطقوس الدينية و لكن الحمد لله على كل حال.
10 - مغربي الخميس 23 أبريل 2020 - 20:17
مع قدوم شهر رمضان نتمنى من الله أن يزول هاذ الوباء
11 - jamit الخميس 23 أبريل 2020 - 20:17
رمضان مبا ر ك كل عام وأنتم بألف خير وسلامة
12 - عابر سبيل الخميس 23 أبريل 2020 - 20:17
اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربكم الله..رمضانكم مبارك سعيد أعانكم الله فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال.
13 - yaaaaaaaaadris الخميس 23 أبريل 2020 - 20:17
رمضان مبارك علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وكل عام وانتم بخير، و نتمنى من العلي القدير أن يزيل عنا هذه الغمة في أقرب الآجال ، إنه على كل شيء قدير
14 - رمضان 20 20 الخميس 23 أبريل 2020 - 20:17
رمضان مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء باليومين والبركات وكل عام وانتم بخير
15 - مراد بنيس الخميس 23 أبريل 2020 - 20:17
رمضان مبارك كريم اللهم ارفع عنا الوباء وردنا إليك ردا جميلا
17 - said الخميس 23 أبريل 2020 - 20:17
رمضان كريم وكل عام وانتم بالف خير وصحه وعافيه
18 - ياسين سقراط الخميس 23 أبريل 2020 - 20:18
اللهم أمين يارب يارب العالمين وإياكم وجميع المسلمين
19 - ماء العينين الخميس 23 أبريل 2020 - 20:18
رمضان مبارك كريم...
اهلّه الله علينا و عليكم باليُمن و الخير و البركات
اللَهُمَّ اجعل شهر رمضان فرجاً لكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء ونصراً لكل المستضعفين في الارض إنك مُجيب الدعاء
اللهم تقبّل منّا صالح الاعمال إنك على كل شي قدير..
اخوكم ماء العينين مدينة كلميم
اهلّه الله علينا و عليكم باليُمن و الخير و البركات
اللَهُمَّ اجعل شهر رمضان فرجاً لكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء ونصراً لكل المستضعفين في الارض إنك مُجيب الدعاء
اللهم تقبّل منّا صالح الاعمال إنك على كل شي قدير..
اخوكم ماء العينين مدينة كلميم
20 - smail الخميس 23 أبريل 2020 - 20:18
اللهم أهله على أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة بالصحة والعافية والسرور ورفع الوباء والبلاء آمين
21 - hamid الخميس 23 أبريل 2020 - 20:18
فيها خير. للأسف رمضان بدون تراويح سيكون مغاير. اللهم ارفع هذا البلاء.
22 - Yassine de fes الخميس 23 أبريل 2020 - 20:18
رمضان مبارك كريم على الأمة الإسلامية والله يرفع علينا هذا الوباء يا رب
23 - hicham7 الخميس 23 أبريل 2020 - 20:18
اللهم أهله علينا بالخبر والبركة و نهاية الوباء يا رب العالمين. رمضان مبارك
24 - nour الخميس 23 أبريل 2020 - 20:18
شكرا هسبريس على كل الجهود و رمضان مبارك للجميع
25 - مصطفى الخميس 23 أبريل 2020 - 20:18
رمضان مبارك اللهم أهله علينا باليمن والبركات.
26 - houssam الخميس 23 أبريل 2020 - 20:18
اللهم أهِلَّه علينا بالعفو والعافية وأرفع يارب هذا الوباء من على أرضك وعبادك...
27 - Azeddine الخميس 23 أبريل 2020 - 20:19
Toutes mes félicitations au monde musulman.
28 - net الخميس 23 أبريل 2020 - 20:19
كلشي صايم الجمعة إلا المغرب،
رمضان مبارك كريم على جميع الامة الاسلامية
رمضان مبارك كريم على جميع الامة الاسلامية
تعليق غير لائق
-39
29 - سلام الخميس 23 أبريل 2020 - 20:19
نتمنى لكل المسلمين والمسلمات رمضان كله خير وصحة وأكثر قربا من الله. تقبل الرحمان
31 - أبو يحيى الخميس 23 أبريل 2020 - 20:19
اللهم أهله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والايمان و السلم و السلام.كما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلطف بنا و يرحمنا و يرفع عنا هذا الوباء إنه على كل شيء قدير و بالاجابة جدير.
32 - متصفح الخميس 23 أبريل 2020 - 20:19
رمضان مبارك كريم أدخله الله علينا و على الأمة الإسلامية بالصحة و العافية راجين من الله أن يرفع عنا هذا الوباء في أقرب وقت.
33 - hind الخميس 23 أبريل 2020 - 20:20
أهله الله علينا وعلى جميع المسلمين بموفور الصحة والسلامة
34 - ابو بدر محمد الخميس 23 أبريل 2020 - 20:20
رمضان كريم تقبل الله منا ومنكم نسال الله أن يرفع على هذه الامة الغم و هذا الوباء
36 - mohamed الخميس 23 أبريل 2020 - 20:20
بسم لله رحمن رحيم اللهم اهلاه علينا وعلى الامة الاسلامية بليمن ولبركة وشفاء ورحمة للجميع المسلمين يارب العالمين . و ابارك لطاقم هسبريس بهذه المناسبة العظيمة
38 - بسير الخميس 23 أبريل 2020 - 20:20
اهله الله على المسلمين قاطبة باليمن والبركات. وجعله شهرا للخروج من هذا الوباء فتكون بركته اية للعالمين.
39 - reda الخميس 23 أبريل 2020 - 20:20
اللهم بلغنا شهر رمضان الكريم بالخير والبركات
و اغفر لنا الذنوب إنك الغفور الرحيم
و اغفر لنا الذنوب إنك الغفور الرحيم
40 - رمضان كريم الخميس 23 أبريل 2020 - 20:21
جعله الله مباركا على جميع المغاربة والمسلمين
42 - خاليد الخميس 23 أبريل 2020 - 20:21
رمظان مبارك سعيد لجميع الدول الاسلاميه واللهم اشفى مرظانا ورحم موتنا ورمظان مبارك لجريدتنا الغراء هسبرس
43 - [email protected] الخميس 23 أبريل 2020 - 20:21
رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير والله يدخلو علينا بصحة وسلامة وينهي هذا الوباء
44 - yassjn الخميس 23 أبريل 2020 - 20:21
رمضان كريم للجميع
ملاحظة، جميع الدول الحظر بداو يحيدوه ، واخا عندهوم الحالات بالالاف ، حيت مايمكنش للدولة تبقى تخلص وبنادم ناعس فدارو، أيجي نهار الدولة أدير إفلاس، و ماتلقاش باش تخلص بنادم، ويموت بالجوع
يعني من المستحيل يبقى الحظر العام كامل الى ما لا نهاية، الحل هو اللقاح، وحاليا الحل هو الوقاية والاحتياط وعدم التجمهر والتجمعات. أما الحظر مدى الحياة مايمكنش.
راه التعايش مع الفيروس ضرورة لا مفر منها
ملاحظة، جميع الدول الحظر بداو يحيدوه ، واخا عندهوم الحالات بالالاف ، حيت مايمكنش للدولة تبقى تخلص وبنادم ناعس فدارو، أيجي نهار الدولة أدير إفلاس، و ماتلقاش باش تخلص بنادم، ويموت بالجوع
يعني من المستحيل يبقى الحظر العام كامل الى ما لا نهاية، الحل هو اللقاح، وحاليا الحل هو الوقاية والاحتياط وعدم التجمهر والتجمعات. أما الحظر مدى الحياة مايمكنش.
راه التعايش مع الفيروس ضرورة لا مفر منها
45 - موخطار الخميس 23 أبريل 2020 - 20:21
نرجوا من العلي القدير أن يدخل علينا هذا الشهر الفضيل بالصحة والعافية ، وان يحفضنا من هذا الوباء ويبعد عنا هذا الداء ، كل رمضان والأمة الإسلامية بخير
46 - zakaria الخميس 23 أبريل 2020 - 20:22
مبارك علينا الشهر الفضيل وكل عام وأنتم بخير
47 - الشيخ الخميس 23 أبريل 2020 - 20:22
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا
شهر مبارك بالصحة والقبول للامة الإسلامية جمعاء . ادخله الله على الملك بالصحة والهناء وعلى جميع افراد عائلته الشريفة وعلى الشعب المغربي بالنجاة والشفاء والقبول ورفع عنا الوباء وعن الإنسانية قاطبة
الله يهدي ويصلح الجميع
شهر مبارك بالصحة والقبول للامة الإسلامية جمعاء . ادخله الله على الملك بالصحة والهناء وعلى جميع افراد عائلته الشريفة وعلى الشعب المغربي بالنجاة والشفاء والقبول ورفع عنا الوباء وعن الإنسانية قاطبة
الله يهدي ويصلح الجميع
48 - Khawla dahni الخميس 23 أبريل 2020 - 20:22
غنقول لجميع الشعوب المسلمين رمضان مبارك سعيد وكنطلب من الله يبشي هاد الوباء رمضان سعييييد
49 - lina الخميس 23 أبريل 2020 - 20:22
صوموا وافطروا لرؤيته ،،،رمضان مبارك سعيد على الشعب المغربي والامة الاسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات
50 - hasan الخميس 23 أبريل 2020 - 20:22
لا تنسوا كثرة الدعاء ليرفع الله عنا هذا البلاء وان يشفي جميع مرضانا.
51 - فؤاد الخميس 23 أبريل 2020 - 20:22
ادخله الله علينا بالرزق والصحة وبرفع هذا البلاء يا ربما أمين
52 - aziz الخميس 23 أبريل 2020 - 20:22
اللهم اهله علينا ياليمن والبركات، واعنا على قيامه وصيامه كما يرضيك عنا، وارفع عنا الوباء و اليلاء، واحفظنا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وشماتة الاعداء
53 - khalid الخميس 23 أبريل 2020 - 20:22
نسال الله تعالى ان يغفر لنا ذنوبنا وذنوب جميع المسلمين وان يتقبل لنا الصيام و القيام ونساله عز وجل باسمائه الحسنى ان يرفع عنا هذا الوباء في هذا الشهر المبارك ويشفي جميع مرضى المسلمين ويرحم جميع المسلمين والمسلمات برحمته الواسعة امييييين
54 - عبد الرحيم المحمدية الخميس 23 أبريل 2020 - 20:23
رمضان مبارك سعيد لكل المغاربة ولكل الأمة الإسلامية جمعاء ، الله يزول علينا هذا الوباء امين.
55 - كولو الخميس 23 أبريل 2020 - 20:23
لا حول و لا قوة إلا بالله ...على الأقل لن يكون هناك بدعة التراويح التي جاء بها عمر
تعليق غير لائق
-46
57 - اب عمر - طنجة الخميس 23 أبريل 2020 - 20:23
ااحمد لله الذي بلغنا رمضان
اللهم أعنا على حسن طاعتك و عبادتك.
اللهم اغفر لوالدي كما ربياني صغيرا.
اللهم أعنا على حسن طاعتك و عبادتك.
اللهم اغفر لوالدي كما ربياني صغيرا.
58 - رانيا الخميس 23 أبريل 2020 - 20:23
الله اي دخلو علينا بالصحة و السلامة وي بعد علينا هاد الوباء
59 - محمد الخميس 23 أبريل 2020 - 20:23
رمضان كريم للقائمين على هيسبريس وعلى كل المسلمين في العالم وجعله الله سببا لرفع عنا هذا الوباء آمين.
60 - رمضان كريم الخميس 23 أبريل 2020 - 20:23
رمضان مبارك سعيد و كل عام و الأمة الإسلامية بألف خير أهله الله علينا ووعلى جميع المسلمين بالخير و اليمن و البركات
62 - اعصيم سمير الخميس 23 أبريل 2020 - 20:23
اللهم ارحمنا واسقنا الغيث.واسقي بلدك هذا المغرب الحبيب.ياكريم ياكريم ياكريم.رمضان مبارك كريم لكل الامة الاسلامية.اللهم ارفع عنا البلاء والاسقام.رمضان مبروك لكل رجال ونساء العاملين بجريدة هسبريس القيمة.وملكنا محمد السادس الله يحفظو وينصرو ويحفظ ليه الميمة لي ولداتو.
63 - omarino الخميس 23 أبريل 2020 - 20:24
رمضان مبارك كريم على كل مسلم مسلم أينما وجد. والله يبعد كل شر ومكروه. عنا آمين.
64 - متتبع الخميس 23 أبريل 2020 - 20:24
رمضان مبارك سعيد لطاقم و متابعي هسبريس ولجميع المغاربة والمسلمين
66 - ادريس ادامو الخميس 23 أبريل 2020 - 20:24
رمضان كريم لكل المغاربة
ودخل علينا بالصحة والهناء
ودخل علينا بالصحة والهناء
67 - Soufiane الخميس 23 أبريل 2020 - 20:25
لي يقول خاصنا نتبعو السعودية على الراس
ولي يقول خاصنا نتاكدو من ثبوت رؤية الهلال على الراس
والا نكر الفريق الاول على الثاني نكرانه باطل
والا نكر فريق الثاني عن الاول نكرانه باطل
انا عاد العام لي فات خديت الباك وشكرا
ولي يقول خاصنا نتاكدو من ثبوت رؤية الهلال على الراس
والا نكر الفريق الاول على الثاني نكرانه باطل
والا نكر فريق الثاني عن الاول نكرانه باطل
انا عاد العام لي فات خديت الباك وشكرا
68 - nabil الخميس 23 أبريل 2020 - 20:25
اخوكم من اسبانيا مبروك عليكم وعلى جميع المسلمين في بقاع الارض برمضان كريم وهنيئا لكم,
69 - ملاحظ الخميس 23 أبريل 2020 - 20:25
رمظان مبارك كريم . اللهم ادخله علينا باليمن والبركات ، والصحة والعافية . وارفع اللهم عنا هذا البلاء ، وارزقنا الصبر عليه والثبات على دينك . بجاه من لايرد جاهه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام .
70 - مريم الخميس 23 أبريل 2020 - 20:25
رمضان مبارك لكل المغاربة اله الله علينا باليمن و البركات و الله يفك كربتنا
71 - محمد طابلة الخميس 23 أبريل 2020 - 20:25
رمضان مبارك كريم لكل المسلمين أينما كانوا.
72 - RAOUAL الخميس 23 أبريل 2020 - 20:25
رمضان مبارك كريم كل عام والأمة الإسلامية بألف خي
73 - عبد العزيز الخميس 23 أبريل 2020 - 20:26
نبارك هذا الشهر المعظم لجميع المغاربة وللأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها.
74 - مغربييي الخميس 23 أبريل 2020 - 20:26
معرفتش علاش ماشي في الجمعة واش حيت الى صرحوا بها الفلكيين شهور هادي ما خاصش طيح كلمتهوم الارض ولا معرفتش
تعليق غير لائق
-18
75 - يوسف الصالحي الخميس 23 أبريل 2020 - 20:26
رمضان مبارك كريم أدخله الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وأدخله على جلالة الملك محمد السادس بالصحة والعافية وأطال الله في عمره اللهم أرفع عنا هدا والوباء واحفض بلادنا من كل بلاء يا الله شكرا هسبريس بالتوفيق إنشاء الله
76 - جلال الخميس 23 أبريل 2020 - 20:27
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الكل المسلمون عندهم رمضان يوم الجمعة إلا المغرب
تعليق غير لائق
-18
77 - مواطن مغربي الخميس 23 أبريل 2020 - 20:27
اللهم ادخله علينا باليمن والبركات وارفع عنا هذا الوباء برحمتك ياأرحم الراحمين
78 - احنا امغاربا الخميس 23 أبريل 2020 - 20:27
ساعات تقربنا من شهر التوبة والغفران،شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن،هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.اللهم ارزق للجميع الصحة والهناء واشف ببركة القرآن كل مريض وارحم من غادر الى دار البقاء واطلق سراح كل سجبن وكل مغترب بعيد..يالله..آمين
رمضان كريم
رمضان كريم
79 - محمد الزموري الخميس 23 أبريل 2020 - 20:28
اللهم بلغنا رمضان والبركة فيه والتسخير لكل مرضاة نرقى بها إليك ثم القبول والعتق من النار برحمتك يا حي يا قيوم اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام اللهم بلغنا وأحبابنا رمضان واجعل ليلة القدر من نصيبنا وشكراً هسبريس ومزيدا من الرقي والتميز
80 - محمد الخميس 23 أبريل 2020 - 20:28
رمضان مبارك للجميع..اللهم ارفع عنا الوباء و الغلاء و افراحنا بفرج قريب من عندك...يارب
81 - mabrok.wamaymoun. الخميس 23 أبريل 2020 - 20:28
جعله الله.شهر ذكر وعبادة بكثير من التسبيح والشكر له. ورجوعا الى العلي أكثر فأكثر..... نحن عباده وبني عبده... وفي أمس الحاجة لعونه ورضاه... وأدخله يا رب على كل العاملين بقناة هسبريس بالعون والأجر العضيم.وعلى والدينا...ياقدير يا غفور ياجبار يا قوي يامالك الملوك... قولو آمين... آمين..والحمد لك أنت ربنا العضيم الرؤوف بعبادك.. ( والحمد للًه رب العالمين )
83 - عبد الناصر الخميس 23 أبريل 2020 - 20:28
ياربي تعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسك، انك انت علام الغيوب، يا رب بغينا اول مرة و آخر مرة يلقانا شهر الصيام فهذا الحالة، يا ربي إلى شي ناس عندهم عادي، ياربي راك عالم بلي اغلب الناس ما يحلى ليهم شهر رمضان إلا بصلاة التراويح في المساجد، يا ربي ارفع الغمة انك سميع مجيب قدير، عباد الله الصالحين قولوا آميين.
84 - عبد الصمد الخميس 23 أبريل 2020 - 20:28
ولكم ولجميع طاقم هيسبريس بموفور الصحة والمغفرة ..انشاء الله
85 - مواطن الخميس 23 أبريل 2020 - 20:29
رمضان مبارك على الجميع و كل عام و صيامكم مبارك
86 - المخلوف الخميس 23 أبريل 2020 - 20:29
رمضان كريم وكل عام وكافة الشعب المغربي بالف خير
87 - Lamborghini الخميس 23 أبريل 2020 - 20:29
رمضان كريم.
لا تنسو قراءة 6 أحزاب على الأقل كل يوم، وصلاة التراويح في البيت، والصدقات فقد ازداد عدد الفقراء.
لا تنسو قراءة 6 أحزاب على الأقل كل يوم، وصلاة التراويح في البيت، والصدقات فقد ازداد عدد الفقراء.
88 - الا الخميس 23 أبريل 2020 - 20:30
واش حنا انبقاو ديما واكلين نهار لول را كين غي قمر واحد الى تمت رؤيته في منطقة معينة را كافي
تعليق غير لائق
-19
89 - رمضان مبارك الخميس 23 أبريل 2020 - 20:30
رمضان مبارك سعيد للامة العربية بصفة عامة والشعب المغربي بصفة خاصة
90 - SARAHIM الخميس 23 أبريل 2020 - 20:31
رمضان مبارك كريم أهله الله علينا وعليكم وعلى جميع الشعب المغربي وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات وكل عام وأنتم بألف خير
91 - محمد الخميس 23 أبريل 2020 - 20:31
رمضان كريم على الجميع
الله يشافي المرضى و يلطف بالعباد و يحفظ المسلمين جميعا
و الله يحفظ ملكنا الغالي محمد السادس
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد
الله يشافي المرضى و يلطف بالعباد و يحفظ المسلمين جميعا
و الله يحفظ ملكنا الغالي محمد السادس
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد
92 - يوسف المو الخميس 23 أبريل 2020 - 20:32
رمضان مبارك وكل عام وانتم بالف خير.ونتمنا بمناسب هذا الشهر الفضيل.ان يرفع عنا هذا الوباء وان ننعم باراحة وسكينة وهناء في احضان وطننا العزيز.وشكرا هيسبرس
93 - zaki الخميس 23 أبريل 2020 - 20:32
اولا مبروك دخول شهر رمضان على جميع المسلمين والمسلمات في مشارق الارض ومغاربها وثانيا كنتمى ان الالتزام بالحجر الصحي يبقى مستمر باش نقدو نتجاوز هذه المحنة باقل الاضرار والخسائر ونبلغو عيد الفطر ان شاء الله وحنا فوضعية افضل من هذ ه الوضعية بكثير .
94 - amine الخميس 23 أبريل 2020 - 20:32
بمناسبة حلول رمضان بعد غد السبت نتقدم بتهنئة خاصة لكل مسلم ومسلم ، ونسأل الله تعالى أن يدخل علينا هذا الشهر المبارك باليمن والبركة والسلامة والاسلام أمين
ونسأله تعالى أن يرفع عنا وعن الإنسانية جمعاء هذا الوباؤ وهذا المرض أمين
ونسأله تعالى أن يرفع عنا وعن الإنسانية جمعاء هذا الوباؤ وهذا المرض أمين
95 - الخاوة الخميس 23 أبريل 2020 - 20:36
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات اتقدم لكل العاملين بمؤسسة هسبريس بأحر التمنيات راجيا من الله ان يكون فاتحة خير وفلاح عليكم جميعا كما اتمنى ان يرفع الله عنا هذا الوباء عاجلا
97 - ilyas الخميس 23 أبريل 2020 - 20:37
كنت أتمنى أن تصوم أمة محمد جميعا لكي تكون ليلة قدر والعيد الفطر ويوم عرفة والعيد الأضحى يوما واحدا
لكن للأسف أتمنى أن يأتي هذا اليوم لأن ربنا واحد ونبينا واحد والقرأن واحد فلماذا التفرقة
اللَّهُمَّ وَحِدْ صفوف المسلمين.. وأَلِّفْ بين قلوبهم.
لكن للأسف أتمنى أن يأتي هذا اليوم لأن ربنا واحد ونبينا واحد والقرأن واحد فلماذا التفرقة
اللَّهُمَّ وَحِدْ صفوف المسلمين.. وأَلِّفْ بين قلوبهم.
98 - marwan الخميس 23 أبريل 2020 - 20:37
الله هم شهر رمضان رحمة ومغفرة وعتق من النار
99 - الخير قادم الخميس 23 أبريل 2020 - 20:39
اهله علينا المغاربة والمسلمين باليمن والبركات والامانة والإيمان والسلامة والسلام. اللهم ارفع عنا هذا الوباء في اقرب الاجال
100 - Salah Eddine الخميس 23 أبريل 2020 - 20:40
أدخله الله عليكم باليمن والبركات ، وجعله فاتح رزقكم ، اللهم قربنا إليك فقد إبتعدنا عنك كثيرا ً ، يارب إجعل هذا الشهر المبارك مزيلا لهذا الوباء . اللهم ارحم واغفر للناس التي لن تصوم معنا هذا الشهر بعدما كنا ننتظر أن نتجمع معهم على مائدة الإفطار.
اللهم ارحم واغفر لوالدي وسامحه . ارجوكم إخواني أدعو مع والدي الذي توفي في هذه الأيام . دعوة غيب مقبولة . ف فراقه أصعب وأسوأ ما مر بنا في هذه الحياة.
اللهم ارحم واغفر لوالدي وسامحه . ارجوكم إخواني أدعو مع والدي الذي توفي في هذه الأيام . دعوة غيب مقبولة . ف فراقه أصعب وأسوأ ما مر بنا في هذه الحياة.
101 - أونتي_كرونا الخميس 23 أبريل 2020 - 20:40
أدخله الله علينا بمزيد من الخير و الرحمة و اللطف يا ربي يا كريم لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك حتى ترضى.فلارب لنا سواك نطلبه و نرجاه أن يرفع عنا البلاء و يبعد عنا الحزن و فراق الأحباب يا رب يا كريم.أمين.
102 - إلى كولو الخميس 23 أبريل 2020 - 20:41
يا هذا...التراويح سنة و قد صلاها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جماعة ثم تركها لكي لا تفرض على الأمة الإسلامية و هي صلاة قيام.. لا تقل بدعة وانت ربما لا تصلي حتى الفريضة . اما ان كنت تصلي فلا تفتي بما ليس لك به علم
103 - Marususume الخميس 23 أبريل 2020 - 20:41
رمضان مبارك علينا وعليكم.
Bon ramadan à tous.
Bon ramadan à tous.
104 - sofiane benslimane الخميس 23 أبريل 2020 - 20:41
رمضان المبارك على الجميع تصومو وتعاودو نشاءالله
105 - عمر الخميس 23 أبريل 2020 - 20:42
كل عام وانتم بخير كل عام والمغرب بالف خير والامة الاسلامية جمعاء.
106 - متابع الخميس 23 أبريل 2020 - 20:42
رمضان مبارك للجميع المغاربة و الأمة الاسلامية
108 - BARAKAT الخميس 23 أبريل 2020 - 20:43
اللهم أبعد عن الوباء والبلاء واجعل هذا الشهر مبارك على الأمة الإسلامية والشعب المغربي. رمضان مبارك لأسرة هسبريس وقرائها مزيدا من التألق والنجاح بادن الله
109 - عزالدين الخميس 23 أبريل 2020 - 20:43
رمضان مبارك سعيد على الدولة المغربية وعلى ملكنا محمد السادس نصره الله وعلى العائلة العلوية أجمع بصحة وطول العمر الله الوطن الملك
110 - Amak الخميس 23 أبريل 2020 - 20:43
اللهم بلغنا رمضان و البركة فيه و التسخير مرضاة نرقى بها إليك ثم القبول والعتق برحمتك يا حي يا قيوم ،اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع عنا الوباء و البلاء يا أرحم الراحمين ،اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن و الإيمان و سلامة والإسلام اللهم بلغنى و أحبانى رمضان و اجعل ليلة القدر من نصيبنا.
111 - غريب الخميس 23 أبريل 2020 - 20:45
أهله الله علينا وعلى الأمة جمعاء بالخير والبركات وبالصحة والعافية وبرفع هذا البلاء عن الجميع
113 - abdou الخميس 23 أبريل 2020 - 20:46
رمضان سيکون صعبا هذه السنۃ علی الكثير من المغاربۃ وخاصۃ الذين يقطنون في شقۃ او غرفۃ ومدمنين علی التدخين وممنوع الخروج ولو قرب المنزل ابتداٸا من السابعۃ ,الله يعفو عليھم والمصيبۃ الی سالات ليه السجارۃ???????
114 - [email protected] الخميس 23 أبريل 2020 - 20:49
رمضان مبارك سعيد على جميع المسلمين
115 - عقا الخميس 23 أبريل 2020 - 20:50
رمضان مبارك سعيد على إخواني المغاربة أينما تواجدوا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء .كل الأماني أن يفرج الله عنا هذا الغم .وكل عام وانتم بالف الف خير
116 - mohamed الخميس 23 أبريل 2020 - 20:52
الهم أسألك بأن لك امحمد لا إلاه إلا أنت المنان بديع السموات ذو الجلال و الإكرام يا حي يا قيوم أن تدخل علينا هذ الشهر الكريم وعلى كافت المسلمين بالأمن و الطمأنينة ولا تدع مريضا إلا شافيته وأن تذهب عنا هذ الوباء و أن ترحمنا و تغفر لنا وتعين كل اللذين يصهرون ويكدون من أجل هذ الشعب
117 - brahim الخميس 23 أبريل 2020 - 20:52
اللهم بلغنا رمضان والبركة فيه والتسخير لكل مرضاة نرقى بها إليك ثم القبول والعتق برحمتك ياحي ياقيوم ، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يا أرحم الراحمين . ... اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام اللهم بلغني وأحبابي رمضان واجعل ليلة القدر من نصيبنا.
آمين آمين آمين و صل اللهم و سلم و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
آمين آمين آمين و صل اللهم و سلم و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
118 - Rachid الخميس 23 أبريل 2020 - 20:53
رمضان مبارك كريم أهله الله علينا وعلى بلادنا وعلى ملكنا وعلى الشعب المغربي من طنجة للكويرة وعلى الامة الاسلامية في كل مكان بالخير واليمن والبركات ونسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء ويرفع الغلاء ونسأل الله تعالى أن يتم علينا نعمته ونسأل الله تعالى أن يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال آمين يا رب العالمين
119 - حلا الخميس 23 أبريل 2020 - 20:56
اللهم بلغنا رمضان ولا تحرمنا صيامه وقيامه وسائر المسلمين.رمضان مع الحجر الصحي تجربة فريدة من نوعها وستكون مليئة بالدروس والعبر إن شاء الله.مبروك رمضان على سائر الأمة المغربية.رحم الله من قضوا بسبب كورونا أو بدون كورونا وغفر لهم.تعددت الأسباب والموت واحد.اجعله يارب شهر توبة وغفران وعتق من النار.آمين يارب العالمين.
120 - قولوا العام زين الخميس 23 أبريل 2020 - 20:58
اللهم اهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وصل اللهم على حبيبك محمد خير الأنام
122 - حكيمة الخميس 23 أبريل 2020 - 21:01
لكل الساهرين على هسبريس أقول:
رمضان مبارك كريم.
رمضان مبارك كريم.
123 - حمزة الخميس 23 أبريل 2020 - 21:01
رمضان كريم للجميع .
ابقى فدار تبقى صحي و آمن.
فكر في قراءة القرآن الكريم .
ابقى فدار تبقى صحي و آمن.
فكر في قراءة القرآن الكريم .
124 - ikram الخميس 23 أبريل 2020 - 21:01
رمضان مبارك سعيد كل عام وانت بخير وعلى خير للهم أبعد عنا هادا الوباء و البلاء يارب العالمين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ياربي العالمين
125 - ikram الخميس 23 أبريل 2020 - 21:03
رمضان مبارك سعيد كل عام وانت بخير وعلى خير للهم أبعد عنا هادا الوباء و البلاء يارب العالمين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ياربي العالمين اللهم امين استغفر الله العظيم واتوب اليه
126 - fatyاسبانيا الخميس 23 أبريل 2020 - 21:04
رمضان كريم علئ جميع المغاربة وكل عام والجميع بخير والله اشافي جميع المرضئ ويرحم جميع الموتئ يارب العالمين.
127 - الشهيلي الخميس 23 أبريل 2020 - 21:04
رمضان مبارك عليكم الشهر الفضيل وكل عام وانتم بخير وصحه وسلامه يارب العالمين اللهم ازل عنا هذا الوباء
128 - عبد. العزيز الخميس 23 أبريل 2020 - 21:05
الله ما ادخله علينا والمغاربة والمسلمون بالخير والرحمة ويرفع عنا هاذا الوباء وعلى الانسانية جمعاء فان رسولنا لم يدعو بالشر قط وليكن في علمكم ان دعوت الرسول صلى الله عليه وسلم في امته دامت 23سنة ولم ولم يمت من المشركين ولا المومنين لم يصل 1600شخص وكان يدعو الى الاسلام ولا يحارب فانه دين ا لرحمة الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم
129 - المشاجرات في الشوارع الخميس 23 أبريل 2020 - 21:05
يقولون أن الشياطين تكبل في رمضان والحقيقة أن المشاجرات في الشوارع تؤكد العكس.
130 - zemmour الخميس 23 أبريل 2020 - 21:07
رمضان مبارك كريم لكل أطر هسبريس بدون استثناء ولكل القراء الكرام في مشارق الأرض ومغاربها
131 - اهلاومرحبا بشهر رمضان الابرك الخميس 23 أبريل 2020 - 21:08
شهر رمضان الكريم هو الشهر الذي انزل فيه القران مصداقا لقوله عزوجل...انا انزلناه في ليلة القدر.......... وقوله تعالي في،سورة البقرة ...ياايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات........
132 - إكرام الخميس 23 أبريل 2020 - 21:09
رمضان مبارك سعيد كل عام وانت بخير وعلى خير للهم أبعد عنا هادا الوباء و البلاء يارب العالمين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ياربي العالمين اللهم امين استغفر الله العظيم واتوب اليه
134 - القمري الخميس 23 أبريل 2020 - 21:09
المغرب البلد الوحيد الذي له توقيت خاص به أول رمضان مؤخر بيوم وعيد الفطر مع الجميع وناقص ساعة كل يوم وبعد رمضان سترجع كما كانت
135 - maykos الخميس 23 أبريل 2020 - 21:09
رمضان كريم وكل عام وانتم بخير ياامة الاسلام
136 - jamal الخميس 23 أبريل 2020 - 21:09
رمضان مبارك سعيد وكل عام والشعب المغربي بالف خير
137 - مواطنة الخميس 23 أبريل 2020 - 21:09
رمضان مبارك كريم كل عام والأمة الإسلامية بألف خير إن شاء الله
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138 - إكرا٢ الخميس 23 أبريل 2020 - 21:12
رمضان مبارك سعيد كل عام وانت بخير وعلى خير للهم أبعد عنا هادا الوباء و البلاء يارب العالمين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ياربي العالمين اللهم امين استغفر الله العظيم واتوب اليه ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
139 - الهلالي الخميس 23 أبريل 2020 - 21:14
رمضان مبارك بالصحة والعافية للأمة الإسلامية عامة وللمغرب خاصة
140 - خالد الخميس 23 أبريل 2020 - 21:18
رمضان مبارك كريم. حفظ الله هذا الوطن من كل سوء وحفظ الله عاهل البلاد وأهله والأمة الإسلامية جمعاء. نسأل الله أن بشفي أهل الخير والصلاح في كل مكان.
141 - عبد الإله الخميس 23 أبريل 2020 - 21:18
الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام ورمضان مبارك سعيد وأتمنى للشعب المغربي ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم الوصول لرمضان والصحة والعافية والتوبة والإستغفار والرجوع لله تعالى العزيز الجليل الغفور الرحمان الرحيم و طلب رحمة الله عز وجل.
142 - الماهر المغربي الخميس 23 أبريل 2020 - 21:23
بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسلام على رسول الله بشرا بشهر رمضان واسأل الله أن يدخله علينا ونحن بخير ويعيننا على صيامه وقيامه ويتقبل الله منا ويتمه علينا على خير وعافية وإحسان وعتق من النيران رمضان مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال اما الأخ الذي يقول في تعليق لماذا نحن نصوم السبت وليس الجمعة اخي اقول لك الله يهديك ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59. ونشكر الجريدة هسبريس على المجهودات التي تقوم بها وشكرا. ماهر المغربي
143 - marouane الخميس 23 أبريل 2020 - 21:23
رمضان المبارك سعيد علي كل مسلم أينما كانوا بشفاء لكولي الناس إنشاء الله
144 - nabil rhailane الخميس 23 أبريل 2020 - 21:26
شكرا رمضان مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير
145 - محسن الخميس 23 أبريل 2020 - 21:31
رمضان كريم وكل عام والأمة الإسلامية بألف خير يارب
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