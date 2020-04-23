غرة رمضان يوم السبت .. وهسبريس تبارك للقراء الشهر الكريم

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر رمضان المعظم بالمملكة المغربية سيكون بعد غد السبت 25 أبريل 2020، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال ثبوتا شرعيا بعد مغرب اليوم الخميس.

وأنهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رمضان المعظم لعام 1441 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 شعبان 1441 هـ، موافق 23 أبريل 2020 م، فثبت عدم رؤية الهلال ثبوتا شرعيا، وعليه، فإن فاتح شهر رمضان المعظم يكون بعد غد السبت 25 أبريل".

وبهذه المناسبة تتمنى جريدة هسبريس الإلكترونية للشعب المغربي ولكافة القراء شهرا مليئا بالخير واليمن والبركات.

وكل عام وأنتم بألف خير وسلامة.