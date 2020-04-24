عدد الإصابات بكورونا يرتفع بـ124 في المغرب .. الحصيلة: 3692

هسبريس من الرباط

أوردت معطيات وزارة الصحة، صباح اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 124 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 3692 حالة في المغرب.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج تحاليل سلبية، 19124 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

ووفق ذات المصدر، لم تم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليستقر العدد الإجمالي في 155 وفاة بسبب الفيروس، بينما ارتفع عدد المتعافين بـ22 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد إلى 478 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية