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كُتّاب وآراء
عدد الإصابات بكورونا يرتفع بـ124 في المغرب .. الحصيلة: 3692
أوردت معطيات وزارة الصحة، صباح اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 124 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 3692 حالة في المغرب.
وبلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج تحاليل سلبية، 19124 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.
ووفق ذات المصدر، لم تم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليستقر العدد الإجمالي في 155 وفاة بسبب الفيروس، بينما ارتفع عدد المتعافين بـ22 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد إلى 478 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
نتمنى من الله العزبز القدير ان لا تضهر بؤر اخرى في ضل الالتزام الصارم بالحجر الصحي الدي ابانت عنه معضم المدن و في ضل المجهودات الجبارة التي تقوم بها السلطات الامنية البطلة الى جانب ابطال وزارة الصحة والسلام
ربما اربكته بؤرة وارزازات،والبؤر الجديدة نتيجة لتهريب البشر بين المدن وانتقال العدوى الى مناطق لم تكن موبوءة.
نسأل الله ان تزول الغمة.
فمزيدا من الحيطة.لا للتهاون...نعم لليقظة...والتشمير عن سواعد...وتكاثف الجهود.
رمضان كريم.
كاين خلل كبير فالتدبير الصحي والله يجب أن نتدارك الموقف والا فان الكارثة ستحل
وشكرا لرجال ونساء الاماميين
اين مراقبة الداخلية و الجهات المسؤولة
عن الوحدات الصناعية التي أصبحت بؤر للفيروس