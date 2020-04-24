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  5. عدد الإصابات بكورونا يرتفع بـ124 في المغرب .. الحصيلة: 3692 (5.00)

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الرئيسية | مجتمع | عدد الإصابات بكورونا يرتفع بـ124 في المغرب .. الحصيلة: 3692

عدد الإصابات بكورونا يرتفع بـ124 في المغرب .. الحصيلة: 3692

عدد الإصابات بكورونا يرتفع بـ124 في المغرب .. الحصيلة: 3692
هسبريس من الرباط
الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:05

أوردت معطيات وزارة الصحة، صباح اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 124 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 3692 حالة في المغرب.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج تحاليل سلبية، 19124 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

ووفق ذات المصدر، لم تم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليستقر العدد الإجمالي في 155 وفاة بسبب الفيروس، بينما ارتفع عدد المتعافين بـ22 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد إلى 478 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - reda الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:13
يجب تثقيف الناس حول الطريقة المناسبة لارتداء القناع. لأن معظم الناس يضعونه على الفم فقط دون تغطية الأنف. وهذا خطأ. البعض الآخر يتركها معلقة فقط على الرقبة. يجب أن نعاقب من يرتدون القناع بطريقة خاطئة.
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25
2 - hajar الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:15
يا رب ارفع عنا هدا الوباء قبل نهاية شهر رمضان انشاء الله يبدأ يتناقص شيئا فشيئا غير نصبرو و نحترمو الحجر الصحي و ربي قادر على كل شيء رمضان كريم
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52
3 - ورزازات //هولندا الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:15
لا إله إلا الله ربي ايجيب الشفاء للجميع ياربي الحبيب ويرحم جميع الموتى والله ايبعد علينا وعليكم هاذ الوباء
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32
4 - مرباح الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:17
أغلبية المدن لم تعد تسجل حالات كثيرة. المشكل في البؤر هده 122حالة لهدا الصباح اغلبها في بؤرة ورززات ليبقى المشكل هو كيفية التعامل مع هده البؤر
نتمنى من الله العزبز القدير ان لا تضهر بؤر اخرى في ضل الالتزام الصارم بالحجر الصحي الدي ابانت عنه معضم المدن و في ضل المجهودات الجبارة التي تقوم بها السلطات الامنية البطلة الى جانب ابطال وزارة الصحة والسلام
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37
5 - عبدالقادر الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:17
جمعة مباركة والله ايجيب الشيفا الى جميع المسلمين.ابقاو في داركم
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18
6 - رأي الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:18
التهور وعدم الاكتراث للنصائح هاهي نتيجته. كما ان ادارة السجون الاختيارات ديالها للمسؤولين ها هي نتيجته. خصهوم اقدمو استقالتهو
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18
7 - عزيز الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:18
لماذا هذه السرعة وهذا العدد الكبير ؟ والله امر محير فعلا. يا رب وبمناسبةةهذا الشهر الفضيل، ارفع عنا هذا الوباء واجعل هذه الايام بركة وخير على الامة جمعاء
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18
8 - غفرانك الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:20
اللهم انا نعود بك من الوباء والبلاء والغلاء .اللهم اشفي مرضانا وتقبل موتانا عندك من الشهداء امين
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20
9 - mjid الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:20
الحمد لله مكاينش الموتى يارب تسترنا يارب تعفو علينا يارب
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13
10 - abdel الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:22
un pays comme le notre avec une population comme la notre avec un roi qui pense tt le temps a nous sûrement on va nous en sortir de cette situation avec le Minimum des dégâts.inchaellah.
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8
11 - فدوى الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:23
لطفك يا الله وأبعد عنا هذا الوباء
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11
12 - عبدإلاه الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:24
نتمناو في هذا الشهر الكريم الشفاء لجميع المسلمين ويجي العيد ونحن علي احسن حال أملي في الله كبير .
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17
13 - مواطن الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:24
المنحى لا زال لم يستقر.
ربما اربكته بؤرة وارزازات،والبؤر الجديدة نتيجة لتهريب البشر بين المدن وانتقال العدوى الى مناطق لم تكن موبوءة.
نسأل الله ان تزول الغمة.
فمزيدا من الحيطة.لا للتهاون...نعم لليقظة...والتشمير عن سواعد...وتكاثف الجهود.
رمضان كريم.
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14
14 - وباء غير مميت الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:25
من خلال عدد الوفيات القليل والأقل أكثر بالنسبة للدول الأخرى يتضح انه وباء سريع الانتشار ولكنه ليس مميت إلا في حدود المقبول .
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5
15 - Racrac الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:25
الارقام المعلن عنها بشكل يومي عن اعداد المصابين تطرح اكثر من تساؤل. الملاحظ انها لا تعرف استقرارا وبالتالي فهي غير قابلة للقراءة والتحليل بشكل علمي واحصائي. فهل هذا الغموض يبشر بانفراج الازمة ام العكس؟ هل يمكن ان يكون مفتعلا بمعنى ان هناك من يعبث بها لتفادي الخوف والهلع لدى المواطنين؟ اللهم ازح عن هاته الامة البلاء وكل اشكال المحن يا رب.
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9
16 - 2020 الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:25
الى بقات الامور هاكدا غاندوزو صيف رهيب الله احفظ
كاين خلل كبير فالتدبير الصحي والله يجب أن نتدارك الموقف والا فان الكارثة ستحل
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-2
17 - براهيم الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:26
سوس ماسة كم اضيف الى القائمة
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0
18 - عبدو الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:30
الله يجيب الشفاء للجميع و رمضان مبارك سعيد
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4
19 - متابع القضية الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:32
اللهم ارفع عنا الوباء آمين آمين آمين... وحدها القدرة الإلهية هي التي ستخرجنا من هذه المصيبة. توقعت أن تتراجع النسب هذا الصباح لكن للأسف زادت عن صباح البارحة. الله لطيف بعباده حفظنا الله وإياكم
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6
20 - فتيحة الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:32
اللهم انا نسألك ان تنزل علينا رحمتك وترفع البلاء مع دخول الشهر الفضيل يارحمن يارحيم
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6
21 - فتحية الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:32
اللهم بك نحيا وبك نموت اللهم ارفع غضبك عنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين الله اهل علينا شهر رمضان بالتوبة و الغفران ببابك واقفين يا الله وسنضل واقفين متوسلين مستغفرين منضرعين حتى ترضى وتغفر لنا لا حيلة ولا قوة لنا الا بك اغيتنا يا غيات اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وارحم العباد سبحان الله بحمده عدد خلقه وزنة عرشه و مداد كلماته اللهم لك الحمد كله و الشكر لله
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8
22 - Meryem الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:33
عدد الإصابات غير مستقر لا نعرف هل يتزايد العدد أم يتناقص . اللهم ألطف بحالنا و اشف كل مصاب و ارفع الهم و الحزن و الضيق و البلاء.
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0
23 - عجبا الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:33
بالنسبة لدرعة تافيلالت و خاصة ورزازات ارتفع عدد المصابين الى رقم خيالي و هذا بسبب جهل و تهور المسؤولين.بصراحة وجب إعدام مسؤول السجن و من تسبب في هذه الكارثة.
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-1
24 - محسن الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:44
السلام عليكم ..اتمنى أن تكون الارقام المعلن عنها صحيحة لأن الفحوصات الطبية للكشف عن الاصابات ليست بالرقم الكبير ...و لا يشمل الكثير من الناس لهذا تظل قليلة...
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25 - واد نون الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:46
ظهور بؤرة جديدة في بويزكارن جهة ݣلميم لأحد العسكريين
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0
26 - rachid الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:49
السلام عليكم ورحمة الله, ارجو من السلطات عدم التسامح مع الذين لا يرتدون الكمامات. انهم يشكلون اكبر تهديد يمنعنا من التغلب على انتشار الوباء. مافائدة الحجر الصحي و تبعاته اذا لم نلتزم جميعنا بالتعليمات.
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0
27 - سعيد الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:49
الحمد لالله الانور بخير والمسألة مطوقة والناس بدأت تعي ما يجب فعله وورزازات مدينة يمكن آحتوائها والتغلب عليها ومعالجت حالاتها والحمد لالله لم نسمع وفايات والفروس سيقضي عليه الصيف نهائيا ان شاء الله. وبقاو في داركم هو سر النجاح
وشكرا لرجال ونساء الاماميين
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28 - ابو علي الجمعة 24 أبريل 2020 - 10:56
نطرح سؤال
اين مراقبة الداخلية و الجهات المسؤولة
عن الوحدات الصناعية التي أصبحت بؤر للفيروس
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