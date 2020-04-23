24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:1205:4412:3116:0719:0920:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فرضية الانتحار تحيط بجثة ستيني نواحي سطات (5.00)

  2. صرخة مغاربة إيطاليا (5.00)

  3. تسجيل 10 إصابات جديدة بـ"كورونا" في جهة فاس (5.00)

  4. طمْر جِراء حيّة يُحرج المجلس البلدي لـ"بومالن دادس" (5.00)

  5. حسابات فلكية: السبت 25 أبريل أول أيام شهر رمضان في المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجِّل 122 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجِّل 122 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجِّل 122 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الخميس 23 أبريل 2020 - 18:10

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 122 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 3568 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 18379 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 155 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 39 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 456 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.