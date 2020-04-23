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الرئيسية | مجتمع | السلطات المغربية تقرر "حظر التنقل الليلي" ابتداء من فاتح رمضان

السلطات المغربية تقرر "حظر التنقل الليلي" ابتداء من فاتح رمضان

السلطات المغربية تقرر "حظر التنقل الليلي" ابتداء من فاتح رمضان
هسبريس من الرباط
الخميس 23 أبريل 2020 - 19:21

قررت السلطات المغربية "حظر التنقل الليلي" يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، وذلك ابتداء من فاتح شهر رمضان المبارك.

وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية توصلت به هسبريس، أنه "في سياق تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية خلال شهر رمضان المعظم، تعلن السلطات العمومية أنه قد تقرر ابتداء من فاتح رمضان حظر التنقل الليلي يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا".

وعليه، يضيف البلاغ، "يمنع منعا كليا تنقل المواطنات والمواطنين خارج بيوتهم أو التواجد بالشارع العام خلال التوقيت المعلن عنه، سواء بالنسبة للراجلين أو عبر استعمال مختلف وسائل النقل، باستثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية".

وأشار بلاغ الداخلية إلى أنه "سيتم توقيف العمل، خلال توقيت حظر التنقل الليلي، بتراخيص التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية وكذا شواهد التنقل من أجل العمل المسلمة من طرف القطاعين العام والخاص".

وفي السياق ذاته، أشادت السلطات العمومية بروح المسؤولية والانخراط القوي للمواطنات والمواطنين في التقيد بمختلف التدابير الاحترازية التي ستبقى سارية المفعول طيلة اليوم.

وأكدت في المقابل أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة في هذا البلاغ، تحت طائلة تفعيل المتابعة القضائية في إطار أحكام مرسوم بقانون المتعلق "بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها"، لا سيما المادة الرابعة منه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (63)

1 - mohamed الخميس 23 أبريل 2020 - 19:31
بادرة طيبة إن شاء الله بعد رمضان كولشي غايرجع كيما كان
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118
2 - مسمار جحا الخميس 23 أبريل 2020 - 19:32
على قبل من رمضان كانو كيخاليهم يخرجو بالليل ؟؟ هاد البيانات ملي منهم ملي كتخرج لشارع كتلقاه عامر واش كاين شي جدية و صرامة او غي شفوي كيف لعادة
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78
3 - najib الخميس 23 أبريل 2020 - 19:34
صعيبة علينا ولكن ماعندنا مانديرو ولفنا رمضان بأجواء جميلة للأسف هاد العام حرمنا من هذه الأجواء ومن يدري هل سندركه العام المقبل ام لا
نسأل الله السلامة للجميع وترجع بلادي أحسن مما كانت عليه قولو امين
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93
4 - ميدو الخميس 23 أبريل 2020 - 19:34
كل هذا من اجل البلاد و العباد. عاش الملك
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34
5 - مهدي الخميس 23 أبريل 2020 - 19:35
المرجو منع التنقل من الساعة الرابعة زوالا إلى الخامسة صباحا شكرا
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3
6 - متتبع الخميس 23 أبريل 2020 - 19:35
اصلا الحظر لازال قائما ليبقى السؤال ما الجديد الذي اتت به الوزارة
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49
7 - انا مش انا الخميس 23 أبريل 2020 - 19:35
واااعباد الله راه خاص حضر التجول بنهار واااا بنهار 7 ديال لعشية راه كلشي تعادى ودخل لدارو
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25
8 - مغربي عربي أمازيغي مسلم الخميس 23 أبريل 2020 - 19:35
إجراء جد مهم،
و المطلوب التركيز على الأحياء الشعبية حيث يلاحظ الاستهتار بالحجر الصحي. أمّما الشوارع الكبرى ليس فيها اختراقات.
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43
9 - الواقعي الخميس 23 أبريل 2020 - 19:35
ما فهمتش.علاش كان مسموح الخروج فالليل قبل فاتح رمضان؟؟يعني ما كانش لا حجر لا والو ولا شنو.انا كنت نعتقد أن بعد 6 ما كاينش سبب للخروج من غير الواحد ايلا بغا يشري دواء.لعجب
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33
10 - مواطن مغربي الخميس 23 أبريل 2020 - 19:35
على مابان ليا زادو ساعة فحظر التجوال أي كانت السادسة و أصبحت السابعة مساءاً
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26
11 - haron الخميس 23 أبريل 2020 - 19:36
سبحانة الله المغرب البلد مسلم على ما أضن لا يسمح للناس للخروج نصف ساعة فقط بعد الاكل و فرنسا أعطت الحق للمسلمين الخروج ساعة واحدة في الليل على ما أعتقد المغرب يضن بأنه البلد الوحيدة الذي عنده كورونا . ملحوظة: الفيروس لم يعد بتلك القوة الذي كان عليها في السابق بالعامية مبقاش يخيف الناس
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-80
12 - انس الفيلالي الخميس 23 أبريل 2020 - 19:36
بمناسبة شهر رمضان العظيم لعام 1441 هجرية الموافق لـ 2020 ميلادية، وفي غمرة الخشوع والإيمان التي يعيشها الشعب المغربي بهذه المناسبة الدينية السعيدة، أتشرف بتقديم أزكى التهاني وأطيب الأماني للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأنار طريقه سائلين الله له دوام الصحة والسعادة. كما أطلب الله جل شأنه أن يقر عينه بولي عهده سمو الأمير الجليل مولاي الحسن، وشقيقه صاحب السمو الملكي المولى رشيد وبسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة. وأدعو الله العلي القدير أن يحفظ شعبه المغربي الشامخ والآمن تحت قيادته الرشيدة وييسر طريقه للإزدهار والتقدم العلمي والإقتصادي وأن يرفع كل بلاء يحذق به إنه سميع عليم وبالاجابة جدير.
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-2
13 - مواطن مغربي الخميس 23 أبريل 2020 - 19:36
على السلطات العمومية اخذ التدابير خصوصا وقت الافطار، لتفادي الفراغ، ونتمنى ان يكون الناس على وعي بالمسؤولية للحد من الوباء وخصوصا انه بدات تتقلص الاصابات، ونسال الله العافية ويصرف عنا هذا الوباء.
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10
14 - خاليد الخميس 23 أبريل 2020 - 19:36
رحنا عارفين هذ شى خسكوم غتصرفو لمحتاجين الاعانات راه رمظان هذا اما لحضر توالفناه عرفين توقيتو
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17
15 - شنو الفرق ؟؟ الخميس 23 أبريل 2020 - 19:37
بلاتي شنو الفرق مابين حضر التجول أو طوارئ لي كايبدا مع الستة وهاد التنقل ليلي لي غايبدا مع السبعة

بالأضافة ألى حضر التجول لي كايبدا مع ستة ديال العشية غادي يتزاد حتى حضر التنقل بليل

بحال هداك لي قال لولدو كنت فارض عليك أنك ماتشربش المونادا نهائيا ودبا غادي نزيد ليك المنع حتى فالمشروبات الغازية

فيناهو الجديد ؟؟
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5
16 - mohammed الخميس 23 أبريل 2020 - 19:37
واش صيدليات الحراسة و المستشفيات حتى هوما غادي يسدو فهاد الأوقات ???
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3
17 - med الخميس 23 أبريل 2020 - 19:37
لاحول ولا قوة إلا بالله غير قولوا لينا أش وقع في ورزازات ها الحجر الصحي أو الموظفين من 15 إلى 15 يوم عاد يتبدلو . ووقع ما وقع.
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5
18 - souad الخميس 23 أبريل 2020 - 19:38
قرار سليم ومسوول لان الناس مع الاسف الشديد لم يستوعبوا الى حد الساعة مدى خطر هذا الوباء ولَم يريدوا الامتثال لقرار الدولة القاضي بالمكوث في المنازل ولاننا شعب لا نفهم الا بالقمع
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-3
19 - عابر سبيل الخميس 23 أبريل 2020 - 19:38
وفي مسالة وجود حالة صحية تتطلب نقلها للمستشفى او المستعجلات ما العمل
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6
20 - abdellah الخميس 23 أبريل 2020 - 19:38
وماذا عن التنقل النهاري الذي سيبدأ من الساعة 10 صباحا ليصل الذروة حوالي الساعة الرابعة مساء بمعنى اخر تناقلوا الفيروس نهارا واحفظوه في بيوتكم ليلا أليس من المفروض ان يمنع التجول ابتداء من 4 مساء
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7
21 - اوكي الخميس 23 أبريل 2020 - 19:39
حضر تنقل في الليل.. و تنقل بكل حرية في نهار فحال فحال...
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3
22 - Salah Eddine الخميس 23 أبريل 2020 - 19:39
المحزن أن كل شيء تطرقت له الحكومة إلا اكل وشرب الإنسان الفقير.

يحتجزه المرض من جهة ، وتحتجزه الدولة من الجهة الثانية.. المرض من الله و المؤمن يقبل بالقدر خيره وشره . لكن حجز الدولة بدون توفير القوت اليومي لأسرته . فهذا الشكل العصري من الإعدام.
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13
23 - rachid الخميس 23 أبريل 2020 - 19:40
نعم لكن عندما تتخدون قرار الحجر والتمديد راعوا ضروف ناس كثيرة من مياومين وحرفيين وصناع ومرضى نفسانيين وووو وركزوا على من رفعوا الإصابات في الشركات والمصانع.وتركتهم يشتغلون والناس مخنوقة لا من يحس بها .وراه أسرة وكراء وووو. ورزقه موقوف .
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14
24 - مثقف الخميس 23 أبريل 2020 - 19:40
الحمد لله ها المعقول .
حيث كاين لي عندو ورقة الخروج كيسحاب ليه راه إخرج بيها بالليل ف رمضان .شكرا على قرار المنع الكلي وخا تكون عندك الورقة.
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-2
25 - khaald الخميس 23 أبريل 2020 - 19:40
ما بقينا فهمنا والو ...لي عارفين هو 6 ممنوع الخروج و اليوم المحلات التجارية الساعة 5 يكونو مسدودين اوكي مزيان و دابة تتهضرو على 7 ..غير تفاهمو على ساعة وحدة و ديرو حتى 4
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1
26 - محمد الخميس 23 أبريل 2020 - 19:40
و ما الفائدة من هذا القرار الجديد؟ اصلا الخروج ممنوع الا للعمل الضروري في القطاعات الحيوية.
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0
27 - أحمد الزفزاف الخميس 23 أبريل 2020 - 19:41
قرار صائب يجب تفادي التنقاز الخاوي بذريعة العمل أو الأغراض الخاوية هنام من يتنقل من أجل زيارات عائلية
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-1
28 - مواطن غيور الخميس 23 أبريل 2020 - 19:42
قرار صائب ....سيكون احسن رمضان في التاريخ ، بدون سهرات ...مقاهي ...ملاهي ...ملاعب...
انه لدرس للبشرية !! شكرا يا رب على هذا الانذار
(العبادة و الاستغفار )
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1
29 - مغربي الخميس 23 أبريل 2020 - 19:43
يجب استغلال هدا الفترة لتفعيل جميع القرارات والوسائل والخطط التي تحد من تقدم هدا الوباء للخروج منتصرين في الشوط الثاني من معركتنا على كورونا
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0
30 - Aymane الخميس 23 أبريل 2020 - 19:43
ماذا عن الدراسة عن بعد، والبرمجة اليومية ؟
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0
31 - jacob الخميس 23 أبريل 2020 - 19:43
مافهمتش شنو بغا يقصدو ب" سيتم توقيف العمل بالتراخيص الاسثائية من أجل العمل ...." حنا كنخرجو من الخدمة بالليل كيبغيتونا نديرو ؟
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0
32 - عبد الاله الخميس 23 أبريل 2020 - 19:43
نعم لكل الاجراءات المتخدة للحد من هادئه الجائحة. الا أنه يجب وضع المواطن في الصورة، اد لا يعقل عدم تعليل أي قرار و اسقاطه بالقوة، المرجو من السلطات توضيح أسباب هذه القرارات، هل أن حالة الوباء غير مسيطر عليها ؟ هل ان الاجراءات السابقة لم تكن ناجعة للحد من تفشي هذا الفيروس؟ هل الحضر المعتمد منذ 20 مارس لم يكن في المستوى المطلوب؟...
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-1
33 - الطاهر بلفرياط الخميس 23 أبريل 2020 - 19:44
ديروها صباح و عشية و ليل و غادي يمشي كورونا يهاجر
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3
34 - مصطفى الخميس 23 أبريل 2020 - 19:44
المهم هو الصرامة في التطبيق.
يجب اخذ العبرة من طريقة تطبيق الحضر السابق.
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0
35 - مواطن غيور الخميس 23 أبريل 2020 - 19:44
هل سيطبق حضر التنقل على الجميع ام تكون هناك استثناءات
المرجو الانضباط حتى تمر هذه الجائحة في سلام بفضل الله وقدرته
اللهمارفع عنا هذا الوباء واجعلنا من الصائمين التائبين القائمين الراكعين المتقبل اعمالهم .
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0
36 - عابر سبيل الخميس 23 أبريل 2020 - 19:44
ربي معاكم ويوفقم الى ما فيه الخير لهاد البلاد تحية إجلال وتقدير لكل الساهرين حلى حماية وطننا الحبيب. الله الوطن الملك
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1
37 - حمدان الخميس 23 أبريل 2020 - 19:44
كن داروها شحال هذي كن قضينا على هذ الوباء من بكري. مخليين المعامل والوسويقات والشوارع...عمر الوباء ميسالي.غنبقاو بحال النقل المزدوج شي راكب شي نازل.
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1
38 - قولوا العام زين الخميس 23 أبريل 2020 - 19:45
وجبت علينا الطاعة لنمر إلى بر الأمان في هذا الشهر المبارك كما يجب علينا الصبر والتضرع الى المولى عز وجل /وهو على كل شئ قدير سبحانه
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0
39 - مغربي 100% الخميس 23 أبريل 2020 - 19:45
لازم يكون رمضان أحسن فرصة باش نرجعو لحياتنا العادية.لازم نلتزمو لأقصى حد باش ميطولش هادشي راه التكلفة غتكون كارثية لقدر الله و طول.الله يتقبل منا و منكم رمضان و نعيدو ان شاء الله فالمصليات.ايوا ترجلو معانا
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0
40 - الحافضي الخميس 23 أبريل 2020 - 19:46
اعتقد ان مضامين هذا البلاغ ، لا تختلف عن مضامين البلاغ المشترك الخاص بفرض حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها قبل حلول شهر رمضان.
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41 - ملاحظ الخميس 23 أبريل 2020 - 19:46
هذا هو المعقول وهذا هو الحل الاولي وحبذا لو عوض السابعة مساء الخامسة مساء يعني عندما تغلق المتاجر أبوابها إلى التاسعة صباحا.
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1
42 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 23 أبريل 2020 - 19:46
الفترة الممتدة بين المغرب والفجر كانت هي الأكثر حركة في أيام رمضان وقانون منع التجوال فيها سيكون ايجابيا وسيحد من انتشار الوباء لان حركة التنقل ستخف طول اليوم إذ معظم الناس قد لا تستيقظ حتى العصر فتجد المحلات التجارية والأسواق قد اغلقت والشوارع والازقة قد افرغت وبدأت دوريات الطوارئ
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43 - حميد الخميس 23 أبريل 2020 - 19:46
اللهم اجعل رمضان هذا العام خاتمة لأحزاننا وبداية لافراحنا يارب.
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1
44 - حارس ليلي الخميس 23 أبريل 2020 - 19:47
ايوى وللي خدام من التامنة ليلا حتى 4 صباحا وعندو ادن عون السلطة ووتيقة الشركة اشنو يدير يخرج ولا يبقى في دارو راني مفهمت والو وشكرا لكل من يوضح لي
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1
45 - مياوم الخميس 23 أبريل 2020 - 19:47
أين وصل دعم صندوق تضامن كوفيد للذين لا يمتلكون راميد ؟ لم نتوصل بأية رسائل !!!!
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46 - مغربي الخميس 23 أبريل 2020 - 19:48
عين العقل .اظن ان عدم امتثال البعض لهدا الحجر الصحي سيزيد من حالات تفشي هذا الوباء. أرجو كم الكتير من الوعي و روح المسوؤلية
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47 - وطني يا وطن الخميس 23 أبريل 2020 - 19:49
نتمنى أن يتم حظر التجول سواء بالليل أو النهار، ويتم وقف جميع المصالح والإدارات العمومية والخصوصية، ولا يسمح بالخروج إلا يومين في الاسبوع يكونان متباعدين
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48 - ابراهيم الخميس 23 أبريل 2020 - 19:50
قانون في محله،الا انني انساءل فقط عند الاقتضاء ما اراد شخص ما الذهاب لاقتناء الادوية او المشفى .فهل يدخلون هؤلاء في القانون الجديد
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49 - نيشان الخميس 23 أبريل 2020 - 19:50
إجراءات يجب احترامها و معاقبة مخالفيها بصرامة .
هذا لا يعني أن تعود المياه إلى مجاريها بالنهار ،إلتزمو بيوتكم !
إنشاء الله ، بعد شهر رمضان سنتغلب على كورونا بتظافر جهود الجميع
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1
50 - ملاحظ الخميس 23 أبريل 2020 - 19:50
وعلى المسؤولين أن يضعوا رقما هاتفياً خاصا لمحاربة التجمعات داخل البيوت وفوق السطوح وشكرآ
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3
51 - hicham_tanger الخميس 23 أبريل 2020 - 19:51
مدام المعامل الغير ضرورية خدامة راه مكاين لا حجر لا والو كيف يعقل الناس مرضت في طنجة في المعامل ديال gamba و الخياطة ومزال فاتحيين .والمساجد اولى بالفتح اذا كان الممل يبقى فاتح راه الحماق هذ طنجة وصلت 491 حالة في هذه اللحضة بسبب المعامل. و في المنطقة الصناعية ناس وجدت موائد رمضان لفطور الاف العما . كما هو حال كل سنة . قريبا طنجة كلها ستموت الله يرحمها.. لهذا لا فائدة من حجز سكان طنجةفي البيوت احجزو كل المدينة نموتوا كلنا.. الله يرحمنا يا الخوت
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2
52 - salah الخميس 23 أبريل 2020 - 19:51
bonne décision qui a pour but de freiner cette crise, au
peuple de respecter la loi insha'allah et tout ira mieux !
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2
53 - Mehdi الخميس 23 أبريل 2020 - 19:52
في ما يخص ضبط الاشخاص الخارقين لقانون الطوارئ فان احتجازهم ثم تقديمهم للنيابة العامة فيه خطر نقل العدوى ( المحتجزين و لرجال السلطة) و عليه وجب تغير المقاربة وايجاد وسيلة جزرية و ردعية اخرى
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1
54 - أشرف الخميس 23 أبريل 2020 - 19:53
قرار جيد إن طبق. يجب أن نترك العادات والتقاليد من تجمع عائلي بسهر وسمر التي قد تودي بالعباد والبلاد إلى مالا تحمد عقباه. الله يرحمكم الوالدين صبرو وبقاو في الدار......
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0
55 - Kamal الخميس 23 أبريل 2020 - 19:54
في الحقيقة ، و كل ما يسعني قوله . انه لمن العار ان تجد البعض يحتاج ان يتم ردعه بالقوة ليلتزم بتطبيق القانون . او بالاحرى لتم تجنيبه التعرض للمرض
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56 - نونة الخميس 23 أبريل 2020 - 19:55
بادرة جيدة و لكن يجب منع التجوال يومين السبت و الاحد نهائيا لكل القطاعات
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57 - mohamed ali الخميس 23 أبريل 2020 - 19:56
انشاء الله قبل نهاية الحجر سينتهي كل هاذا و نعود إلى حياتنا العادية و لمساجدنا و عائلاتنا
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58 - Rais الخميس 23 أبريل 2020 - 19:56
اشمن الهدف من هذا الحظر؟ ،مشحال الناس اللي يقدروا يخرجوا ،راه قليل بزاف
هادشي ماعندو اي معنى واش التجمعات كتكون بالليل ،راه التجمعات الكبيرة تاتكون بالنهار في الشوارع والاسواق
العالم كله بدى يخفف من الحجر وهادو باغين يشددوا اكثر واصلا شكون اللي غادي يخرج مادام انه ماكاين لا تراويح ولا مقاهي ولا اي شىء حتى المتاجر تكون مغلقة
هادوا مايعرفو غير تشديد الاجراءات الامنية اما العمل المتعلق بالجانب الصحي فلاشيء يذكر ،حيث منظمة الصحة العالمية تقول انه على الدول اجراء تحاليل وتحاليل وتحاليل يعني الاكثار منها وتسريعها لانه الحل الوحيد للسيطرة على تفشي الوباء ليتسنى تخفيف القيود على الناس
يوما بعد يوم يثبت المخزن المفلس وحكومته القاشلة انهم متخبطين ولا يعملون الا بالعشوائية
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59 - Riyad الخميس 23 أبريل 2020 - 19:56
يجب على الدولة ان تعيد النظر في وقت ومدة الحجر الصحي حتى تتحقق الغاية المنشودة من خلال تطبيقه. لابد من تطبيق منع التجوال ليلا ونهارا من الخميس إلى الأحد ولا يسمح الخروج إلا في حالة التنقل إلى المستشفى أو إلى الصيدلية مرفوقا بعون سلطة.
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60 - Amazigh الخميس 23 أبريل 2020 - 19:58
كل مرة تخرجو بقرار ولكن في الواقع هادشي كامل معطا حتا نتيجة مزال الحالات في تزايد،الارتجالية والتخبط علاش حنا عندنا حالات أكثر من دول أخرى لم تتخد كل تلك الاجراءات التي قام بها المغرب الا مؤخرا.ثانيا كيف تسلل الفيروس الى سجن وارزازات والى اكتشاف حالة ثانية بجهة كلميم علما أنه مر أكثر من شهر على ظهور الحالة الاولى؟ من يتحمل السؤولية هناك خلل ما.نتوما غير زيدو وركو على المواطن علاش مترفعو العزل المدن والجهات لي مافيهاش الوباء واش حنا غانتسناو إمتا تقضيو على دوك البؤر فكازا ومراكش وطنجةو.... علاش متعزلو هاد المدن بوحدهوم راه كاع الدول طلقو الشعب حيث الحجر معاطيش شي نتيجة مهمة.نرجوا من الحكومة أن تكون أكثر عقلانية ورفع الحجر تدريجيا خلال شهر رمضان وباراكا
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61 - جمال الخميس 23 أبريل 2020 - 19:58
حراس الامن الخاص (sécurité) لكيخدمو بالليل اشغديرو معاهم
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62 - Soufiane الخميس 23 أبريل 2020 - 19:58
خوتي دار طلعتلي فراسي
الله يلطف بينا
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63 - مابل مروان الخميس 23 أبريل 2020 - 19:59
بعد أذان المغرب، المساجد مغلقة، المتاجر تغلق بعد الخامسة مساءا،كل شيء مغلق، ماذا سيفعل المرء اذن، المشكل هو الحالات القصوى مثل المرض ماذا سيفعل المرء، هل هناك صيدليات المداومة و المصحات
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