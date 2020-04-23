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كُتّاب وآراء
السلطات المغربية تقرر "حظر التنقل الليلي" ابتداء من فاتح رمضان
قررت السلطات المغربية "حظر التنقل الليلي" يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، وذلك ابتداء من فاتح شهر رمضان المبارك.
وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية توصلت به هسبريس، أنه "في سياق تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية خلال شهر رمضان المعظم، تعلن السلطات العمومية أنه قد تقرر ابتداء من فاتح رمضان حظر التنقل الليلي يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا".
وعليه، يضيف البلاغ، "يمنع منعا كليا تنقل المواطنات والمواطنين خارج بيوتهم أو التواجد بالشارع العام خلال التوقيت المعلن عنه، سواء بالنسبة للراجلين أو عبر استعمال مختلف وسائل النقل، باستثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية".
وأشار بلاغ الداخلية إلى أنه "سيتم توقيف العمل، خلال توقيت حظر التنقل الليلي، بتراخيص التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية وكذا شواهد التنقل من أجل العمل المسلمة من طرف القطاعين العام والخاص".
وفي السياق ذاته، أشادت السلطات العمومية بروح المسؤولية والانخراط القوي للمواطنات والمواطنين في التقيد بمختلف التدابير الاحترازية التي ستبقى سارية المفعول طيلة اليوم.
وأكدت في المقابل أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة في هذا البلاغ، تحت طائلة تفعيل المتابعة القضائية في إطار أحكام مرسوم بقانون المتعلق "بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها"، لا سيما المادة الرابعة منه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (63)
نسأل الله السلامة للجميع وترجع بلادي أحسن مما كانت عليه قولو امين
و المطلوب التركيز على الأحياء الشعبية حيث يلاحظ الاستهتار بالحجر الصحي. أمّما الشوارع الكبرى ليس فيها اختراقات.
بالأضافة ألى حضر التجول لي كايبدا مع ستة ديال العشية غادي يتزاد حتى حضر التنقل بليل
بحال هداك لي قال لولدو كنت فارض عليك أنك ماتشربش المونادا نهائيا ودبا غادي نزيد ليك المنع حتى فالمشروبات الغازية
فيناهو الجديد ؟؟
يحتجزه المرض من جهة ، وتحتجزه الدولة من الجهة الثانية.. المرض من الله و المؤمن يقبل بالقدر خيره وشره . لكن حجز الدولة بدون توفير القوت اليومي لأسرته . فهذا الشكل العصري من الإعدام.
حيث كاين لي عندو ورقة الخروج كيسحاب ليه راه إخرج بيها بالليل ف رمضان .شكرا على قرار المنع الكلي وخا تكون عندك الورقة.
انه لدرس للبشرية !! شكرا يا رب على هذا الانذار
(العبادة و الاستغفار )
يجب اخذ العبرة من طريقة تطبيق الحضر السابق.
المرجو الانضباط حتى تمر هذه الجائحة في سلام بفضل الله وقدرته
اللهمارفع عنا هذا الوباء واجعلنا من الصائمين التائبين القائمين الراكعين المتقبل اعمالهم .
هذا لا يعني أن تعود المياه إلى مجاريها بالنهار ،إلتزمو بيوتكم !
إنشاء الله ، بعد شهر رمضان سنتغلب على كورونا بتظافر جهود الجميع
peuple de respecter la loi insha'allah et tout ira mieux !
هادشي ماعندو اي معنى واش التجمعات كتكون بالليل ،راه التجمعات الكبيرة تاتكون بالنهار في الشوارع والاسواق
العالم كله بدى يخفف من الحجر وهادو باغين يشددوا اكثر واصلا شكون اللي غادي يخرج مادام انه ماكاين لا تراويح ولا مقاهي ولا اي شىء حتى المتاجر تكون مغلقة
هادوا مايعرفو غير تشديد الاجراءات الامنية اما العمل المتعلق بالجانب الصحي فلاشيء يذكر ،حيث منظمة الصحة العالمية تقول انه على الدول اجراء تحاليل وتحاليل وتحاليل يعني الاكثار منها وتسريعها لانه الحل الوحيد للسيطرة على تفشي الوباء ليتسنى تخفيف القيود على الناس
يوما بعد يوم يثبت المخزن المفلس وحكومته القاشلة انهم متخبطين ولا يعملون الا بالعشوائية