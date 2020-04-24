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الرئيسية | مجتمع | صفر وفاة بكورونا منذ مساء الخميس في المغرب

صفر وفاة بكورونا منذ مساء الخميس في المغرب

صفر وفاة بكورونا منذ مساء الخميس في المغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 24 أبريل 2020 - 11:20

أوردت معطيات وزارة الصحة معطى لافتا بتسجيل صفر حالة وفاة بكورونا في الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الجمعة.

ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة في هذه المدة الزمنية، ليستقر العدد الإجمالي في 155 وفاة بسبب الفيروس.

وبالمقابل ارتفع عدد المتعافين بـ22 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد إلى 478 حالة في أرجاء البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - قولوا العام زين الجمعة 24 أبريل 2020 - 11:27
بشارة خير إن شاء الله مع بداية الشهر المبارك اللهم اهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام امين
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60
2 - ادريس الجمعة 24 أبريل 2020 - 11:29
الحمد لله نتمنى أن يأتي اليوم الذي نسمع فيه 0 حالة
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40
3 - ايمان الجمعة 24 أبريل 2020 - 11:31
الحمد لله على لطف الله هذا من فضل ربي الله يدخل علينا هاد الشهر المبارك بالشفاء التام لكل المصابين و يحفظ المتعافين و يحفظ ولاة امورنا و ينصر الله المغرب ملكا وشعبا على هذا الوباء المفتعل يارب يارب...أدخل الله علينا جميعا شهر رمضان باليمن والبركات و المغفرة والرحمات.
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39
4 - said الجمعة 24 أبريل 2020 - 11:31
هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وبفضل جميع الأطر الطيبة ورجال الأمن ولجميع المغاربة الأحرار وهذا الخبر يفرح وفي هذا النهار بالظبط يوم الجمعة وليلة رمضان و رمضان مبارك لجميع المغاربة والمسلمين
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29
5 - سعيد الجمعة 24 أبريل 2020 - 11:33
اللهم اجعل صفر فيروس على بلدنا الحبيب في هده الايام المباركة ورمضان مبارك للجميع
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33
6 - smail الجمعة 24 أبريل 2020 - 11:36
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (34 تعددت الأسباب والموت واحد فهناك العشرات ممن توفوا في 24 ساعة لأسباب متعددة منهم الصغير والكبير والمريض والمتعافي فيجب الإستعداد للموت في كل حال
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23
7 - مرتيل الجمعة 24 أبريل 2020 - 11:37
نتمنى تكون صفر حالة بدأ الوباء ينقص و الشفاء انشاء الله جميع المرضى
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15
8 - شكرا لكم الجمعة 24 أبريل 2020 - 11:40
لله الحمد والمنة على هذه المكرمة في الوقت الذي حصد الوباء ارواح بالالاف في مختلف الدول التي كنا نعتقد الى وقت قريب ان لها منظومة صحية تضمن الاستشفاء لمواطنيها وتخصص لها ميزانيات اكبر بعشرات المرات من ميزانيات دول كالمغرب .
مرة اخرى الحمد لله اولا واخير وشكرا للجنود المرابطين في الصفوف الاولى لمواجهة الوباء بعيدين عن الاهل والاحباب من الاطباء عمال النظافة السلطات المحلية بجميع مكوناتها المحسنين العشران الشباب المتطوعين في اطار الجمعيات التي تسهر على تنظيم وايصال المساعدات لمن هم في حاجة اليها .والله اشعر بفخر الانتماء لهذا الوطن عندما اتصفح مواقع اجنبية او انصت لشهادات اجانب تقطعت بهم السبل في بلادنا تشيد بنجاعة المغرب في مواجهة الجائحة اقول والله اشعر بالفخر . تحية لكل السواعد والكفاءات المغربية ورمضان كريم .
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14
9 - حسن الجمعة 24 أبريل 2020 - 11:41
الحمدلله هذن اخبار تسرنا اللهم احفظ بلدنا المغرب من هذا الوباء يا ربي طلق اسرحنا يا ربي لا تطول بنا حال في هذا الشهر الكريم يا ربي نرجو رحمتك با ربي نشكو اليك ضعفها فنحن الضعفاء وانت القوي القادر على رفع هذه المصيبة التي حلت بنا
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10
10 - رشيد الجمعة 24 أبريل 2020 - 11:42
الحمد لله والشكر لله ، يارب لطفك وارفع عنا هاد الوباء وعلى جميع الناس
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9
11 - دليمي الجمعة 24 أبريل 2020 - 11:47
ااسلام عليكم كولو ماشاء الله اللهم زدنا شفاء اولا ما مزروعاش عندكم
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1
12 - جابر الجمعة 24 أبريل 2020 - 11:47
اللهم إجل قدوم هذا الشهر المبارك نهاية للبلاء والوباء والغلاء، على أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى البشرية جمعاء. اللهم عجل بفتح الحرمين والمساجد. اللهم وتقبل دعاء.
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4
13 - مغترب الجمعة 24 أبريل 2020 - 12:07
جائحة وستمر ان شاء الله. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي جميع المرضى فعفوه و رحمته اوسع من غضبه. امين.
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3
14 - ادريس الجمعة 24 أبريل 2020 - 12:09
الحمد لله فهو الشافي ياربي اشفي كل مرضى المسلمين واحفظ بلادنا من كل شر وادخل علينا هدا الشهر بالرحمة والمغفرة ونعيدو جميع مع أحبائنا انشاء الله
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2
15 - karim الجمعة 24 أبريل 2020 - 12:12
Bravo les médecins marocains et marocaines
Bravo les infirmiers et les infirmières
Bravo tous les services de la santé et de l’orde
Bravo les ambulanciers
Bien entendu bravo le Roi Mohamed Six et son gouvernement lorsque ils ont tout préparé pour se défendre de ce virus
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16 - أستاذة وطنية الجمعة 24 أبريل 2020 - 12:14
خير ان شاء الله عقبى لصفر مصاب اذا طبق الناس ما توصي به وزارة الصحة
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17 - كريمي عبد الواحد الجمعة 24 أبريل 2020 - 12:24
أتمنى من الله العالي القدير أن يرفع عنا البلاء
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18 - غريب الجمعة 24 أبريل 2020 - 12:30
الحمد لله ونسأله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء
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19 - ملاحظ الجمعة 24 أبريل 2020 - 12:34
عاجل: ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بمدينة بويزكارن إلى 21 إصابة بعد تسجيل 16 إصابة جديدة هذا الصباح. و ستجرى التحاليل لبعض السكان الذين يسكنون بذات العمارة التي تقطن بها أسرة الجندي المصاب.
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