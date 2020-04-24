صفر وفاة بكورونا منذ مساء الخميس في المغرب

هسبريس من الرباط

أوردت معطيات وزارة الصحة معطى لافتا بتسجيل صفر حالة وفاة بكورونا في الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الجمعة.

ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة في هذه المدة الزمنية، ليستقر العدد الإجمالي في 155 وفاة بسبب الفيروس.

وبالمقابل ارتفع عدد المتعافين بـ22 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد إلى 478 حالة في أرجاء البلاد.