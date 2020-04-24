شفاء ممرضة حامل من فيروس كورونا بالنّاظور

عبد الكريم هرواش من الناظور

سجّل إقليم النّاظور، صباح اليوم الجمعة، حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجدّ، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 6 حالات.

وحسب مصدر من مندوبية وزارة الصحّة بالنّاظور فإن الأمر يتعلّق بممرضة حبلى من جماعة بوعرك، إقليم الناظور، كانت وضعت بالمستشفى الجامعي محمد السّادس بوجدة.

ونُقلت المُمرضة التي أصيبت بكوفيد-19 في وقت سابق من الناظور إلى وجدة للولادة ومتابعة العلاج، حيث وضعت وليدها سليما من العدوى.

ومن جهة أخرى، سجل المستشفى الإقليمي الحسني بالناظور حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا صباح هذا اليوم، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 40 على مستوى الإقليم.