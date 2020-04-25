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"كنوبس" يرقمن طلبات تحمل حصص تصفية الكلى

"كنوبس" يرقمن طلبات تحمل حصص تصفية الكلى
هسبريس من الرباط
السبت 25 أبريل 2020 - 08:35

في إطار مجهوداته المتواصلة لتحسين جودة الخدمات التي يقدمها لفائدة المرتفقين، ولعصرنتها من أجل تيسير استفادة المؤمنين من الخدمات المضمونة في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض، قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) رقمنة طلبات تحمل حصص تصفية الكلى في إطار الثالث المؤدي الواردة عليه من مختلف مراكز تصفية الكلى المنتشرة عبر تراب المملكة.

ووضع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي منصته الإلكترونية المخصصة للمعالجة الرقمية للتحملات الموجودة بموقعه الإلكتروني www.cnops.org.ma رهن إشارة مراكز تصفية الكلى من أجل تمكينهم، بطريقة آمنة ومنضبطة لقواعد حماية المعطيات الشخصية للمؤمنين، من الاطلاع على وضعية حقوق المستفيدين وتوجيه طلبات التحمل عن بعد مقابل وصل إلكتروني، وأيضا ليتمكنوا من تتبع معالجة كل ملف وكذا التوصل عن بعد بقرار المراقبة الطبية للصندوق.

وأوضح "كنوبس"، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه اليوم الجمعة، أنه "لمواكبة مجهودات بلدنا للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا ودعما للإجراءات الوقائية التي اتخذها خلال فترة الطوارئ الصحية، فقد قرر الصندوق استقبال استمارة طلب استفادة مراكز تصفية الكلى الخاصة من هذه الخدمة الإلكترونية على العنوان الإلكتروني [email protected]، قصد تمكينهم، بعد دراسة ملفهم، من الاستفادة من خدمة طلب التحمل عن بعد".

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد أطلق منذ يناير 2018 خدمة التدبير الإلكتروني لطلبات التحمل، ومكنت التجربة التي همت في مرحلة أولى المصحات الخاصة ومراكز علاج السرطان الخاصة من المعالجة عن بعد لأكثر من 180.000 طلب.

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