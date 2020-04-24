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الرئيسية | مجتمع | جهات المملكة تسجل 190 حالة جديدة لكورونا خلال 24 ساعة

جهات المملكة تسجل 190 حالة جديدة لكورونا خلال 24 ساعة

جهات المملكة تسجل 190 حالة جديدة لكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:05

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 190 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 3758 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 20175 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 158 حالة إلى حدود السادسة مساء.

وتبعا لذات المتحدث، تم تسجيل 30 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 486 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Redouane 33 الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:12
السلام رمضان كريم للجميع. قلناها و سنقولها ماذام الجهل قائم فالفيروس موجود. كيف تريدون القضاء عليه و اغلبية الجهلة في الشارع من سكان الأحياء الشعبية و البعاعة المتجولي والمستهترين بالوضع. والله لن تجدي طريقتكم نفها من خلال سياسة الليونة.والله وجب عليكم استعمال القمع مع الخارجين بدون سبب فلق أصبحنا نرى بعض التهاون و الإرتخاء أيضا من طرف السلطة . في وقت نحتاج اكتر للشدة.فنحن نعرف بعضنا ( من خافو مننحشموا ) حتى تقع الكارثة ونقول يا ليتنا..أناشد الأطباء البياطرة للتكلم مع هؤلاء الذين لا يلزمون بيوتهم ربما ربما انصتوا.فهمتم قصدي...؟ لا نريد زيادة في عدد الإصابات ولا في عدد الأموات ولا في مدة الطوارئ ولكن بهذا الإستهتار الأمور لا تبشر بالخير. والله هذا الصباح رأيت شبابا يلعبون ( الكارطة) في رأس الشارع أين السلطات أين التربية اين الآباء أين أين أين ؟!؟! أين نحن من 0 حالة من المصابين شئتم أم أبيتم الأمر لا يبشر بالخير. اللهم لطفك وولا تؤاخدنا بما فعل ااسفهاء و الجهلة مما غنحن بريئون منهم. تلتزم نحن بالطوارئ و يأتي .ح.........يضرب ليك كلشي في 0 اللهم ان منكر المرجو النشر ان كانت المصداقية
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45
2 - hajar الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:13
انشاء الله قريبا نتغلب على هاد الجائحة خاصنا مزيدا من الصبر و ربي يقوينا نبقاو في الدار لنتحد من أجلنا كلنا و رمضان كريم
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36
3 - لطفك يا رب الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:15
اللهم اجعل بداية شهر رمضان نهاية لهذا الوباء، وارحم ضعفنا يارب واشف مرضانا وارحم موتانا
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46
4 - abdlali الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:15
اللهم احفظنا يا رب العالمين و جميع المسلمين
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22
5 - souad الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:15
يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همنا ويسر أمرنا، وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تجعل خير عملنا آخره، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، إنّك على كل شيء قدير
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26
6 - reda الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:15
يجب تثقيف الناس حول الطريقة المناسبة لارتداء القناع. لأن معظم الناس يضعونه على الفم فقط دون تغطية الأنف. وهذا خطأ. البعض الآخر يتركها معلقة فقط على الرقبة. يجب أن نعاقب من يرتدون القناع بطريقة خاطئة.
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1
7 - سكيتري 8 ساعات 7000 درهم الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:15
نرجو زيادة عدد الفحوصات بشكل عاجل
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-1
8 - كمال الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:15
لحد الساعة لازلت لم افهم هذا التفاوت بين الارقام المسجلة لكل يوم، ليس هناك استقرار، وكاننا كل يوم بمفاجأته.
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1
9 - المكناسي الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:15
و عباد الله دخلو لديوركوم ... ر عيقتو علينا
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11
10 - يارب الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:15
اللهم ارحم موتانا و اغفر لهم واجعلهم من الشهداء و ألهم دويهم الصبر والسلوان
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13
11 - هشام ،زاز الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:16
لطفك يا رب ، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يا رب
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9
12 - الوجدي الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:17
ما هي أعداد المصابين بسجن وجدة ؟ وهل حقا ما يشاع عن وجود بؤرة بسجن وجدة ؟ المرجو الرد شكرا
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3
13 - الغرباوي الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:17
»» رمضان كريم «« الله يرزقنا واياكم العافية من كل شر وسوء وبلاء آمين يا رب العالمين.
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9
14 - الله اكبر الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:17
عليكم عباد الله بالدعاء فهو سلاح المؤمن
اللهم ارفع عنا ما نزل ولا تؤاخذنا بما فعلنا وبما فعل السفهاء منا وما اكثرهم
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15
15 - SAUFAINE الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:17
اللهم ألطف بعبادك وارحمهم واشفيهم انك على كل شيء قدير حالة الإصابات ارتفعت وكذالك حالات الشفاء في ارتفاع ونتمنى أن تنخفض حالة الإصابة ورمضان مبارك لكل المغاربة
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15
16 - يا رب الطف بنا الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:18
يا رب الطف بنا و اشف جميع المرضى . أعباد الله جلسو فديوركوم الله يرحم الوالدين را هادشي اللي وصلنا ليه باللامبالاة ديالكوم . و السلطات كنتمى يقلصو فالساعات د الخروج تكون 2 ساعات و يكون التشديد اكتر مع المخالفين لا مجال للتسامح را شهر هدا و نتوما تقولو الخروج لغرض ضروري .
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1
17 - مابقا الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:19
مابقا قد مافات مورا رمضان هيسالي فيلم كورونا هي رخفو لاتسخفو,لي موالفين يعمرو الجوامع هي رمضان من عباد الحريرة هاد العام ماصدقش
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-4
18 - karima الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:20
حفظ الله الجميع الزموا بيوتكم و تباعد ونظافة حتى تزيل هذه الغمة بامر الواحد الاحد
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2
19 - HADAD DE RABAT الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:21
إلى حد الساعة جل الموطنين يستعملون نفس الكمامة و لا توجد ولو واحدة في المتاجر و الصيدليات و هذا شيء خطير و اين هو دور المسؤولين و اين هي الملايين من الكمامات التي وعدون بها في الأيام الأولى
Partagez SVP
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3
20 - Omar الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:22
لولى تطور بؤرة السجن المحلي بورزازات لكانت الامور بالمغرب مطمئنة ومتحكم فيها.
إذا ثبت فعلا ان مدير هذا السجن هو من تسبب في نقل الڤيروس لورزازات، بعد حضوره لحفل عقيقة ابنته في مراكش وفي خرق واضح الحجر الصحي واستخفافا بمسؤولياته، فإنه يجب إحكام القانون وإنزال الترتيبات المناسبة لهذا الفعل اللامسؤول الذي تسبب في هذه الكارثة بهذه الجهة.
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8
21 - صحراوي بدوي الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:23
الله يرفع عنا ذا البلاء. نسأل العزيز الجبار أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء.
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2
22 - الرباطي الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:23
في خضم هذه الضغوط لا يسعنا إلا أن نقول: "فصبر جميل والله المستعان"
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1
23 - ياسين سيدي سليمان الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:23
أضن أن رمضان المبارك فرصة كبيرة للصلاة و الدعاء لله سبحانه و تعالى لشفاء جميع مرضانا و ليبعد عنا هذا الوباء
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3
24 - Ayman الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:23
عدد الاصابات غادي ا كايتزاد السبب راجع لاستهتار الحكومة و عدم تطبيق حجر تام راه بزاف نبقاو غير گالسين فالدار بسباب ناس ماملتازماش
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5
25 - رمضان كريم الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:24
هذه جائحة ستزول عاجلا غير اجل إن شاء الله. العقبة لبقية الجائحات التي نعاني منها في صمت.....
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3
26 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:25
يجب اختبار المزيد من الناس لم يتم فحص الجميع حتى الآن
faut tester davantage de personne plusieurs ne sont pas encore dépister
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0
27 - abde الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:26
هادشي بسباب الشركات اللي مزال خدامين وحنا نبركو نموتو بالجوع راه في الاخر يا نبركو كاملين وندوزو هاد المحنة ان شاء الله يا نخرجو كاملين نموتو الصرامة خاصها تكون في كلشي
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4
28 - مغربي الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:27
نحن ننتظر تراجع الوباء وهو يعلن تمدده. لا الحظر حظر ولا البشر بشر. نعول على المجهول
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1
29 - مصطفى الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:27
نطلب من الله أن يدخل هاد الشهر المبارك علينا بالرزق والتيسير والبركة والصحة والسلامة. ... و نطلب من الله أن يحمينا من هذا الوباء و الشفاء لكل المرضى
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2
30 - منير الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:27
مزيان هادشي خاص غير شوية ديال الوقت و يتسالى هادشي و نرجعوا كيما كنا عايشين فراحة و هناء
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4
31 - HMAD الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:27
نرجو من السلطات الانتباه الى المناطق التي لم تعرف بعد تفش واضح للوباء مثل جهة بني ملال خنيفرة.. المناطق النائية والجبلية هي سالمة اليوم عموما.. الا انه في حالة وصل اليها الوباء فسيصعب السيطرة عليه.. نظرا لطبيعة هذه المناطق من ناحية الساكنة ومستواها الاجتماعي ووعيها ومن ناحية التضاريس الوعرة وغياب شبه تام للمرافق الصحية..

اذا ما انتشر الوباء في تلك المناطق فسيصعب اقتلاعه من جذوره.. وسيضطر المغاربة للتعايش معه وتقبل الكوارث التي ستنجم عنه.. لهذا يجب من السلطات المعنية اخذ اللازم من الحيطة والحذر.. والسلم عليكم.
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32 - فؤاد الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:28
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان مبارك كريم، اهله الله علينا وعليكم بالصحة والعافية و اليمن والبركة و الامن و الامان وعلى امتنا بالخير و العدل و الحرية والسلام.
تقبل الله منا و منكم صالح الاعمال و كل عام و انتم بالف خير .
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1
33 - فؤاد الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:28
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان مبارك كريم، اهله الله علينا وعليكم بالصحة والعافية و اليمن والبركة و الامن و الامان وعلى امتنا بالخير و العدل و الحرية والسلام.
تقبل الله منا و منكم صالح الاعمال و كل عام و انتم بالف خير .
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3
34 - لفهم افهمني الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:28
اهل الله علينا شهر رمضان بالخير والبركات على جميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها واتمنى من جميع المواطنين والمواطنات الالتزام بالتوصيات الاحترازية ونسأل الله تعالى ان يرفع عنا هذا الوباء امين يا رب العالمين
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2
35 - اتلاغ الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:31
انما علعسر يسرا ان مع العسريسرارحم الله الموتى ويشفي المصابين
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0
36 - adam الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:31
يربي تلتف بينة هاد شي غير في زيارة الله احد الباس في هاد لعواشر ☝️ يا الله
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0
37 - عبدو الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:34
ليت شعري متى سينتهي هذا الوباء.. فقد بدأت أرواحنا تختنق.؟؟
نسأل الله السلامة
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38 - مشاهد الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:35
مانشاهده يوميا من ازدحام واكتظاظ في الاسواق ومعظم اماكن التبضع لا يبشر بخير ..في يد الله وصافي اخواننا المغاربة لايكترتون بخطورة الوباء..وأظن ان الامور ستتعقد ..الله يفرج علينا.
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39 - Observateur الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:36
مع مرور الوقت سيصبح فيروس كورونا جزء منا ونحن جزء منه, هذا بالضبط ما حدث مع فيروس السيدا منذ اكتشافه في الثمانينات من القرن الماضي. في البداية حدث ضجة كبيرة في العالم, أما اليوم لا أحد يتحدث عنه رغم الرقم الهائل من الوفيات التي تسجل في القارات الخمس. تحويل مصانع النسيج لصنع الكمامات الواقية على طول لا مفر منه. أشياء كثيرة ستتغير في حياتنا .. التعليم والزواج والجنازة والحفلات والعبادة وو عبر الأنترنيت وللأبد
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40 - عمران الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:37
الحمد لله على كل حال ؛ ظهور البؤر كان سببا في ارتفاع عدد الإصابات ؛ وعلى كل حال يتبين لي أن الوضعية الوباءية ببلادنا متحكم فيها الى حد كبير ؛ فما علينا الا الصبر على الحجر الصحي رغم صعوبته ؛ وفي حالة الخروج عند الضرورة القصوى الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية المعروفة والسلام عليكم ورمضان كريم .
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0
41 - متدمر الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:40
لا زل عدد كبير من المواطنين لا يطبقون الحجر الصحي المثالي وخصوصا في الاحياء الشعبية نظرا لانتشار واسع للفئة القروي التي تعاني الجهل والامية ونظرا لارتباطها بانشطة تحفز الازدحام وخرق الحجر مثل البيع بالتجوال والمخدرات بكل انواعه واكتراء مساكن ضيقة مع ارتفاع عدد الافراد بالاسرة وارتفاع نسبة الادمان داخل هذه الفئة فلذا يجب وضع مخططات لتخليق هذه الفئة ومحاولة الحد من الهجرة القروية لان المدن اكتظت
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42 - التازي الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:41
واااااااالمغاربة وااااااالشعب وااااااالكلاخ واش حنا ملتازمين ومطرقين علينا الباب متنخرجو إلا للضرورة القسوى من أسبوع للأسبوع ومتنشوفو حبابنا ولا عائلتنا غير باش نحدو من هاد المصيبة وكاين لي ماعلابالوووووش.
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43 - مصطفى السوسي الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:42
والله الى معايا واحد بنادم ساكن ف ايت ملول،يوميا كايخرج ومعاه بناتو و مراتو.
معرافتش علاش مكايقولو ليه والو على برا ؟؟؟
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44 - allamabrahi[email protected] الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:45
On était à 478 guérisons. Si on ajoute 30 celà ferait 508.??????????
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45 - يونس الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:46
يلزم تشديد الحجر الصحي وعدم التساهل مع البراهش والكلاخستانيين .الزرواطة والحبس .ماشي حنا ملتزمين بالحجر وبنادم يقيل كيتسارا !!؛
كما يجب الزيادة في عدد التحليلات اليومية ...
ونعلوا الشيطان ودخلوا لديوركم .
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46 - kamal الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:46
ال الاخ سيكيرتي شفتك درتي 7000 درهم واش تكراديتي الا سنو هههه
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47 - الجايحة ؟ الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:48
كانوا والدينا كيقولوا لنا الجايحة ماكنا نعرفوا اش هي هذا الجايحة حتى جاء الزمان وشفناها
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48 - عبدالله الوجدي الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:49
على مايبدو اننا في الطريق الصحيح والوباء سيصل الى دروته مع اخر يوم في شهر ابريل وسوف نشهد ارتفاع طفيف في الايام القادمة ومن تم نبدأ في العد التنازلي والانتهاء من الوباء بصفة نهائية اواخر شهر ماي .
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