24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:10
|05:43
|12:31
|16:07
|19:09
|20:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نقابات الصيادلة تطلب استبدال العقاقير لتفادي مشكل انقطاع الأدوية
- حملة جمعوية تعقم شوارع ومرافق "سوق الأربعاء"
- وباء "كورونا" يقصم ظهر "البوليساريو" .. صعلكة وسيبة وقطع طرق
- سفير الهند يُثمن جهود المغرب في مواجهة كورونا
- معاصر تستغل الطوارئ لإفراغ "المرجان" بوديان وزان
غرة رمضان يوم السبت .. وهسبريس تبارك للقراء الشهر الكريم (5.00)
عدد الإصابات بكورونا يرتفع بـ124 في المغرب .. الحصيلة: 3692 (5.00)
- بوريطة يتهم هولندا وبلجيكا بالتمييز ضد المغاربة مزدوجي الجنسية - (176)
- غرة رمضان يوم السبت .. وهسبريس تبارك للقراء الشهر الكريم - (170)
- السلطات المغربية تقرر "حظر التنقل الليلي" ابتداء من فاتح رمضان - (139)
- مصدر أمني: وكالة الأنباء الفرنسية تنشر معطيات وهمية حول المغرب - (130)
- المغرب ينتج 82 مليون كمامة واقية .. والتصدير قريبا إلى الخارج - (120)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جهات المملكة تسجل 190 حالة جديدة لكورونا خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 190 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 3758 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 20175 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 158 حالة إلى حدود السادسة مساء.
وتبعا لذات المتحدث، تم تسجيل 30 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 486 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (48)
اللهم ارفع عنا ما نزل ولا تؤاخذنا بما فعلنا وبما فعل السفهاء منا وما اكثرهم
Partagez SVP
إذا ثبت فعلا ان مدير هذا السجن هو من تسبب في نقل الڤيروس لورزازات، بعد حضوره لحفل عقيقة ابنته في مراكش وفي خرق واضح الحجر الصحي واستخفافا بمسؤولياته، فإنه يجب إحكام القانون وإنزال الترتيبات المناسبة لهذا الفعل اللامسؤول الذي تسبب في هذه الكارثة بهذه الجهة.
faut tester davantage de personne plusieurs ne sont pas encore dépister
اذا ما انتشر الوباء في تلك المناطق فسيصعب اقتلاعه من جذوره.. وسيضطر المغاربة للتعايش معه وتقبل الكوارث التي ستنجم عنه.. لهذا يجب من السلطات المعنية اخذ اللازم من الحيطة والحذر.. والسلم عليكم.
رمضان مبارك كريم، اهله الله علينا وعليكم بالصحة والعافية و اليمن والبركة و الامن و الامان وعلى امتنا بالخير و العدل و الحرية والسلام.
تقبل الله منا و منكم صالح الاعمال و كل عام و انتم بالف خير .
رمضان مبارك كريم، اهله الله علينا وعليكم بالصحة والعافية و اليمن والبركة و الامن و الامان وعلى امتنا بالخير و العدل و الحرية والسلام.
تقبل الله منا و منكم صالح الاعمال و كل عام و انتم بالف خير .
نسأل الله السلامة
معرافتش علاش مكايقولو ليه والو على برا ؟؟؟
كما يجب الزيادة في عدد التحليلات اليومية ...
ونعلوا الشيطان ودخلوا لديوركم .