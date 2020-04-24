"الأصالة والمعاصرة" يطلق حملة وطنية للتبرع بالدم

هسبريس من الرباط

من المركز الجهوي لتحاقن الدم بمدينة العرفان بالرباط، انطلقت صباح اليوم الجمعة الحملة الوطنية للتبرع بالدعم التي دعـا إليها حزب الأصالة والمعاصرة.

الحملة شارك فيها، إلى جانب الأمين العام عبد اللطيف وهبي، أعضاء عـن المكتب السياسي بالصفة، ورئيس الفريق النيابي للحزب، وعدد من قيادات الحزب، ومنتسبون للتنظيم بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

وقد نظمت عدد من التنظيمات الجمعوية والسياسية حملات للتبرع بالدم بعد تسجيل نقص في هذه المادة الحيوية بعدد من المدن.