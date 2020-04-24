بؤر كورونا تشكل 85 بالمائة من الحالات المسجلة خلال يوم واحد

هسبريس من الرباط

كشف محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، أن بؤر فيروس كورونا في المغرب ما زالت تمثل المصدر الرئيسي للحالات المسجلة خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح اليوبي، في التصريح الصحافي لليوم الجمعة، أن من بين 190 حالة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 163 حالة في البؤر التي تتحدث عنها وزارة الصحة في الأيام الماضية، أي بنسبة 85 في المائة من مجموع الحالات المسجلة اليوم.

وأضاف أن نسبة وفيات فيروس كورونا في المغرب مستقرة في حدود 4.2 في المائة، بينما نسبة الشفاء بلغت 12.9 في المائة.

وبالنسبة للحالة الصحية للأشخاص المتكفل بهم، أورد اليوبي أن 79 في المائة منهم كانت حالتهم حميدة، و17 في المائة حالتهم عادية، بينما الذين كانوا في صحة حرجة أو خطيرة بلغت نسبتهم 4 في المائة فقط.

وأعلن مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة أن موعد التصريح الصحافي اليومي سيتغير ابتداء من يوم غد السبت، أول أيام شهر رمضان، ليكون على الساعة الرابعة مساء، مع استمرار تحيين موقع وزارة الصحة على الساعة العاشرة صباحاً.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 190 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 3758 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 20175 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأفاد محمد اليوبي بأنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 158 حالة إلى حدود السادسة من مساء اليوم الجمعة.

ووفق المتحدث ذاته، فقد تم تسجيل 30 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 486 حالة.