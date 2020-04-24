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الرئيسية | مجتمع | بؤر كورونا تشكل 85 بالمائة من الحالات المسجلة خلال يوم واحد

بؤر كورونا تشكل 85 بالمائة من الحالات المسجلة خلال يوم واحد

بؤر كورونا تشكل 85 بالمائة من الحالات المسجلة خلال يوم واحد
هسبريس من الرباط
الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:30

كشف محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، أن بؤر فيروس كورونا في المغرب ما زالت تمثل المصدر الرئيسي للحالات المسجلة خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح اليوبي، في التصريح الصحافي لليوم الجمعة، أن من بين 190 حالة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 163 حالة في البؤر التي تتحدث عنها وزارة الصحة في الأيام الماضية، أي بنسبة 85 في المائة من مجموع الحالات المسجلة اليوم.

وأضاف أن نسبة وفيات فيروس كورونا في المغرب مستقرة في حدود 4.2 في المائة، بينما نسبة الشفاء بلغت 12.9 في المائة.

وبالنسبة للحالة الصحية للأشخاص المتكفل بهم، أورد اليوبي أن 79 في المائة منهم كانت حالتهم حميدة، و17 في المائة حالتهم عادية، بينما الذين كانوا في صحة حرجة أو خطيرة بلغت نسبتهم 4 في المائة فقط.

وأعلن مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة أن موعد التصريح الصحافي اليومي سيتغير ابتداء من يوم غد السبت، أول أيام شهر رمضان، ليكون على الساعة الرابعة مساء، مع استمرار تحيين موقع وزارة الصحة على الساعة العاشرة صباحاً.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 190 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 3758 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 20175 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأفاد محمد اليوبي بأنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 158 حالة إلى حدود السادسة من مساء اليوم الجمعة.

ووفق المتحدث ذاته، فقد تم تسجيل 30 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 486 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Jaouad الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:39
الله يرحم الولدين جلسو فداركم بغينا نرجعو لولادنا.هدي 45 يوم مشفت ولادي.
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79
2 - colona الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:39
مايفوق شهر والناس دايرا الحجر ومن بعدها تسجل حالة في كلميم.هذا يدل على فشلكم.وسوف تستمرون في احصاء الحالات حتى بعد ايجاد اللقاح.حظ سعيد
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-48
3 - اسفي الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:45
من اسباب البؤر : و الله اعلم
- عدم احترام الحجر الصحي
-عدم احترام تعليمات ذوي الاختاصاص الطبي
-التهور ( مثل زيارة الاقارب و المرضى و الاختلاط بالاماكن المزدحمة )
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30
4 - مواطن الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:45
كتكلم على بؤر كورونا وأنتم بصدد إعادة فتح المجمعات الصناعية الكبرى ك psa renault والعديد من المعامل الأخرى هناك تناقض كبير بما تقولون ونا تفعلون لمواجهة الوباء
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29
5 - كورونا الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:47
الالاف من التجار يشترون ماسكات ويعيدون بيعها دون ان يفهمو في جودتها الطبية,لكن ما ان رفع مشتر دعوى ضد بائع ابوه احد معارضي الحكومة حتى تحرك الاعلام المخزني لنشر الخبر بعنوان غريب:الكمامات القاتلة (الماسك عمرو قتل),هل صارت كورونا فرصة للقمع والانتقام والتخويف? لماذا فقد وزير الخارجية اعصابه فقط لان دول اوروبا طالبت بعودة مواطنيها (اصلهم مغربي,لماذا لم يتقبل الامن المغربي انتقاد وكالة فرانس برس لتصرف بعض البوليس مع المواطنين ?
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-3
6 - محمد درفوفي الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:48
التهور والثقة الزاءدة هي سبب هذه الكارثة...
لايسعنا الا أن نقول لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم؛وانا الله وانا اليه راجعون
فالمدينة في منطقة ناءية والطريق اليها وعرة مما يتطلب جهدا اضافيا لنقل المرضى والمعدات و....
أعان الله السلطات المحلية وجنود البذلة البيضاء (مدنيون وعسكريون)على مكافحة هاته الجاءحه
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2
7 - عبدالله التطواني الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:54
الكل يحمل سبب ارتفاع المصابين للمتهورين من الشعب وعندما نرى المصابين نجد انهم من المصانع والمختلطين معهم اذن من يتحمل المسؤولية الشعب او الدولة اولا المساجين تم إطلاق سراحهم من سجون ظهرت فيها حالات ورغم ذلك تم إطلاق سراحهم دون فحص واتضح انهم مصابين ونقلوا العدوى لاهلهم والحي الذي يقطنون فيه اظف على ذلك رحلة العودة لديارهم ضحايا المصانع كيف يعقل ان تكون عائلة تسكن في نفس البيت يأكلون وينامون مجتمعين يسقط أحدهم بالفيروس ولايفحصون باقي العائلة بل يأمروهم بعدم الخروج وهذا صعب فلابد ان يخرجوا لاقتناء حاجاتهم وهنا الكارثة الواضح أن كل المسؤولين في هذه الازمة مجرد متستهرين وبعيدون عن المسؤولية من أصغر موظف لاعلاهم الا من رحم ربي القطاع الوحيد الذي برهن عن جديته هو الأمن والقوات المساعدة
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8 - الفاسي الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:54
نرجوا من حكومتنا الموقرة أن تقوم بغلق جميع المعامل بإستثناء مصانع المنتجة للإحتياجات اليومية من غذاء ومواد طبية وتشديد المراقبة عليها لكي لا تصبح هي بدورها بؤر لا قدر الله وتطبيق حظر التجوال والخروج فقط لحاجة ملحة لفرد واحد اللهم نصبروا شهر واحد وتكون الأمور عادية ولا نبقاوا فالتهور وألامبالات من بعض المغاربة الله يهديهم وكذالك تهور الدولة في ترك بعض المعامل تشتغل في هذه الظروف الإستثنائية ونرجوا من الله عز وجل أن ينزل علينا الرحمة والسكينة وأن يرفع عنا هذا الوباء
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9 - ZakariaJ الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:58
الحل لهاذا الوباء هو بيد المواطنين.
عوظ ان يضيع الناس أوقاتهم في تحليل هاته الأرقام يكفي أن يضع الكل في دهنه أن عدد المصابين يفوق هاته الأرقام بأظعاف و أظعاف و أن أحتمالية إصابة كل شخص هي 90%.
تانيا يجب أن يفهم الكل بأن الكمامات قد تحمي الأخرين و لن تحمي حاملها. لهاذا فإن تجنب الأخرين و الإستقرار في مكان و احد دون التنقل و عدم مخالطة الأخرين بالإظافة الى النظافة و التعقيم مع حمل الكمامات بالطبع هي أحين و سيلة لتجنب الإصابة.
و من فهم هاذا فل يقم بتوعية أهله و أصدقائه و جيرانه.
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10 - جريء الجمعة 24 أبريل 2020 - 20:01
احسن حاجة فهاد كرونا هي مبقناش نسمعوا هاد الاحزاب كتهضر، دخلهوم سوق راسهوم، و نحن ملينا من هدرتهوم
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11 - الحقيقة مؤلمة الجمعة 24 أبريل 2020 - 20:02
الحقيقة أن العالم بدأ يتقبل فكرة كرونا ليس له لقاح فعال رغم ظهور علاجات عديدة
وأن هدا الوباء مازال مستمرا لسنوات أخرى ويجب التفكير في أسلوب حياة جديد لتعايش مع هدا الوباء
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12 - طالع ليه الدم الجمعة 24 أبريل 2020 - 20:02
واش غادين نساليو من هاد كورونا ولا لا. الله يجازيكم بخير تشددوا اكثر في تطبيق الحجر الصحي والا اتركونا نواجه مصيرنا ونطبق نظرية البقاء للاقوى.
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13 - Mosi الجمعة 24 أبريل 2020 - 20:05
الذي ينشر الفيروس هم المستهترون...
الدولة لا يمكنها ان تعين مخزنيا لكل مواطن...يمنعه من الخروج و يرغمه ان يغسل يديه بالصابون وان لا يسلم على جاره لا بالوجه و لا باليد...نحن 40 مليون و لكي تنجح الدولة في سوقنا كالاغنام بالعصى يجب ان توظف منا 20 مليونا...اي كل واحد يحظي واحد...
بالله عليكم..منذ اليوم الاول قالتلكم الدولة لا تتسالمو مطلقا...وماذا يفعل المتهورون..يتباوسون و يتعانقون...
قالت لكم الدولة لا تخرجو من بيوتكم إلا للضرورة القصوى..وماذا يفعل المتهورون يخرجون للتسكع في كل مكان و كأن شيئا لا يحدث و يعود الى بيته و لا يغسل يديه و لا نظافة و لا هم يحزنون...
قالت لكم الدولة ضعو الكمامات و مايفعل المستهترون يخرجون مكشوفي الدلاقش و الخياشم..ويتعدر بأن الدولة لم توفر الكمامات..وكان في بيته لا يوجد ثوب...اي سوفيطما مشركا عندك قطع منها طرف و خيط كمامة لراسك..ولا دير غير الكاشكول...
الدولة لم تفشل ايها الاخ colona نحن الشعب هم الفاشلون...
ينقصنا الكثير من الوعي و الكثير من النظافة و الكثير من الالتزام و الكثير من الاحترام و التحلي بالمسؤولية..
لا يمكن رمي استهتار وبهيمية البعض على الدولة.
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-1
14 - ماندي الجمعة 24 أبريل 2020 - 20:06
و يبقى المغرب بعيدا كل البعد عن تحقيق مراده ألا وهو تطويق المرض بهذه النسبة القليلة من التحاليل المخبرية في دول اخرى 20000 تحليلة في اليوم تعد قليلة جدا و نحن في اكثر من شهر نصل هذا العدد. لذلك الشعب يبقى هو الوحيد الكفيل بانجاح سياسة الدولة بالتزامه.
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15 - عبد الله الجمعة 24 أبريل 2020 - 20:07
ندعو الله تعالى بمناسبة هذا الشهر الكريم شهر المغفرة أن يبعد عنا هذا الوباء ونعود إن شاء الله إلى مساجدنا ونصل أرحامنا وأن يتوب علينا ويغفر لنا ذنوبنا ،حكمة الله لايدركها أحد لعله خير لنا وهذه فرصة للعباد ليراجعوا أنفسهم قبل أن يلقوا ربهم
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