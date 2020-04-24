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كُتّاب وآراء
بؤر كورونا تشكل 85 بالمائة من الحالات المسجلة خلال يوم واحد
كشف محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، أن بؤر فيروس كورونا في المغرب ما زالت تمثل المصدر الرئيسي للحالات المسجلة خلال الأيام الأخيرة.
وأوضح اليوبي، في التصريح الصحافي لليوم الجمعة، أن من بين 190 حالة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 163 حالة في البؤر التي تتحدث عنها وزارة الصحة في الأيام الماضية، أي بنسبة 85 في المائة من مجموع الحالات المسجلة اليوم.
وأضاف أن نسبة وفيات فيروس كورونا في المغرب مستقرة في حدود 4.2 في المائة، بينما نسبة الشفاء بلغت 12.9 في المائة.
وبالنسبة للحالة الصحية للأشخاص المتكفل بهم، أورد اليوبي أن 79 في المائة منهم كانت حالتهم حميدة، و17 في المائة حالتهم عادية، بينما الذين كانوا في صحة حرجة أو خطيرة بلغت نسبتهم 4 في المائة فقط.
وأعلن مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة أن موعد التصريح الصحافي اليومي سيتغير ابتداء من يوم غد السبت، أول أيام شهر رمضان، ليكون على الساعة الرابعة مساء، مع استمرار تحيين موقع وزارة الصحة على الساعة العاشرة صباحاً.
وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 190 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 3758 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 20175 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وأفاد محمد اليوبي بأنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 158 حالة إلى حدود السادسة من مساء اليوم الجمعة.
ووفق المتحدث ذاته، فقد تم تسجيل 30 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 486 حالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
- عدم احترام الحجر الصحي
-عدم احترام تعليمات ذوي الاختاصاص الطبي
-التهور ( مثل زيارة الاقارب و المرضى و الاختلاط بالاماكن المزدحمة )
لايسعنا الا أن نقول لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم؛وانا الله وانا اليه راجعون
فالمدينة في منطقة ناءية والطريق اليها وعرة مما يتطلب جهدا اضافيا لنقل المرضى والمعدات و....
أعان الله السلطات المحلية وجنود البذلة البيضاء (مدنيون وعسكريون)على مكافحة هاته الجاءحه
عوظ ان يضيع الناس أوقاتهم في تحليل هاته الأرقام يكفي أن يضع الكل في دهنه أن عدد المصابين يفوق هاته الأرقام بأظعاف و أظعاف و أن أحتمالية إصابة كل شخص هي 90%.
تانيا يجب أن يفهم الكل بأن الكمامات قد تحمي الأخرين و لن تحمي حاملها. لهاذا فإن تجنب الأخرين و الإستقرار في مكان و احد دون التنقل و عدم مخالطة الأخرين بالإظافة الى النظافة و التعقيم مع حمل الكمامات بالطبع هي أحين و سيلة لتجنب الإصابة.
و من فهم هاذا فل يقم بتوعية أهله و أصدقائه و جيرانه.
وأن هدا الوباء مازال مستمرا لسنوات أخرى ويجب التفكير في أسلوب حياة جديد لتعايش مع هدا الوباء
الدولة لا يمكنها ان تعين مخزنيا لكل مواطن...يمنعه من الخروج و يرغمه ان يغسل يديه بالصابون وان لا يسلم على جاره لا بالوجه و لا باليد...نحن 40 مليون و لكي تنجح الدولة في سوقنا كالاغنام بالعصى يجب ان توظف منا 20 مليونا...اي كل واحد يحظي واحد...
بالله عليكم..منذ اليوم الاول قالتلكم الدولة لا تتسالمو مطلقا...وماذا يفعل المتهورون..يتباوسون و يتعانقون...
قالت لكم الدولة لا تخرجو من بيوتكم إلا للضرورة القصوى..وماذا يفعل المتهورون يخرجون للتسكع في كل مكان و كأن شيئا لا يحدث و يعود الى بيته و لا يغسل يديه و لا نظافة و لا هم يحزنون...
قالت لكم الدولة ضعو الكمامات و مايفعل المستهترون يخرجون مكشوفي الدلاقش و الخياشم..ويتعدر بأن الدولة لم توفر الكمامات..وكان في بيته لا يوجد ثوب...اي سوفيطما مشركا عندك قطع منها طرف و خيط كمامة لراسك..ولا دير غير الكاشكول...
الدولة لم تفشل ايها الاخ colona نحن الشعب هم الفاشلون...
ينقصنا الكثير من الوعي و الكثير من النظافة و الكثير من الالتزام و الكثير من الاحترام و التحلي بالمسؤولية..
لا يمكن رمي استهتار وبهيمية البعض على الدولة.