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كُتّاب وآراء
السلطات تحدد حالات الاستثناء من قرار "حظر التنقل الليلي" برمضان
أعلنت السلطات العمومية في المملكة أنه تُستثنى من قرار "حظر التنقل الليلي" المتخذ في إطار "حالة الطوارئ الصحية"، الفئات التالية:
ـ الأطر الصحية الطبية وشبه الطبية والنقل الطبي والأطر الصيدلية .
ـ رجال وأعوان السلطة والمصالح الأمنية، ومصالح القوات المسلحة الملكية، ومصالح الوقاية المدنية، ومصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج ومصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ـ الأشخاص ذوو الحالات الطبية المستعجلة.
وتابع بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت به جريدة هسبريس، بأن العاملين في المجالات الآتية، يشترط توفرهم على شهادة موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في المؤسسات المعنية، تُثبت عملهم الليلي.
ـ مصالح المداومة بالإدارات العمومية.
ـ أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة.
ـ فرق التدخل العاملة بالقطاعات الأساسية ذات النفع العام (الماء، الكهرباء، التطهير، النظافة، الاتصالات، الطرق السيارة)
ـ القيمون الدينيون المكلفون برفع الآذان داخل المساجد.
ـ العاملون بالأنشطة ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والتي تستدعي العمل ليلا كالمجازر والمخابز والمكلفون بنقل السلع والبضائع.
ـ العاملون بالأنشطة الصناعية والفلاحية والصيد البحري التي تتطلب العمل ليلا، بما في ذلك الصناعات الدوائية، النسيج، الصناعة الغذائية الفلاحية والطاقية والمنجمية، وقطاع الموانئ والطيران.
ـ العاملون في مراكز النداء وشركات الحراسة ونقل الأموال.
وشددت السلطات العمومية، وفق البلاغ، على ضرورة التقيد بمختلف التدابير الاحترازية التي ستبقى سارية المفعول طيلة اليوم.
وأكدت على أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (47)
دبا المحلات غادي اتسدو مع الخمسة او حضر تجول كيبدا مع السبعة
ادن دوك جوج سوايع واش مسموح نخرجو فيهم ولا كيفاش
بحال الحضر الأول غير زدتو ساعة على الحضر
اشكر كل من ساهم في هذا العمل الجبار . لم تعد المدينة القديمة محتلة من طرف الفراشة وهذا انجاز عظيم لم اكن احلم به عندما كنت امر بالازقة المغلقة . فالف شكر وتحية لكم وفقكم الله وسدد خطاكم وحفظكم الله واسركم واولاد على هذه التضحية في زمان كورونا . واتضرع الى الله تعالى بان يحفظ ملكنا الهمام نصره الله وايده . ويمتعه بالصحة والعافية وطول العمر ليخدم الوطن والمواطن - الله ايبارك في اعمر سيدي .
والمرجو إطلاق سراح الموقوفين بتهمة عدم ارتداء الكمامات، لأنها منعدمة في السوق وهؤلاء الناس تعرضوا للظلم من طرف الدولة مع تقديم اعتذار لهم.
Dans un régime dictatorial, les gens du régime: police, gendarmes, militaires, espions, services de renseignements...Et leurs amies/amis...Et Bien sûr , les services d'impôts (Comme dans le passé avec les tribus) Peuvent circuler et vivre 'normaement'.!
Par contre les gens CIVILS sont obligés d'obeir aux ordres et restés confinés et emprisonés chez eux..avec une 'Kamama' sur la gueule !
Sachant que ça fait maintenant 1 siècle que le Makhzen met de force des Kamamates à ses 'sujets'
!!Ra3aya
Attention DANGER!
Et BASTA!
a
لست أبخس من العاملين في هذه المراكز، لكنني أستغرب من جعل المساكين يعملون ليلا في هذا الشهر الفضيل في هذه الظرفية الإستثنائية الصعبة!!!
أم أن اللوبيات التي تملك هذه المراكز و تسيرها، تضغط على الدولة لإستمرارها في إستغلال و إستعباد مئات الآلاف من المساكين العاملين في مراكز البؤس و ليس مراكز النداء.
ونطلب من الله عز وجل في هذا الشهر المبارك ان يعفو على الجميع وان يرفع ويذهب هذا الوباء
كاع اللي ضامن الصالير مكرهش يبقى الحجر الصحي حتى الخريف
المشكل ماشي فلي خدام الليل . المشكل فكحل الراس لي ديما خاصوا ادير العكس و يتجمع السطوح
و فاش اجيب الربحة . اقوليك الدولة مدارتش خدمتها .
خدم دماغك و عطي قيمة لصحتك و رد بالك و اذا جات مكتابة من عند الله فمرحبا بها
أما 25 DANGER فأقول له بأن من ذكرت بأنهم يتحركون بحرية، تمنيت لو أنك من ضمنهم لكي تعيش معيشتهم وتحركاتهم في ضل البذخ الموسوم بكوفيد - 19، الله ينعل اللي ما يحشم!