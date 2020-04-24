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الرئيسية | مجتمع | السلطات تحدد حالات الاستثناء من قرار "حظر التنقل الليلي" برمضان

السلطات تحدد حالات الاستثناء من قرار "حظر التنقل الليلي" برمضان

السلطات تحدد حالات الاستثناء من قرار "حظر التنقل الليلي" برمضان
هسبريس من الرباط
الجمعة 24 أبريل 2020 - 18:56

أعلنت السلطات العمومية في المملكة أنه تُستثنى من قرار "حظر التنقل الليلي" المتخذ في إطار "حالة الطوارئ الصحية"، الفئات التالية:

ـ الأطر الصحية الطبية وشبه الطبية والنقل الطبي والأطر الصيدلية .

ـ رجال وأعوان السلطة والمصالح الأمنية، ومصالح القوات المسلحة الملكية، ومصالح الوقاية المدنية، ومصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج ومصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ـ الأشخاص ذوو الحالات الطبية المستعجلة.

وتابع بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت به جريدة هسبريس، بأن العاملين في المجالات الآتية، يشترط توفرهم على شهادة موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في المؤسسات المعنية، تُثبت عملهم الليلي.

ـ مصالح المداومة بالإدارات العمومية.

ـ أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة.

ـ فرق التدخل العاملة بالقطاعات الأساسية ذات النفع العام (الماء، الكهرباء، التطهير، النظافة، الاتصالات، الطرق السيارة)

ـ القيمون الدينيون المكلفون برفع الآذان داخل المساجد.

ـ العاملون بالأنشطة ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والتي تستدعي العمل ليلا كالمجازر والمخابز والمكلفون بنقل السلع والبضائع.

ـ العاملون بالأنشطة الصناعية والفلاحية والصيد البحري التي تتطلب العمل ليلا، بما في ذلك الصناعات الدوائية، النسيج، الصناعة الغذائية الفلاحية والطاقية والمنجمية، وقطاع الموانئ والطيران.

ـ العاملون في مراكز النداء وشركات الحراسة ونقل الأموال.

وشددت السلطات العمومية، وفق البلاغ، على ضرورة التقيد بمختلف التدابير الاحترازية التي ستبقى سارية المفعول طيلة اليوم.

وأكدت على أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ملاحظ الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:09
على هاد الحساب ما كاين حظر...خلشي خدام .....
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54
2 - moncef lenitra الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:10
نداء الى جميع السلطات الأمنية والمحلية الساهرة مشكورة على راحة المواطن أن تضرب بيد من حديد على من سيتخدون أسطح العمارات والكراجات لإقامة صلاة التراويح ونداء آخر الى جميع المواطنين الإبلاغ على مثل هذه التصرفات دون تردد حماية لأنفسهم وذويهم وسائر المغاربة
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107
3 - هشام متسائل الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:11
"العاملون في مراكز النداء" !!!!
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76
4 - رمضان كريم الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:11
ما هو الجديد في هذا القرار !!!!!!!
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47
5 - مصطفى الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:11
هذا ما كان من قبل، نريد الحد قدر المستطاع من الحركة خصوصا المنشآت التي تجمع أكثر من عشرة اشخاص في وقت واحد..والمناوبة تكون بدخول فريق وخروج الآخر بعد التعقيم التام لكل المرافق كشرط لسماح للمصانع بالعمل..فأغلبية الشعب لن تلتزم اذا فشلت خطة الاحتواء ولسبب بسيط هو الجوع الذي سيزحف على البيوت..
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18
6 - مدقق الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:11
وحتى رجال الشرطة والجيش لا يسمح لهم الخروج إلا ادا كان في حصة عمل ليلية أي ديمومة .
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-12
7 - Mohamed الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:12
كتساءل
دبا المحلات غادي اتسدو مع الخمسة او حضر تجول كيبدا مع السبعة
ادن دوك جوج سوايع واش مسموح نخرجو فيهم ولا كيفاش
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-25
8 - 3arafa الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:14
لدي شركة خاصة متخصصة في التصدير ...أعمل ليلا في رمضان من مكتبي..واتنقل بين البيت والمكتب ..هل انا خارق لحالة الطوارئ ؟
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-32
9 - mohamed الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:14
وحراس السيارات والشاحنات في الليل ما دا قالو بشأنهم...؟؟؟؟؟
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24
10 - بوغطاط الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:15
هكاك كين لي يبغي يخرج يتمشى باش يهضم شويا، الشعب المغربي عندو انفصام في الشخصية للاسف، الى الان الدولة مزال مفضلا المواطن على الاقتصاد، لكن اتالم لما اراه في الشوارع وضياع مجهودات لا تحصى بسبب الجهل وقصوحية الراس.
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32
11 - جلال الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:16
هي كولشي غادي يخرج صافي
بحال الحضر الأول غير زدتو ساعة على الحضر
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6
12 - toto الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:17
و لي كاتجيه الضيقة باليل ومبغاش النعاس اديه اش ادير
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-46
13 - [email protected] الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:17
هههههههههههه واشداكم تقررو بلا ماتفكرو راه هادشي لديما كاين
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8
14 - yacine الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:17
كلشي وصافي، المشكل كاين فوسط النهار بنادم حي دايع
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9
15 - %%%% الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:18
les chômeurs et ceux qui n ont aucun job doivent rester a la maison et attendre le croc mort.
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8
16 - مواطن / وجدي . الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:19
كل الشكر للسلطة المحلية والشرطة التي عملت بجد على تطهير سوق سيدي عبد الوهاب بوجدة . وامرت اصحاب الدكاكين باحترام المسافة القانوية . تم توسيع الممرات مع ضبط الدخول والخروج للتسوق مراقبة التراخيص .
اشكر كل من ساهم في هذا العمل الجبار . لم تعد المدينة القديمة محتلة من طرف الفراشة وهذا انجاز عظيم لم اكن احلم به عندما كنت امر بالازقة المغلقة . فالف شكر وتحية لكم وفقكم الله وسدد خطاكم وحفظكم الله واسركم واولاد على هذه التضحية في زمان كورونا . واتضرع الى الله تعالى بان يحفظ ملكنا الهمام نصره الله وايده . ويمتعه بالصحة والعافية وطول العمر ليخدم الوطن والمواطن - الله ايبارك في اعمر سيدي .
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16
17 - السعيدي الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:20
المرجو عدم الوقوع في نفس خطأ "سجن ورازازات" في طريقة الاعتقال والتوقيف بدون وضع احترازات فيما يتعلق بفروس كوفيد 19.
والمرجو إطلاق سراح الموقوفين بتهمة عدم ارتداء الكمامات، لأنها منعدمة في السوق وهؤلاء الناس تعرضوا للظلم من طرف الدولة مع تقديم اعتذار لهم.
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34
18 - السملالي الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:22
لماذا لم يشيروا إلى قطاع الاتصالات مباشر الذي تم إهماله بالمرة في صل هاته الجائحة
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-5
19 - amiiiine الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:22
نتمنى ان تكون فعلا الصرامة في التصدي لاؤلائك الذين يتسكعون من أجل التسكع لأننا لاحضنا تراخيا كبيرا في الآونة الأخيرة خصوصا في الأحياء الشعبية ، شهر رمضان فرصتنا للتغلب على انتشار هذا الوباء نتمنى ان يعي الناس ذلك
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2
20 - براهيم10 الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:23
على المواطنين الامتثال لأوامر السلطات العمومية حتى نتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار
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5
21 - نويس كبوتش الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:23
هذا ليس بحجر صحي هذا سميتو لي حرت الجمل دكو.
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-6
22 - Mohammed Qaini الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:23
تقنيوا المياه والغابات الساهرين على الثروة الغابوية من المخالفين
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-1
23 - محمد الزموري الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:23
يجب استخدام طائرات الدرون لأنه سوف تكون هناك قصارة في السطوح لبعض المتهورين وخاصة أصحاب البلية الله يعفو عليهم وكذلك دورية راجلة بالقرب من المنازل المشبوهة والتي يصدر منها ضجيج أو صخب لأنه ممكن أن تكون هناك زيارات سرية بين الأفراد عديمي الضمير والمجازفين بالصحة العامة ورمضان مبارك ونبقاو ف الدار
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-1
24 - مراد الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:24
العاملون في مراكز النداء ?!!!! ما الجدوى
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2
25 - DANGER! الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:25
رجال وأعوان السلطة والمصالح الأمنية، ومصالح القوات المسلحة الملكية، ومصالح الوقاية المدنية، ومصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج ومصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

Dans un régime dictatorial, les gens du régime: police, gendarmes, militaires, espions, services de renseignements...Et leurs amies/amis...Et Bien sûr , les services d'impôts (Comme dans le passé avec les tribus) Peuvent circuler et vivre 'normaement'.!

Par contre les gens CIVILS sont obligés d'obeir aux ordres et restés confinés et emprisonés chez eux..avec une 'Kamama' sur la gueule !

Sachant que ça fait maintenant 1 siècle que le Makhzen met de force des Kamamates à ses 'sujets'
!!Ra3aya

Attention DANGER!

Et BASTA!


a
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-5
26 - م عبد الرحمن الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:27
وكذلك العاملون باسواق الخضر والفواكه بالجملة. وهي اشغال تستوجب في أوقات مسائية وليلية لتحضير وتوفير السلع.
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1
27 - عبده الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:28
من قال لك ان رجال السلطة كرجال الأمن والدرك لا يخرجون بالليل خارج نطاق العمل؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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-3
28 - أبو مارية الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:28
الحجر الصحي هو لطبق فى ايطاليا وفرنسا واسبانيا منين نتاشر فيهم المرض بكترة كلشي سد بقى غير رجال الأمن مكاين لمخبزة لا مدبزة
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-2
29 - أستاذ الاجتماعيات الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:28
متى كان العمل في مراكز النداء من القطاعات الضرورية و الحيوية؟؟؟
لست أبخس من العاملين في هذه المراكز، لكنني أستغرب من جعل المساكين يعملون ليلا في هذا الشهر الفضيل في هذه الظرفية الإستثنائية الصعبة!!!
أم أن اللوبيات التي تملك هذه المراكز و تسيرها، تضغط على الدولة لإستمرارها في إستغلال و إستعباد مئات الآلاف من المساكين العاملين في مراكز البؤس و ليس مراكز النداء.
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17
30 - Salwa الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:31
شركات الكابلاج يريدون العمل ليلا و يجبرون العمال على التنقل الليلي مع انهم ليسوا بقطاع لا حيوي و لا أساسي..ما تعليقكم و شكرا
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10
31 - med الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:33
عرفتي أللا الحكومة قتلينا أتهناي منا . واش الإنسان لعندو بيت ومرحلض مشروك يفطر ويبقى في البيت للشهر الثاني عل التوالي . حسبنا الله ونعم الوكيل.
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4
32 - ماطن الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:34
ولا ننسى بعض الأسطح والمرائب الخاصة والسرية للشيشا ولعب الورق عند بعض المدمنين على هاتين العادتين السليبتين
ونطلب من الله عز وجل في هذا الشهر المبارك ان يعفو على الجميع وان يرفع ويذهب هذا الوباء
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13
33 - مواطن بدون وسيلة نقل الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:35
السلطة اعطت الرخص الضرورية شكرا ولكن لم تدكر سيارة الاجرة لنقل هذه الفئة واش مثلا نمشيو على رجلينا
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4
34 - يوسف ندري الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:36
هذا هو الإجراء الذي يجب اتخاذه في حق كل من خالف هذا القانون حتى نخرج بسلام من هذا الوباء انشاء الله وهذا الشهر الكريم.
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3
35 - رأي حر الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:38
أقترح أن تتوقف جميع القطاعات الغير أساسية ويتم تم تعويض فاقدي الشغل والحرفيين عبر اقتطاع 50 فالمئة من أجرة الموظفين القاعدين في بيوتهم
كاع اللي ضامن الصالير مكرهش يبقى الحجر الصحي حتى الخريف
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-5
36 - بوغطاط الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:40
بالنسبة راه الحجر الصحي دائم 24/24،الدولة دايرة غير الضروريات كالتطبيب والتقدية من نفس الحومة، لكن المغاربة كيديرو سبات باش يدورو، بالنسبة للدولة كتشدد الحظر بليل لانه كتقدر تحكم في العدد بانه مبقات لا تقدية لا خدمة لا والو، الا الحيوية منها، راه الناس لي مزال مفاهمينش انك خصك تقدى من لحانوت ماشي الماركت، وتخرج غير للضروريات، كون هاكا كلشي يكون منظم وسالينا مع الوباء
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1
37 - الملاحظ الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:42
لا معنى ان ينتهي الحجر على الساعة السابعة مساءا وتغلق المحلات التجارية مع الساعة الخامسة ’ اش غادي يخرج يدير من ورا الخمسة ’ و يجب التفكير ايضا في المياومين و عمال البناء ’ اللي يبقى خدام في الورش حتى الخمسة يخرج يسدوا لحوانت اش غادي يدي لولادو باش يفطروا
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6
38 - Kamal الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:42
الله يهدي ما خلق . راه بنادم ماشي ضروري ادير المشاكل و يخرق القانون . حيت وخا خرج معندوا فين يمشي كولشي مسدود . من الاحسن ناخدوا الامور بجدية و نفكروا فصحتنا . راه هادوك لي فالمستشفيات دابا . والله كون لقاو ابراو و يخرجوا مبقيش افمر فالزنقة .
المشكل ماشي فلي خدام الليل . المشكل فكحل الراس لي ديما خاصوا ادير العكس و يتجمع السطوح
و فاش اجيب الربحة . اقوليك الدولة مدارتش خدمتها .


خدم دماغك و عطي قيمة لصحتك و رد بالك و اذا جات مكتابة من عند الله فمرحبا بها
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1
39 - khalid الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:42
أوصي كل من سيبقى في بيته خلال رمضان أن لا يكثروا من الأكل والشرب بعد الإفطار لأن ذلك سيؤثر على صحتهم لأنهم محرومون من الحركة وخاصة الذين يعيشون في مساكن صغيرة لاتسمح لهم بممارسة الرياضة داخلها
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2
40 - غير دايز الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:48
اول مرة كنشوف إدارة السجون كتجبدوها بحال إلى هما ماشي قطاع أمني مع العلم الله لي عارف بوحدوا تضحية ديالهم
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0
41 - متتبع الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:51
للأسف الشديد غادي ايبان شي اشخاص فالشارع فقط غادي ايختارو شي استتناء كل واحد اولي كايبان ليه مناسب بالاضافة للأشخاص لي غادي ايزاحمو الناس فالحافلات بالنهار لجلب البلية
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0
42 - moh الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:57
للذين يسألون عن الجديد الذي اضافه القرار الئ الوضع القائم.....لا شيء سوئ تجديد التنبيه والمحير هو (الئ ال 5 صباحا..)واش هذا يعني ان الجولان مسموح به من ال5 الئ7 مساء؟؟؟؟؟ ههههههههههه ياك الحوانت عايسدو في 5 مساءا؟؟ ههه اذن ما هو الوضع بين ال5 مساء حتئ ال7 مساء؟؟؟ فهم تحماق, الواضح ان تعاليقنا تفيد كثيرا الحكومة في تعديل بلاغاتها
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0
43 - ملاحض الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:58
مجرد تساؤل: علاش تم الإقصاء ديال النفار مع انه جزء من التقافة الرمظانية المغربية الحرة؟
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2
44 - walloo12 الجمعة 24 أبريل 2020 - 20:00
الحل هو تسوية معاشات الاسر الفقيرة و التعامل مع الجميع بنفس الطريقة ... لا يعقل أن الموضفين يستمرون في تقاضي رواتبهم والخواص يتقادون 2000 درهم كتعويض ... مع العلم أن أغلبية الموضفين في بيوتهم ... مشكلة المغرب هي الفريق الكبير في الأجور ... الموضف العادي 3500 درهم و المهندس 12000 درهم وفي القطاع الخاص حدث ولا حرج : أكبر مشكل حيث لا مجال للمقارنة بين أقل راتب و أعلى راتب في نفس الادارة أو الشركة ... يجب إعادة النضر في الرواتب وطريقة حسابها ... أما من يبرر هذا الفرق بالدراسة أو المسولية فهذ من قلت الضمير ومن حب النفس والأنانية ... كيف ترتاح وأنت تتقاضى أكثر من غيرك 7 مرات ... يجب على النقابات أن تنتبه لهذا وتساهم في سن قانون يجعل الفرق بين الرواتب الضعف فقط يعني ثقافة المساواة الحقيقية حيث ننقص من الأجور المرتفعة لندعم الاجور الضعيف ... المهم الحل هو أن يتقبل الجميع هذا بالتخلص من الأنانية ومن حب النفس ...
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-1
45 - ADAM الجمعة 24 أبريل 2020 - 20:00
لمن يسأل عن هل يمكنه الخروج بعد الخامسة حتى السابعة، لأن المتاجر تغلق في الخامسة، واش انت ماعندك مخ، الساعتين بعد الخامسة هي للأشخاص العاملين حتى يتمكنوا من الوصول إلى منازلهم، انت ما عندك علاش تخرج اتكمش في بيتك.
أما 25 DANGER فأقول له بأن من ذكرت بأنهم يتحركون بحرية، تمنيت لو أنك من ضمنهم لكي تعيش معيشتهم وتحركاتهم في ضل البذخ الموسوم بكوفيد - 19، الله ينعل اللي ما يحشم!
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1
46 - عننر الجمعة 24 أبريل 2020 - 20:07
شكراً كوفيد19 لاول في التاريخ نرتاح من صخب وضجيج الشوارع والازقة،ورواءح السجائر ودخان السيارات،وكثرة السرقات ليل نهار سبحان مبدل الاحوال
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1
47 - الطنجاوي الجمعة 24 أبريل 2020 - 20:09
لماذا في النهار يسمح للجميع بالتنقل الأسواق مملوءة بالبشر دون احترام لأدنى شروط الوقاية . وفي الليل تشدد المراقبة على التنقل . وكأن فيروس كورونا يخرج للتجول في الليل وليس النهار . السؤال المطروح لماذا لم يفكر واضع القانون أن يعتمد التوقيت للمنع العام ساعة واحدة بعد آذان المغرب تسمع للبعض بالفطور عند آباءهم كما تسمح للجان المراقبة الأمنية بالفطور في بيوتهم. رجال الأمن أول من سيتأذى من هذا القرار. الفطور عند الباراجات.
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