"المستهلك" توصي المغاربة بتجنب اقتناء "الشباكية"

هسبريس – محمد لديب

سجل أصحاب مجموعة من محلات بيع الحلويات والفطائر التقليدية تراجعا كبيرا في نسبة إقبال المستهلكين على اقتناء حلوى "الشباكية"، التي عادة ما تشهد تهافتا كبيرا عليها من طرف المواطنين بحلول شهر رمضان.

وقال أصحاب محلات بيع "الشباكية" والفطائر بمنطقة سيدي رحال (بالجنوب الغربي لمدينة الدار البيضاء) إنهم سجلوا ركودا غير معهود في حركة بيع هذا النوع من المنتجات الغذائية الجاهزة، اعتقادا من الزبناء أن هناك خطورة لاحتمال انتقال الأمراض الفيروسية في حال تناولها.

من جهته أفاد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، بإن المغاربة مطالبون بتوخي الحذر من الحلويات والفطائر ومختلف الوجبات السريعة التي يتم ترويجها خلال شهر رمضان، تفاديا لانتقال أي نوع من الأمراض الفطرية أو الفيروسية.

وشدد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على ضرورة توخي المستهلكين الحذر من الوجبات التي يتم إعدادها وبيعها في المحلات الشعبية، معتبرا أن السلامة الصحية للمواطنين تقتضي اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية أثناء اقتناء هذه الوجبات وقبل استهلاكها.

وأوضح الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن المستهلك الذي يقتني حلوى "الشباكية" وما شابهها، يتوجب عليه ألا يتناولها إلا بعد مرور ستة أيام على الأقل من تاريخ شرائها، وذلك لتفادي الإصابة بأي مرض فيروسي.

وزاد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن "فترة ستة أيام هي المدة اللازمة للتأكد من خلو مثل هذه الحلويات من أي فيروس، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد، وبعد انقضائها يمكن استهلاكها بكل أمان".

وأضاف أنه "بالنسبة للفطائر التقليدية وباقي أنواع الخبز، التي تلقى إقبالا كبيرا في رمضان، لا بد من وضعها في فرن على درجة تفوق 60 درجة مئوية، وهي الدرجة التي يتم فيها القضاء على فيروس كورونا المستجد".