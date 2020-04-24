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الرئيسية | مجتمع | مواعيد دروس التلفزة المدرسية تتغيّر في رمضان

مواعيد دروس التلفزة المدرسية تتغيّر في رمضان

مواعيد دروس التلفزة المدرسية تتغيّر في رمضان
هسبريس من الرباط
الجمعة 24 أبريل 2020 - 23:21

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها، أنه سيطرأ تغيير على شبكات برمجة دروس التلفزة المدرسية التي يتم بثها عبر القنوات التلفزية الوطنية خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضحت الوزارة أن القناة الرابعة "الثقافية" ستبث الدروس خلال الفترة الأولى من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، وفي الفترة الثانية من الساعة التاسعة مساء إلى منتصف الليل، فيما ستبث قناة "الأمازيغية" الدروس من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية زوالا.

وأضاف المصدر ذاته أن قناة "العيون" ستبث الدروس من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، وقناة "الرياضية" من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.

وتثير الوزارة انتباه الأمهات والآباء وجميع المواطنات والمواطنين إلى أن الحصص المخصصة للتعليم الأولي سيتم بثها ابتداء من فاتح رمضان من خلال قناة "الأمازيغية" على الساعة العاشرة صباحا، عوض القناة "الثقافية".

وأشار البلاغ إلى أن الوزارة ستعمل، على غرار الأسابيع الماضية، على الإعلان مساء كل يوم عن البرمجة المفصلة الخاصة بكل قناة بالنسبة لليوم الموالي، وذلك عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية وكذا صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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