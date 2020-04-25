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كُتّاب وآراء
تسجيل 131 حالة جديدة لكورونا يرفع الإجمالي إلى 3889 بالمغرب
أوردت معطيات وزارة الصحة، صباح السبت، أنه تم تسجيل 131 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 3889 حالة في المغرب.
وبلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج تحاليل سلبية، 20723 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.
ووفق ذات المصدر، تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 159 وفاة بسبب الفيروس، بينما ارتفع عدد المتعافين بـ12حالة شفاء جديدة، ليصل العدد إلى 498 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية