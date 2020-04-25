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كُتّاب وآراء
المجلس العلمي الأعلى يفتي بجواز عدم تغسيل المتوفين بـ"كورونا"
قال المجلس العلمي الأعلى إن المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد يعدون شهداء، مجيزا عدم غسل جثثهم؛ لأن عملية الغسل تشكل خطرا على الأشخاص المكلفين بإعداد الجثث، وتتسبب في تفشي هذا الوباء الفتاك".
فتوى المجلس الأعلى جاءت جوابا على طلب الفتوى المقدم له من وزير الصحة حول عدم غسل المتوفين بسبب مرض فيروس كورونا المستجد والمتضمن للفتوى لاعتبارات شرعية وصحية، حيث ورد على أمانته العامة طلبا من الوزير خالد آيت الطالب، وتم رفعه إلى الهيئة العلمية للإفتاء.
الأمين العام للمجلس أكد أن الفتوى جاءت نتيجة لما خلص إليه النظر في الجواب الفقهي في المسألة على ضوء الأحكام الشرعية المتعلقة بموتى المسلمين والمتضمن للفتوى بجواز عدم غسل المتوفين من إصابتهم بفيروس كورونا رعيا لضرورة الحفاظ على حياة الغير وسلامة المكلفين بجثثهم من التعرض لآفة العدوى بهذا الفيروس ووبائه الفتاك.
الفتوى أكدت أن المتوفى بهذا المرض الخطير والمعبر عنه بالطاعون يعتبر في حكم الشهداء في سبيل الله مشيرة "لما يكون له من فضل ومكانة عند الله تعالى ويناله عنده سبحانه من عظيم الأجر والمثوبة كما جاء في حديث نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام".
ويرى المجلس العلمي للأعلى، تبعا لذلك، أنه يجوز شرعا للسلطة الصحية أن تتخذ من التدابير والإجراءات الوقائية ما تراه مناسبا لمنع انتقال العدوى من المصابين إلى الأصحاء.
وقال المجلس، في مبررات الفتوى، إن شرع الإسلام كرم الإنسان حيا بعديد من المزايا؛ فشرع له كما هو معلوم ما يحفظ له الكليات الخمس الضرورية في حياته والمتمثلة في حفظ الدين والعرض والنفس والعقل والمال.
وأضافت الفتوى أن الشرع كرم الإنسان ميتا بما شرع له من أحكام تحفظ له حرمته الشرعية وكرامته الإنسانية، في هذه الحال، وتتجلى في غسله وتكفينه والصلاة عليه وتشييعه إلى قبره ومثواه في جوار ربه.
الفتوى ذاتها أوضحت أن الإسلام يحرص على صحة الأفراد في المجتمع وسلامتهم من التعرض لأية آفة أو مضرة، تؤدي حياة الإنسان وهلاكه بكيفية أو بأخرى أثناء قيامه بواجبه التعبدي والمجتمعي، مؤكدا أنه بالإضافة إلى الآيات القرآنية والقواعد الفقهية المقررة في هذا المجال فإن ما نص عليه بعض علماء الفقه المالكي "أنه لو نزل الأمر الفظيع بكثرة الموتى فلا بأس أن يدفنوا بغير غسل".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
اللهم إرحم من مات واشفي من مرض وارفع عنا البلاء
و ارفع عنا هذا الوباء
واما ان ينعت بالشهيد فهذا يجب التدقيق فيه والادلاء بالدلاءل والمستندات.
حذاري من ان تقعوا فريسة للتلاعب بارقام المصابين و الموتى و التهويل العالمي لكرونا وراءه اهذاف ستنجلي بكل وضوح بعد مرور هته الازمة المفتعلة ، فقد تكون الوفاة بعدة اسباب و تسجل على انها كروونا ، فاي وفيات مرضى الانفلوتزا العادية التي تقتل 800000 سنويا ، ارتقبوا و ان غدا لناظره لقريب
الحمد لله : وما جعل عليكم في الدين من حرج، ان حرم الميت بسبب الوباء الغسل فقد طهره الله بالشهادة في سبيل الله.
الحمد لله على نعمة الاسلام،
أرجوا انه تنبهوا المجلس العلمي لعل مسألة التيمم لم ينتبه لها و سبحان من لا يسهى.
و الله أعلم
وشكرا جزيلا على التوضيح.
رمضان مبارك سعيد
هذه الفتوى لا تستند على تحليل منطقي. الميت لا يتنفس، لا يعطس و لا يكحب، كيف له أن يؤذي مغسله؟