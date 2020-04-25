24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:0905:4212:3016:0719:1020:31
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الوقاية من الانتحار في زمن كورونا (5.00)

  2. هكذا واجه المغاربة الأمراض والأوبئة .. كوليرا ومجاعة و"توفيس" (5.00)

  3. سلطات تزنيت تمنع مواجهات الساكنة ورعاة رحل (5.00)

  4. بؤر كورونا تشكل 85 بالمائة من الحالات المسجلة خلال يوم واحد (5.00)

  5. السلطات تحدد حالات الاستثناء من قرار "حظر التنقل الليلي" برمضان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المجلس العلمي الأعلى يفتي بجواز عدم تغسيل المتوفين بـ"كورونا"

المجلس العلمي الأعلى يفتي بجواز عدم تغسيل المتوفين بـ"كورونا"

المجلس العلمي الأعلى يفتي بجواز عدم تغسيل المتوفين بـ"كورونا"
هسبريس من الرباط
السبت 25 أبريل 2020 - 11:51

قال المجلس العلمي الأعلى إن المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد يعدون شهداء، مجيزا عدم غسل جثثهم؛ لأن عملية الغسل تشكل خطرا على الأشخاص المكلفين بإعداد الجثث، وتتسبب في تفشي هذا الوباء الفتاك".

فتوى المجلس الأعلى جاءت جوابا على طلب الفتوى المقدم له من وزير الصحة حول عدم غسل المتوفين بسبب مرض فيروس كورونا المستجد والمتضمن للفتوى لاعتبارات شرعية وصحية، حيث ورد على أمانته العامة طلبا من الوزير خالد آيت الطالب، وتم رفعه إلى الهيئة العلمية للإفتاء.

الأمين العام للمجلس أكد أن الفتوى جاءت نتيجة لما خلص إليه النظر في الجواب الفقهي في المسألة على ضوء الأحكام الشرعية المتعلقة بموتى المسلمين والمتضمن للفتوى بجواز عدم غسل المتوفين من إصابتهم بفيروس كورونا رعيا لضرورة الحفاظ على حياة الغير وسلامة المكلفين بجثثهم من التعرض لآفة العدوى بهذا الفيروس ووبائه الفتاك.

الفتوى أكدت أن المتوفى بهذا المرض الخطير والمعبر عنه بالطاعون يعتبر في حكم الشهداء في سبيل الله مشيرة "لما يكون له من فضل ومكانة عند الله تعالى ويناله عنده سبحانه من عظيم الأجر والمثوبة كما جاء في حديث نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام".

ويرى المجلس العلمي للأعلى، تبعا لذلك، أنه يجوز شرعا للسلطة الصحية أن تتخذ من التدابير والإجراءات الوقائية ما تراه مناسبا لمنع انتقال العدوى من المصابين إلى الأصحاء.

وقال المجلس، في مبررات الفتوى، إن شرع الإسلام كرم الإنسان حيا بعديد من المزايا؛ فشرع له كما هو معلوم ما يحفظ له الكليات الخمس الضرورية في حياته والمتمثلة في حفظ الدين والعرض والنفس والعقل والمال.

وأضافت الفتوى أن الشرع كرم الإنسان ميتا بما شرع له من أحكام تحفظ له حرمته الشرعية وكرامته الإنسانية، في هذه الحال، وتتجلى في غسله وتكفينه والصلاة عليه وتشييعه إلى قبره ومثواه في جوار ربه.

الفتوى ذاتها أوضحت أن الإسلام يحرص على صحة الأفراد في المجتمع وسلامتهم من التعرض لأية آفة أو مضرة، تؤدي حياة الإنسان وهلاكه بكيفية أو بأخرى أثناء قيامه بواجبه التعبدي والمجتمعي، مؤكدا أنه بالإضافة إلى الآيات القرآنية والقواعد الفقهية المقررة في هذا المجال فإن ما نص عليه بعض علماء الفقه المالكي "أنه لو نزل الأمر الفظيع بكثرة الموتى فلا بأس أن يدفنوا بغير غسل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - OUSSAMA السبت 25 أبريل 2020 - 12:04
خلاصة الكلام لا إله إلا الله و سبحان الله و الله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
58
2 - أجر الشهداء السبت 25 أبريل 2020 - 12:04
اموات بالوباء كاموت غرقا وبالسرطان...لهم أجر الشهداء وليس حكم الشهداء.وعدم غسلهم خوفا كن إنتقال العدوى والشهداء في ساحة المعركة لا يغسلون.نسال لهم الرحمة والمغفرة جميعا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
3 - اللهم أكتب لهم الشهادة السبت 25 أبريل 2020 - 12:07
فعلا إن الشهيد لايغسل لمكانته عند الله
اللهم إرحم من مات واشفي من مرض وارفع عنا البلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
4 - بشير bln السبت 25 أبريل 2020 - 12:08
اللهم ارحمنا يا رحيم
و ارفع عنا هذا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
5 - مصطفى السبت 25 أبريل 2020 - 12:12
حتى دفنو 160 واحد بلا غسل عاد فقتو من النعاس. هاد الفتوى خاص تخرج فأول حالة وفاة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
6 - لطيفة السبت 25 أبريل 2020 - 12:14
لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.اللهم انا نسألك حسن الختام وأن ترحم موتى المسلمين أجمعين.اللهم بارك لنا في هذا الشهر العظيم واجعله رحمة لنا و ارفع عنا هذا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
7 - korrona السبت 25 أبريل 2020 - 12:15
موت المسلم بسبب كورونا هذا موت عادي كسائر الناس لبد من غسله الناس لكيدفنو مباشر بدون غسل اسي العليم مثلا في الجهاد في سبيل الله مثل الحروب لكيموتو 500 واحد في النهار هذو كيتسماو شهذاء اسي العليم واحد خارج من دارو غذي البار وعند الشيخات وصحبة السوء ويجيب كورونا ويموت هذا شهيد الله اهدكم كتحرمو لبغيتو وتحللو لبغوتو الاموات في المغرب 4/ 6 في اليوم بسبب كرونا لبد من غسلهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-64
8 - الفتوى الشرعية بالمستندات السبت 25 أبريل 2020 - 12:19
ان يرفع الغسل عن الميت بداء معد خشية انتشار العدوى للاخرين فهاذا اكثر من جاءز لكن واجب ولا يحتاج لفتوى شرعية.
واما ان ينعت بالشهيد فهذا يجب التدقيق فيه والادلاء بالدلاءل والمستندات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
9 - skitiwi السبت 25 أبريل 2020 - 12:20
فتوى لا تعتمد على اساس علمي و لا منطقي ، فالفيروس اظعف من الباكتيريا بمئات المرات و نحن نتعايش مع ملايين الفيروسات يوميا فالشارع في البيت شئت ام أبيت ، و كرونا المزعومة لا تنتقل عبر اللمس و انت بالقفازات تماما كاي مريض يعاني اي مرض فيروسي و اجريت له عملية باستخذام القفاز ،و عملية الغسل اسرع و اسهل بكثير من اي عملية ، احذركم من ان فكرة عدم الغسل و عدم اقامة جنازة هي اصلا فكرة خبيثة بدات في دول لجنبية حتي يتمكن اصحابها من التلاعب بارقام الوفيات فضحت عند كشف صناديف مدفوتة فارغة و ليكن في علم الجميع ام مثل هته الاقتراحات تتلقاه الدول من جهات خارجية تسيطر على قرارات اغلب الدول .و العمال الذين يشتغلون في مختبر التقييم معرضون للاصابة بكرونا المزعوم الف مرة من مغسل ميت سلبي لا يتنفس و لا يتحرك و لا يسعل
حذاري من ان تقعوا فريسة للتلاعب بارقام المصابين و الموتى و التهويل العالمي لكرونا وراءه اهذاف ستنجلي بكل وضوح بعد مرور هته الازمة المفتعلة ، فقد تكون الوفاة بعدة اسباب و تسجل على انها كروونا ، فاي وفيات مرضى الانفلوتزا العادية التي تقتل 800000 سنويا ، ارتقبوا و ان غدا لناظره لقريب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
10 - العكاري السبت 25 أبريل 2020 - 12:22
جاءت هذه التوصية متؤخرة هذه لا تسمى فتوى بل طريقة إستعجالية طبقتها كل الدول في العالم منذ بداية أول متوفى بهذا الوباء كالمحروق أو الغارق أو شخص تشتت أجزاؤه في حاذثة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - عبداللهً السبت 25 أبريل 2020 - 12:24
الحمد لله ما انزل الله من داء الا انزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله.
الحمد لله : وما جعل عليكم في الدين من حرج، ان حرم الميت بسبب الوباء الغسل فقد طهره الله بالشهادة في سبيل الله.
الحمد لله على نعمة الاسلام،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
12 - القلعة السبت 25 أبريل 2020 - 12:27
وجب إتباع نصائح وفتاوي علماءنا الكرام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - عامي السبت 25 أبريل 2020 - 12:27
اجماء اهل العلم على غسل الشهيد الذي ليس شهيد معركة كالمطعون وهو الميت بالطاعون. اتقوا الله في موتانا. ثم كيف تقبل فتوى مجلس اجاز الربا والله حرمها و تعلمون ان تحليل الحرام حكمه.......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - محمد المربع السبت 25 أبريل 2020 - 12:28
نعم الفتوى والله.الذين ماتوا بهذا الڤايروس نسأل الله لهم الجنة بإذن الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
15 - مروان السبت 25 أبريل 2020 - 12:33
الأمر هنا لا يحتاج إنتظار فتاوى أو آراء، هناك أهل الأختصاص وهم الأطباء ، فتنظيف جثة المريض قد يتسبب في عدوى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
16 - كمال المنصوري السبت 25 أبريل 2020 - 12:39
أظن أنَّ الفتوى إما ناقصة أو غير منقولة على الموقع بالشكل الصحيح، لأنه عند إسقاط تغسيل الميت يجب أن يُيَمَّم (التيمم)
أرجوا انه تنبهوا المجلس العلمي لعل مسألة التيمم لم ينتبه لها و سبحان من لا يسهى.
و الله أعلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
17 - عبد الرحمان السبت 25 أبريل 2020 - 12:48
من فضلكم أريد أن افهم هل جميع ضحايا كورونا المتوفون شهداء سبدخلون الجنة بدون حساب او فقط المسلمين منهم والاخرون سيلجون جهنم؟
وشكرا جزيلا على التوضيح.
رمضان مبارك سعيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - هاني السبت 25 أبريل 2020 - 12:51
فتوى غريبة. غدا ستطلون علينا برأي أغرب منها. ستقولون مثلا أن حرق الجثمان هو الحل لأن تحلل الجثة مع سقوط أمطار سيسرب كورونا و و .. .
هذه الفتوى لا تستند على تحليل منطقي. الميت لا يتنفس، لا يعطس و لا يكحب، كيف له أن يؤذي مغسله؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - بكيت لهذه اللحظة السبت 25 أبريل 2020 - 12:55
هرمنا من أجل هذه توافق ما بين الشرع و الدولة و فتاوى في أمورنا أتمنى من الله أن تكون خير ...فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا . أكيد لأن الله أوكد على ذلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - Hassan السبت 25 أبريل 2020 - 12:55
لا أحد يجادل في فتوى المجلس العلمي الأعلى لكن هذا قد يدفع البعض إلى عدم التبليغ عن حالة المرض مخافة عدم تغسيله أثناء موته مما قد يسبب في انتشار العدوى اكثر مما كنا نخشاه عند تغسيل الميت و ان كان له اجر شهيد لذالك وجب على الجميع التقيد بالتوصيات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.