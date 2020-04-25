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كُتّاب وآراء
الطوارئ وكورونا يُخفتان دعوات نشطاء الإفطار العلني في رمضان
على غير العادة، لم تحمل بوادر دخول شهر رمضان لهذا العام نقاشات حقوق الإفطار العلني؛ فالأغلبية استقر بالها أمام الوضع المستجد الذي تعيشه الأسر والأفراد جراء إعلان حالة الطوارئ الصحية وتفشي فيروس كورونا في مختلف جهات البلاد.
واعتاد المغاربة على مباشرة نقاشات، بعضها يتسم بالحدية، حول مسألة الإفطار العلني في رمضان، حيث ترفض مجموعات استمرار محاسبة الناس على اختياراتهم الدينية؛ فيما يصر آخرون على اعتبار الأمر تجاوزا لمشاعر فئة غالبة.
وغير بعض المنشورات المتفرقة على مواقع التواصل الاجتماعي، استكان أغلب نشطاء الحملات إلى السياق الحالي، وفرض إغلاق المقاهي والمحلات والمطاعم، قبل حلول شهر رمضان، ما جعل الجميع ملازما لبيته، باستثناء حالات خاصة.
ويُعاقب الفصل 222 من القانون الجنائي "كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 200 إلى 500 درهم"؛ لكن النشطاء يعتبرونه "وصمة عار" في جبين الدولة الحديثة.
وتطالب حملات "الإفطار العلني" بـ"تقبل اختلاف الأفكار والمعتقدات، وإعادة النظر في المنظومة الجنائية كاملة، عبر إلغاء مفهوم المسلم داخلها، وإعادة الاعتبار إلى مفهوم المواطن بشموليته، من خلال استحضار الحقوق والواجبات المدنية بالدرجة الأولى.
ويعتقد سعيد ناشيد، أستاذ باحث في الشأن الديني، أن الموقف يظل ثابتا دائما؛ فالقانون يجب أن يتغير، بحكم أنه حتى على المستوى الديني لا توجد عقوبة لمفطر رمضان علنا، بل هذا قانون استعماري جاء به المقيم ليوطي لحماية المعمرين.
ويوضح ناشيد، في تصريح لهسبريس، أن الناس يعتبرونه قانونا دينيا وهذا غير صحيح، مشددا على أن المريض والمسافر والمرأة الحائض عليهم أن يفطروا علنا، ومن العبث توقيفهم من أجل السؤال عن دواعي ذلك، منبها من انتقال الأمر من الصيام إلى الصلاة.
ويؤكد صاحب كتاب "الحداثة والقرآن" أن هذا القانون لا علاقة له بالإسلام وبالدولة المدنية الحديثة، مطالبا بمعركة حقيقية من أجل تغيير القانون، عوض العصيان والخروج كل مرة على شكل موجات لا مفعول لها؛ في حين أن التركيز يجب أن ينصب حاليا على الأقل على من هم في حاجة فعلية إلى الإفطار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
الله يقبل ليكم صيامكم ويحن عليكم خوتي المغاربة والله ينصرنا على هذا الوباء.
لماذا تصفين من يخالفك ب "المجرمين" من أنت وما هي صفتك ودرجتك عند الله ؟
حتى الرسول لم يصف مخالفيه بمثل الصفة التي وصفتي بها من لا يفكر ولا يعيش ولا يريد الجنة مثلك
وصفك لمن ليس مثلك بالمجرم قد يجرك للمحاكم وقد يؤدي بك الى السجن. فالمجرم الحقيقي هو من يرمي غيره بأوصاف قدحية وحاطة وليس من يريد إفطار رمضان لذي هو لا شأن لك فيه لأنه فعل خاص بين من يفطر وبين خالقه
صيام مقبول نرجوا من الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال سألي من أراد أن يفطر فل يفعل ما يشاء ولاكن في منزله لا في الخارج أمام الملىء هذا غير مقبول في بلد مسلم فالإسلام يبقي حضاري أحب من حب او كره من أراد أن حريته على المجتمع الإسلامي فلا يجوز له
لم يبق لنا الا ان نفتح المطاعم والمقاهي ومحلات الشواء نهارا في رمضان ليتمتع السادة المفطرين امام الملا بحجة الحداثة والعصرنة والمصرنة والحنسرة لا حول واا قوة الا بالله هده من اسباب كورونا التي قد تمسها هي ايضا العصرنة والحداثة وتطور نفسها وتصيب كل من يتنفس وتقاوم كل الاحتياطات والادوية فما رايك استاد ناشد
ولا يسع المتأسلمين إلا تأجيلها وليس الحظر والإبادة.
فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر،
وهناك من يهدد المفطرين ،ونسي أنه تارك للصلاة أو متقاعس فيها،فهل هذا فقيه يتحمل مسؤولية تفقهه ودعواه أم مجرد قرد مقلد للسائد أم منافق يخفي فعلته بتسليط الضوءعلى الآخرين؟
والقانون على كل حال يسير في اتجاه حذف الحبس والإبقاء على الغرامة فقط،في طريق التنوير والتحرر الكامل.
عطيونا غي التيقار .
في القرآن توجد آية تحل إفطار رمضان للذين لا يودون الصوم (( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين )) يعني الإنسان البالغ الذي عذره الوحيد هو كرهه للصيام يمكن له إطعام مسكين واحد عن كل يوم.
خاصة الكلام: المسلمين خاصهوم ايدخلوا سوق راسهم.