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الرئيسية | مجتمع | الطوارئ وكورونا يُخفتان دعوات نشطاء الإفطار العلني في رمضان‬

الطوارئ وكورونا يُخفتان دعوات نشطاء الإفطار العلني في رمضان‬

الطوارئ وكورونا يُخفتان دعوات نشطاء الإفطار العلني في رمضان‬
هسبريس - نورالدين إكجان (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
السبت 25 أبريل 2020 - 15:00

على غير العادة، لم تحمل بوادر دخول شهر رمضان لهذا العام نقاشات حقوق الإفطار العلني؛ فالأغلبية استقر بالها أمام الوضع المستجد الذي تعيشه الأسر والأفراد جراء إعلان حالة الطوارئ الصحية وتفشي فيروس كورونا في مختلف جهات البلاد.

واعتاد المغاربة على مباشرة نقاشات، بعضها يتسم بالحدية، حول مسألة الإفطار العلني في رمضان، حيث ترفض مجموعات استمرار محاسبة الناس على اختياراتهم الدينية؛ فيما يصر آخرون على اعتبار الأمر تجاوزا لمشاعر فئة غالبة.

وغير بعض المنشورات المتفرقة على مواقع التواصل الاجتماعي، استكان أغلب نشطاء الحملات إلى السياق الحالي، وفرض إغلاق المقاهي والمحلات والمطاعم، قبل حلول شهر رمضان، ما جعل الجميع ملازما لبيته، باستثناء حالات خاصة.

ويُعاقب الفصل 222 من القانون الجنائي "كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 200 إلى 500 درهم"؛ لكن النشطاء يعتبرونه "وصمة عار" في جبين الدولة الحديثة.

وتطالب حملات "الإفطار العلني" بـ"تقبل اختلاف الأفكار والمعتقدات، وإعادة النظر في المنظومة الجنائية كاملة، عبر إلغاء مفهوم المسلم داخلها، وإعادة الاعتبار إلى مفهوم المواطن بشموليته، من خلال استحضار الحقوق والواجبات المدنية بالدرجة الأولى.

ويعتقد سعيد ناشيد، أستاذ باحث في الشأن الديني، أن الموقف يظل ثابتا دائما؛ فالقانون يجب أن يتغير، بحكم أنه حتى على المستوى الديني لا توجد عقوبة لمفطر رمضان علنا، بل هذا قانون استعماري جاء به المقيم ليوطي لحماية المعمرين.

ويوضح ناشيد، في تصريح لهسبريس، أن الناس يعتبرونه قانونا دينيا وهذا غير صحيح، مشددا على أن المريض والمسافر والمرأة الحائض عليهم أن يفطروا علنا، ومن العبث توقيفهم من أجل السؤال عن دواعي ذلك، منبها من انتقال الأمر من الصيام إلى الصلاة.

ويؤكد صاحب كتاب "الحداثة والقرآن" أن هذا القانون لا علاقة له بالإسلام وبالدولة المدنية الحديثة، مطالبا بمعركة حقيقية من أجل تغيير القانون، عوض العصيان والخروج كل مرة على شكل موجات لا مفعول لها؛ في حين أن التركيز يجب أن ينصب حاليا على الأقل على من هم في حاجة فعلية إلى الإفطار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - لا حول ولا قوة إلا بالله السبت 25 أبريل 2020 - 15:06
الحمد لله دابا ما بقا لهم فين إستفزو الصائمين ،إفطرو فديورهوم وإخاليو الأمة هانية منهم
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67
2 - قولوا العام زين السبت 25 أبريل 2020 - 15:07
فتحت لهم ابواب الرديلة ولكن كورونا اغلقتها ونحن نلوث البيئة وكورونا تنضفها شكرا هسبريس على النشر
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56
3 - Seddam السبت 25 أبريل 2020 - 15:07
الصيام لله،من أراد أن يصوم فليصم و من أراد الإفطار فليفعل،و وكالين رمضان يفعلون ذلك ابتغاء الشهرة و أنا أنصح داءما بعدم الاكترات لهم لأنه لا يمكن القضاء عليهم إلا بالتجاهل.
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82
4 - Denis السبت 25 أبريل 2020 - 15:07
غرضهم البلبلة لا غير وإشهار أفعالهم أمام عامة الناس في الشارع العام، أما ورمضان هذا العام جاء مغايرا، فلن يجدو الأرضية لتمرير امراضهم
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45
5 - أم امينة السبت 25 أبريل 2020 - 15:09
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم مازالين زايدين فيه هاد المجرمين بحال لي ماكفاهومش هاد البلاء لي صيفط الله بسبب هاد الكافرون
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26
6 - المغربي السبت 25 أبريل 2020 - 15:12
ربي كبير الحمدلله
الله يقبل ليكم صيامكم ويحن عليكم خوتي المغاربة والله ينصرنا على هذا الوباء.
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36
7 - معلق السبت 25 أبريل 2020 - 15:14
هادي هي الفرصة يخرجو دابا نيت يقولو بعينا نفطرو باش يتعتاقلو بخرق حالة الطوارئ . جوج فدامة هههه
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7
8 - مسلمة و افتخر السبت 25 أبريل 2020 - 15:15
لا بد من تطبيق العقوبات في هذا الصدد لان المفطرين في رمضان المبارك يعتبرون مرتدين عن دينهم.فليعملوا عقولهم ويعودوا إلى دين الله الحق .
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-3
9 - الحسن السبت 25 أبريل 2020 - 15:20
الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى..ولله جنود لا يعلمها الا هو.
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14
10 - no one السبت 25 أبريل 2020 - 15:23
زعما من نيتك فينهوا حتا الخروج العلني عاد ارى نشوفو الافطار العلني. ما حال تا واحد فين بغيتهم يفطرو متلا. أصلام الصيام لله لبغا يصوم مرحبا و لي ما بغاش مرحبا
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14
11 - يفطرون في منازلهم السبت 25 أبريل 2020 - 15:23
من أراد أن يفطر فليفعل ذلك في منزله وبينه وبين خالقه أما أن يستفز الآخرين فذلك من باب خالف تعرف وبالدارجة شوفوني راني نفطر
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6
12 - مواطنة مغربية السبت 25 أبريل 2020 - 15:29
دابا دوك كانو كايكلو في الزنقة مخبيين على عائلتهم غادي يحصلو. قالك كايطالبو بحرية الإفطار العلني، هادوك الجمعيات المتعفنة بقاو تابعين اليهود هما السبب في هادشي لي سلط علينا الله سبحانه و تعالى. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا و ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا هذا الوباء و قنا شر هذا الداء إنك على كل شيء قدير.
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3
13 - ام الخير السبت 25 أبريل 2020 - 15:30
حسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا اله الا الله محمد رسول الله
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6
14 - mounir السبت 25 أبريل 2020 - 15:31
ا لصوم يحميك من فيروس كورونا , الصائم يكون له مناعة قوية , الصائم لا يفكر في كورونا فسيفكر في الله وقدرته , الصائم يصلي ويتوضا خمس مرات في اليوم من غسل اليدين والرجلين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل الوجه من العينين والفم واللسان ومسح شعر الراس بالماء هذا كله خمس مرات في اليوم , الصئم دعاءه مستجاب , ولهذا فكورونا ستخاف من المطهرين والصائمين ,صومو تصحو,
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10
15 - الوطني الحر السبت 25 أبريل 2020 - 15:32
5 - أم امينة

لماذا تصفين من يخالفك ب "المجرمين" من أنت وما هي صفتك ودرجتك عند الله ؟
حتى الرسول لم يصف مخالفيه بمثل الصفة التي وصفتي بها من لا يفكر ولا يعيش ولا يريد الجنة مثلك
وصفك لمن ليس مثلك بالمجرم قد يجرك للمحاكم وقد يؤدي بك الى السجن. فالمجرم الحقيقي هو من يرمي غيره بأوصاف قدحية وحاطة وليس من يريد إفطار رمضان لذي هو لا شأن لك فيه لأنه فعل خاص بين من يفطر وبين خالقه
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-14
16 - هشام، زاز السبت 25 أبريل 2020 - 15:32
الحمد لله الذي كفانا شرهم ، وأصواتهم الحاقدة على دين الإسلام ، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
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3
17 - احمد من اسبانيا السبت 25 أبريل 2020 - 15:32
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صيام مقبول نرجوا من الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال سألي من أراد أن يفطر فل يفعل ما يشاء ولاكن في منزله لا في الخارج أمام الملىء هذا غير مقبول في بلد مسلم فالإسلام يبقي حضاري أحب من حب او كره من أراد أن حريته على المجتمع الإسلامي فلا يجوز له
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18 - RainStorm السبت 25 أبريل 2020 - 15:32
ويعتقد سعيد ناشيد، أستاذ باحث في الشأن الديني، أن الموقف يظل ثابتا دائما؛ فالقانون يجب أن يتغير، بحكم أنه حتى على المستوى الديني لا توجد عقوبة لمفطر رمضان علنا، بل هذا قانون استعماري جاء به المقيم ليوطي لحماية المعمرين. ويوضح ناشيد، في تصريح لهسبريس، أن الناس يعتبرونه قانونا دينيا وهذا غير صحيح، مشددا على أن المريض والمسافر والمرأة الحائض عليهم أن يفطروا علنا، ومن العبث توقيفهم من أجل السؤال عن دواعي ذلك، منبها من انتقال الأمر من الصيام إلى الصلاة.
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2
19 - عالم كبير السبت 25 أبريل 2020 - 15:35
الصوم ضروري لله الواحد القهار وانطلبو الله يغفرلينا دنوبنا وا للمسلمين أجمعين
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3
20 - هشام السبت 25 أبريل 2020 - 15:36
الحمد لله ان وباء كورونا وحد البلد والمغاربة وبرزت مظاهر الأخوة والتضامن .واخفت كورونا وجوها لا اخلاق لها كبعض العفانين في الفن والفكر.مروجي دعوة افطار رمضان لا صوت لهم لانهم قلة لا اخلاق ولا منطق ولا فكر عندها .ربي يحفظ بلدنا الحبيب وأهله أجمعين ويرفع الوباء عنا وننتصر على كل بلاء .
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3
21 - مغربي نيت السبت 25 أبريل 2020 - 15:43
السيد ناشيد يريد ان يبرهن على ان عقوبة الافطار علنا يجب اعادة النظر فيها
لم يبق لنا الا ان نفتح المطاعم والمقاهي ومحلات الشواء نهارا في رمضان ليتمتع السادة المفطرين امام الملا بحجة الحداثة والعصرنة والمصرنة والحنسرة لا حول واا قوة الا بالله هده من اسباب كورونا التي قد تمسها هي ايضا العصرنة والحداثة وتطور نفسها وتصيب كل من يتنفس وتقاوم كل الاحتياطات والادوية فما رايك استاد ناشد
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3
22 - إله سادي وبشر مازوشي السبت 25 أبريل 2020 - 15:45
الحريات تتوسع وتحمى بالقانون يوما بعد يوم،
ولا يسع المتأسلمين إلا تأجيلها وليس الحظر والإبادة.
فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر،
وهناك من يهدد المفطرين ،ونسي أنه تارك للصلاة أو متقاعس فيها،فهل هذا فقيه يتحمل مسؤولية تفقهه ودعواه أم مجرد قرد مقلد للسائد أم منافق يخفي فعلته بتسليط الضوءعلى الآخرين؟
والقانون على كل حال يسير في اتجاه حذف الحبس والإبقاء على الغرامة فقط،في طريق التنوير والتحرر الكامل.
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-10
23 - Flipo السبت 25 أبريل 2020 - 15:47
أنا شخصيا مكنصومش . و ماشي شغلي فللي يصوم . و لكن يبقا فيا لحال للنفاق ديال لمجتمع ديالنا . لا أخلاق . لا معقول ف لخدمة . لا احترام لا اخلاق لا معاملة حسنة . لكدوب و الحݣرة و الزنا و اللواط و النميمة و الغيبة الخ... و يجي ف التالي يقولك أنا مسلم !!!! وا سير تلعب . انت منافق . أما أنا بيني بين مولاي للي خلقني . و مكنحرض حتا شي واحد ياكل .
عطيونا غي التيقار .
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-4
24 - دخلوا سوق راسهم السبت 25 أبريل 2020 - 15:47
أن الكثيرين من فقهاء وشيوخ الإسلام في العديد من الدول الإسلامية افتروا على الله كذبا فابتدعوا عقوبة أو كما يسمونها "حدا" لمن يجاهر بالإفطار بالرغم من عدم وجود أي آية تدعم ما يفترون.
في القرآن توجد آية تحل إفطار رمضان للذين لا يودون الصوم (( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين )) يعني الإنسان البالغ الذي عذره الوحيد هو كرهه للصيام يمكن له إطعام مسكين واحد عن كل يوم.
خاصة الكلام: المسلمين خاصهوم ايدخلوا سوق راسهم.
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-4
25 - سمير السبت 25 أبريل 2020 - 15:56
القضية ساهلة و مخسهاش بزاف تخمام. هاد الجمعيات كانت تتاكل و تقتات على الإعانات من برا او خارج المغرب و دابا مع كورونا لعوينة نشفات. الحمد لله و رمضان مبارك.
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