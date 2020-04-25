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الملك محمد السادس يأمر بانطلاق توزيع الدعم الغذائي لرمضان

الملك محمد السادس يأمر بانطلاق توزيع الدعم الغذائي لرمضان
هسبريس من الرباط
السبت 25 أبريل 2020 - 13:45

أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية لانطلاق عملية توزيع الدعم الغذائي لشهر رمضان الجاري، لفائدة 600 ألف أسرة معوزة.

وأفادت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ضمن بلاغ لها، أنه "في ظل استمرار التعبئة الوطنية التي أطلقها الملك محمد السادس لمحاربة آثار جائحة كوفيد-19، وتطبيقا للتعليمات الملكية السامية، تعبأت مؤسسة محمد الخامس للتضامن لتنظيم النسخة 21 من عملية رمضان للدعم الغذائي".

وأشارت المؤسسة إلى أن "هذه تعبئة أساسية خلال شهر رمضان، بحيث يستمر التضامن الوطني في تقديم المساعدة والدعم للأشخاص والأسر الذين يعيشون في وضعية الهشاشة، للحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذا الوباء".

وتابع المصدر: "بالنظر إلى السياق الاستثنائي ووفقًا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عملت مؤسسة محمد الخامس للتضامن على تعزيز عدة وسائل من أجل توسيع نطاق تغطية الأسر المستفيدة من الدعم الغذائي".

وهمت الزيادة في عدد الأسر المستفيدة جميع أقاليم المملكة، يقول البلاغ المذكور، وفقا لمعايير تتعلق بحجم السكان، والوسطين القروي والحضري، وكذا نسبة الفقر والهشاشة".

"وبذلك سيتم تزويد حوالي ثلاثة ملايين شخصا من الفئات أكثر احتياجا، ولاسيما النساء الأرامل، والأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة المنحدرين من الأوساط الفقيرة والقروية، بالمواد الغذائية في إطار هذه العمليةّ" يورد البلاغ.

وهكذا، تم الرفع من العدد الاجمالي إلى 600 ألف أسرة، أي بزيادة مائة الف أسرة إضافية مقارنة مع السنة الماضية، بتكلفة إجمالية قدرها 85 مليون درهم.

وتتكون القفة، يستطرد المصدر، من سبعة مواد أساسية (10 كلغ من الدقيق، 4 كلغ من السكر، 250 غرام من الشاي، 1 كلغ من العدس، 1 كلغ من الشعرية، 5 لتر من الزيت و800 غرام من مركز الطماطم)، كمساعدة تضامنية تهدف إلى التخفيف من الاحتياجات الغذائية المرتبطة بشهر رمضان.

وتنظم هذه العملية، تقول مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بدعم مالي من وزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبمساعدة من التعاون الوطني، ووزارة الصحة، والدرك الملكي، ومديرية الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والإنعاش الوطني، والقوات المساعدة، والسلطات الإقليمية والمحلية

"وخلال هذه الفترة من الحجر الصحي، تعمل مؤسسة محمد الخامس للتضامن وشركائها على تكييف نظام التوزيع لضمان سلامة المواطنين، حيث ستتم عملية التوزيع طبقا لتدابير السلامة الصحية والحماية والنظافة، ووفقا للشروط والإجراءات التي تقوم بها السلطات المحلية" يكمل المصدر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Bouchatrri Mohammed Taha السبت 25 أبريل 2020 - 13:53
الله يسهل على سيدنا و يطول فعمرو و يحفظو لينا ❤
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-48
2 - Observateur السبت 25 أبريل 2020 - 13:54
السلام عليكم ، ما شفنا والو لا دعم لا والو ختى ذاك الرقم 1212 ما خدامش ، نموتوا بالجوع قبل كورونا ، شهر و 5 ايام اش ناكلوا فيها ؟
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68
3 - عمىان السبت 25 أبريل 2020 - 13:55
صراحة القول قرارات رشيدة وحكيمة من ملكنا محمد السادس فهناك من كان يقول بتسبيق هذه القفة بدعوى أزمة كرونا لكن ها هو رمضان يجتمع مع كرونا والمحتاجون في أمس الحاجة إلى هذه القفة الآن الآن
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-48
4 - يونس السبت 25 أبريل 2020 - 14:02
مبادرة سنوية مهمة تساهم في تخفيف عبئ مصاريف الشهر الفضيل على الاسر المعوزة، والتي لادخل قار لها، كما حبد لو ان الحكومة بعد رفع الحجر ان تسرع في تنزيل السجل الاجتماعي وتخصيص مساعدات شهرية لبعض الاسر الاكتر عوزا وافرادها كبار في السن ولا تقوى على العمل ولا تقاعد لها تعيش فقط على اعانة احد ابنائهم والتي تعد قليلة فهاته الفئة تحتاج للرعاية والاهتمام.
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-7
5 - jalal_el السبت 25 أبريل 2020 - 14:05
الحمد لله.بالنسبه للفقير مناسبه في هذه الظروف لكن اظن ان مثل هذه الاعانات يجب ان تكون دائما بالنسبه للفقراء حتى الدول الاوروبيه عندهم مثل هذه الاعانات للفقراء المغرب اولى
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5
6 - طريقة الاستفادة السبت 25 أبريل 2020 - 14:09
يجب أرسال رسائل لاصحاب راميد والذين قبلوا من طرف المنصة الاليكترونية بالتوجه لمراكز توزيع القفة الرمضانية لتسليمها مباشرة لهم في ايديهم بدون تلاعبات المتلاعبين
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-2
7 - KAMAL السبت 25 أبريل 2020 - 14:11
ر سالة الى العمال والى الباشوات والى القياد والشيوخ والمقدمين رجاءا تحروا الاسر المعوزة بدقة فكم من الافراد لبسوا توب الفقر وليسوا فقراء ويعتدون على حقوق المحتاجين وفقراء يراكمون مساعدات من المحسنين ويحرمون غيرهم ومحتاجون حقيقيون يستحيون من الطلب .هدا النداء موجه اليكم والى كل من يودون فعل الخير
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15
8 - وزاري السبت 25 أبريل 2020 - 14:16
ياريت هد القفة توصل الناس لى يستحقها
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9
9 - مراقب السبت 25 أبريل 2020 - 14:21
حنا موصلنا والو عائلة من 4اشخاص وزوجة حامل شهر و نحن في المنزل الاولاد بغاو يقراو بالكنكسيون وبغاو ياكلو و مول الدار بغا الكراء
عندي الضمان الاجتماعي و مبغاوش يعوضوني ارقام الضمان الاجتماعي كياخدو الفلوس و بدون فائدة
عندي الرميد و مزال مجاوبوني الرقم 1212 مخدامش
دفعت للموقع ديال كوفيد مزال مشنا والو
حتى واليدينا مخلاونا نمشو عندهم غير يعاونونا شوية
واك وااك ا عباد الله شنو ندير.
بغينا المساعدة
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