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جهات المملكة تسجل 139 حالة جديدة لـ"كورونا" خلال 22 ساعة

جهات المملكة تسجل 139 حالة جديدة لـ"كورونا" خلال 22 ساعة
هسبريس من الرباط
السبت 25 أبريل 2020 - 16:11

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 139 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين الساعة السادسة من مساء أمس والرابعة من بعد زوال اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 3897 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 21546 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد وفق آخر تحيين للمعطيات.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بين الأمس واليوم، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 159 حالة.

وتبعا لذات المتحدث فقد تم تسجيل 51 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 537 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - Sara السبت 25 أبريل 2020 - 16:18
الحمد لله رب العالمين حالات الشفاء مرتفعة اللهم ارفع عنا هذا الوباء عاجلا غير أجل
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133
2 - abdousaid السبت 25 أبريل 2020 - 16:18
انشاء الله مع هذا الشهر الفضيل سوف تنفرج
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120
3 - سعيد السبت 25 أبريل 2020 - 16:19
الحمد لله لقد ارتفع عدد المتشافين
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94
4 - وليد من تطوان السبت 25 أبريل 2020 - 16:19
رمضان مبارك، اللهم ألطف بنا ،نطالب بالحجر الكلي أي عدم الخروج، قضى سخيرة ديلك فساعة وارجع بقا فدارك 15 يوم، والناس لي معندهاش كل واحد عارف فينا شكون هما شي يتعاون معا شي أما ويدا بقات هيدا مشينا، أنا كنشوف الناس كي يخرجو يتريضو الناس كي فتشو على الشهيوات 2000واحد ينتظر الورقة دالملاح؟ ونحن فحرب مع الوباء الفتاك، صحاب السيارت غير مسارين فالدروبة، واحد عملي الرالي فالشارع، الناس لي كي مشيو للأسواق التجارية الكبرى كدمشي أسرة بكمالا باش يجيبو الخطية الصراحة لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم نطالب بحجر كلي
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55
5 - حسناء السبت 25 أبريل 2020 - 16:22
1510 تحليلة منها 139 تحليلة ايجابية يعني هذا فحد ذاته نتيجة ايجابية نتمناو الوتيرة تستقر وابتداء من الاسبوع الجاي تب نخفض تدريجيا
وعندي أمل كبير وتفائل انه غادي نسمعو الايام لي جاية اخبار مفرحة
ولي مفرحني اكثر هو نسبة الشفاء لي فتزايد شيئا فشيئا ....
ورمضان كريم على جميع المسلمين وان شاء الله تكون هذا الايام فاتحة خير علينا
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132
6 - مهاجر بافر السبت 25 أبريل 2020 - 16:23
أتمنى أن نكون قد تجاوزنا الذروة وبدأنا في انخفاض عدد الحالات
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60
7 - kamal السبت 25 أبريل 2020 - 16:23
الحمد لله عدد المتعافين يزداد و بين العاشرة صباحا و الان لم تسجل سوى 8 حالات
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38
8 - yassin السبت 25 أبريل 2020 - 16:24
رمضان كريم للجميع

ملاحظة، جميع الدول الحظر بداو يحيدوه ، واخا عندهوم الحالات بالالاف ، حيت مايمكنش للدولة تبقى تخلص وبنادم ناعس فدارو، أيجي نهار الدولة أدير إفلاس، و ماتلقاش باش تخلص بنادم، ويموت بالجوع

يعني من المستحيل يبقى الحظر العام كامل الى ما لا نهاية، الحل هو اللقاح، وحاليا الحل هو الوقاية والاحتياط وعدم التجمهر والتجمعات. أما الحظر مدى الحياة مايمكنش.

راه التعايش مع الفيروس ضرورة لا مفر منها
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49
9 - عبدالله التطواني السبت 25 أبريل 2020 - 16:25
وتستمر الأرقام في الارتفاع لن ينتهي رمضان حتى نكون في عشرة آلاف كحد أدنى لازلت اكررها هناك استهتار من الجميع ليس من المواطنين فقط بل وزارة الصحة ومسؤولي الازمة فإما ان تكون صرامة مع الجميع او الأمور ستكون قاسية يجب وضع أناس ذو حس إنساني ومهني ووطني في كل المستشفيات فهناك الكثير من الاستهتار وانعدام المسؤولية اما الأمن فلاأستطيع انتقاد رغم بعض الزلات لكنه يقوم بدوره حسب تكوينه ويجب أن يطبق فرض حجر صحي متكامل وحبذا لو يجمد كل شيئ يومي السبت والأحد الكل لايخرج يومين اشتروا مايلزمكم لأيام فأنا اعرف حقيقة هذا الوباء بصفتي مهاجر الجدية ثم الجدية والصرامة
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-87
10 - مغربييي السبت 25 أبريل 2020 - 16:26
رمضان مبارك كريم و كل عام وانتم بخير. الإحصائية تبشر باندحار هاد الفيروس الفتاك إن شاء الله سوف نهزمه شر هزيمة في هذا الشهر الكريم
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38
11 - خطأ الدولة و ليس المواطن السبت 25 أبريل 2020 - 16:30
خطأ جسيم و متهور إرتكبه المسؤولين في الدولة و المتمثل في عدم الرفع من التحليلات المكشفة للفيروس منذ الايام الاولى لدخول الوباء الى المغرب
و هذا هو السبب الاهم و الرئيسي و الوحيد المتسبب في إزدياد حلات الوباء اليومية و في ظهور بؤر يومية جديدة و في تمديد ايام الحجر الصحي و في انهاك إقتصاد الفقراء و جيوبهم
و ليس السبب الجوهري هو طيش الموطن او استهتاره او خرقه لحالة الطوارئ
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-26
12 - redwa السبت 25 أبريل 2020 - 16:33
من عندي رمضان كريم . انشاء الله ادوز هدشي والله ارحم الشهداء
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13
13 - Monir السبت 25 أبريل 2020 - 16:34
الحمد لله عدد حالات الشفاء خمس أضعاف عدد الوفيات من المرضى المؤكد إصابتهم ؛ و حتى عدد 150 وفاة في مدة شهرين ليس بالأمرض الخطير جدا حيث عدد وفياة حوادث السير ببلادنا أكبر بكثير من وباء كرونا، لذا يجب على الدولة إعادة فتح الإقتصاد و تخفيف الحظر تدريجيا و من أراد أن يجلس في منزله يعزل نفسه فهو حر و من أراد العودة للحياة الطبيعية عليه أن يأخذ احتياطاته في الشارع من مسافة الأمان و تعقيم اليدين و تفادي المصافحة و ارتداء الكمامة و حتى المساجد يعد فتحها مع وضع كيس ممتلئ بالكمامات أحادية الإستعمال عند باب المسجد و إجبار من دخل للصلاة يأخذ كمامة يلبسها فثمن كيس مائة كمامة ب 80 درهم و يوجد من المحسنين من يتكلف بها ... المهم بعض الدول تفطنت أن الحياة لن تبقى مشلولة مع كرونا التي يظهر ان بقائها سيستمر كثيرا لذلك بدأت هذه الدول في فتح اقتصادها
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12
14 - حميد السبت 25 أبريل 2020 - 16:34
ان شاء الله بعد هدا الشهر الفضيل ستزول هده الغيمة وسترجع الامور الى ماكانت عليه من قبل.. حالات الشفاء فى ارتفاع ولله الحمد رغم ارتفاع عدد الاصابات بحول الله وقوته المغرب سيتخلص من هدا الوباء عما قريب
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13
15 - عبدو السبت 25 أبريل 2020 - 16:34
الحمد لله على أن نسبة الشفاء في تصاعد؛ على ما يبدو أن البروتوكول العلاجي المعتمد من طرف وزارة الصحة بالاعتماد على دواء الكلوروكين ومضاد حيوي إضافي ؛ والتكفل بالحالات في بدايتها بحكم ارتفاع العدد اليومي للاختبارات ؛ عاملان حاسمان في هده النسبة؛ المرجو من المواطنين الصبر والبقاء في بيوتهم ويحول الله وقوته سوف نتغلب على هده الجاءحة قبل عيد الأضحى إنشاء الله ؛ رمضان كريم
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12
16 - Ingénieur السبت 25 أبريل 2020 - 16:36
الحمد لله، نتمنى أن يستمر عدد حالات الشفاء في نفس الوتيرة فنسبة الوفياة أصبحت في تناقص مستمر...
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6
17 - ابن السبت 25 أبريل 2020 - 16:39
الحمدلله على كل شيء الخوف كل الخوف من تزايد البؤر الصناعية في الدار البيضاء الله استرنا
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7
18 - محمد السبت 25 أبريل 2020 - 16:40
يبدو أن النفق لازال طويل لان هذه البؤر التي تظر وتلقي بثقل عددها على مجموع الاصابت لاتبدو لها نهاية في الوقت القريب...
ربنا يلطف ويحد هذا البأس
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1
19 - Jamal Nait السبت 25 أبريل 2020 - 16:40
اللهم ارفع هذا الوباء و احفظنا و احفظنا بلادنا من كل شر و بلاء.
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11
20 - simmo السبت 25 أبريل 2020 - 16:48
Avec ce que j'ai vu à Mohammedia depuis mon balcon ce 1er jour du mois sacré, il est loin d'être optimiste. Les gens ne s'intéressent pas aux urgences imposés. Les marchands ambulants se sont multipliés d'une manière effrayante devant une présence timide des autorités locales
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-1
21 - منصف التازي السبت 25 أبريل 2020 - 16:51
افتحوا المساجد يجي الانسان متوضأ من منزله و معه زربيه و نظيف
متر بين كل مصلي و بالكمامات و اتركونا ندعي الله عز و جل
التراويح ليست فرض و لكن لسنا حافظين لكتاب الله كنا نحفظ تحرميات للاسف الشديد
الحجر الصحي مهم لكن البؤر كان في الشركات و الاسواق هي اصحاب الارقام الاخيرة يعني مثل المسجد مثل الشركات او انا مخطئ
800 درهم راه قتلنا الغبن الشرفة و عباد الله راه خرجت نتقضى الي كتب الله كلشي ارتفع الطماطم 5 دراهم و البرتقال 7 و في التلفزة كلشي رخيص و موجود بحال الكمامات و المقدم في المغرب حتى جوجل ما صابهومش
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-1
22 - لعجب السبت 25 أبريل 2020 - 16:58
وثيرة الأختبارات في المغرب بطيئة جدا، لا يمكن محاصرة الوباء بهده الطريقة، العدوة تنتشر بشكل سريع هدا يستوجب طريقة التعامل مع هدا الفيروس، يجب تعلم الدروس من دول مثل كوريا .
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-1
23 - أبودعاء السبت 25 أبريل 2020 - 17:00
توضيح وليس تعقيب على صاحب التعليق رقم 9. أولا بشروا ولا تنفروا فحتى لو أنك متشائما فاخلق البشارة لمن حولك فتقول أنت تعرف حقيقة الوباء فالعلماء الكبار في مجال الطب لم يعرفوا حقيقة هذا الوباء .فلنكن مبشرين متفائلين و أضيف لك معلومة فالفيروس يتجه نحو الضعف وهذه حقيقة ربما تجهلها فنسبة الفتك أي نسبة الإنتشار أصبحت في المنحى التنازلي فبعدما كانت تقوق 2 أصبحت 1,17.و أستشمح شعارنا لنكن متفائلين
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5
24 - سيدي معروف المستقبل السبت 25 أبريل 2020 - 17:07
والله حرام لو بقينا على هذه الوثيرة فلن يتوقف الوباء والمشكل أن هناك مواطنين يحترمون الحجر بدقة ويدفعون ثمن تمديده لان هناك مواطنين مستهترين لا زالو يتسكعون في الازقة والأسواق داخل الازقة والله حرام نرجو تشديد الأمن اكثر خصوصا بالنهار يكفي أن تخرج الى سيدي معروف المستقبل لترى انك في ضروف عادية الكل خارج والبعض دون كمامة ولا يمن يمنعهم المرجو للمزيد من الامن
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