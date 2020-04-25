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كُتّاب وآراء
جهات المملكة تسجل 139 حالة جديدة لـ"كورونا" خلال 22 ساعة
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 139 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين الساعة السادسة من مساء أمس والرابعة من بعد زوال اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 3897 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 21546 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد وفق آخر تحيين للمعطيات.
وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بين الأمس واليوم، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 159 حالة.
وتبعا لذات المتحدث فقد تم تسجيل 51 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 537 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
وعندي أمل كبير وتفائل انه غادي نسمعو الايام لي جاية اخبار مفرحة
ولي مفرحني اكثر هو نسبة الشفاء لي فتزايد شيئا فشيئا ....
ورمضان كريم على جميع المسلمين وان شاء الله تكون هذا الايام فاتحة خير علينا
ملاحظة، جميع الدول الحظر بداو يحيدوه ، واخا عندهوم الحالات بالالاف ، حيت مايمكنش للدولة تبقى تخلص وبنادم ناعس فدارو، أيجي نهار الدولة أدير إفلاس، و ماتلقاش باش تخلص بنادم، ويموت بالجوع
يعني من المستحيل يبقى الحظر العام كامل الى ما لا نهاية، الحل هو اللقاح، وحاليا الحل هو الوقاية والاحتياط وعدم التجمهر والتجمعات. أما الحظر مدى الحياة مايمكنش.
راه التعايش مع الفيروس ضرورة لا مفر منها
و هذا هو السبب الاهم و الرئيسي و الوحيد المتسبب في إزدياد حلات الوباء اليومية و في ظهور بؤر يومية جديدة و في تمديد ايام الحجر الصحي و في انهاك إقتصاد الفقراء و جيوبهم
و ليس السبب الجوهري هو طيش الموطن او استهتاره او خرقه لحالة الطوارئ
ربنا يلطف ويحد هذا البأس
متر بين كل مصلي و بالكمامات و اتركونا ندعي الله عز و جل
التراويح ليست فرض و لكن لسنا حافظين لكتاب الله كنا نحفظ تحرميات للاسف الشديد
الحجر الصحي مهم لكن البؤر كان في الشركات و الاسواق هي اصحاب الارقام الاخيرة يعني مثل المسجد مثل الشركات او انا مخطئ
800 درهم راه قتلنا الغبن الشرفة و عباد الله راه خرجت نتقضى الي كتب الله كلشي ارتفع الطماطم 5 دراهم و البرتقال 7 و في التلفزة كلشي رخيص و موجود بحال الكمامات و المقدم في المغرب حتى جوجل ما صابهومش