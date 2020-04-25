جهات المملكة تسجل 139 حالة جديدة لـ"كورونا" خلال 22 ساعة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 139 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين الساعة السادسة من مساء أمس والرابعة من بعد زوال اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 3897 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 21546 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد وفق آخر تحيين للمعطيات.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بين الأمس واليوم، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 159 حالة.

وتبعا لذات المتحدث فقد تم تسجيل 51 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 537 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.