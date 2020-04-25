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التتبع الصحي للمخالطين يكشف الإصابات الجديدة بفيروس "كوفيد 19"

التتبع الصحي للمخالطين يكشف الإصابات الجديدة بفيروس "كوفيد 19"
هسبريس من الرباط
السبت 25 أبريل 2020 - 17:01

قال محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، إن جهة الدار البيضاء سطات تسجل أكبر عدد من حالات كورونا المكتشفة بربوع المملكة بلغ 1041 حالة، متبوعة بجهة مراكش آسفي بـ818 حالة.

أما بخصوص جهة فاس مكناس وجهة طنجة تطوان الحسيمة فقد سجلتا، على التوالي، 503 حالات و502 حالة، ثم تليهما جهة درعة تافيلالت بفعل تسجيلها 403 حالات معلنة منذ بداية تفشي الجائجة بالمملكة.

أما جهة الرباط سلا القنيطرة فبلغ مجموع الحالات المرصودة بها 299 حالة، و175 حالة بجهة الشرق و78 حالة بجهة بني ملال خنيفرة، و50 حالة بجهة سوس ماسة.

وبجهات كلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب بلغ عدد الحالات المسجلة 22 حالة وأربع حالات وحالتين، مع احترام التوالي.

وأوضح اليوبي أن أغلب الحالات المكتشفة يتم في إطار التتبع الصحي للمخالطين، الذي يمكن من الرصد المبكر للحالات.

وأبرز مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة أن نسبة مهمة من المصابين بفيروس كورونا المستجد لا تظهر عليهم علامات أو أعراض، كاشفا أن 118 حالة من ضمن الحالات الـ 139 التي تم اكتشافها خلال الـ22 ساعة الماضية كانت من بين المخالطين، بنسبة 85 بالمائة من مجموع الحالات المكتشفة.

كما أردف المسؤول نفسه أن 7048 مخالطا ما يزالون تحت التتبع الصحي الذي يدوم 14 يوما، وأن عدد المخالطين الذين تم تتبعهم منذ بداية الوباء بلغ 17343 حالة، معلنا أيضا تراجع نسبة الوفيات واستقرارها في 4.1 بالمائة من مجموع المصابين بـ"كوفيد-19".

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Anouar Bennani السبت 25 أبريل 2020 - 17:09
رمضان مبارك كريم لكل المغاربة والعرب والمسلمين بالصحة والعافية والعمر المديد سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
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10
2 - احمد السبت 25 أبريل 2020 - 17:22
مافيها بأس يقولو ناس لي مرض بالفيروس باش دوك ناس لي خلطهم هما يجيو عندكم باش مايبقاش بتفاقم المرض لا حقاش الا كنت وزارة الصحة هي لي كاتقلب على المخالطين عمرها ماتكملهم
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7
3 - مغنرب السبت 25 أبريل 2020 - 17:24
من فضلكم هل من مختص ليفسر لي لماذا لا تظهر الاعراض على بعض المصابين؟اقول مختص و شكرا
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-7
4 - فاطمة الزهراء السبت 25 أبريل 2020 - 17:28
سبحان الله العظيم، لله الأمر من قبل ومن بعد، إنه عز وجل علام الغيوب.
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