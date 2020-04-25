التتبع الصحي للمخالطين يكشف الإصابات الجديدة بفيروس "كوفيد 19"

هسبريس من الرباط

قال محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، إن جهة الدار البيضاء سطات تسجل أكبر عدد من حالات كورونا المكتشفة بربوع المملكة بلغ 1041 حالة، متبوعة بجهة مراكش آسفي بـ818 حالة.

أما بخصوص جهة فاس مكناس وجهة طنجة تطوان الحسيمة فقد سجلتا، على التوالي، 503 حالات و502 حالة، ثم تليهما جهة درعة تافيلالت بفعل تسجيلها 403 حالات معلنة منذ بداية تفشي الجائجة بالمملكة.

أما جهة الرباط سلا القنيطرة فبلغ مجموع الحالات المرصودة بها 299 حالة، و175 حالة بجهة الشرق و78 حالة بجهة بني ملال خنيفرة، و50 حالة بجهة سوس ماسة.

وبجهات كلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب بلغ عدد الحالات المسجلة 22 حالة وأربع حالات وحالتين، مع احترام التوالي.

وأوضح اليوبي أن أغلب الحالات المكتشفة يتم في إطار التتبع الصحي للمخالطين، الذي يمكن من الرصد المبكر للحالات.

وأبرز مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة أن نسبة مهمة من المصابين بفيروس كورونا المستجد لا تظهر عليهم علامات أو أعراض، كاشفا أن 118 حالة من ضمن الحالات الـ 139 التي تم اكتشافها خلال الـ22 ساعة الماضية كانت من بين المخالطين، بنسبة 85 بالمائة من مجموع الحالات المكتشفة.

كما أردف المسؤول نفسه أن 7048 مخالطا ما يزالون تحت التتبع الصحي الذي يدوم 14 يوما، وأن عدد المخالطين الذين تم تتبعهم منذ بداية الوباء بلغ 17343 حالة، معلنا أيضا تراجع نسبة الوفيات واستقرارها في 4.1 بالمائة من مجموع المصابين بـ"كوفيد-19".

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.